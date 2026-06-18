Vertiv schließt die Übernahme von ThermoKey ab und erweitert sein Portfolio an Wärmeabfuhrlösungen für KI-Rechenzentren

Die Übernahme soll die Kompetenzen im Bereich Wärmemanagement sowie die Produktionskapazitäten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika stärken, um Rechenzentren mit hoher Dichte zu unterstützen

Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat die Übernahme von ThermoKey S.p.A., einem Anbieter von Wärmeabfuhr- und Wärmeaustauschtechnologien mit langjährigen Beziehungen zu Originalgeräteherstellern (OEMs) und Systemintegratoren, abgeschlossen.

Die Übernahme erweitert das Wärmemanagement-Portfolio und die Fertigungskapazitäten von Vertiv, insbesondere in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, umfassende Lösungen über den gesamten thermischen Pfad hinweg für KI-Fabriken und Rechenzentren mit hoher Dichte bereitzustellen. ThermoKey profitiert von der globalen Reichweite von Vertiv, was ein beschleunigtes Wachstum und einen erweiterten Marktzugang unterstützt, während gleichzeitig die Fähigkeit von Vertiv verbessert wird, thermische Architekturen bereitzustellen, die Kunden dabei helfen, mehrere Rechengenerationen im Voraus zu planen.

Vertiv nutzt derzeit die Technologien von ThermoKey in ausgewählten thermischen Lösungen. Das Technologieportfolio von ThermoKey umfasst Wärmetauscherlösungen, Trockenkühler sowie die Kompatibilität mit Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) und natürlichen Kältemitteln, die das Portfolio von Vertiv ergänzen. Dieses Portfolio bietet den Kunden Flexibilität bei der Optimierung hinsichtlich Leistung, Standortbedingungen und Wachstum. ThermoKey wurde 1991 gegründet und bringt mehr als 30 Jahre Ingenieurskompetenz sowie eigene Konstruktions- und Fertigungskapazitäten mit, um seine Kunden und Märkte zu unterstützen.

»Kunden skalieren ihre KI-Infrastruktur in einem beispiellosen Tempo, und die thermische Leistung ist heute ein entscheidender Faktor für Kapazität und Effizienz«, sagte Giordano Albertazzi, CEO von Vertiv. »Mit ThermoKey stärken wir unsere Fähigkeiten, differenzierte, integrierte und leistungsstarke Wärmeabfuhrlösungen anzubieten, die Kunden dabei helfen, schneller zu implementieren, effizienter zu arbeiten und mit Zuversicht zu skalieren.«

Der Standort von ThermoKey in Rivarotta, Italien, wird weiterhin eine zentrale Drehscheibe für Fertigung, Entwicklung und Support sein. Giuseppe Visentini, CEO von ThermoKey, wird das Unternehmen weiterhin leiten und so für Kontinuität bei Mitarbeitern, Partnern und Kunden sorgen. »Der Beitritt zu Vertiv bedeutet, dass wir unser Know-how im Bereich Wärmeaustausch in einen vollständigen, integrierten thermischen Pfad einbringen, der Rechenzentren mit hoher Dichte bedient«, sagte Visentini. »Wir teilen Vertivs technische Sorgfalt und Kundenorientierung. ThermoKey schließt sich Vertiv auf einem Weg des nachhaltigen Wachstums an, und von Italien aus werden wir diese Dynamik weiter ausbauen und zur Stärke der Gruppe in der EMEA-Region und weltweit beitragen.«

Weitere Informationen zu Vertivs Portfolio an Energie- und Wärmemanagement, Infrastrukturlösungen, IT-Systemen und Dienstleistungen für kritische digitale Anwendungen finden Sie unter Vertiv.com.

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