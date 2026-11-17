Vertiv präsentiert auf der »Data Center Nation Zurich« KI-fähige Rechenzentrumsinfrastruktur und Fachkompetenz mit interaktivem 3D-Modell und strategischer Podiumsdiskussion
Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, wird am 25. November 2026 auf der »Data Center Nation Zurich« Technologien und Fachwissen präsentieren, um Rechenzentrumsbetreibern dabei zu helfen, die wachsenden Anforderungen an Stromversorgung, Kühlung und Betrieb von KI-Workloads zu bewältigen. Die »Data Center Nation Zurich« bringt über 800 Branchenführer, Technologieanbieter und Entscheidungsträger zusammen, um die neuesten Trends in den Bereichen KI-fähige Infrastruktur, Cloud-Strategien, Stromversorgung und Kühlung, Nachhaltigkeit, Konnektivität sowie Investitionsmöglichkeiten zu diskutieren, die die Zukunft von Rechenzentren in der Schweiz und ganz Europa prägen.
Die Schweiz baut ihre Position in der europäischen Rechenzentrumslandschaft weiter aus; der Schweizer Rechenzentrumsmarkt wird bis 2027 voraussichtlich ein Volumen von 2,78 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Land bietet deutliche technische Vorteile – darunter günstige Bedingungen für freie Kühlung, ein sicheres und redundantes Stromnetz sowie eine hervorragende Konnektivität. Diese Voraussetzungen machen die Schweiz zu einem attraktiven Standort sowohl für Hyperscale- als auch für Unternehmenslösungen. Große Cloud-Anbieter investieren weiterhin in die Schweizer Infrastruktur, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach KI-, IoT- und 5G-fähigen Diensten sowie durch Anforderungen an die Datenhoheit.
Auf der Messe Zürich, Halle 5, Stand Nr. 2, wird Vertiv ein interaktives 3D-Modell präsentieren, das die gesamte Rechenzentrumsarchitektur visualisiert – von der Stromverteilung und dem Wärmemanagement bis hin zur IT-Infrastruktur und den Steuerungssystemen –, die als konvergentes System für die nächste Generation von Rechenzentren für Workloads im Bereich der künstlichen Intelligenz ausgelegt sind.
Igor Grdic, Regionaldirektor für den Vertrieb bei Vertiv in der Region EMEA, wird eine Podiumsdiskussion moderieren, bei der führende Branchenexperten von North C, NVIDIA und Green zusammenkommen, um zu erörtern, wie sich die Schweiz als wichtiger Standort für KI-fähige Infrastruktur positionieren kann. Die Podiumsteilnehmer werden die Infrastruktur-, Energie- und politischen Entscheidungen beleuchten, die erforderlich sind, um künstliche Intelligenz in großem Maßstab zu unterstützen – und was nötig ist, damit die Schweiz ihre Rolle als einer der wichtigsten aufstrebenden Rechenzentrumsmärkte Europas stärken kann.
Weitere Informationen zum führenden Portfolio von Vertiv in den Bereichen Energie- und Wärmemanagement, Infrastrukturlösungen, IT-Systeme und Dienstleistungen für kritische digitale Anwendungen finden Sie unter Vertiv.com.
https://www.vertiv.com/de-emea/about/news-and-events/events/2026/datacenter-nation-zurich-2026/
326 Artikel zu „Vertiv“
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Lösungen | News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv baut seine Produktionskapazitäten für Stromversorgungs- und Kühlungslösungen in der EMEA-Region aus
Vertiv baut seine Produktionskapazitäten für Stromversorgungs- und Kühlungslösungen in der EMEA-Region aus, um Kunden dabei zu unterstützen, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen und die Einführung von KI zu beschleunigen. Neue Produktionskapazitäten von rund 22.000 Quadratmetern in der Slowakei werden die Fertigung von Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen für die digitale Infrastruktur der nächsten Generation…
News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Bitzero baut seine Kompetenzen im Bereich Technik und Lieferketten durch Zusammenarbeit mit Vertiv aus
Die Zusammenarbeit stärkt das wachsende Ökosystem von Bitzero aus führenden Infrastruktur- und Technologiepartnern. Bitzero Holdings Inc. (»Bitzero« oder das »Unternehmen«), ein Anbieter nachhaltiger Hochleistungsrechner- (»HPC«) und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, gibt eine Zusammenarbeit mit Vertiv, einem weltweit führenden Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, bekannt. Damit wird das wachsende Ökosystem von Bitzero aus Anbietern in den Bereichen Technik, Engineering…
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Vertiv erweitert sein Stromversorgungsportfolio um eine neue kompakte Desktop-USV für PCs, Gaming-Geräte und Netzwerkgeräte
Die Vertiv PowerUPS 100 Standby-Serie schützt wichtige vernetzte Geräte in Büros und kleinen Unternehmen und sorgt dafür, dass sie auch bei unerwarteten Stromausfällen weiterlaufen. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt mit der Vertiv PowerUPS 100 Standby-Serie eine neue Generation kompakter unterbrechungsfreier Stromversorgungssysteme (USV) vor. Die USV-Systeme sollen dazu beitragen, die…
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Vertiv schließt die Übernahme von ThermoKey ab und erweitert sein Portfolio an Wärmeabfuhrlösungen für KI-Rechenzentren
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Vertiv stellt eine hochleistungsfähige Rack-Plattform für KI- und IT-Anwendungen mit hoher Dichte vor
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Die modellbasierte Digital-Twin-Funktionalität von Vertiv SmartRun trägt dazu bei, die Arbeitsabläufe bei der Planung, Simulation und Implementierung von KI-Fabriken zu beschleunigen. Vertiv, weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt Fortschritte bei einer produktionsreifen Digital-Twin-Funktion für Vertiv SmartRun bekannt, die in den NVIDIA Omniverse DSX Blueprint integriert ist. Damit treibt das Unternehmen seine Roadmap voran, die Infrastruktur…
