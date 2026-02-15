Welche Länder sabotieren die Russen bevorzugt?

In Deutschland fanden seit Beginn des Ukraine-Kriegs bis Ende 2024 die meisten Angriffe auf kritische Infrastruktur statt. Das ist ein Ergebnis einer Erhebung des Londoner Thinktanks International Institute for Strategic Studies (IISS [1]). Demzufolge gab es in Deutschland 12 physischen Angriffe auf Objekte, Dienste oder Personen. Es folgen Frankreich (11 Angriffe) und Polen (8 Angriffe). Die Daten veranschaulichen außerdem, wie weit verbreitet russische Sabotageaktivitäten in Europa sind.
Die Autoren der Erhebung haben dabei Fälle berücksichtigt, die entweder von den Behörden und Politikern mit Russland in Verbindung gebracht wurden und/oder in ein Muster ähnlicher Angriffe bzw. Ereignisse passten, bei denen offiziell ein Zusammenhang mit Russland vermutet wurde. Die Quelle erhebt dabei eigenen Angaben zufolge keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In vielen Fällen sei die Zuordnung schwierig gewesen, die Autoren haben daher aus Vorsicht zahlreiche Vorfälle und verdächtige Unfälle ausgelassen, bei denen der Verdacht auf eine russische Beteiligung zu schwach war. Zudem sind Cyberattacken und Spionage durch Drohnen bei der Zählung nicht berücksichtigt worden. Die Infografik von Statista bietet somit keinen vollständigen Überblick über das Ausmaß der Attacken Russlands in Europa.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete jüngst russische Aktivitäten als »hybriden Krieg« gegen die EU. Sie verwies auf wiederholte russische Luftraumverletzungen, Cyberangriffe, das Durchtrennen von Seekabeln und Desinformationskampagnen. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, die EU zu destabilisieren, ihre Entschlossenheit zu testen und die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen.
Der Bundesnachrichtendienst (BND) warnt vor einer möglichen militärischen Eskalation mit Russland bereits vor dem Jahr 2029. BND-Präsident Martin Jäger erläuterte jüngst, dass Europa sich bereits in einer Phase wachsender Gefahren befinde, in der die Grenzen zwischen Frieden und Krieg zunehmend verschwimmen. Russland versuche gezielt, die NATO zu schwächen, europäische Demokratien zu destabilisieren und Angst sowie Handlungsunfähigkeit in Europa zu erzeugen. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35296/anzahl-der-angriffe-russlands-auf-kritische-infrastruktur-in-europa/?lid=bebcglwdgfcp
[1] https://www.iiss.org/research-paper/2025/08/the-scale-of-russian–sabotage-operations–against-europes-critical–infrastructure/
38 Artikel zu „Cyberwar“
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Unternehmen nutzen zunehmend hybride Sicherheitsmodelle
KI allein reicht nicht: Zwei Drittel setzt bei IT-Sicherheit auf ein Zusammenspiel von KI und menschlicher Expertise. Künstliche Intelligenz ist längst Teil moderner IT-Sicherheitsstrategien. Doch die aktuelle Studie »Cybersicherheit in Zahlen« von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins zeigt: Wirklich sicher fühlen sich die meisten Unternehmen erst dann, wenn KI und menschliche Expertise…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Sicherheitsprognosen für 2026: Der Kampf um Realität und Kontrolle in einer Welt der agentischen KI
Wie agentische KI Cyberbedrohungen und Abwehrmaßnahmen im Jahr 2026 transformieren wird. Die Leistungsfähigkeit und das Potenzial agentischer KI-Systeme, die adaptiv, automatisiert und autonom agieren, dominierten die Diskussionen in der Sicherheitsbranche in diesem Jahr. Barracuda befragte daher Experten, die weltweit leitende Funktionen in den Bereichen Cyberbedrohungen und Sicherheit bei Barracuda innehaben, was sie von agentischer…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
Digitale Brieftasche kommt gut gefüllt nach Deutschland
Mehr als 75 Unternehmen machen Tempo bei der Einführung der EUDI-Wallet. Bitkom und Digitalministerium unterzeichnen »Memorandum of Understanding«. 82 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen die Wallet einsetzen. Die deutsche Wirtschaft macht gemeinsam mit der Politik Tempo beim Einsatz der künftigen EU-weiten digitalen Identität. Dazu haben der Digitalverband Bitkom und das Bundesministerium für Digitalisierung…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Zunehmende Bedrohung durch menschzentrierte Cyberangriffe
Bedrohungsakteure ändern ihre Taktik, um menschliche Kontaktpunkte aus jedem Blickwinkel anzugehen – innerhalb von Geschäftsabläufen und über Kanäle hinweg –, um koordinierte Kampagnen durchzuführen, die herkömmliche Abwehrmaßnahmen überwältigen. Die Auswertung des Global Threat Intelligence Report für 2025 von Mimecast zeigt zentrale Trends, darunter den Anstieg intelligenter KI-gestützter Phishing- und Social-Engineering-Angriffe sowie die verstärkte Nutzung…
News | Business Process Management | Infrastruktur | IT-Security | Strategien
Ein Problem, das wir selbst geschaffen haben: Wenn nicht-menschliche Identitäten die Sicherheit gefährden
