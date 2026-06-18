Vertiv schließt die Übernahme von ThermoKey ab und erweitert sein Portfolio an Wärmeabfuhrlösungen für KI-Rechenzentren

Die Übernahme soll die Kompetenzen im Bereich Wärmemanagement sowie die Produktionskapazitäten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika stärken, um Rechenzentren mit hoher Dichte zu unterstützen
Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat die Übernahme von ThermoKey S.p.A., einem Anbieter von Wärmeabfuhr- und Wärmeaustauschtechnologien mit langjährigen Beziehungen zu Originalgeräteherstellern (OEMs) und Systemintegratoren, abgeschlossen.
Die Übernahme erweitert das Wärmemanagement-Portfolio und die Fertigungskapazitäten von Vertiv, insbesondere in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, umfassende Lösungen über den gesamten thermischen Pfad hinweg für KI-Fabriken und Rechenzentren mit hoher Dichte bereitzustellen. ThermoKey profitiert von der globalen Reichweite von Vertiv, was ein beschleunigtes Wachstum und einen erweiterten Marktzugang unterstützt, während gleichzeitig die Fähigkeit von Vertiv verbessert wird, thermische Architekturen bereitzustellen, die Kunden dabei helfen, mehrere Rechengenerationen im Voraus zu planen.
Vertiv nutzt derzeit die Technologien von ThermoKey in ausgewählten thermischen Lösungen. Das Technologieportfolio von ThermoKey umfasst Wärmetauscherlösungen, Trockenkühler sowie die Kompatibilität mit Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) und natürlichen Kältemitteln, die das Portfolio von Vertiv ergänzen. Dieses Portfolio bietet den Kunden Flexibilität bei der Optimierung hinsichtlich Leistung, Standortbedingungen und Wachstum. ThermoKey wurde 1991 gegründet und bringt mehr als 30 Jahre Ingenieurskompetenz sowie eigene Konstruktions- und Fertigungskapazitäten mit, um seine Kunden und Märkte zu unterstützen.
»Kunden skalieren ihre KI-Infrastruktur in einem beispiellosen Tempo, und die thermische Leistung ist heute ein entscheidender Faktor für Kapazität und Effizienz«, sagte Giordano Albertazzi, CEO von Vertiv. »Mit ThermoKey stärken wir unsere Fähigkeiten, differenzierte, integrierte und leistungsstarke Wärmeabfuhrlösungen anzubieten, die Kunden dabei helfen, schneller zu implementieren, effizienter zu arbeiten und mit Zuversicht zu skalieren.«
Der Standort von ThermoKey in Rivarotta, Italien, wird weiterhin eine zentrale Drehscheibe für Fertigung, Entwicklung und Support sein. Giuseppe Visentini, CEO von ThermoKey, wird das Unternehmen weiterhin leiten und so für Kontinuität bei Mitarbeitern, Partnern und Kunden sorgen. »Der Beitritt zu Vertiv bedeutet, dass wir unser Know-how im Bereich Wärmeaustausch in einen vollständigen, integrierten thermischen Pfad einbringen, der Rechenzentren mit hoher Dichte bedient«, sagte Visentini. »Wir teilen Vertivs technische Sorgfalt und Kundenorientierung. ThermoKey schließt sich Vertiv auf einem Weg des nachhaltigen Wachstums an, und von Italien aus werden wir diese Dynamik weiter ausbauen und zur Stärke der Gruppe in der EMEA-Region und weltweit beitragen.«
Weitere Informationen zu Vertivs Portfolio an Energie- und Wärmemanagement, Infrastrukturlösungen, IT-Systemen und Dienstleistungen für kritische digitale Anwendungen finden Sie unter Vertiv.com.
