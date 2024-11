Verschlüsselung: Mit CBOM den Überblick behalten

Auch in diesem Oktober blickten viele Unternehmen anlässlich des Cyber Security Awareness Monats verstärkt auf ihre digitale Sicherheit. Ein zentrales Element dabei sind kryptografische Systeme und ihre Algorithmen. Doch Kryptografie ist oft noch eine Black Box und nicht selten fehlt das Wissen, welche Algorithmen im Unternehmen zum Einsatz kommen. Nils Gerhardt, CTO von Utimaco zeigt, warum eine Cryptography Bill of Materials (CBOM) zukünftig immer wichtiger wird.

Um digitale Umgebungen bestmöglich abzusichern, müssen IT-Teams verstehen, welche kryptografischen Komponenten innerhalb eines Systems verwendet werden und wie sicher sie sind. Hier kommt die Cryptography Bill of Materials (CBOM) ins Spiel. Ähnlich wie die Software Bill of Materials (SBOM) im Allgemeinen zielt sie darauf ab, Transparenz und Sicherheitskontrollen für Kryptografiesysteme im Speziellen zu gewährleisten.

Eine Cryptography Bill of Materials ist eine detaillierte Auflistung der kryptografischen Algorithmen, Protokolle und Schlüssel, die innerhalb eines Softwareprodukts oder Systems verwendet werden. Die CBOM dokumentiert, welche kryptografischen Funktionen (z. B. Verschlüsselung, Hashing, Signierung) implementiert sind und welche Bibliotheken oder Komponenten dafür genutzt werden.

Typische Inhalte einer CBOM umfassen:

Algorithmen : Art und Anzahl der verwendeten Algorithmen, beispielsweise RSA, AES, SHA-256, ECC etc.

: Art und Anzahl der verwendeten Algorithmen, beispielsweise RSA, AES, SHA-256, ECC etc. Schlüsselgrößen : Bit-Länge der verwendeten Schlüssel

: Bit-Länge der verwendeten Schlüssel Verwendete Bibliotheken : Kryptografiebibliotheken wie OpenSSL, BouncyCastle etc.

: Kryptografiebibliotheken wie OpenSSL, BouncyCastle etc. Zertifikate und Schlüssel : Informationen zu Zertifikaten, Schlüsseln und deren Gültigkeit

: Informationen zu Zertifikaten, Schlüsseln und deren Gültigkeit Verwendungszweck : Welche Daten oder Kommunikationskanäle durch die jeweiligen kryptografischen Methoden geschützt werden

: Welche Daten oder Kommunikationskanäle durch die jeweiligen kryptografischen Methoden geschützt werden Sicherheitslevel : Sicherheitsniveau der Verschlüsselung

: Sicherheitsniveau der Verschlüsselung Kryptografische Abhängigkeiten: Beziehungen zwischen einzelnen Krypto-Assets untereinander

Die Bedeutung der CBOM

Die CBOM ermöglicht es Unternehmen und Entwicklern, kryptografische Schwachstellen in einem System zu identifizieren. Veraltete Algorithmen oder unsichere Implementierungen von TLS-Protokollen können so frühzeitig erkannt und ersetzt werden. Wenn eine neue Schwachstelle in einer Kryptografiebibliothek bekannt wird (z. B. Heartbleed in OpenSSL), ermöglicht eine CBOM eine schnelle Identifizierung der betroffenen Systeme und Komponenten. Das minimiert die Reaktionszeit und beschleunigt die Einspielung von Sicherheits-Patches.

Softwarehersteller können eine CBOM dazu nutzen, um Transparenz zu schaffen, sodass Partner und Kunden entlang der Lieferkette genau nachvollziehen können, welche kryptografischen Methoden in einem Produkt zum Einsatz kommen und welches Sicherheitsniveau es erreicht. In hochregulierten Branchen wie dem Finanz- oder Gesundheitswesen trägt eine CBOM außerdem dazu bei, Standards einzuhalten und Audits zu vereinfachen.

CBOM und Post Quantum Cryptography (PQC)

Mit der Entwicklung von Quantencomputern rückt auch immer mehr die Gefahr für konventionelle kryptografische Systeme in den Vordergrund. Verschlüsselungen, die bisher als sicher gelten, könnten durch die überlegene Rechenleistung gebrochen werden.

Inzwischen wurden mehrere Algorithmen standardisiert, die als quantensicher gelten, also auch mit einen Quantenrechner nicht in reeller Zeit gebrochen werden können. Die Einführung dieser neuen Algorithmen wird sukzessive erfolgen und zu neuer Komplexität führen. Um schnell erkennen zu können, welche Anwendungen und Produkte bereits quantensicher sind und wo noch Handlungsbedarf besteht, wird eine CBOM zukünftig ein wichtiges Hilfsmittel sein. Außerdem hilft sie dabei, veraltete und potenziell unsichere Algorithmen in kritischen Systemen schnell zu erkennen. So können Unternehmen besser priorisieren, wo der dringendste Handlungsbedarf besteht.

