Datenverlust vermeiden: Viele Nutzer sind unzureichend geschützt

Ob Fotos, Dokumente oder berufliche Daten – noch nie waren so viele persönliche Informationen digital gespeichert. Gleichzeitig zeigt sich auch in Deutschland und Europa ein wachsendes Risiko: Datenverlust betrifft immer mehr Nutzer, die oft nicht ausreichend vorbereitet sind.

Neue Erkenntnisse von Panda Security zeigen, dass viele Nutzer ihre Daten zwar intensiv nutzen, aber nur unzureichend schützen. Geräteausfälle, Cyberangriffe und menschliche Fehler zählen weiterhin zu den häufigsten Ursachen für Datenverlust. Trotzdem verlassen sich viele Anwender auf nur eine Backup-Lösung – oder verzichten ganz darauf.

Warum Daten verloren gehen

Datenverlust kann plötzlich auftreten, zum Beispiel durch:

Hardwaredefekte oder Geräteschäden

Ransomware und Cyberangriffe

Versehentliches Löschen

Systemfehler oder Softwareprobleme

Ohne funktionierendes Backup ist eine Wiederherstellung oft nicht möglich.

Wachsende Herausforderung für die IT-Sicherheit

Mit der Zunahme von Cyberangriffen, insbesondere durch Ransomware, wird Datensicherung zu einem zentralen Bestandteil der Cybersicherheit – auch für Privatpersonen und kleine Unternehmen in Deutschland.

Ein einzelner Speicherort reicht heute nicht mehr aus, um Daten zuverlässig zu schützen.

Einschätzung von Panda Security

»Auch in Deutschland speichern Menschen immer mehr persönliche und berufliche Daten digital – häufig ohne ausreichende Absicherung«, erklärt Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager bei Panda Security.

»Datenverlust entsteht nicht nur durch Cyberangriffe. Oft sind es alltägliche Ursachen wie Geräteausfälle oder Bedienfehler. Eine einfache Backup-Strategie kann verhindern, dass daraus ein dauerhafter Schaden wird.«

So schützen Sie Ihre Daten

Automatische Backups einrichten

Daten an mehreren Orten speichern (Cloud + externe Datenträger)

Systeme und Software regelmäßig aktualisieren

Backups regelmäßig überprüfen und testen

Fazit

Mit zunehmender Digitalisierung steigt auch das Risiko von Datenverlust. Eine klare Backup-Strategie gehört heute zu den wichtigsten Maßnahmen zum Schutz digitaler Daten.

Automatisches Backup unter Windows

Sie können unter Windows 11 ein automatisches Backup am einfachsten mit (1) Dateiversionsverlauf (für Ihre persönlichen Dateien) und optional zusätzlich mit (2) OneDrive-Ordnersicherung (Cloud) einrichten.

1) Automatisches Backup auf externe Festplatte (Dateiversionsverlauf)

Gut für: Dokumente, Bilder, Desktop-Dateien inkl. älterer Versionen (z. B. »Stand von gestern«).

Sie benötigen: externe USB-Festplatte/SSD oder ein Netzlaufwerk (NAS).

Externe Festplatte anschließen

Öffnen Sie die Systemsteuerung (Startmenü → »Systemsteuerung« suchen).

Gehen Sie zu System und Sicherheit →

Klicken Sie auf »Einschalten«. Falls noch kein Laufwerk gewählt ist: Wählen Sie »Laufwerk auswählen« → und anschließend Ihre USB-Festplatte.



(Empfohlen) Erweiterte Einstellungen:

Sicherungen speichern: zum Beispiel stündlich oder alle 10 Minuten

Gespeicherte Versionen aufbewahren: zum Beispiel für immer oder bis Speicherplatz benötigt wird

(Optional) Ordner ausschließen, die nicht ins Backup sollen

Wiederherstellen: In der Windows-Suche »Dateien mit Dateiversionsverlauf wiederherstellen« öffnen und die gewünschte Version zurückholen.

2) Automatisches Backup in die Cloud (OneDrive-Ordnersicherung)

Gut für: Desktop/Dokumente/Bilder automatisch in der Cloud (praktisch bei Laptop-Diebstahl/Defekt).

Wichtig: Kostenlos sind oft nur 5 GB OneDrive-Speicher.

Klicken Sie unten rechts auf das OneDrive-Wolkensymbol.

Wählen Sie »Hilfe & Einstellungen« → »Einstellungen«.

Tab Synchronisieren und Sichern (oder Sicherung)

Sicherung verwalten

Aktivieren Sie »Desktop«, »Dokumente« und »Bilder« (ggf. auch »Musik«/»Videos«) und speichern Sie die Änderungen.

Albert Absmeier & KI

1502 Artikel zu „Backup“

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