Von wem stammen die Daten, die uns gegen das Corona-Virus helfen können?

Auf welche Weise könnten die neuen Technologien uns dabei helfen, die Ansteckung mit Covid-19 zu bekämpfen? Es ist dringend nötig, einen Regelungsrahmen zu erstellen, der nicht nur die Privatsphäre schützt, sondern auch Ausnahmefälle, die auftreten könnten, berücksichtigt.

Die ganze Welt erlebt zurzeit dramatische Stunden, mit Tausenden von Menschen, die sich dafür einsetzen, die Verbreitung des Covid-19, oder eher bekannt als Corona-Virus, zu bremsen, während sich verschiedene Teams in zahlreichen Gebieten der Welt damit befassen, einen Impfstoff oder ein Heilmittel zu finden, das die Schäden dieses Virus einschränken kann.

Die Verfahren zur Eindämmung der Verbreitung basieren meistens auf dem Versuch, die angesteckten Personen zu ermitteln und zusammen mit ihnen die Dinge, die sie in den letzten Tagen gemacht haben, wen sie getroffen und wo sie sich überall aufgehalten haben, zu rekonstruieren. Dies zu dem Zweck, andere Personen zu identifizieren, die sich durch den Kontakt mit infizierten Personen angesteckt haben und daher ärztliche Hilfe benötigen könnten, doch auch da die letzteren ihrerseits andere Personen anstecken könnten und zwar in einer Art Kettenreaktion, die, sofern sie nicht in ihren Anfangsphasen unterbrochen wird, unaufhaltbar sein könnte.

Die Bestimmung des Ansteckungsgrads ist demnach ein mühsamer, lang andauernder und komplexer Vorgang, bei dem die Zeit eine maßgebende Konstante darstellt: Je eher man die infizierten Personen ermittelt und warnt, desto eher kann ihnen ärztliche Versorgung gesichert und die Verbreitung der Epidemie eingeschränkt werden; dies, indem ihnen untersagt wird, mit anderen Personen in Kontakt zu kommen.

Das wahre Problem besteht darin, dass diese Forschungsphase hauptsächlich auf der Befragung der Personen beruht. Man versucht herauszufinden, wo sie in den vorhergehenden Tagen waren, wen sie getroffen haben, welche Orte sie besucht haben und welche Transportmittel sie genutzt haben. Dann beginnt das mühevolle Unterfangen, die Namen all derjenigen zu ermitteln, die sie im Zugwaggon, im selben Restaurant oder bei derselben Geschäftsversammlung angetroffen haben, wobei man auf unvermeidliche Fehler, Ungenauigkeiten und potenzielle und beabsichtigte Auslassungen stößt.

In Südkorea wurde die Sache auf sehr pragmatische Weise angegangen, indem alle verfügbaren Informationen dazu verwendet wurden, die potenziell infizierten Bürger zu ermitteln und der Ansteckung weiterer Bürger vorzubeugen. Zu den verfügbaren Informationen zählen auch die Aufnahmen der Sicherheitskameras, die Transaktionen der Kreditkarten, die über Smartphones und Fahrzeuge erfassten Daten der Position. Diese Informationen wurden erfasst, gekreuzt und ausgearbeitet und dies ermöglichte es, das Ausmaß der Ansteckung drastisch zu reduzieren. Auf der anderen Seite wurden die Daten manchmal auf zu leichtsinnige Weise verwendet, indem der Bevölkerung anonymisierte Informationen mitgeteilt wurden, die es jedoch ermöglichten, einige potenzielle Virusträger oder einige Verhaltensweisen auszumachen, die die betroffenen Bürger lieber nicht an die Öffentlichkeit hätten bringen wollen.

In Italien werden diese Analysen von Hand und auf mühevolle Weise durchgeführt, obwohl in Wirklichkeit eine riesige, vollständige, genaue und zuverlässige Datenbank zur Verfügung steht, die in der Lage ist, präzise Auskünfte darüber zu liefern, wo wir zu einer bestimmten Zeit und mit wem wir zusammen waren, sowie gleichzeitig die Personalien und die Fortbewegung aller Personen, mit denen wir uns während des Beobachtungszeitraums getroffen haben, sei es der Personen, die wir kennen, wie Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen, oder von denen, die im Zug neben uns gesessen haben, im Restaurant am Nebentisch gegessen haben oder mit denen wir uns im Wartezimmer einer Kanzlei oder einer Praxis zur gleichen Zeit aufgehalten haben.

Es handelt sich hierbei um eine unendliche Menge an Informationen, die wir selbst mit den Smartphones erzeugen, Geräte, die von fast der gesamten Bevölkerung verwendet werden, Instrumente, die jederzeit Informationen über unsere Position speichern und zu kommerziellen Zwecken verwenden, zur Verbesserung unseres Verbraucherprofils oder um uns besser mit unseren Kontakten in den sozialen Netzwerken in Verbindung zu bringen.

