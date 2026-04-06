Die Mutter aller Lösungen: »Staatsoptimierung« als Toppriorität

Die Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA) fordert eine »Staatsoptimierung« als wichtigste Zukunftsaufgabe und bezeichnet einen effizienteren Staatsapparat als »Mutter aller Lösungen« für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. Als Negativbeispiel nennt BWA-Chef Harald Müller die E‑Autoförderung, die mit hohem Bürokratieaufwand und Transaktionskosten den Nutzen übersteige, und verweist zugleich auf milliardenschwere Belastungen durch Bürokratie. Abhilfe sieht die BWA in einer ehrlichen Aufgabenprüfung, dem Abbau von Detailregulierung und föderalen Doppelstrukturen sowie in »digital by default« inklusive KI-Einsatz – mit der klaren Grenze, dass KI Entscheidungen unterstützt, aber Verantwortung beim Menschen bleibt.
»Die Optimierung des Staatsapparates stellt die wichtigste Herausforderung für die Zukunft Deutschlands dar«, sagt Harald Müller, Geschäftsführer der Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA). Ein optimierter Staat stelle die »Mutter aller Lösungen« für die weitere wirtschaftliche Prosperität, den Wohlstand des Landes und die Stärke Deutschlands in Europa und im internationalen Kontext dar.
Deutschland verfüge zwar über einen leistungsfähigen, aber eben auch sehr schwerfälligen Staat. In Jahrzehnten guter Absichten sei ein Geflecht aus Gesetzen, Zuständigkeiten, Vorschriften und Verfahren entstanden, das heute Verwaltung, Wirtschaft und Bürger gleichermaßen belaste. Das aktuelle Förderprogramm für E‑Autos sei ein »geradezu typisches Beispiel für einen Schritt in die falsche Richtung«, urteilt Harald Müller, und begründet: »Wieder einmal geht es um Verkomplizierung statt Vereinfachung.« Er rechnet exemplarisch eine Schätzung vor: Bei 800.000 Förderungen über die nächsten vier Jahre entstünde ein Aufwand von rund 300 »Bürokratiejahren« allein bei den Antragstellern. Hinzu käme selbst bei starker Automatisierung durch Online-Verfahren ein Aufwand von mindestens 100 Bearbeitungsjahren auf Behördenseite etwa durch Plausibilitätschecks, Stichproben und Betrugsprävention. Die BWA spricht von einem unrühmlichen Beispiel für eine »weit verbreitete kleinteilige Ausdifferenzierung von Förder- und Berichtssystemen, die derart hohe Transaktionskosten erzeugt, dass diese den möglichen Nutzen – in diesem Fall die Verbesserung des Weltklimas – bei Weitem übersteigen.«
Deutschland hat kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem
»Wir wissen das, und tun es aus politischem Opportunismus trotzdem, denn Deutschland hat kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. Dabei ist die Belastung durch Bürokratie längst quantifizierbar«, sagt der BWA-Chef mit Verweis auf den Nationalen Normenkontrollrat, der die Bürokratiekosten auf rund 64 bis 65 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Das ifo Institut schätzt die entgangene Wirtschaftsleistung durch Bürokratie auf 146 Milliarden Euro jährlich. »Das entspricht etwa 29 Prozent des Bundeshaushalts 2025«, veranschaulicht der Geschäftsführer der Bonner Wirtschafts-Akademie die Dimension. Er fügt hinzu: »Für die Wirtschaft ist das keine abstrakte Größe, sondern bedeutet gebundene Arbeitszeit, verzögerte Investitionen und eine sinkende Effizienz, Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit.«
Harald Müller mahnt: »Wir brauchen dringend eine grundlegende Staatsoptimierung. Dazu gehören die Entschlackung der Aufgaben, der Abbau von Bürokratie, die Bündelung von Kompetenzen, eine konsequente Digitalisierung und ein intelligenter Einsatz von künstlicher Intelligenz.«
Schrittweise Vorgehen in Richtung Vereinfachung
Der erste Schritt sei »eine ehrliche Bestandsaufnahme staatlicher Aufgaben.« Bund, Länder und Kommunen erledigten heute zahllose Tätigkeiten, die historisch gewachsen seien, aber längst nicht mehr zwingend in staatlicher Hand liegen müssten. Förderprogramme mit minimaler Wirkung, kleinteilige Berichtspflichten oder doppelte Prüfstrukturen binden Personal und Ressourcen ohne erkennbaren Mehrwert, heißt es bei der BWA. Eine moderne Aufgabenanalyse müsse daher systematisch fragen: Welche Leistungen sind wirklich notwendig? Wo können Aufgaben zusammengelegt, vereinfacht werden oder ganz entfallen? »Ein schlankerer Staat bedeutet nicht weniger Gemeinwohl, sondern mehr Konzentration auf das Wesentliche«, erklärt Harald Müller.