Spezielle Crypto Discovery Tools können Unternehmen dabei unterstützen, sich einen Überblick über die in ihren Software Supply Chains verwendeten Protokolle, Bibliotheken, Algorithmen, Zertifikate und Schlüssel zu verschaffen und bei der Migration zu PQC helfen.

Fazit

Durch die Integration von CBOMs in Sicherheitspraktiken können Unternehmen Schwachstellen schneller identifizieren, besser auf Sicherheitsvorfälle reagieren und regulatorische Anforderungen leichter erfüllen. Angesichts der wachsenden Zahl von Schwachstellen in Kryptografiesystemen wird die CBOM zukünftig eine wichtige Rolle in der Sicherheitsstrategie moderner Unternehmen spielen.

1338 Artikel zu „Verschlüsselung“

News | IT-Security | Kommentar | Kommunikation NIS2 und E-Mail-Verschlüsselung In einer zunehmend vernetzten Welt, in der digitale Kommunikation eine zentrale Rolle spielt, ist der Schutz sensibler Informationen von höchster Bedeutung. Die NIS2-Richtlinie (EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit) ist am 27.12.2022 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden und muss von Mitgliedsstaaten bis zum 17.10.2024 in nationales Recht umgesetzt werden [1]. Kommentar von Stephan… Weiterlesen →

News | IT-Security | Kommunikation Jeder Mitarbeiter benötigt Signatur- und E-Mail-Verschlüsselungstechnologien E-Mail-Sicherheit kann nur flächendeckend funktionieren An den Tatsachen, dass die E-Mail das Business-Kommunikationsmedium Nummer eins ist und dass die meisten Hackerangriffe nach wie vor über die E-Mail-Kommunikation erfolgen, hat sich nichts geändert. Um etwa Phishing- oder Ransomware-Angriffe zu verhindern, existieren inzwischen professionelle Signatur- und E-Mail-Verschlüsselungstechnologien auf dem Markt. Doch viele Unternehmen verfolgen den Ansatz,… Weiterlesen →

News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation Geschäftsgeheimnisschutz-Gesetz: E-Mail-Verschlüsselung als professionelle Geheimhaltungsmaßnahme Unternehmensinformationen diskret behandeln Seit drei Jahren ist das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) in Kraft. Ziel war es, den Schutz von Know-how, Betriebsgeheimnissen und internem Zusatzwissen europaweit auf eine neue Stufe zu heben. Doch noch immer unterschätzen viele Unternehmen den Anwendungsbereich des Gesetzes und setzen daher nur geringfügig geeignete Geheimhaltungsmaßnahmen an. Gerade bei E-Mails,… Weiterlesen →

News | IT-Security | Whitepaper Grundsatzerklärung: Vertrauliche Kommunikation braucht Verschlüsselung Bitkom veröffentlicht Grundsatzerklärung zu verschlüsselter Kommunikation. Angesichts der jüngsten sicherheitspolitischen Debatte der EU-Mitglieder zu staatlichen Eingriffen in verschlüsselte Kommunikation hat der Digitalverband Bitkom eine Grundsatzerklärung veröffentlicht. Bitkom ist überzeugt, dass eine zwangsweise Einführung von Hintertüren in Kommunikationsdiensten mehr schaden als nutzen würde. Gleiches gelte für sogenannte Generalschlüssel für gesicherte Kommunikationswege. »Wir müssen alles dafür… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps Verschlüsselung für Webseiten: Das müssen Unternehmen beachten Die Verschlüsselung im Internet spielt eine wichtige Rolle zur Gewährleistung der Privatsphäre. Dabei verändern sich die Technologien ständig. Einst für Login- und Checkout-Seiten reserviert, bieten kryptographische Protokolle wie Transport Layer Security (TLS) heute die Möglichkeit, Endpunkte zu authentifizieren und vertraulich zu kommunizieren. Zudem entstehen neue Protokolle wie DNS-over-HTTPS. Doch nur mit der richtigen Strategie bieten… Weiterlesen →

News | IT-Security | Whitepaper Leitfaden zur E-Mail-Verschlüsselung E-Mail-Verschlüsselung ist längst nicht mehr so komplex wie häufig angenommen. Jedes zweite Unternehmen in Deutschland und Österreich hatte bereits einen konkreten Spionageangriff auf ihre EDV-Systeme oder zumindest Verdachtsfälle zu beklagen. Dabei handelt es sich vor allem um Hackerangriffe sowie um abgefangene elektronische Kommunikation: In Deutschland stellten 41,1 %, in Österreich 40,0 % derartige… Weiterlesen →