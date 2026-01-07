Bedrohungen und Risiken für Unternehmen durch Desinformation

Unternehmen sehen sich heute mit einer Vielzahl von Gefahren konfrontiert, wenn manipulierte Inhalte wie Fake-News, Deepfakes oder gefälschte Zitate im Umlauf sind. Diese können das Vertrauen von Kunden, Partnern und Mitarbeitenden erheblich untergraben, Shitstorms auslösen und langfristig das Markenbild negativ beeinflussen. Oft sind die Folgen solcher viral verbreiteten Schäden nur schwer vollständig zu beheben.
Ein weiteres ernstzunehmendes Risiko ist der Identitätsmissbrauch. KI-generierte Deepfakes werden immer häufiger eingesetzt, um Führungskräfte per Stimme, Video oder Foto nachzuahmen. Dadurch ist es möglich, Mitarbeitenden oder Partnern vorzutäuschen, sie erhielten echte Anweisungen – etwa zu Geldüberweisungen oder internen Firmeninformationen. Solche Angriffe gefährden das Vertrauen in die Kommunikation innerhalb und außerhalb des Unternehmens.
Auch Markt- und Geschäftsmanipulationen stellen ein Problem dar. Falsche Produkt- oder Sicherheitsmeldungen, Gerüchte zu Lieferketten, Umsätzen oder Fusionen sowie gezielte Kampagnen zur Einflussnahme auf Marktpreise oder Aktienkurse können finanzielle Entscheidungen massiv beeinflussen und erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen.
Der Vertrauensverlust bei Kunden und Belegschaft ist ebenfalls eine zentrale Folge gezielter Desinformation. Zweifel an der Integrität eines Unternehmens werden gestreut – Fragen wie »Ist das Unternehmen noch sicher?«, »Kann ich diesem Produkt vertrauen?« oder »Spricht das Management die Wahrheit?« rücken in den Vordergrund. Da Vertrauen ein zentraler Wert ist, trifft Desinformation Unternehmen hier besonders empfindlich.
Operative Störungen entstehen, wenn unwahre Informationen Abläufe im Unternehmen beeinträchtigen. Mitarbeitende könnten irreführenden Anweisungen folgen, Teams wären mit Krisenmanagement überlastet und Ressourcen würden falsch eingesetzt. Besonders kritische Auswirkungen sind dabei in sensiblen Bereichen wie Sicherheit, Produktion und Krisenkommunikation zu beobachten.
Rechtliche und Compliance-Risiken verlangen oft schnelles Handeln von Unternehmen: Falschaussagen müssen juristisch verfolgt, schnelle Takedowns auf Plattformen umgesetzt werden, denn Untätigkeit kann haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Gleichzeitig fordern Behörden oder Investoren Transparenz sowie umfassende Aufklärung.
Letztlich bergen Desinformationskampagnen auch strategische Risiken. Sie können die Unternehmensstrategie schwächen, Werte mindern, die öffentliche Wahrnehmung nachhaltig beeinflussen und langfristige Wirkungen erzielen. Damit ist Desinformation mittlerweile ein systemisches Risiko, das vergleichbar mit Cyberattacken geworden ist.
Fazit:
Desinformation bedroht Unternehmen heute auf vielen Ebenen. Sie gefährdet Ansehen, Identität, Finanzen, Stabilität und Vertrauen. Durch den technologischen Fortschritt, insbesondere durch KI, verbreitet sie sich schneller, kostengünstiger und ist schwerer zu erkennen als je zuvor.
Empfehlungen zur Risikominderung von Desinformation
- Identitäten und Kommunikationskanäle absichern
- Schutz von Executive‑Identitäten (Domain‑Protection, Social‑Media‑Verifizierung, Monitoring).
- Klare interne Regeln für Freigaben von Botschaften.
- Nutzung gesicherter Kanäle für kritische Kommunikation (zum Beispiel Finanzanweisungen).
- Frühwarnsysteme & Monitoring einführen
- Echtzeit‑Monitoring von Social Media, News, Foren, Dark Web.
- Tools zur Deepfake‑Erkennung einsetzen (Audio, Video, Bilder).
- Automatisierte Alerts für ungewöhnliche Erwähnungen der Marke, Executives oder Produkte.
- Krisenreaktion professionalisieren
- Notfallplan für Desinformation definieren: Rollen, Prozesse, Eskalationsstufen.