Ein zweiter Hebel sei der konsequente Abbau bürokratischer Überregulierung. Der BWA-Chef bezeichnet Deutschland als »ein Land der Detailvorschriften«. Für nahezu jeden Vorgang existierten Formulare, Nachweise und Verfahrensschritte. Er führt aus: »Diese Regelungsdichte schafft Sicherheit, produziert aber auch enorme Transaktionskosten. Unternehmen verlieren Zeit in Genehmigungsverfahren, Kommunen versinken in Dokumentationspflichten, Bürger verzweifeln an Anträgen.« Eine wirksame Bürokratiebremse müsste daher mit messbaren Zielen arbeiten. Harald Müller fordert: »Jede neue staatliche Aufgabe oder Regel braucht einen Wirksamkeitsnachweis und eine Sunset-Klausel, also ein Verfallsdatum. Wenn der Effekt nicht messbar ist, fällt die Aufgabe weg oder wird in eine schlankere Standardleistung überführt.« Den jüngsten Vorstoß aus der Politik zur automatischen Behördengenehmigung nach drei Monaten in bestimmten Bereichen wertet der BWA-Chef als einen richtigen Schritt hin zur Staatsoptimierung.
Auch die in letzter Zeit aufgekommene Infragestellung der föderalen Aufgabenverteilung über 16 Bundesländer hinweg zeige Auswege aus der Überbürokratisierung. Viele Verfahren liefen parallel oder überlappend auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, obwohl eine zentrale Bearbeitung deutlich effizienter wäre. Digitale Register, Steuerverwaltung, Förderprogramme oder Bauverfahren könnten bundesweit einheitlich organisiert werden, statt 16-fach unterschiedlich. Die Bündelung von Kompetenzen und die Vereinheitlichung von Standards würden die Kosten senken und die Geschwindigkeit erhöhen. »Föderalismus darf Ineffizienz nicht zementieren«, meint Harald Müller, und gibt zahlreiche Beispiele: »Wir brauchen schlichtweg keine 16 verschiedenen Bauverordnungen, keine 16 unterschiedlichen Vergaberegeln, keine 16 eigenen Datenschutzinterpretationen, keine 16 voneinander abweichenden Schul- und Prüfungsordnungen, keine 16 parallelen Förderbürokratien und auch keine 16 getrennten IT-Lösungen für identische Verwaltungsaufgaben.«
»Ich traue Karsten Wildberger zu, dass er Digitaldeutschland voranbringt«
Der entscheidende Schlüssel zur Staatsmodernisierung liegt nach Einschätzung der Bonner Wirtschafts-Akademie in der Digitalisierung. Noch immer basierten zu viele Verwaltungsprozesse auf Papier, Unterschriften und persönlicher Vorsprache. Ein moderner Staat müsste nach dem Prinzip »digital by default« arbeiten: Daten werden einmal erfasst und mehrfach genutzt, Anträge können vollständig online gestellt werden, Entscheidungen erfolgen automatisiert, wo immer möglich.
