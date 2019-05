Deutsche Erwerbstätige arbeiten in Vollzeit durchschnittlich 41 Stunden pro Woche. Das gab das Statistische Bundesamt zum Tag der Arbeit am 1. Mai bekannt. Teilzeitbeschäftigte arbeiten hierzulande im Durchschnitt 19 Stunden, wie aus ersten Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung der Statistikbehörde hervorgeht. Zusammengenommen ergibt sich so eine Wochenarbeitszeit von 35 Stunden.

Bereits seit 1991 erhebt das Statistische Bundesamt die Wochenarbeitszeit der deutschen Erwerbstätigen – mit etwa gleichbleibendem Ergebnis. So arbeiten Vollzeitbeschäftigte rund 40 Stunden. Bei Selbstständigen liegt die Arbeitszeit grundsätzlich höher. Allerdings sank sie von 54 Stunden im Jahr 1991 auf 48 Wochenstunden in 2018. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/17850/so-viel-arbeiten-die-deutschen/

Als gesetzlicher Feiertag ist er jetzt genau hundert Jahre alt – die Nationalversammlung in Weimar hat ihn im April 1919 dazu erklärt; als Tag der Arbeiter ist er Jahrzehnte älter.

Am 01. Mai 1886 begann in Chicago ein mehrtätiger Streik, um die Arbeitszeit vom 12 Stunden auf 8 Stunden zu reduzieren – als Haymarket Riot ging er in die Geschichte ein und begründete den 01. Mai als Kampftag der Arbeiterklasse.

Gewaltsame Eskalationen und Massenaussperrungen wie 1886, aber auch die Großkundgebungen der frühen Fünfzigerjahre gehören zwar der Vergangenheit an und der 01. Mai wird von vielen heute dankbar als freier Tag genutzt: moderne und flexible Formen der Arbeitsorganisation sind aber aktueller denn je und »New Work« hat sich zum wahren Hype entwickelt. Die alternativen Organisations-, Führungs- und Arbeitskonzepte, die diskutiert werden, sind vielfältig; schaut man aber auf die Arbeitszeit, bleibt die Frage, welche Modelle in der Praxis wirklich angeboten und auch von den Mitarbeitern genutzt werden?

Bei den von Great Place to Work in diesem Jahr ausgezeichneten 100 besten Arbeitgebern Deutschlands sind es in erster Linie Gleitzeit (66,27 %) und Modelle der Vertrauensarbeitszeit (55,88 %), gefolgt von Home Office (38,34 %) und Teilzeit-Angeboten, die nachgefragt werden. Sabbaticals und Job-Sharing-Modelle werden hingegen weit weniger angenommen. (3,13 % / 2,87 %).

Die Maßnahmen der von Great Place to Work ausgezeichneten Unternehmen sind dabei differenziert wie individuell: von der Abschaffung der Kernarbeitszeit, wodurch eine zwingende Anwesenheitspflicht entfällt, über Modelle, bei denen die Arbeitszeit um 20 % schwanken und frei organisiert werden kann, bis zu Teilzeitmodellen, die keine Einschränkung der Karrieremöglichkeiten bedeuteten und zu einer hohen Quote von Frauen in Führungspositionen beitragen.

In der Spitze gibt es Unternehmen, die bis zu 57 unterschiedliche Arbeitszeitmodelle anbieten und so einen möglichst hohen Spielraum für die individuelle Life-Balance ermöglichen.

Kleine, aber wirksame Schritte, um das Ideal des Sozialphilosophen Frithjof Bergmann zu erreichen, der den Begriff »New Work« Mitte der 70er Jahre prägte und dem es um die sinnstiftende Funktion der Arbeit und Werte wie Freiheit und Selbstorganisation ging: die neue Arbeit sollte das Mittel sein, mit dem sich der Mensch als freies Individuum verwirklichen kann.