Carsharing mit Microcars: 17 Angebote in Europa im Überblick

Mini-Mobility kann zur Mobilitätswende beitragen: Aufgrund ihrer geringeren Größe sind diese Fahrzeuge kostengünstiger als herkömmliche E-Fahrzeuge, benötigen weniger Platz und bieten mehr Parkmöglichkeiten – Eigenschaften, die besonders in überfüllten städtischen Gebieten von Vorteil sind. Auch im Carsharing sind diese elektrischen Leichtfahrzeuge im Einsatz. Die neue Marktanalyse von Invers identifiziert in Europa aktuell 17 Carsharing-Betreiber in 8 europäischen Ländern, die solche autoähnlichen Fahrzeuge anbieten.

Microcars & Co benötigen bei der Produktion weniger Energie und Ressourcen wie beispielsweise knappe Batteriekomponenten. Ihr Energiebedarf im Betreib ist deutlich geringer als der von Standard-EVs. Im Vergleich zu Mikromobilitätsangeboten wie E-Rollern, Fahrrädern und Mopeds sind sie bequemer und komfortabler, weil die Passagiere sitzen und besser vor Wetter geschützt sind. Außerdem bieten sie mehr Stauraum und häufig Platz für zwei Personen. Derzeit bilden die elektrischen Leichtfahrzeug noch eine Nische im urbanen Mobilitätsmix, sind aber im Carsharing-Angebot bereits angekommen: Kunden von Carsharing-Anbietern wie Enjoy oder Pikyrent in Italien, GoTo/Astara Move in Spanien, drivemycar oder Share Birrer in der Schweiz sowie wheego in Deutschland können diese autoähnlichen Kleinfahrzeuge aktuell bereits nutzen.

Die meisten der 17 in der Marktanalyse von Invers vorgestellten Betreiber konzentrieren sich dabei allerdings nicht exklusiv auf Mikroautos, sondern nehmen sie in ihren bestehenden Carsharing-Flottenmix mit Standard-Pkw auf. Die meisten dieser Fahrzeuge in Carsharing-Flotten sind derzeit in Italien im Einsatz. Der italienische Carsharing-Anbieter »Enjoy« verfügt mit Hunderten von Microcars über die größte Flotte in Europa. Aber auch andere Betreiber testen und setzen Mikroautos und andere kleine Fahrzeugtypen ein. Erst im März 2024 hat der spanische Betreiber GoTo/Astara Move seine bestehende große Carsharing-Flotte um Microlino-Mikroautos erweitert.

»Das Interesse von Carsharing-Nutzern an Microcars wächst«, sagt Alexander Kirn, CEO von Invers. »Wir erhalten zunehmen Anfragen von Betreibern. Viele gängige Modelle wie XEV Yoyo, Citroën Ami, Microlino, Renault Twizy und Estrima Birò hat unser Team bereits analysiert und sharing-fahig gemacht.« Die in der Analyse berücksichtigten kleinen Fahrzeuge lassen sich nicht ohne weiteres unter einem einzigen Begriff zusammenfassen. Oft wird einfach der Begriff »Microcar« verwendet. Diese kleinen Fahrzeuge, die im weitesten Sinne als besonders kompakte Fahrzeuge definiert sind, fallen häufig in die Klassen L7e oder L6e gemäß der EU-Verordnung 168/2013. Das Whitepaper konzentriert sich jedoch auf alle Fahrzeuge mit Pkw-ähnlichen Eigenschaften unterhalb der Standard-Pkw-Klasse, vor allem innerhalb der L-Klasse in der oben genannten Verordnung. Dazu gehören vier- und dreirädrige Fahrzeuge der europäischen Fahrzeugklassen L7e, L6e, L5e, L2e und sogar ein sehr kleines N1-Fahrzeug für Frachtzwecke.

Download des Whitepapers »Microcars in European Carsharing: Exploring the Use of Light Electric Vehicles and Mini-Mobility in Carsharing«.

114 Artikel zu „Carsharing“

NEWS | DIGITALISIERUNG | LÖSUNGEN | NACHHALTIGKEIT Nachhaltige Stadtentwicklung durch Einsatz virtueller Zwillinge Vor dem Hintergrund zunehmender Urbanisierung und klimabedingter Faktoren wie Luftverschmutzung oder Extremwetterereignissen ist es mehr denn je erforderlich, Wege zu finden, um die Lebensqualität in Städten zu verbessern und nachhaltige Initiativen umzusetzen. Darauf macht auch der Welttag der Städte aufmerksam, den die Vereinigten Nationen auf den 31. Oktober datiert haben. Eine zentrale Rolle nehmen dabei… Weiterlesen →

NEWS | SERVICES | STRATEGIEN Wie eine neue Mietwagenstrategie die Automobilbranche aufmischt Abgesehen von Wohneigentum gehören Autos vermutlich zu den teuersten Anschaffungen eines Menschenlebens. Dennoch stehen sie vor allem in der Stadt 23 Stunden am Tag – und damit 95 % ihrer Lebenszeit – ungenutzt herum. Wenn sie benutzt werden, erzeugen sie schädliche Emissionen, müssen ständig gewartet werden und verlieren dabei in rasantem Tempo an Wert. Rechnet… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Chinesische Angreifer attackieren Telkos mit dem Ziel umfassender Cyberspionage DeadRinger-Untersuchung dokumentiert Angriffstrends, bei denen externe Service-Provider benutzt werden, um vielfältige Ziele zu erreichen. Cybereason ist es gelungen, verschiedene bislang nicht anderweitig identifizierte Cyberangriffe aufzudecken, die große Telekommunikationsanbieter in ganz Südostasien infiltrieren. Ähnlich wie bei den jüngsten Angriffen auf SolarWinds und Kaseya kompromittierten die Angreifer externe Service-Anbieter – in diesem Fall Telekommunikationsunternehmen – mit… Weiterlesen →

NEWS | KOMMUNIKATION The-State-of-5G-Studie: Anzahl städtischer 5G-Netze 2020 mehr als verdreifacht Neuer Mobilfunkstandard nun in 1.336 Städten und 61 Ländern weltweit verfügbar. Die Zahl städtischer 5G-Netze hat sich 2020 mehr als verdreifacht. Das ist das Ergebnis der fünften »The State of 5G«-Studie des Netzwerkspezialisten VIAVI Solutions [1]. Weltweit ist der neue Mobilfunkstandard damit nun in 1.336 Städten verfügbar. Die Zahl der Länder mit kommerziellen 5G-Netzen… Weiterlesen →