Ausdrücklich lobt BWA-Chef Harald Müller das Vorgehen von Digitalminister Karsten Wildberger: »Die föderale Modernisierungsagenda mit über 200 Maßnahmen und der sogenannte Deutschland-Stack als nationale, souveräne IT-Basisplattform für öffentliche Digitalprojekte können Säulen eines künftigen Digitaldeutschlands werden, wenn sie gelingen.« Das Ende letzten Jahres eingeführte Vetorecht des Digitalministeriums bei großen IT-Projekten innerhalb der Bundesverwaltung, um Doppelgleisigkeiten, ineffiziente Systeme und unnötige Ausgaben zu vermeiden, sei ebenfalls ein Meilenstein.
»Ich traue Karsten Wildberger zu, dass er Deutschland bei der Digitalisierung über den Erkenntnisstand hinausgehend in die Umsetzungsrealität bringt«, gibt sich Harald Müller positiv. Die Bewährungsprobe stellt für ihn der angekündigte sukzessive Rollout digitaler Verwaltungsservices über mehrere Bundesländer hinweg mit dem Ziel der bundesweiten Verfügbarkeit dar. Als »Sorgenkind« wertet der BWA-Chef den weiterhin schleppenden Breitbandausbau in der Fläche. »Die Zielsetzung der flächendeckenden Gigabitversorgung bis 2030 ist nicht gerade ambitioniert«, sagt er, und spitzt zu: »Vermutlich sind schon lange vorher die Internetverbindungen per Satellit in den ländlichen Regionen schneller und wirtschaftlicher.«
Als »Problemzone« wertet die BWA auch die »viel zu langsamen Flächendurchdringungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG), das Bund und Länder verpflichtet, Verwaltungsleistungen auch digital über Portale anzubieten. Zwar habe der Bund schon Ende 2024 alle 115 priorisierten OZG-Leistungen online bereitgestellt, aber die bundesweite Durchdringung in der Fläche sei das Nadelöhr. Die Bonner Wirtschafts-Akademie verweist auf eine Bitkom-Studie, die für 2025 auf 579 Verwaltungsleistungen kommt, von denen etwa 60 Prozent digital verfügbar sind, jedoch nur knapp 29 Prozent flächendeckend angeboten werden. »Das ist der klassische Effekt fehlender Bündelung: Lösungen existieren, aber sie werden nicht konsequent skaliert«, sagt Harald Müller, »Staatsoptimierung heißt hier: einmal entwickeln, überall ausrollen.«
KI mit klarer roter Linie
Die Digitalversorgung ist laut BWA auch deshalb so wichtig, weil sie die Grundlage für den nächsten Schritt darstellt, den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in der Öffentlichen Verwaltung. »KI könnte den Gordischen Knoten der Bürokratie zerschlagen«, sagt Harald Müller. KI könne Routineaufgaben übernehmen, Anträge vorsortieren, Dokumente prüfen, Bescheide vorbereiten und Bürgeranfragen beantworten. In vielen Bereichen ließen sich Bearbeitungszeiten ohne Qualitätseinbußen drastisch verkürzen. Zudem könnte KI eingesetzt werden, um die Auswirkungen neuer Regelungen zu simulieren und widersprüchliche Normen frühzeitig zu erkennen.
