Welche Länder sabotieren die Russen bevorzugt?

In Deutschland fanden seit Beginn des Ukraine-Kriegs bis Ende 2024 die meisten Angriffe auf kritische Infrastruktur statt. Das ist ein Ergebnis einer Erhebung des Londoner Thinktanks International Institute for Strategic Studies (IISS [1]). Demzufolge gab es in Deutschland 12 physischen Angriffe auf Objekte, Dienste oder Personen. Es folgen Frankreich (11 Angriffe) und Polen (8 Angriffe). Die Daten veranschaulichen außerdem, wie weit verbreitet russische Sabotageaktivitäten in Europa sind.

Die Autoren der Erhebung haben dabei Fälle berücksichtigt, die entweder von den Behörden und Politikern mit Russland in Verbindung gebracht wurden und/oder in ein Muster ähnlicher Angriffe bzw. Ereignisse passten, bei denen offiziell ein Zusammenhang mit Russland vermutet wurde. Die Quelle erhebt dabei eigenen Angaben zufolge keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In vielen Fällen sei die Zuordnung schwierig gewesen, die Autoren haben daher aus Vorsicht zahlreiche Vorfälle und verdächtige Unfälle ausgelassen, bei denen der Verdacht auf eine russische Beteiligung zu schwach war. Zudem sind Cyberattacken und Spionage durch Drohnen bei der Zählung nicht berücksichtigt worden. Die Infografik von Statista bietet somit keinen vollständigen Überblick über das Ausmaß der Attacken Russlands in Europa.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete jüngst russische Aktivitäten als »hybriden Krieg« gegen die EU. Sie verwies auf wiederholte russische Luftraumverletzungen, Cyberangriffe, das Durchtrennen von Seekabeln und Desinformationskampagnen. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, die EU zu destabilisieren, ihre Entschlossenheit zu testen und die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) warnt vor einer möglichen militärischen Eskalation mit Russland bereits vor dem Jahr 2029. BND-Präsident Martin Jäger erläuterte jüngst, dass Europa sich bereits in einer Phase wachsender Gefahren befinde, in der die Grenzen zwischen Frieden und Krieg zunehmend verschwimmen. Russland versuche gezielt, die NATO zu schwächen, europäische Demokratien zu destabilisieren und Angst sowie Handlungsunfähigkeit in Europa zu erzeugen. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/35296/anzahl-der-angriffe-russlands-auf-kritische-infrastruktur-in-europa/?lid=bebcglwdgfcp

