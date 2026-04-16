Warum Gier ein strategisches Risiko ist und wie Führung das Maß wiedergewinnt

In der unerbittlichen Dynamik der modernen Wirtschaftswelt hat sich ein Begriff klammheimlich von einem moralischen Stigma zu einer vermeintlichen Tugend gewandelt: die Gier. Was heute oft als »Wachstumsdrang« oder »maximale Skalierung« nobilitiert wird, erweist sich bei genauerer Betrachtung als die kulturell akzeptierte Form einer chronischen Maßlosigkeit. Wer Gier lediglich als psychologisches Phänomen abtut, verkennt ihre fatale Rolle als betriebswirtschaftlicher Risikofaktor. Es zeigt sich immer wieder, dass das Unvermögen, ein »Genug« zu definieren, Unternehmen nicht etwa beflügelt, sondern sie langfristig ihrer Substanz beraubt.

Das Paradoxon der ungesättigten Dynamik

Der fundamentale Unterschied zwischen einer gesunden Ambition und destruktiver Gier liegt in der Fähigkeit zur Sättigung. Während der produktive Ehrgeiz wertegebunden bleibt und ein konkretes Ziel verfolgt, agiert die Gier strukturell unersättlich. Sie speist sich nicht aus dem Erreichten, sondern aus einem tief sitzenden Mangelgefühl. In den Führungsetagen manifestiert sich dieses Muster oft in einer permanenten Vergleichsdynamik, bei der der Selbstwert der Akteure untrennbar mit kurzfristigen Kennzahlen und Statusinsignien verschmilzt. Sobald der Zweck jedes Mittel heiligt und Menschen nur noch als instrumentelle Ressourcen für eine grenzenlose Expansion begriffen werden, verliert Führung ihre ethische Erdung.

Der kritische Umschlagpunkt der Motivation

Es muss differenziert werden: Ohne den Impuls, Möglichkeiten auszuschöpfen und Bestehendes zu verbessern, gäbe es weder Innovation noch Unternehmertum. In konstruktiver Form zeigt sich dieser Gestaltungswille als eine zukunftsorientierte Kraft, die Verantwortung für die erzielte Wirkung übernimmt. Doch es existiert ein kritischer Punkt, an dem dieser schöpferische Antrieb in eine pathologische Getriebenheit umschlägt. In diesem Zustand transformiert sich Wettbewerb zur reinen Verdrängung und die einstige Vision zur nackten Angst vor dem Stillstand. Führung geschieht dann nicht mehr aus einer inneren Klarheit heraus, sondern wird zur bloßen Reaktion auf externe Zwänge und eine obsessive Fixierung auf Tabellenwerke.

Die schleichende Erosion der Unternehmensresilienz

Die ökonomischen Folgen dieser Maßlosigkeit sind gravierend und werden oft erst dann sichtbar, wenn der Schaden bereits irreversibel ist. Eine einseitige Gewinnorientierung verzerrt die Risikowahrnehmung massiv und führt zu einer gefährlichen Selbstüberschätzung an der Spitze. Wenn die kurzfristige Optimierung das strategische Denken ersetzt, leidet zwangsläufig die nachhaltige Substanz des Unternehmens. Die Teamkohäsion zerbricht im Mahlstrom des internen Wettbewerbs, und eine gesunde Fehlerkultur wird unterdrückt, da Schwäche in einem von Gier geprägten System keinen Platz findet. Letztlich droht der totale Vertrauensverlust bei Kunden und Partnern, die sehr genau registrieren, ob ein Unternehmen Werte schafft oder lediglich Werte abschöpft.

Strukturelle Treiber der Maßeinbuße

Dabei ist Gier selten ein rein individuelles Problem. Sie wird durch systemische Faktoren massiv begünstigt. Wer über Jahre hinweg nur Erfolg kennt, entwickelt eine gefährliche Blindheit gegenüber den eigenen Grenzen. Wenn zudem Anreizsysteme den schnellen Bonus über die langfristige Wertschöpfung stellen, wird die Maßlosigkeit geradezu institutionell belohnt. Hinzu kommt die Isolation, die oft mit zunehmender Hierarchie einhergeht. Je höher die Position, desto seltener dringen kritische Stimmen durch den Filter des Umfelds. Die entscheidende strategische Frage lautet daher, ob eine Organisation einen Punkt definiert hat, ab dem ein Ergebnis als ausreichend betrachtet wird. Wo dieser Sättigungspunkt fehlt, mutiert Wachstum zur Ideologie, die das System am Ende unweigerlich destabilisiert.

Institutionelle Reflexion als Schutzmechanismus

Um diesen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, bedarf es einer Kultur der Selbstbegrenzung, die nicht als Verzicht, sondern als höchste Form der Souveränität begriffen wird. Führungsleistung zeigt sich in der Etablierung einer belastbaren Reflexionsarchitektur. Dazu gehören strukturierte Feedbackprozesse ebenso wie externe Sparringspartner, die bereit sind, objektive Analysen jenseits der internen Hierarchie zu liefern. Nur wenn unbewusste Vorurteile und die Tücken der eigenen Wahrnehmung objektiv bewertet werden, kann die notwendige psychologische Sicherheit im Team entstehen. Kritik darf dabei niemals als Angriff auf die Autorität missverstanden werden, sondern muss als essenzielles Frühwarnsystem fungieren.

Souveränität durch bewusste Selbstbegrenzung

Schon die klassische Literatur mahnt, dass der Besitz den Menschen besitzen kann, wenn dieser das Maß verliert. In einer volatilen Welt entsteht echte Wettbewerbsfähigkeit nicht durch maximale Expansion, sondern durch Verlässlichkeit und Sinnhaftigkeit. Wer Produkte schafft, die einen echten Unterschied machen und dem Kunden einen substanziellen Mehrwert bieten, benötigt keine aggressive Gier als Antrieb. Vertrauen ist auf Dauer ein deutlich stärkerer Wettbewerbsfaktor als jede Wachstumsstrategie, die auf dem Rücken der Moral ausgetragen wird. Exzellenz in der Führung bedeutet, das richtige Maß zu kultivieren – als strategische Notwendigkeit für eine Zukunft, die Bestand hat. Was sich nicht begrenzt, destabilisiert sich am Ende selbst.

Reinhard F. Leiter, Executive Coach München

Reinhard F. Leiter war von 1972 bis 1981 in den Funktionen Leiter Aus- und Weiterbildung und Personalleiter bei der Bayer Group tätig. Von 1982 bis 2013 leitete er bei Allianz SE das Zentrale Bildungswesen und war Head of Executive Events. Für diese Unternehmen war er auf allen fünf Kontinenten und in über dreißig Ländern tätig.

Reinhard F. Leiter war Gründungsmitglied des »Arbeitskreises Assessment Center-Führungskräfteauswahl und -entwicklung in DACH« und jahrelang Vorsitzender dieses Vereins. Er ist heute zertifizierter Coach für Unternehmer und Senior Leaders.

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