- Schnelle Gegenkommunikation auf vorbereiteten Kanälen (Pressestatement, Social Posts, FAQs).
- Juristische Sofortmaßnahmen (Takedowns, Löschanträge, Beweissicherung).
- Mitarbeiter sensibilisieren & schulen
- Schulungen zu Deepfakes, Fake‑Anrufen und manipulierten Nachrichten.
- »Trust‑and‑Verify«-Regeln für ungewöhnliche Anweisungen (zum Beispiel Rückruf bei Führungsanfragen).
- Interne Guidelines zur Erkennung von Fälschungen.
- Klare technische Schutzmaßnahmen etablieren
- Multi‑Faktor‑Authentifizierung für alle kritischen Systeme.
- Schutzlösungen gegen Marken‑Impersonation (Fake‑Domains, gefälschte Shops).
- Systeme zur Überprüfung von Medien (Bild‑/Video‑Forensik).
- Reputationsschutz aktiv betreiben
- Aufbau eines »Digital Trust Dashboards«, das Risiken sichtbar macht.
- Proaktive Markenkommunikation und transparente Informationspolitik.
- Vorab definierte Kernbotschaften für Krisenszenarien.
- Zusammenarbeit stärken
- Abstimmung zwischen Security, PR, Legal und Management.
- Kooperation mit Plattformen für schnellere Takedowns.
- Teilnahme an Branchen‑Informationsnetzwerken (ISACs, CERTs).
Kurzfassung
Desinformation lässt sich am effektivsten eindämmen durch:
- Absicherung von Identitäten und Kanälen.
- Früherkennung & Monitoring.
- Klare, schnelle Krisenreaktionen.
- Schulungen & Awareness.
- Technische Schutzmechanismen.
- Aktiven Reputationsschutz.
- Enge Zusammenarbeit über Abteilungen hinweg.
Albert Absmeier & KI
Wie stellt sich Gartner die Desinformationssicherheit vor?
Gartner versteht Desinformationssicherheit als neue eigenständige Sicherheitsdisziplin, die über klassische IT‑ und Cybersecurity hinausgeht. Sie adressiert Bedrohungen, die außerhalb der eigenen IT‑Infrastruktur entstehen – insbesondere durch KI‑gestützte Manipulation von Informationen, Identitäten und öffentlicher Wahrnehmung.
Im Kern geht es darum, Vertrauen als schützenswertes Gut systematisch abzusichern.
Grundverständnis von Desinformationssicherheit
Gartner definiert Desinformationssicherheit als die Fähigkeit von Organisationen, gezielte Desinformationskampagnen zu verhindern, zu erkennen und darauf zu reagieren, bevor sie reputativen, finanziellen oder operativen Schaden verursachen.
Dabei wird Desinformation nicht als Kommunikationsproblem, sondern als strategisches Risiko betrachtet – vergleichbar mit Cyberangriffen oder Betrug.
Welche Bedrohungen gibt es konkret
Gartner identifiziert mehrere neue Angriffsklassen, die durch GenAI massiv verstärkt werden:
Externe, nicht‑technische Angriffsflächen
- Angriffe erfolgen über soziale Medien, Messaging‑Plattformen, Video‑ und Audioinhalte
- Ursprung oft außerhalb regulierter Rechtsräume
- Kaum klassische »Perimeter«, die geschützt werden können
Typische Angriffsszenarien
- Deepfakes von Führungskräften (Video, Audio, Stimme)
- Impersonation von Marken, Mitarbeitenden oder Partnern
- Gezielte Rufschädigung (Fake‑News, manipulierte Inhalte)
- Marktmanipulation (zum Beispiel falsche Aussagen zu Produkten, Lieferketten, Finanzen)
- Vertrauensuntergrabung bei Kunden, Investoren oder Mitarbeitenden
Gartner stuft diese Angriffe als hochgradig skalierbar, schnell viral und schwer rückholbar ein.
Die Struktur der Desinformationssicherheit
Gartner beschreibt Desinformationssicherheit als mehrschichtige Fähigkeit, nicht als einzelnes Tool.
