Wichtigste Voraussetzung für den richtigen Job: Das Gehalt

Home-Office, flexible Arbeitszeiten oder ein eigener Firmenwagen – Unternehmen bieten Mitarbeitern verschiedene Benefits, um sie für sich zu gewinnen oder auch zu halten. Letztendlich ist der ausschlaggebende Punkt für Arbeitnehmer jedoch immer das Gehalt. Eine aktuelle Umfrage zeigt: Erst wenn das Geld stimmt, lassen sich Arbeitnehmer auch mit Zusatzleistungen locken.

Das Gehalt als oberster Maßstab.

»Für Arbeitnehmer ist das Gehalt der wichtigste Faktor, um den Wert ihrer Arbeit zu beziffern«, erklärt Sven Hennige, Senior Managing Director Central Europe & France bei Robert Half. »Ein Mitarbeiter, der sich nicht angemessen bezahlt fühlt, wird nie 100-prozentig glücklich sein.«

Das bestätigen auch die Zahlen: Mehr als jeder zweite Befragte zählt das Gehalt zu den Top 3 Faktoren für die Zufriedenheit im Job. Nur knapp 30 % wären bereit, für Benefits, wie Home-Office oder Weiterbildungen, auf einen Teil ihrer Bezahlung zu verzichten. »Gerade in jüngster Zeit investieren Unternehmen viel in das Angebot zusätzlicher Benefits«, so Hennige. »Das ist auch richtig, aber diese Zusatzleistungen ersetzen keine Gehaltserhöhung. Erst wenn sich die Angestellten gerecht und gut für ihre geleistete Arbeit bezahlt fühlen, lässt sich über weitere Benefits reden. Im Idealfall sind diese im Gespräch für den Mitarbeiter individuell verhandelbar«, rät der Experte.

2020 bleibt der Arbeitsmarkt arbeitnehmerfreundlich.

»Der Arbeitsmarkt bleibt ein Arbeitnehmermarkt«, betont Hennige. »Geeignete Kandidaten für offene Positionen sind in vielen Unternehmen rar gesät – das wissen auch die Arbeitnehmer und stellen dementsprechende Forderungen.« Die Umfrageergebnisse bestätigen dieses Selbstbewusstsein: 20 % geben an, sich nach einem neuen Job umsehen zu wollen, wenn der Chef ihre Anfrage nach mehr Gehalt ablehnt. Weitere 20 % würden zumindest andere Benefits, wie einen eigenen Firmenwagen oder Home-Office-Möglichkeiten, aushandeln. »Um Mitarbeiter langfristig im Unternehmen zu halten, ist es entscheidend, ihnen das Gefühl der Wertschätzung zu geben«, erklärt Hennige. »Vermissen die Angestellten diese Wertschätzung, auch in angemessener finanzieller Form, schrecken sie bei der aktuellen Arbeitsmarktsituation nicht davor zurück, das Unternehmen zu wechseln.«

Work-Life-Balance – vom Modebegriff zur harten Währung.

Nur eine Kombination aus guter Bezahlung und zusätzlichen Benefits sorgt für zufriedene Mitarbeiter. Wenig erstaunlich, dass knapp die Hälfte der Büroangestellten ein Jobangebot ablehnen würde, das keine flexiblen Arbeitszeiten oder die Option, von zu Hause aus zu arbeiten, enthält. »Die viel diskutierte Work-Life-Balance ist für die meisten Arbeitnehmer längst eine selbstverständliche Forderung an ihren Arbeitgeber«, bestätigt Hennige. »Vor allem junge Mitarbeiter verschieben ihre Prioritäten und wollen sich auch außerhalb des Jobs verwirklichen. Darauf müssen Arbeitgeber reagieren, um weiterhin attraktiv für Bewerber zu sein.«

Wie glücklich sind Arbeitnehmer in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA und welche Rolle spielt dabei die Vergütung ihrer Arbeitsleistung? Dies untersucht der Arbeitsmanagement-Experte Wrike im »Happiness Index 2019«. Die Studienteilnehmer bewerteten harte Faktoren wie Gehalt oder Urlaub, aber auch Zusatzleistungen wie Team-Events, ein unternehmenseigenes Fitness-Studio oder die Möglichkeit, von Zuhause aus zu arbeiten. Für die internationale Studie wurden 4.009 Arbeitnehmer aus Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern befragt. 1.002 der Befragten kamen aus Deutschland.

