28 Minuten, 6 Dollar: Wie KI Angriffe auf Kühlsteuerungen erleichtert 

Fernwartung ist für vernetzte Kühlanlagen ein wichtiger Betriebsprozess – und eine sicherheitskritische Schnittstelle. Wer ihre Zugänge absichert, muss Technik, Dienstleister und betriebliche Verantwortung zusammenbringen. Für IT- und Betriebsverantwortliche stehen deshalb vollständige Anlageninventare, segmentierte Netze, starke Authentifizierung und nachvollziehbare Wartungssitzungen auf der Agenda. Entscheidend ist ein Schutzkonzept, das nicht nur Daten, sondern auch die Verfügbarkeit und Sicherheit physischer Prozesse berücksichtigt. [1] [2] [3]
Management Summary
- Kühlsteuerungen als OT behandeln. Sicherheitsentscheidungen müssen Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und physische Prozesssicherheit berücksichtigen – nicht allein den Schutz von IT-Daten. [2]
- Transparenz vor Produktauswahl. Anlagen, Firmwarestände, Kommunikationswege und interne wie externe Fernzugänge erfassen. Ohne diesen Überblick bleiben Schutzmaßnahmen lückenhaft. [1] [3]
- Fernwartung gezielt freigeben. Keine direkte Internetanbindung der Steuerungen; stattdessen kontrollierte Zugänge, personengebundene Konten, starke Authentifizierung und auftragsbezogene Berechtigungen vorsehen. [1] [4] [5]
- Mehrere Schutzschichten kombinieren. Segmentierung, Zugriffsmanagement, Protokollierung und abgestimmtes Schwachstellenmanagement gehören zusammen. Ein einzelnes Gateway ersetzt kein Gesamtkonzept. [2] [3] [4]
- Resilienz organisatorisch verankern. Zuständigkeiten, Dienstleisterpflichten, Wiederherstellung und Störungsabläufe festlegen und regelmässig prüfen. Technische Änderungen stets mit den Anforderungen des Anlagenbetriebs abstimmen. [1] [2]
Expertenkommentar
Nach den Angriffen auf Supermärkte in Frankreich Mitte Oktober sind erneut Kühlsysteme im Einzelhandel manipuliert worden, diesmal unter anderem in Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und den Niederlanden. Betroffene Märkte meldeten stark steigende Temperaturen in Kühl- und Tiefkühlanlagen. Die EU-Kommission bezeichnet die wiederholten Vorfälle als »zutiefst besorgniserregend«. Dazu Thorsten Eckert, Regional Vice President Sales Central von Claroty:
»Diese zweite Welle von Angriffen auf Kühlanlagen in Europa verdeutlicht einen besorgniserregenden Trend: Angreifer zielen zunehmend auf weitreichende, schwerwiegende Störungen lebenswichtiger Dienste ab. Die verschärften geopolitischen Spannungen haben zu einem sprunghaften Anstieg von Angriffen auf kritische Infrastrukturen geführt. Gleichzeitig ermöglicht künstliche Intelligenz den Angreifern, Netzwerke rasch auf Schwachstellen und Lücken in den Zugriffskontrollen zu überprüfen.
Die Häufung von Angriffen auf Kühlsysteme in ganz Europa zeigt, wie anfällig Kühlketten in einer Vielzahl von Branchen sind, weit über Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte hinaus. Kühlsteuerungen kommen auch in Krankenhäusern, der Pharmaindustrie, bei Wasserversorgern, in Rechenzentren und vielen anderen Bereichen zum Einsatz. Im Grunde ist jedes Unternehmen, das mit temperaturempfindlichen Gütern umgeht, gefährdet und muss Maßnahmen ergreifen, um sich vor einem ähnlichen Angriff zu schützen.
Vernetzung als Risiko
Derzeit wissen wir nicht wer diese Angriffe warum durchgeführt hat. Wir wissen allerdings, dass nach wie vor zahlreiche Kühlsysteme mit dem Internet verbunden sind. Dies verbessert durch die Möglichkeit der Fernwartung die Produktivität und Effizienz erheblich. Jedoch bietet die Vernetzung, wie wir gerade schmerzlich feststellen, Angreifern leicht zugängliche Einstiegspunkte in das Netzwerk und entspricht daher nicht den bewährten Sicherheitspraktiken: Wenn ein Fernzugriff erforderlich ist, sollte dieser über ein VPN, eine starke Authentifizierung oder ein zentralisiertes, sitzungsüberwachtes Tool für sicheren Zugriff erfolgen, anstatt über eine direkte Verbindung zum öffentlichen Internet.