Man sagt, Not macht erfinderisch. Wir sind in einem hohem Maß abhängig von unserer digitalen Infrastruktur. Das hat auch die Anforderungen an die Netzwerksicherheit steigen lassen – ein möglichst nahtlos funktionierender Zugriff, automatisierte Prozesse, eine durchgängige Benutzererfahrung und Interoperabilität sind gefragt. Jede Verbesserung in einem der Bereiche hat uns weiter in Richtung eines hypervernetzten, »intelligenten«…
News | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Tipps
Wie KI zur größten Cyberbedrohung wird
Von Michael Kleist, Area Vice President CEE bei CyberArk Das aktuelle »Bundeslagebild Cybercrime 2024« des Bundeskriminalamts hat es nochmal bestätigt: Die Gefährdungslage durch Cyberkriminalität bleibt in Deutschland unverändert hoch, teilweise ist sogar von steigenden Gefahren auszugehen [1]. Ein Grund dafür ist die zunehmende KI-Nutzung durch Angreifer. Auch das Lagebild kommt zum Schluss, dass KI verstärkt…
News | IT-Security | Lösungen
Drive-by-Angriffe: IAM gegen willkürliche, opportunistische Cyberbedrohungen
Im klassischen Techno-Thriller WarGames aus dem Jahr 1983 programmiert ein junger Hacker seinen Computer so, dass dieser jede Telefonnummer der Reihe nach anwählt – auf der Suche nach einem Modem, das antwortet. Aktuelle Angreifer tun im Wesentlichen nichts anderes. Nur benutzen sie dazu keine Telefonleitungen mehr, sondern fangen mit der IP-Adresse 0.0.0.0 an und arbeiten…
News | IT-Security | Strategien | Tipps
Verschlüsselung: Mit CBOM den Überblick behalten
Auch in diesem Oktober blickten viele Unternehmen anlässlich des Cyber Security Awareness Monats verstärkt auf ihre digitale Sicherheit. Ein zentrales Element dabei sind kryptografische Systeme und ihre Algorithmen. Doch Kryptografie ist oft noch eine Black Box und nicht selten fehlt das Wissen, welche Algorithmen im Unternehmen zum Einsatz kommen. Nils Gerhardt, CTO von Utimaco zeigt,…
News | Infrastruktur | IT-Security | Ausgabe 5-6-2024 | Security Spezial 5-6-2024
Widerstandsfähigkeit durch umfassendes Management der Cyberrisiken – Wenn Cyberangriffe die Demokratie bedrohen
Die Kriegsführung im Cyberraum beeinträchtigt Innovationen, bedroht kritische Infrastrukturen, vermindert das Wirtschaftswachstum und das, neben dem Diebstahl von Daten und der Störung von Betriebsabläufen.
News | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommunikation | Tipps
E-Mail-Sicherheit: Die Kommunikation mit Zertifikaten verschlüsseln
In einer Zeit, in der die digitale Kommunikation aus dem Geschäftsalltag nicht mehr wegzudenken ist, ist die Sicherheit von E-Mails für Unternehmen eine dringliche Angelegenheit. Die Verschlüsselung von E-Mails und ihren Anhängen ist sogar ein entscheidender Bestandteil der Datensicherheitsstrategie von Unternehmen, um sensible Informationen vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Darauf machen die Sicherheitsexperten der PSW…
News | IT-Security | Ausgabe 7-8-2022 | Security Spezial 7-8-2022
Secure E-Mail-Lösung schützt Daten – Professionelle E-Mail-Verschlüsselung leicht gemacht
Cyberangriffe via E-Mail auf Unternehmen sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Besonders hinsichtlich der aktuellen Situation und des Cyberwars in der Ukraine hat sich die Bedrohungslage erneut verschärft. Die Angriffe werden immer aggressiver und die Angreifer immer einfallsreicher. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, den Ernst der Lage richtig einzuschätzen und in puncto Cybersicherheit nach- oder aufzurüsten.
News | IT-Security | Veranstaltungen
SECURITY WEEK – Know-How, Kontakte & Inspiration!
Eine Woche Fokus auf IT-Security. Wir beleuchten Trends, Konzepte und Lösungen, um Ihr Unternehmen sicherer zu machen.
News | Internet der Dinge | IT-Security
Produktsicherheit: Erfolgreiches Product Security Incident Response Team (PSIRT) aufbauen
In den letzten Jahren sind aus gutem Grund immer mehr Gerätehersteller dazu übergegangen, die Produktsicherheit stärker in den Fokus zu rücken. Dazu zählt auch, den Aufbau eines Product Security Incident Response Teams (PSIRT) in die strategische Planung einzubeziehen, um das Risiko eines erfolgreichen Exploits zu senken. Unternehmen, die vernetzte Produkte und IoT-Geräte entwickeln, sind sich…
News | IT-Security | Ausgabe 3-4-2021 | Security Spezial 3-4-2021
Bausteine der Digitalisierung – SIEM, Monitoring und ISMS für den Mittelstand aus einer Hand!
Die Digitalisierung und Vernetzung durchdringen die Geschäftswelt immer tiefer. Ein weitreichender Prozess, der Firmen spannende Chancen und Perspektiven bietet, aber auch Herausforderungen im Bereich IT-Security und Datenschutz mit sich bringt.
News | IT-Security | Services | Tipps
IT-Sicherheit: In 6 Schritten fit für Managed Security Services
Der Trend zu Managed Security Services (MSS) zeichnet sich immer mehr ab. Der Grund: Viele IT-Abteilungen kommen in puncto Sicherheit mittlerweile an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit, da Angriffsszenarien sich ständig wandeln und das Handling von Sicherheitstools immer komplexer wird. Unternehmen ziehen daher Spezialisten hinzu, um Risiken zu vermeiden. Doch was ist nötig, um die Weichen…