255 Artikel zu „Vertiv“
News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv stellt eine hochleistungsfähige Rack-Plattform für KI- und IT-Anwendungen mit hoher Dichte vor
Vertiv Rack Extreme unterstützt dank erhöhter Tragfähigkeit, flexibler Konfigurationen und integriertem Kabelmanagement schwerere und tiefere IT-Geräte. Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt mit dem Vertiv Rack Extreme ein Rack der nächsten Generation vor, das für die steigenden Anforderungen von Hochleistungsrechner- und KI-Anwendungen entwickelt wurde. Diese zukunftsfähige Rack-Plattform unterstützt tiefe und schwere…
News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv stellt den ersten digitalen Zwilling für konvergierte physische Infrastruktur für NVIDIA Omniverse DSX vor
Die modellbasierte Digital-Twin-Funktionalität von Vertiv SmartRun trägt dazu bei, die Arbeitsabläufe bei der Planung, Simulation und Implementierung von KI-Fabriken zu beschleunigen. Vertiv, weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt Fortschritte bei einer produktionsreifen Digital-Twin-Funktion für Vertiv SmartRun bekannt, die in den NVIDIA Omniverse DSX Blueprint integriert ist. Damit treibt das Unternehmen seine Roadmap voran, die Infrastruktur…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv erweitert sein Flüssigkeitskühlungsportfolio in der EMEA-Region, um die Einführung von KI-fähigen Rechenzentren zu beschleunigen
Vertiv™ CoolChip CDU 2300 und Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds werden auf dem Datacloud Global Congress vorgestellt Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt die Erweiterung seiner durchgängigen thermischen Kette durch die Verfügbarkeit der Vertiv™ CoolChip CDU 2300 und der Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA)…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv baut seine Kompetenzen im Bereich Flüssigkeitskühlungssysteme durch die Übernahme von Strategic Thermal Labs aus
Die Übernahme erweitert das technische Know-how in den Bereichen Cold-Plate-Design, serverseitige Flüssigkeitskühlung und thermische Validierung bei hoher Dichte, um die Leistung, Zuverlässigkeit und die Lebensdauer auf Systemebene zu verbessern. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt die Übernahme von Strategic Thermal Labs LLC (STL), einem Spezialisten für fortschrittliche Flüssigkeitskühltechnologien, bekannt. Die…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv kündigt den Ausbau der Produktionskapazitäten für Infrastrukturlösungen, Stromversorgungs- und Rack-Systeme an
Neue und erweiterte Produktionsstätten in Nord- und Südamerika sollen Anwendungen mit hoher Dichte durch Lösungen unterstützen, die eine schnelle Bereitstellung und skalierbare Infrastruktur ermöglichen. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat vier Produktionsstätten in Nord- und Südamerika neu in Betrieb genommen beziehungsweise erweitert, und so die Produktionskapazität des Unternehmens für Infrastrukturlösungen,…
News | Effizienz | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv übernimmt ThermoKey und erweitert damit sein Portfolio an Wärmeabfuhrlösungen für konvergierte physische Infrastrukturen
Die Transaktion soll Kunden mehr Wahlmöglichkeiten entlang der gesamten thermischen Kette bieten, um Strombedarf und Energieeffizienz von KI-fähigen Rechenzentren zu optimieren Vertiv, ein weltweit tätiger Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von ThermoKey S.p.A. geschlossen. ThermoKey ist ein Anbieter von Wärmeabfuhr- und Wärmeaustauschtechnologien mit langjährigen Beziehungen zu Originalgeräteherstellern (OEMs) und…
News | Effizienz | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv stattet NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factories mit konvergenter physischer Infrastruktur aus
Simulationsfähige Modelle für Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastruktur beschleunigen die Bereitstellung und minimieren Ausführungsrisiken. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt die Weiterentwicklung konvergierter physischer Infrastrukturdesigns für das Referenzdesign der NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory und den NVIDIA Omniverse DSX Blueprint vor. Da KI-Fabriken hinsichtlich Dichte, Komplexität und Strombedarf immer größer werden, stehen Betreiber unter…