1️⃣ Prävention (Prevent)
Ziel: Angriffe möglichst früh verhindern oder erschweren
- Schutz von Identitäten (Executives, Marken, Domains)
- Kontrolle offizieller Kommunikationskanäle
- Vorbereitung auf Deepfake‑Szenarien
- Klare Eskalations‑ und Freigabeprozesse
2️⃣ Erkennung (Detect)
Ziel: Desinformation frühzeitig identifizieren
- Deepfake‑Erkennung (Audio, Video, Bild)
- Monitoring von Social Media, Foren, Dark Web
- Erkennung von Impersonation‑Mustern
- Analyse viraler Dynamiken
3️⃣ Reaktion (Respond)
Ziel: Schaden begrenzen und Vertrauen wiederherstellen
- Schnelle Gegenkommunikation
- Juristische Schritte (Takedowns, Plattform‑Kooperation)
- Interne Krisenprozesse
- Abstimmung zwischen Security, Legal, PR und Management
Organisatorische Einordnung
Ein zentraler Punkt bei Gartner: Desinformationssicherheit ist keine reine IT‑Aufgabe.
Gartner sieht sie als Querschnittsfunktion zwischen:
- Cybersecurity
- Risiko‑ und Reputationsmanagement
- Kommunikation & PR
- Recht & Compliance
- Vorstand / Geschäftsführung
Deshalb fordert Gartner:
- Board‑Level‑Awareness
- Klare Verantwortlichkeiten
- Integration in bestehende Resilienz‑ und Krisenstrategien.
Strategische Bedeutung
Gartner macht eine klare Prognose:
- < 5 % der Unternehmen hatten 2024 Schutzmaßnahmen
- ≈ 50 % werden bis 2028 Produkte oder Services für Desinformationssicherheit einsetzen.
Der Grund: Digitale Vertrauenswürdigkeit wird zu einer operativen Voraussetzung – nicht zu einem Image‑Thema.
Desinformationssicherheit bedeutet, Vertrauen genauso systematisch zu schützen wie Netzwerke, Identitäten oder Daten.
225 Artikel zu „Desinformation“
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services
Resilient gegen Desinformation – mit KI im Kampf für gesellschaftlichen Zusammenhalt
Dr. Vera Schmitt arbeitet an der größten deutschsprachigen KI-Plattform zur Desinformationserkennung. Im Interview gibt sie Antworten zu aktuellen Herausforderungen. Desinformationskampagnen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedrohen, nehmen weltweit rasant zu. Doch wie kann die Gesellschaft auf diese Herausforderung reagieren? Dr. Vera Schmitt und ihre Forschungsgruppe XplaiNLP am Quality and Usability Lab der TU Berlin haben…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Demokratien gegen Desinformation und Fakes besser schützen
Ein Bürgerrat »Forum gegen Fakes« hat seine Empfehlungen mit 28 konkreten Maßnahmen an Politik, Medien, Bildungseinrichtungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum Umgang mit Desinformation an Bundesinnenministerin Nancy Faeser übergeben. Rund 424.000 Teilnehmende waren beteiligt. Demokratien geraten durch Desinformation immer stärker unter Druck. Um gegen diese Entwicklung anzutreten, hat die Bertelsmann Stiftung das Projekt »Forum gegen Fakes…
News | Business | Trends 2024 | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Kommunikation
Desinformation ist eine Gefahr für Demokratie und Zusammenhalt
Die Menschen in Deutschland sind besorgt über absichtlich verbreitete Falschinformationen im Netz. Sie befürchten, dass damit die politische Meinung sowie Wahlen beeinflusst wer-den sollen. Dieser Herausforderung müssen sich Politik, Zivilgesellschaft und Medien stellen. Insbesondere Menschen, die sich politisch in der Mitte einordnen, erwarten hier klarere Regeln. Der Vergleich zu den USA zeigt, dass Polarisierung die…
News | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Services | Strategien
Großes Beteiligungsprojekt zum Umgang mit Desinformation
Falschinformationen im Internet sind eine Gefahr für die Demokratie, da sie das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik, den öffentlichen Diskurs und die staatlichen Institutionen untergraben können. Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland hält Desinformation im Internet für ein Problem für die liberale Demokratie. Die Bertelsmann Stiftung beschäftigt sich schon seit längerem…