KI-gestützte Bedrohungen
Die gesamte Cybersicherheitsbranche befindet sich derzeit inmitten eines KI-getriebenen Tsunamis kritischer Software-Schwachstellen wie beispielsweise bei PHP. Laut der Electronic Frontier Foundation wurden von allen jemals in der Geschichte entdeckten Software-Sicherheitslücken fast ein Viertel im Jahr 2026 gefunden [a]. Es ist natürlich wichtig, Schwachstellen so schnell wie möglich zu beheben. Das Patchen allein reicht aber einfach nicht aus, um mit dem Tempo der heutigen, von KI befeuerten Bedrohungslandschaft Schritt zu halten.
Dank moderner KI benötigen Angreifer keine speziellen Kenntnisse mehr, um die Geräte-Firmware zu analysieren und Schwachstellen bei vernetzten Geräten zu finden. Unsere Untersuchungen zeigen, dass Angreifer fortschrittliche KI-Tools nutzen könnten, um die von unseren Sicherheitsforschern entdeckten Schwachstellen in Kühlgerätesteuerungen zu reproduzieren und so Befehle auf Root-Ebene auszuführen [b]. Der Aufwand dafür ist erschreckend gering: 28 Minuten und KI-Kosten von rund 6 US-Dollar.
Lückenhafte Transparenz
Viele Einzelhändler haben keinen vollständigen Überblick über ihre Umgebungen und sind sich möglicherweise nicht bewusst, dass anfällige Steuerungen ungeschützt sind.
Diese Steuerungen stammen von verschiedenen Anbietern und werden oftmals von Unternehmen, Integratoren oder Auftragnehmer direkt mit dem Internet verbunden. Jedes Unternehmen, das auf Kühlsysteme angewiesen ist, sollte mit seinen Integratoren und anderen Partnern sprechen, die für die Konfiguration und Wartung dieser Systeme verantwortlich sind. Darüber hinaus müssen Sicherheitsverantwortliche sicherstellen, dass die Geräte hinter einer Firewall oder mit einer sicheren Fernzugriffslösung betrieben werden. Und falls es immer noch nicht passiert ist müssen Standardpasswörter unverzüglich geändert werden.«
[a] https://www.eff.org/deeplinks/2026/10/vulnerability-apocalypse-and-why-we-should-fund-open-source
[b] https://claroty.com/team82/research/firmware-to-root-in-30-minutes-how-ai-is-changing-threat-intelligence
Praxistipps: Schutzmaßnahmen und sichere Fernwartung
- Bestand gemeinsam aufnehmen. IT, Betrieb und Integratoren sollten Steuerungen, Wartungskomponenten, Verantwortliche, Softwarestände und Verbindungen dokumentieren. Auch herstellerseitig integrierte Zugänge gehören ins Inventar. Die Erfassung muss den Anlagenbetrieb berücksichtigen. [1] [2]
- Direkte Erreichbarkeit kontrolliert zurückbauen. Prüfen Sie mit autorisierten Fachkräften die vorhandenen Fernzugriffswege. Planen Sie Änderungen so, dass Überwachung und Wartung verfügbar bleiben; Steuerungen sollten nicht unmittelbar aus öffentlichen Netzen erreichbar sein. [4]
- Zugriffe auf das notwendige Ziel begrenzen. Nutzen Sie eine vorgelagerte Sicherheitszone und Regeln für die tatsächlich benötigten Systeme und Dienste. Eine Wartungsfreigabe sollte nicht automatisch Zugriff auf ein ganzes Standortnetz eröffnen. [4]
- Identitäten statt Sammelkonten verwalten. Setzen Sie auf individuelle Konten, starke Authentifizierung und möglichst phishing-resistente MFA, soweit die eingesetzte Lösung dies unterstützt. Entziehen Sie nicht mehr benötigte Berechtigungen und ändern Sie voreingestellte Zugangsdaten kontrolliert. [2] [3] [5]