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Vertiv™ CoolChip CDU 2300 und Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds werden auf dem Datacloud Global Congress vorgestellt Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt die Erweiterung seiner durchgängigen thermischen Kette durch die Verfügbarkeit der Vertiv™ CoolChip CDU 2300 und der Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA)…
Infrastruktur | News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv baut seine Kompetenzen im Bereich Flüssigkeitskühlungssysteme durch die Übernahme von Strategic Thermal Labs aus
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Die Transaktion soll Kunden mehr Wahlmöglichkeiten entlang der gesamten thermischen Kette bieten, um Strombedarf und Energieeffizienz von KI-fähigen Rechenzentren zu optimieren Vertiv, ein weltweit tätiger Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von ThermoKey S.p.A. geschlossen. ThermoKey ist ein Anbieter von Wärmeabfuhr- und Wärmeaustauschtechnologien mit langjährigen Beziehungen zu Originalgeräteherstellern (OEMs) und…
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Vertiv stattet NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factories mit konvergenter physischer Infrastruktur aus
Simulationsfähige Modelle für Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastruktur beschleunigen die Bereitstellung und minimieren Ausführungsrisiken. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt die Weiterentwicklung konvergierter physischer Infrastrukturdesigns für das Referenzdesign der NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory und den NVIDIA Omniverse DSX Blueprint vor. Da KI-Fabriken hinsichtlich Dichte, Komplexität und Strombedarf immer größer werden, stehen Betreiber unter…
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Vertiv industrialisiert KI-Bereitstellung mit digital orchestrierter Infrastruktur
Die werkseitig integrierte, digital validierte Infrastruktur Vertiv OneCore reduziert die Komplexität der Bereitstellung vor Ort und beschleunigt die Termintreue trotz immer strengerer Bauauflagen. Vertiv industrialisiert die KI-Bereitstellung und kooperiert für bessere Skalierbarkeit mit Hut 8. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt eine bedeutende Weiterentwicklung im Bereich der Bereitstellung von Rechenzentren…
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Vertiv stellt Notstromversorgung für private und geschäftliche Anwendungen vor
Die jetzt in EMEA erhältliche Vertiv PowerUPS 200-Serie ist ein hochfunktionales unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem für mehrere Geräte mit verbessertem Schutz vor Stromausfällen und Spannungsinstabilitäten. Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt eine neue Generation kompakter unterbrechungsfreier Stromversorgungssysteme (USV) für vernetzte Haushalte und Arbeitsbereiche vor. Die Vertiv PowerUPS 200-Familie, die mit Kapazitäten von 600 bis…
Business | News | Produktmeldung
Vertiv und die Universität Bologna unterzeichnen eine strategische Vereinbarung für Forschung, Ausbildung und Innovation
Die Kooperation verbindet akademische Exzellenz mit Branchenexpertise und treibt wichtige Innovationen im Bereich der digitalen Infrastruktur voran. Giovanni Molari, rector of the University of Bologna (left), and Giovanni Zanei, vice president, large power conversion at Vertiv (right) Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat eine Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit mit der…
Effizienz | News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv erweitert sein Angebot an flexiblen, energieeffizienten Perimeter-Kühlsystemen für kleine, mittlere und Edge-Anwendungen in EMEA
Das CoolPhase Perimeter PAM-Kühlsystem mit niedrigem Treibhauspotenzial von Vertiv™ umfasst Vertiv™ EconoPhase-Modelle mit gepumptem Kältemittel-Economizer, welche die EU-F-Gas-Verordnung erfüllen, für mehr Sicherheit sorgen und kein Brandrisiko darstellen. Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, erweitert die luftgekühlte Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM-Reihe um neue Kühlsysteme und den Vertiv™ CoolPhase Condenser. Diese Lösung ist ab sofort in…
Infrastruktur | News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Antwort auf den KI-Bedarf: Vertiv präsentiert Strategie zur schnellen Skalierung weltweiter Rechenkapazitäten
Der amerikanische Spezialist für kritische digitale Infrastruktur in Rechenzentren und Kommunikationsnetzen sowie in gewerblichen und industriellen Umgebungen unterhält in Europa mehrere Standorte, darunter strategisch wichtige Produktionsstätten in der Region Venetien. Hier werden Kerntechnologien wie hochpräzise Klimasysteme, Kaltwassersätze (Chiller) und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) entwickelt und für den globalen Markt gefertigt. Das Unternehmen Vertiv ist aus dem…
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Vertiv schließt Übernahme von Great Lakes Data Racks & Cabinets ab
Die Übernahme stärkt die Führungsposition des Unternehmens im Bereich hochintegrierter Infrastrukturlösungen für Rechenzentren und kritische digitale Umgebungen. Vertiv Holdings Co, der globale Spezialist für kritische digitale Infrastrukturen, hat die Übernahme der Unternehmensgruppe Great Lakes Data Racks & Cabinets (»Great Lakes«) erfolgreich abgeschlossen. Great Lakes ist ein führender Hersteller für innovative Server-Racks und integrierte Infrastrukturlösungen.…