News | Trends Kommunikation | Kommunikation | Trends 2020
Die entscheidenden Schlachtfelder im Kampf Information versus Desinformation
Warum YouTube und Internet-Foren jetzt die wichtigsten Social-Media-Kanäle für medizinische Aufklärung sind. Gerüchte und Falschinformationen über das neue Coronavirus in den sozialen Medien gefährden den Kampf gegen die schnelle Ausbreitung des Covid-19-Erregers und gefährden Menschenleben. Um gegenzusteuern, sollte die Aufklärung über Sars-CoV-2 im Social Web vor allem auf YouTube und in Internet-Foren erfolgen. Denn auf…
News | Kommunikation | Tipps
Regierungen und Online-Dienste müssen gegen Desinformationskampagnen vorgehen
Angesichts der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen und anderer Wahlen auf der ganzen Welt ist die Sicherheit von Wahlen sehr wichtig. Es gibt viele Herausforderungen bei der Sicherheit moderner Wahlen. Desinformation und die absichtliche Verbreitung falscher Informationen sind besonders besorgniserregend, da sie nachweislich das Potenzial haben, Demokratien zu destabilisieren und Misstrauen und Spaltungen in der Öffentlichkeit zu schaffen.…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2020
Cyberbedrohungen 2020: Fortgeschrittene KI und intelligente Bedrohungs-Desinformation
Unternehmen die sich proaktiv vor Angriffen schützen wollen, sollten bei ihrer Security-Strategie auf Integration, fortgeschrittene KI und anwendbare Threat Intelligence setzen. Fortinet hat die Prognosen von FortiGuard Labs zur Bedrohungslandschaft für 2020 veröffentlicht. Die Analysten von Fortinet zeigen darin Methoden, die Cyberkriminelle in der nahen Zukunft voraussichtlich einsetzen werden. Zudem verraten sie wichtige Strategien,…
News | Trends 2026 | Business | Cloud Computing | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Infrastruktur
Die wichtigsten Trends, die Infrastruktur und Betrieb im Jahr 2026 beeinflussen
Sechs zentrale Trends werden die 2026 Infrastruktur und Betrieb prägen: Hybrid Computing, agentische KI, KI‑Governance, energieeffizientes Computing, Desinformationssicherheit und geopolitisch motivierte Cloud‑Verlagerung. Diese Entwicklungen sollen Unternehmen helfen, resilienter zu werden, Risiken zu reduzieren und technologische Souveränität zu erhöhen. I&O‑Führungskräfte müssen diese Trends verstehen, um ihre Organisationen effektiv anzupassen, Innovation zu fördern und langfristige Strategien zu…
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 11-12-2025
Echtzeitkommunikation mit der eigenen Stimme – KI meets ALS
Das kreative Potenzial ihres Podcasts »Digitacheles KI« führte zu einer genialen Idee: Zwei Münchner Wirtschaftsinformatiker entwickelten eine App für Menschen, die nicht mehr sprechen können. Und jetzt bekamen sie den Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe 2025.
News | Trends 2026 | Trends Security | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Cybersafety-Prognosen für 2026: Das Internet wird immer gefährlicher
»2026, das Jahr, in dem das Internet der menschlichen Intuition entwächst« 2026 wird das Internet so schnell und komplex, dass die menschliche Intuition nicht mehr ausreicht, um Risiken zu erkennen – künstliche Intelligenz verändert Vertrauen, Identität und Wahrheit grundlegend. Cyberkriminelle nutzen KI aktiv, um Identitäten, Emotionen und Browser gezielt zu manipulieren, wodurch neue Sicherheitsreflexe…
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infografiken | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Einsamkeit als neue Seuche: Kann KI helfen?
