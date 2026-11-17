Vertiv präsentiert auf der »Data Center Nation Zurich« KI-fähige Rechenzentrumsinfrastruktur und Fachkompetenz mit interaktivem 3D-Modell und strategischer Podiumsdiskussion

Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, wird am 25. November 2026 auf der »Data Center Nation Zurich« Technologien und Fachwissen präsentieren, um Rechenzentrumsbetreibern dabei zu helfen, die wachsenden Anforderungen an Stromversorgung, Kühlung und Betrieb von KI-Workloads zu bewältigen. Die »Data Center Nation Zurich« bringt über 800 Branchenführer, Technologieanbieter und Entscheidungsträger zusammen, um die neuesten Trends in den Bereichen KI-fähige Infrastruktur, Cloud-Strategien, Stromversorgung und Kühlung, Nachhaltigkeit, Konnektivität sowie Investitionsmöglichkeiten zu diskutieren, die die Zukunft von Rechenzentren in der Schweiz und ganz Europa prägen.

Die Schweiz baut ihre Position in der europäischen Rechenzentrumslandschaft weiter aus; der Schweizer Rechenzentrumsmarkt wird bis 2027 voraussichtlich ein Volumen von 2,78 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Land bietet deutliche technische Vorteile – darunter günstige Bedingungen für freie Kühlung, ein sicheres und redundantes Stromnetz sowie eine hervorragende Konnektivität. Diese Voraussetzungen machen die Schweiz zu einem attraktiven Standort sowohl für Hyperscale- als auch für Unternehmenslösungen. Große Cloud-Anbieter investieren weiterhin in die Schweizer Infrastruktur, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach KI-, IoT- und 5G-fähigen Diensten sowie durch Anforderungen an die Datenhoheit.

Auf der Messe Zürich, Halle 5, Stand Nr. 2, wird Vertiv ein interaktives 3D-Modell präsentieren, das die gesamte Rechenzentrumsarchitektur visualisiert – von der Stromverteilung und dem Wärmemanagement bis hin zur IT-Infrastruktur und den Steuerungssystemen –, die als konvergentes System für die nächste Generation von Rechenzentren für Workloads im Bereich der künstlichen Intelligenz ausgelegt sind.

Igor Grdic, Regionaldirektor für den Vertrieb bei Vertiv in der Region EMEA, wird eine Podiumsdiskussion moderieren, bei der führende Branchenexperten von North C, NVIDIA und Green zusammenkommen, um zu erörtern, wie sich die Schweiz als wichtiger Standort für KI-fähige Infrastruktur positionieren kann. Die Podiumsteilnehmer werden die Infrastruktur-, Energie- und politischen Entscheidungen beleuchten, die erforderlich sind, um künstliche Intelligenz in großem Maßstab zu unterstützen – und was nötig ist, damit die Schweiz ihre Rolle als einer der wichtigsten aufstrebenden Rechenzentrumsmärkte Europas stärken kann.

Weitere Informationen zum führenden Portfolio von Vertiv in den Bereichen Energie- und Wärmemanagement, Infrastrukturlösungen, IT-Systeme und Dienstleistungen für kritische digitale Anwendungen finden Sie unter Vertiv.com.

https://www.vertiv.com/de-emea/about/news-and-events/events/2026/datacenter-nation-zurich-2026/

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