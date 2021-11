Schäden durch Ransomware minimieren

Laut Yahoo! Finance werden in diesem Jahr allein in den USA rund 65.000 Ransomware-Angriffe erwartet. Es scheint schwierig zu sein, diese Vorfälle zu stoppen, und keine Rolle zu spielen, in welcher Region, in welchem Land oder in welcher Branche es passiert. Cyberkriminelle haben bewiesen, dass sie Ransomware-Angriffe auf jedes Unternehmen starten, von dem sie Geld…

Weiterlesen →