Für Deutsche steht finanzielle Sicherheit an erster Stelle

Mehr als jeder zweite US-Amerikaner (58 Prozent) und Brite (54 Prozent) hat schon einmal sein Glück über das Gehalt gestellt und in eine Stelle gewechselt, die weniger Geld einbrachte, ihn aber insgesamt glücklicher machte. Für deutsche Arbeitnehmer ist dieser Tausch offenbar wenig attraktiv: Sie setzen ganz klar auf Sicherheit. Nur knapp ein Drittel (29 Prozent) der Deutschen haben laut Happiness Index in ihrer bisherigen beruflichen Karriere ihr persönliches Glück einem höheren Gehaltsscheck vorgezogen.

Die Befragung zeigte aber auch, dass die Bedeutung des Gehalts sinkt, je zufriedener ein Mitarbeiter in seinem Unternehmen insgesamt ist. Auf die Frage, welche Extraleistungen des Arbeitgebers für die Zufriedenheit am wichtigsten sind, antworteten 47 Prozent der Studienteilnehmer aus Deutschland, die sich zuvor als »unglücklich« im Job bezeichnet hatten, mit »Ich will keine Extras, sondern mehr Geld«. Von den Studienteilnehmern, die sich als »sehr zufrieden« bezeichnet hatten, wollen nur 18 Prozent eine Gehaltserhöhung. Mehr als ihre weniger zufriedenen Kollegen und Kolleginnen legen sie hingegen Wert auf Extras wie Firmenevents, ein kostenloses Mittagessen und Annehmlichkeiten wie ein firmeneigenes Fitness-Studio.

Ranking der Glücksfaktoren am Arbeitsplatz

Auf die Frage, welcher der folgenden fünf Faktoren für das Glücksgefühl am wichtigsten ist, antworteten die Deutschen in folgender Rangordnung:

Gehalt Eine sinnvolle Arbeit erledigen Flexible Arbeitszeiten und/oder die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten Standort des Büros Unternehmenskultur/Renommee des Unternehmens/einladender Arbeitsplatz Management/Führungskultur

Homeoffice: Nachholbedarf in Deutschland

Auch die Arbeitsplatzsituation wurde in der Studie beleuchtet: Im internationalen Vergleich kommt Deutschland am schlechtesten weg: Während in den USA (54 Prozent) und in Großbritannien (56 Prozent) über die Hälfte der Mitarbeiter regelmäßig im Homeoffice arbeiten, sind es in Frankreich nur 40 Prozent und in Deutschland sogar nur 37 Prozent.

Dabei sollten sich Arbeitgeber in Deutschland verstärkt darum kümmern, ihren Angestellten das Arbeiten von Zuhause zu ermöglichen, denn die glücklichsten Mitarbeiter arbeiten laut Happiness Index regelmäßig im Homeoffice. 44 Prozent der unzufriedenen und 41 Prozent der unglücklichen deutschen Studienteilnehmer geben an, dass sie überhaupt nicht die Möglichkeit haben, von Zuhause zu arbeiten. Von den im Job sehr zufriedenen Befragten sagen dies nur 16 Prozent.

Innerhalb Deutschlands führt Berlin mit 21 Prozent das Homeoffice-Ranking an. Hier arbeiten die meisten Homeoffice und Remote-Worker überwiegend, das heißt drei oder mehr Tage pro Woche von Zuhause. Schlusslicht sind in diesem Punkt Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt: Nur 9 von hundert Studienteilnehmern aus diesen Bundesländern arbeiten drei oder mehr Tage pro Woche von Zuhause aus.

[1] Für den »Happiness Index« wurden 4.009 Arbeitnehmern aus Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA befragt. 1.002 der Befragten kamen aus Deutschland. Der Befragungszeitraum war zwischen dem 13. und 19. November 2018. Die Studie wurde von Atomic Research im Auftrag von Wrike durchgeführt.

Die wichtigsten Erkenntnisse und Statistiken zum Happiness Index – Vergütung finden Sie hier. https://cdn.wrike.com/image/__cdnu/doc_DE_Happiness_Index_Verguetung.pdf