- Wartung an Auftrag und Zeitfenster binden. Dokumentieren Sie Zweck, Zielsystem, Freigabe und Verantwortliche. Aktivieren Sie den Zugriff nur für den erforderlichen Zeitraum und ermöglichen Sie eine kontrollierte Beendigung der Sitzung. [1] [4]
- Nachweise nutzbar machen. Protokollieren Sie Zugriffe und relevante Änderungen mit nachvollziehbaren Zeitangaben. Definieren Sie Prüfung, Aufbewahrung und Alarmwege; berücksichtigen Sie Datenschutz und den Umgang mit vertraulichen Wartungsdaten. [1] [2]
- Updates betriebsverträglich planen. Stimmen Sie Patches mit dem Hersteller ab, testen Sie sie in geeigneter Umgebung und planen Sie Wartungsfenster sowie Rückfalloptionen. Bis zur Umsetzung können eingeschränkte Kommunikation und zusätzliche Überwachung ergänzende Schutzmaßnahmen sein. [2] [3]
- Störung und Wiederanlauf vorbereiten. Legen Sie Kontaktwege, gesicherte Konfigurationskopien und geprüfte Wiederherstellungsabläufe fest. Stimmen Sie betriebliche Sicherheitsmaßnahmen mit qualifiziertem Anlagenpersonal ab; ein pauschales Abschalten ist kein geeigneter Standardplan. [2]
FAQ: Zehn Fragen zur Absicherung vernetzter Kühlanlagen
1. Warum gehört eine Kühlsteuerung zur Operational Technology?
OT umfasst programmierbare Systeme, die physische Prozesse überwachen oder beeinflussen. Eine Steuerung, die den Betrieb einer Kühlanlage regelt, fällt unter dieses Verständnis. Ihre Absicherung muss daher auch die Zuverlässigkeit des Prozesses und seine Sicherheitsanforderungen berücksichtigen. Übliche IT-Maßnahmen lassen sich nicht ohne Prüfung der betrieblichen Auswirkungen übertragen. [2]
2. Muss Fernwartung grundsätzlich abgeschafft werden?
Nein. Das BSI beschreibt Fernwartung als betrieblich benötigte Funktion in dezentralen OT-Umgebungen und formuliert Anforderungen an ihre Absicherung. Ziel ist ein kontrollierbarer Zugang mit klarer Zuständigkeit, begrenzten Rechten und nachvollziehbaren Sitzungen. Direkte Internetanbindung einer Steuerung ist davon zu unterscheiden und entspricht nach der BSI-Empfehlung nicht dem beschriebenen Stand der Technik. [1] [4]
3. Reicht ein VPN aus?
Ein VPN kann Bestandteil der Fernwartungsarchitektur sein, deckt aber nicht sämtliche Anforderungen an sicheren Zugriff ab. Zusätzlich sind Identitätsprüfung, begrenzte Berechtigungen, Segmentierung, Freigabeprozesse und Protokollierung zu berücksichtigen. Auch die Fernwartungskomponente selbst benötigt Wartung und Schwachstellenmanagement. Entscheidend ist die gesamte Zugriffskette, nicht allein der verschlüsselte Transport. [1] [2] [4]
4. Was tun, wenn eine ältere Steuerung keine MFA unterstützt?
Prüfen Sie eine vorgeschaltete Fernzugriffslösung, an der sich Wartungspersonal stark authentifiziert. Von dort aus sollte nur das erforderliche Ziel erreichbar sein. Damit ersetzt die vorgeschaltete Kontrolle nicht die Absicherung des Geräts selbst. Dokumentieren Sie verbleibende Einschränkungen und planen Sie mit dem Hersteller eine längerfristige Lösung für nicht mehr ausreichend unterstützte Komponenten. [2] [3] [5]
5. Wie werden externe Wartungsdienstleister eingebunden?
Definieren Sie zugelassene Personen, Zielsysteme, Wartungszweck, Zeitfenster und Freigabeverantwortung. Zugänge sollten personengebunden sein und nach Vertragsende oder Aufgabenwechsel entzogen werden. Vereinbaren Sie zudem Meldewege für Sicherheitsvorfälle und den Umgang mit Protokollen. Herstellerseitig bereits eingebaute Fernzugänge müssen ebenfalls in diese Regeln einbezogen werden. [1] [3]
