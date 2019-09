Die Grenzen des Supports

Es wird erwartet, dass das neue iPhone 8 in etwa einem Monat auf den Markt kommt. Vieles ist noch unklar. Klar ist, dass auch dieses Device wieder in Tagen vergriffen sein wird. In Cupertino, dem Hauptquartier von Apple, gibt man sich dazu sehr selbstbewusst. Apple gibt keine Verkaufszahlen der ersten Tage bekannt, da in der…

Weiterlesen →