Die zunehmende Nutzung von KI-Chatbots als emotionale Unterstützung verschärft das Problem der Einsamkeit, da sie reale menschliche Beziehungen oft ersetzen, anstatt sie zu fördern. Studien zeigen, dass besonders junge Menschen digitale Kontakte als Ersatz für echte Begegnungen sehen, obwohl nur wenige diese als gleichwertig empfinden; dies kann langfristig negative Auswirkungen auf das Gemeinschaftsgefühl und die…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Cybererpressung boomt weltweit: Deutschland mit plus 91 Prozent besonders betroffen
Der aktuelle Security Navigator 2026 von Orange Cyberdefense zeigt, dass die europäische Wirtschaft und insbesondere der deutsche Mittelstand immer stärker ins Fadenkreuz professioneller Cyberkriminalität geraten [1]. Die Zahl der Opfer auf Unternehmensseite hat sich seit 2020 verdreifacht und ist allein im Jahr 2025 um 44,5 Prozent gestiegen. Für den Bericht wurden zwischen Oktober 2024 und…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Rechenzentrum | Services | Strategien
Der Mittelstand braucht eine Private KI
Kaum ein Thema treibt Unternehmen aktuell mehr um als das Thema künstliche Intelligenz (KI). Aber ebenso oft hakt es bei der Umsetzung: Wie lassen sich triviale Anwendungsfelder ausweiten und nachhaltig Wettbewerbsvorteile schaffen? Wie können sensible Unternehmensdaten sicher genutzt werden? Wie gelingt die Vermeidung von Abhängigkeiten und der Erhalt digitaler Souveränität? Wir sprachen mit Rainer Francisi,…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Deepfake-Angriffe steigen um über 50 Prozent
KI verändert die Identitätskriminalität , da Betrüger von Massenangriffen zu gezielten Methoden wechseln. Sumsub, hat als Unternehmen für Verifikation und Betrugsprävention, seinen neuesten Identity Fraud Report 2025–2026 veröffentlicht. Diese Untersuchung globaler Daten analysiert Millionen von Verifikationsprüfungen und über 4.000.000 Betrugsversuche in den Jahren 2024 und 2025. Der Bericht verbindet internationale und regionale Entwicklungen mit…
News | Business Process Management | Digitalisierung | IT-Security | Kommunikation | Services | Strategien
Gesichtserkennung erklären statt polarisieren: Ein Plädoyer für klare Regeln
Gesichtserkennung ist eine der umstrittensten Technologien moderner Videoanalyse und steht im Spannungsfeld zwischen Sicherheitsgewinn und Eingriff in die Privatsphäre. Während die einen vor übermäßiger Überwachung und algorithmischen Verzerrungen warnen, sehen andere in der Technologie ein wertvolles Instrument zur Aufklärung schwerer Straftaten. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Gesichtserkennung erfordert deshalb klare Regeln, verbindliche Standards und transparente Prozesse,…
News | Trends 2025 | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
KI ist im Alltag der Menschen angekommen
TÜV-KI-Studie: Künstliche Intelligenz wird Alltagswerkzeug für Lernen, Arbeiten und Informationssuche. ChatGPT das dominierende Tool, Google holt auf. Viele sehen die Risiken, handeln aber im Alltag oft unsicher und erkennen KI-generierte Inhalte nicht. TÜV-Verband fordert klare Leitplanken und mehr Orientierung. Drei Jahre nach dem Start von ChatGPT ist die Nutzung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI)…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Tipps
Stimmt es, dass KI bis zu 35 Prozent falsche Antworten liefert?
Kurzantwort: Ja — mehrere Untersuchungen zeigen, dass KI‑Assistenten bei Nachrichten‑ und Faktenfragen in rund 30–37 % der Fälle Fehler liefern; die oft zitierte Zahl 35 % stammt aus solchen Studien und beschreibt eine durchschnittliche Fehlerrate unter getesteten Systemen. Ursachen für die 35‑Prozent‑Angabe KI‑Studien vergleichen Antworten verschiedener Chatbots auf journalistische oder faktenbasierte Fragen und werten,…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: KI, Cyberrisiken und digitale Souveränität verändern die IT-Landschaft
Die digitale Welt befindet sich im Umbruch – sie wird komplexer, schneller und zugleich deutlich angreifbarer. Vor allem künstliche Intelligenz und moderne IT-Sicherheitskonzepte gehören zu den zentralen Trends, die bestimmen, wie Unternehmen ihre Netzwerke, Schutzmechanismen und Datenstrukturen künftig gestalten müssen. »Wir stehen an einem Punkt, an dem Unternehmen ihre technologische Zukunft konsequenter denn je…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Trends Services | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work
Internet-Suche im Wandel: Die Hälfte nutzt bereits KI-Chats
50 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer verwenden zumindest gelegentlich KI-Chats statt klassischer Suchmaschinen. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es sogar zwei Drittel. 42 Prozent haben schon falsche Antworten bekommen, nur 57 Prozent prüfen die Ergebnisse. Suchbegriffe eingeben, Trefferlisten durchklicken, Informationen zusammentragen – viele Internetnutzerinnen und -nutzer gehen neue Wege und lassen sich Antworten…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
Digitale Brieftasche kommt gut gefüllt nach Deutschland
Mehr als 75 Unternehmen machen Tempo bei der Einführung der EUDI-Wallet. Bitkom und Digitalministerium unterzeichnen »Memorandum of Understanding«. 82 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen die Wallet einsetzen. Die deutsche Wirtschaft macht gemeinsam mit der Politik Tempo beim Einsatz der künftigen EU-weiten digitalen Identität. Dazu haben der Digitalverband Bitkom und das Bundesministerium für Digitalisierung…