News | Digitale Transformation | Effizienz | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv industrialisiert KI-Bereitstellung mit digital orchestrierter Infrastruktur
Die werkseitig integrierte, digital validierte Infrastruktur Vertiv OneCore reduziert die Komplexität der Bereitstellung vor Ort und beschleunigt die Termintreue trotz immer strengerer Bauauflagen. Vertiv industrialisiert die KI-Bereitstellung und kooperiert für bessere Skalierbarkeit mit Hut 8. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt eine bedeutende Weiterentwicklung im Bereich der Bereitstellung von Rechenzentren…
News | Infrastruktur | Produktmeldung
Vertiv stellt Notstromversorgung für private und geschäftliche Anwendungen vor
Die jetzt in EMEA erhältliche Vertiv PowerUPS 200-Serie ist ein hochfunktionales unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem für mehrere Geräte mit verbessertem Schutz vor Stromausfällen und Spannungsinstabilitäten. Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt eine neue Generation kompakter unterbrechungsfreier Stromversorgungssysteme (USV) für vernetzte Haushalte und Arbeitsbereiche vor. Die Vertiv PowerUPS 200-Familie, die mit Kapazitäten von 600 bis…
News | Business | Produktmeldung
Vertiv und die Universität Bologna unterzeichnen eine strategische Vereinbarung für Forschung, Ausbildung und Innovation
Die Kooperation verbindet akademische Exzellenz mit Branchenexpertise und treibt wichtige Innovationen im Bereich der digitalen Infrastruktur voran. Giovanni Molari, rector of the University of Bologna (left), and Giovanni Zanei, vice president, large power conversion at Vertiv (right) Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat eine Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit mit der…
News | Effizienz | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv erweitert sein Angebot an flexiblen, energieeffizienten Perimeter-Kühlsystemen für kleine, mittlere und Edge-Anwendungen in EMEA
Das CoolPhase Perimeter PAM-Kühlsystem mit niedrigem Treibhauspotenzial von Vertiv™ umfasst Vertiv™ EconoPhase-Modelle mit gepumptem Kältemittel-Economizer, welche die EU-F-Gas-Verordnung erfüllen, für mehr Sicherheit sorgen und kein Brandrisiko darstellen. Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, erweitert die luftgekühlte Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM-Reihe um neue Kühlsysteme und den Vertiv™ CoolPhase Condenser. Diese Lösung ist ab sofort in…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Antwort auf den KI-Bedarf: Vertiv präsentiert Strategie zur schnellen Skalierung weltweiter Rechenkapazitäten
Der amerikanische Spezialist für kritische digitale Infrastruktur in Rechenzentren und Kommunikationsnetzen sowie in gewerblichen und industriellen Umgebungen unterhält in Europa mehrere Standorte, darunter strategisch wichtige Produktionsstätten in der Region Venetien. Hier werden Kerntechnologien wie hochpräzise Klimasysteme, Kaltwassersätze (Chiller) und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) entwickelt und für den globalen Markt gefertigt. Das Unternehmen Vertiv ist aus dem…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv schließt Übernahme von Great Lakes Data Racks & Cabinets ab
Die Übernahme stärkt die Führungsposition des Unternehmens im Bereich hochintegrierter Infrastrukturlösungen für Rechenzentren und kritische digitale Umgebungen. Vertiv Holdings Co, der globale Spezialist für kritische digitale Infrastrukturen, hat die Übernahme der Unternehmensgruppe Great Lakes Data Racks & Cabinets (»Great Lakes«) erfolgreich abgeschlossen. Great Lakes ist ein führender Hersteller für innovative Server-Racks und integrierte Infrastrukturlösungen.…
News | Infrastruktur | Veranstaltungen
Vertiv bringt die AI Solutions Innovation Roadshow nach Frankfurt – und Sie können dabei sein.