6. Welchen Nutzen hat Netzsegmentierung?
Segmentierung trennt Bereiche mit unterschiedlichen Aufgaben und Schutzanforderungen und begrenzt erlaubte Kommunikationswege. Für Fernwartung empfiehlt das BSI eine vorgelagerte Zone und möglichst feingranulare Verbindungen statt pauschaler Netzfreigaben. Welche Trennung geeignet ist, hängt von den benötigten Datenflüssen ab. Änderungen sollten deshalb vorab mit Betrieb und Integratoren bewertet werden. [2] [3] [4]
7. Warum genügt Patchen allein nicht?
Updates adressieren bekannte Softwareprobleme, ersetzen aber keine Kontrolle von Konten, Zugriffswegen und Berechtigungen. Die OT-Leitfäden von NIST und CISA setzen auf mehrere Schutzschichten. Patches müssen ausserdem mit Verfügbarkeit, Herstellerfreigaben und geeigneten Tests abgestimmt werden. Wo ein Update noch nicht möglich ist, sind ergänzende Kontrollen und ein dokumentierter Umgang mit dem Restrisiko erforderlich. [2] [3]
8. Welche Ereignisse sollten überwacht werden?
Ein betrieblich abgestimmtes Monitoring sollte Fernzugriffe, fehlgeschlagene Anmeldungen, Berechtigungsänderungen und relevante Konfigurationsänderungen erfassen. Ergänzend gehört die Prozessüberwachung in das Schutzkonzept. Legen Sie fest, welche Abweichungen einen Alarm auslösen, wer ihn bewertet und wie die Reaktion erfolgt. Die Auswahl und Umsetzung der Überwachung muss die Leistungsfähigkeit und Sicherheitsanforderungen der OT berücksichtigen. [1] [2]
9. Wie sieht ein geeigneter Notfallplan aus?
Der Plan sollte technische und betriebliche Zuständigkeiten, erreichbare Ansprechpartner, sichere Wiederherstellung und die Kommunikation mit Dienstleistern verbinden. Gesicherte Konfigurationen und Wiederanlaufverfahren müssen geprüft werden. Eingriffe in laufende Anlagen gehören in die Hände autorisierter Fachkräfte und müssen mögliche physische Folgen berücksichtigen. Übungen sollten die Abläufe testen, ohne den realen Kühlbetrieb zu gefährden. [2]
10. Welche Leitfäden eignen sich für den Einstieg?
Das BSI liefert mit IND.3.2 einen deutschsprachigen Rahmen für industrielle Fernwartung. NIST SP 800-82 Revision 3 bietet eine umfassende OT-Sicherheitsgrundlage; Revision 4 liegt zum Recherchestand 3. November 2026 als erster öffentlicher Entwurf vor und ist entsprechend einzuordnen. Die CISA-Leitlinie vom April 2026 ergänzt das Thema um OT-gerechte Zero-Trust-Prinzipien. Diese Quellen sind Orientierungshilfen, keine pauschalen Nachweise für die Sicherheit einer konkreten Anlage. [1] [2] [3] [6]
Quellen der redaktionellen Ergänzungen
Recherchestand: 3. November 2026. Die Bezugszeichen beziehen sich auf die neu ergänzten Abschnitte, nicht auf einen Faktencheck des unveränderten Expertenkommentars.
[1] BSI: IND.3.2 Fernwartung im industriellen Umfeld, Edition 2023. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium_Einzel_PDFs_2023/08_IND_Industrielle_IT/IND_3_2_Fernwartung_im_industriellen_Umfeld_Edition_2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3
[2] NIST: SP 800-82 Rev. 3, Guide to Operational Technology (OT) Security, finale Fassung 2023. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final
[3] CISA und Partnerbehörden: Adapting Zero Trust Principles to Operational Technology, 29. April 2026. https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/adapting-zero-trust-principles-operational-technology
[4] BSI: Fernwartung im industriellen Umfeld, Architektur- und Zugriffsanforderungen. https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/SharedDocs/Downloads/Webs/ACS/DE/BSI-CS/BSI-CS_108.pdf?__blob=publicationFile&v=1
[5] CISA: Multifactor Authentication. https://www.cisa.gov/topics/cybersecurity-best-practices/multifactor-authentication
[6] NIST: SP 800-82 Rev. 4, Initial Public Draft, veröffentlicht am 21. September 2026; Entwurfsstatus. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r4/ipd
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
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