Datenverlust vermeiden: Viele Nutzer sind unzureichend geschützt

Ob Fotos, Dokumente oder berufliche Daten – noch nie waren so viele persönliche Informationen digital gespeichert. Gleichzeitig zeigt sich auch in Deutschland und Europa ein wachsendes Risiko: Datenverlust betrifft immer mehr Nutzer, die oft nicht ausreichend vorbereitet sind.
Neue Erkenntnisse von Panda Security zeigen, dass viele Nutzer ihre Daten zwar intensiv nutzen, aber nur unzureichend schützen. Geräteausfälle, Cyberangriffe und menschliche Fehler zählen weiterhin zu den häufigsten Ursachen für Datenverlust. Trotzdem verlassen sich viele Anwender auf nur eine Backup-Lösung – oder verzichten ganz darauf.
Warum Daten verloren gehen
Datenverlust kann plötzlich auftreten, zum Beispiel durch:
- Hardwaredefekte oder Geräteschäden
- Ransomware und Cyberangriffe
- Versehentliches Löschen
- Systemfehler oder Softwareprobleme
Ohne funktionierendes Backup ist eine Wiederherstellung oft nicht möglich.
Wachsende Herausforderung für die IT-Sicherheit
Mit der Zunahme von Cyberangriffen, insbesondere durch Ransomware, wird Datensicherung zu einem zentralen Bestandteil der Cybersicherheit – auch für Privatpersonen und kleine Unternehmen in Deutschland.
Ein einzelner Speicherort reicht heute nicht mehr aus, um Daten zuverlässig zu schützen.
Einschätzung von Panda Security
»Auch in Deutschland speichern Menschen immer mehr persönliche und berufliche Daten digital – häufig ohne ausreichende Absicherung«, erklärt Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager bei Panda Security.
»Datenverlust entsteht nicht nur durch Cyberangriffe. Oft sind es alltägliche Ursachen wie Geräteausfälle oder Bedienfehler. Eine einfache Backup-Strategie kann verhindern, dass daraus ein dauerhafter Schaden wird.«
So schützen Sie Ihre Daten
- Automatische Backups einrichten
- Daten an mehreren Orten speichern (Cloud + externe Datenträger)
- Systeme und Software regelmäßig aktualisieren
- Backups regelmäßig überprüfen und testen
Fazit
Mit zunehmender Digitalisierung steigt auch das Risiko von Datenverlust. Eine klare Backup-Strategie gehört heute zu den wichtigsten Maßnahmen zum Schutz digitaler Daten.
Automatisches Backup unter Windows
Sie können unter Windows 11 ein automatisches Backup am einfachsten mit (1) Dateiversionsverlauf (für Ihre persönlichen Dateien) und optional zusätzlich mit (2) OneDrive-Ordnersicherung (Cloud) einrichten.
1) Automatisches Backup auf externe Festplatte (Dateiversionsverlauf)
Gut für: Dokumente, Bilder, Desktop-Dateien inkl. älterer Versionen (z. B. »Stand von gestern«).
Sie benötigen: externe USB-Festplatte/SSD oder ein Netzlaufwerk (NAS).
- Externe Festplatte anschließen
- Öffnen Sie die Systemsteuerung (Startmenü → »Systemsteuerung« suchen).
- Gehen Sie zu System und Sicherheit →
- Klicken Sie auf »Einschalten«.
- Falls noch kein Laufwerk gewählt ist: Wählen Sie »Laufwerk auswählen« → und anschließend Ihre USB-Festplatte.
(Empfohlen) Erweiterte Einstellungen:
- Sicherungen speichern: zum Beispiel stündlich oder alle 10 Minuten
- Gespeicherte Versionen aufbewahren: zum Beispiel für immer oder bis Speicherplatz benötigt wird
(Optional) Ordner ausschließen, die nicht ins Backup sollen
Wiederherstellen: In der Windows-Suche »Dateien mit Dateiversionsverlauf wiederherstellen« öffnen und die gewünschte Version zurückholen.
2) Automatisches Backup in die Cloud (OneDrive-Ordnersicherung)
Gut für: Desktop/Dokumente/Bilder automatisch in der Cloud (praktisch bei Laptop-Diebstahl/Defekt).
Wichtig: Kostenlos sind oft nur 5 GB OneDrive-Speicher.
- Klicken Sie unten rechts auf das OneDrive-Wolkensymbol.
- Wählen Sie »Hilfe & Einstellungen« → »Einstellungen«.
- Tab Synchronisieren und Sichern (oder Sicherung)
- Sicherung verwalten
- Aktivieren Sie »Desktop«, »Dokumente« und »Bilder« (ggf. auch »Musik«/»Videos«) und speichern Sie die Änderungen.
Albert Absmeier & KI
1502 Artikel zu „Backup“
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Cyberresilienz beginnt mit Backup: Ein Rahmenwerk für messbare Wiederherstellung
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Cybersichere Backups: Backup ist keine Lebensversicherung für Daten
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Trotz Backups erleiden Unternehmen Datenverlust
IDC-Studie deckt die Schwächen von Recovery-Strategien auf. 48 Prozent der befragten Unternehmen zahlten trotz verfügbarer Backups Lösegeld. In einem Drittel der Fälle erlitten die Unternehmen Datenverlust. Ein ganzheitlicher Ansatz für DR und Cyber-Recovery ist notwendig. Zerto, ein Unternehmen von Hewlett Packard Enterprise, stellt seine jährlich von IDC durchgeführte Studie zum Stand der Vorsorge gegen…
News | IT-Security | Ausgabe 7-8-2024 | Security Spezial 7-8-2024
Backup und Recovery von Microsoft-Identitäten – Herausforderungen bei Active Directory und Entra ID
Da Microsoft keine Schnittstellen für Identitäts-Backups zur Verfügung stellt, haben Entra-ID-Backup-Tools Probleme nach einem Hackerangriff. Mit einer Active-Directory-spezifischen Backup-Lösung ist die Arbeitsfähigkeit des Unternehmens schnellstmöglich wiederhergestellt, da alle Identitäten und deren Berechtigungen zu den Geschäftsdaten und Applikationen erhalten bleiben.
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Gartner® Magic Quadrant™ für Enterprise: Veritas zum 19. Mal Leader für Backup and Recovery Software Solutions
Anerkennung für die Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung. Veritas Technologies, ein führender Anbieter von sicheren Lösungen für das Multi-Cloud-Datenmanagement, wurde von Gartner als Leader im Magic Quadrant für Enterprise Backup and Recovery Software Solutions (EBRSS) positioniert. Veritas ist der einzige Anbieter, der von Gartner in jedem der letzten 19 Berichte über…
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Herausforderung Backup-Strategie – Welchen Datenverlust kann sich Ihr Unternehmen leisten?
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WORM als einfachste und wirkungsvollste Antwort auf die Ransomware-Gefahr für Backups
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World Backup Day 2024 – Schnelle Wiederherstellung wird von der Kür zur Pflicht
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