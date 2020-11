Verschlüsselung für Webseiten: Das müssen Unternehmen beachten

E-Mail-Verschlüsselung ist längst nicht mehr so komplex wie häufig angenommen. Jedes zweite Unternehmen in Deutschland und Österreich hatte bereits einen konkreten Spionageangriff auf ihre EDV-Systeme oder zumindest Verdachtsfälle zu beklagen. Dabei handelt es sich vor allem um Hackerangriffe sowie um abgefangene elektronische Kommunikation: In Deutschland stellten 41,1 %, in Österreich 40,0 % derartige…

Weiterlesen →