Besuchen Sie Vertiv am 3. Dezember und tauschen Sie sich mit unseren Infrastruktur-Experten aus. Erhalten Sie außerdem wertvolle Einblicke in die Auswirkungen von High-Performance Computing auf Rechenzentren und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen für die Infrastruktur. Begeben Sie sich gemeinsam mit uns auf eine Entdeckungs- und Innovationsreise in die Zukunft der Möglichkeiten künstlicher Intelligenz.…
News | Effizienz | Produktmeldung | Rechenzentrum
Panduit erweitert sein Rechenzentrumsportfolio um skalierbare Direct-to-Chip-Kühllösungen für hochdichte KI- und HPC-Umgebungen
Direct-to-Chip-Flüssigkühlung adressiert thermische Grenzen moderner KI-Rechenzentren. Der steigende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), High-Performance-Computing (HPC) und beschleunigten Workloads führt in Rechenzentren weltweit zu deutlich höheren Leistungsdichten auf Rack- und Chipebene. Klassische luftbasierte Kühlkonzepte stoßen dabei zunehmend an physikalische und wirtschaftliche Grenzen. Mit seinen FlexFusion Direct-to-Chip-Flüssigkühllösungen stellt Panduit ein integriertes System bereit, das gezielt auf…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Tipps
Für echte Erholung: Wie digitale Prozesse die Urlaubsübergabe retten
Hand aufs Herz: Wer im Sommerurlaub »nur mal kurz« seine geschäftlichen E-Mails am Pool checkt, dem fehlt meist kein Fleiß, sondern die richtige Systemlandschaft im Unternehmen. Warum lückenlose Prozesse und kollaborative Plattformen das Ende von Informationssilos einläuten und wie die Übergabe im Büro wirklich gelingt. Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Doch bevor der…
Trends 2026 | News | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Mehr als die Hälfte der Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz
54,5 Prozent der Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz in ihren Geschäftsprozessen. Das geht aus der aktuellen Umfrage des ifo Instituts im Mai 2026 hervor. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 40,9 Prozent. Weitere Unternehmen planen bereits den Einsatz (16 Prozent) oder diskutieren darüber (21,6 Prozent). »Künstliche Intelligenz ist in der deutschen Wirtschaft endgültig in…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Von Knowledge Retail zu Impact Projects: Hochschulbildung neu denken im Zeitalter der KI
Management Summary Dringender Wandel in der Hochschulbildung: KI verändert die Anforderungen des Arbeitsmarktes grundlegend; statt reiner Wissensvermittlung zählt die Fähigkeit, mit KI wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen (AI Literacy, analytisches Denken, kreative Problemlösung). Traditionelle Hochschulen unter Druck: Viele Institutionen reagieren zu zögerlich mit halbherzigen Reformen. Lizenzierung digitaler Tools allein reicht nicht, wenn Prüfungsordnungen und Lehrformate vordigital…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Dreistufige Roadmap für skalierbare KI‑Architekturen
Unternehmen scheitern nicht an KI‑Modellen, sondern an Datenqualität, fehlender Architektur und mangelnder Organisation. Wer 2026 KI wirklich produktiv nutzen will, muss diese drei Ebenen nacheinander und konsequent adressieren: (1) Datenbasis stabilisieren, (2) Architektur professionalisieren, (3) Fachbereiche befähigen. Warum das jetzt Priorität hat Wirtschaftlicher Hebel: Saubere Daten und eine orchestrierende Architektur verwandeln punktuelle KI-Piloten in wiederholbare,…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz
4,6 Billionen Euro: Nvidia mehr wert als der DAX 40
Die Größenordnungen, in denen Unternehmen wie Alphabet, Microsoft, Apple und allen voran Nvidia operieren, sind mittlerweile kaum noch greifbar. War es 2018 noch eine Sensation als Apple als erstes US-Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar erreichte, bewegen sich die oben genannten Tech-Riesen mittlerweile im Bereich von drei bis weit über vier Billionen Dollar,…