Wenn wir nicht die Befragungstechnik zur Ermittlung der Position und der Fortbewegung der potenziell infizierten Personen verwenden würden und in der Lage wären, direkt auf diese Informationen zuzugreifen, dann würden wir diese Daten unverzüglich erhalten, ohne die Möglichkeit von Fehlern, und so könnten wir die Personen, die mit ihnen in Kontakt gekommen sind, über die Smartphones selbst in Echtzeit ermitteln und warnen. Hierbei würde ihnen nahegelegt, Verhaltensweisen zu befolgen, die ihre Gesundheit und die der anderen nicht gefährden, und man wäre in der Lage, die Verbreitung der Krankheit auf einfachem und schnellem Weg zu unterbinden.

Das wahre Problem ist jedoch, dass diese Daten uns nicht wirklich zur Verfügung stehen. Wir befinden uns in dem Paradox, in dem wir mit unserem täglichen Verhalten Daten erzeugen, sie an Privatunternehmen abgeben, die diese zu kommerziellen Zwecken verwenden, indem sie uns dabei helfen, ein Produkt auszuwählen, oder uns einen Urlaub vorschlagen, doch können diese Daten nicht von den staatlichen Behörden genutzt werden, die sich dafür engagieren, uns das Leben zu retten. Mithilfe dieser Daten könnte ihre Effizienz auf beachtliche Weise verbessert und erhöht werden.

Die schwierige Situation spitzt sich noch weiter zu, wenn wir unsere Aufmerksamkeit von den geografischen Daten auf die gesundheitlichen Daten zu verlegen versuchen, die über andere Arten von persönlichen, tragbaren Geräten wie die Smartwatch ermittelt werden. In der Tat verwenden viele von uns Geräte, die in der Lage sind, den Herzschlag, die Körpertemperatur und den Blutdruck zu messen und regelrechte Elektrokardiogramme durchzuführen. Diese Daten werden in der Regel dafür verwendet, um eine Art Gesundheitsprofil des Nutzers zu erstellen und in einigen Fällen haben sie dazu beigetragen, gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen.

Es ist offensichtlich, dass es bei der Bekämpfung einer Epidemie für diejenigen, die sich direkt damit befassen, nützlich wäre, zu wissen, ob es in bestimmten Bereichen auf nationalem Gebiet eine anomale Anzahl von Personen mit außerhalb der Norm oder Statistik liegenden lebenswichtigen Parametern gibt.

All diese Informationen könnten durch Ausarbeitung mithilfe der traditionellen Algorithmen – es muss nicht unbedingt die künstliche Intelligenz hinzugezogen werden – für unsere Fähigkeit, einen Gesundheitsnotfall auf nationaler Ebene zu bewältigen, eine bedeutende Hilfe darstellen, doch, obwohl sie von uns erzeugt werden, stehen sie leider nicht den Stellen zur Verfügung, die sie als nützliches Mittel für die Rettung unserer Leben verwenden könnten.

In naher Zukunft wird es von größter Bedeutung sein, sich mit diesen Themen auf nationaler Ebene auseinanderzusetzen und die Möglichkeiten zu ermitteln, mit denen man die Richtlinien, die unseren Datenschutz regeln, mit eventuellen außergewöhnlichen Notwendigkeiten, die auftreten könnten, in Einklang bringen kann. Es wird sich als wesentlich erweisen, dem Konzept der »data monetization« das modernere Konzept der »data sustainability« hinzuzufügen, um zu bewirken, dass die Gesamtheit der von uns als Individuen erzeugten Daten auf unterschiedliche Weise, unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien, dazu verwendet werden kann, um die Behörden in Ausnahmefällen bei den Verfahren zu unterstützen, die auf die Rettung unserer Leben abzielen.

Dies wird nicht einfach sein, denn die derzeitigen Richtlinien scheinen keine Erweiterung in diese Richtung zuzulassen. Selbst die gesetzesvertretende Verordnung 14 vom 9. März 2020 »Dringende Maßnahmen zur Potenzierung des nationalen Gesundheitsdienstes in Bezug auf den Notfall COVID-19«, die es den Institutionen ermöglicht, die als nützlich geltenden personenbezogene Daten, auch die sensiblen Daten (biometrische Daten und Informationen zu strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten) direkt von der Bevölkerung zu erheben, bezieht sich ausschließlich auf die Möglichkeit, die Genehmigung auf vereinfachte Weise zu verwalten und Informationen auszulassen.

Stattdessen müsste man die richtigen Wege ermitteln, die es den Institutionen in Gesundheitsnotfällen ermöglichen, direkt auf die von den Bürgern mit ihren Smartphones und ihren tragbaren Geräten erzeugten Daten zuzugreifen – Daten, die in der Regel für kommerzielle Zwecke verwendet werden – damit sie dafür genutzt werden können, den Bürgern selbst zu helfen, sie vor Krankheiten zu schützen, den Rest der Bevölkerung nicht anzustecken und häufig auch um ihr Leben zu retten.

Es muss ein Modell erstellt werden, das es erlaubt, Daten auf verantwortungsbewusste Weise zu verwenden, wenn diese Daten dazu beitragen können, das Leben der Personen zu retten.

Massimo Canducci, Chief Innovation Officer of Engineering, the largest Italian technology group active on an international scale.