Nach Schätzungen der Bonner Wirtschafts-Akademie enthalten derzeit etwa 12 bis 15 Prozent aller öffentlichen IT-Ausschreibungen in Deutschland explizite KI-Anforderungen. Dabei sei die KI-Durchdringung bei Bundesbehörden am höchsten (15 bis 20 Prozent) und bei den Kommunen am niedrigsten (5 bis 8 Prozent); die Länder liegen geschätzt dazwischen bei 10 bis 12 Prozent. Harald Müller betont: »In allen Fällen ist es wichtig, dabei eine glasklare rote Linie zu ziehen: KI unterstützt Entscheidungen, ersetzt aber nicht die menschliche Verantwortung.«
Mut und Führung
Harald Müller ordnet ein: »Eine umfassende Staatsoptimierung erfordert Mut und Führung. Sie bedeutet, liebgewonnene Strukturen in Frage zu stellen, Kompetenzen neu zu ordnen und Prozesse radikal zu vereinfachen. Widerstand ist vorprogrammiert. Doch die Alternative ist ein weiterhin wachsender Verwaltungsapparat, der Innovation bremst, Produktivität hemmt, Effizienz lähmt und Wohlstand kostet. Bei Unternehmen wissen wir, dass eine solche Entwicklung am Ende zur Insolvenz führt. Wir wollen sicherlich nicht ausprobieren, wie lange es dauert, bis eine immer weiter wuchernde Bürokratie die Wirtschaft derart lähmt, dass es zu einem vergleichbaren Ende kommt.«
Der BWA-Chef stellt klar: »Staatsoptimierung beginnt mit Aufgaben-Disziplin. Das Ziel ist kein Minimalstaat, sondern ein leistungsfähiger Staat: weniger Bürokratie, klarere Aufgaben, digitale Verfahren und intelligente Technologien. Ein Staat, der Bürgern dient, statt sie zu verwalten – und der Unternehmen ermöglicht, sich auf Wertschöpfung statt auf Formulare zu konzentrieren. Staatsoptimierung ist daher keine technokratische Reform, sondern eine zentrale Zukunftsfrage für Deutschlands wirtschaftliche und damit auch geopolitische Stärke.«
Die BWA Akademie (»Consulting, Coaching, Careers«) ist seit über 25 Jahren unter der Geschäftsführung von Harald Müller und Astrid Orthmann als Spezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatung und Training sowie für Arbeitsmarktprogramme wie Beschäftigtentransfer erfolgreich. Die BWA versteht sich als neutraler Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zum Vorteil der Arbeitnehmer. Mit Hilfe der BWA haben mehr als zehntausend Arbeitnehmer eine neue berufliche Zukunft gefunden. Das Spektrum reicht von der Begleitung von Change-Management-Prozessen über Vermittlung und Coaching von Führungskräften bis hin zur Unterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens. Harald Müller und Astrid Orthmann sind Mitglieder im Diplomatic Council, einem Think Tank mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. BWA-Gründer Harald Müller ist zudem Beiratsmitglied der Stiftung »Bildung und Beschäftigung«, die sich für die sozialverträgliche Bewältigung des wirtschaftlichen Strukturwandels einsetzt.
2529 Artikel zu „Staat Digitalisierung“
News | Digitalisierung | Tipps
Lukrative KMU Förderung: Jetzt Digitalisierungsprojekte angehen, Potenziale heben und staatliche Fördermittel nutzen
Deutschlands KMU transformieren sich weiterhin ins Digitale und merken dabei: Manche Aufgaben lassen sich besser im Homeoffice, andere dagegen optimaler aus dem Büro heraus erledigen. Doch laut einer aktuellen DEKRA-Studie haben 21 % der Mitarbeiter im Homeoffice noch Probleme mit der IT-Ausstattung und Software. Soll die Arbeit effizient und vor allem sicher vonstattengehen können, braucht es die richtige Infrastruktur. Da die digitale Transformation der Arbeitswelt kein endlicher Prozess ist, benötigen KMUs skalierbare IT-Lösungen, die flexibel genug sind, um parallel zu den Anforderungen mitzuwachsen.
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Strategien
Unternehmen erhöhen Digitalisierungsbudget um 30 Prozent, davon geht ein Drittel in KI-Projekte
Zwei von drei Unternehmen haben ihr Gesamtbudget für Digitalisierungsinitiativen erhöht – im Durchschnitt um 30 Prozent. Auf KI-Projekte entfällt bereits fast ein Drittel – doch stufen 66 Prozent die Reife vieler KI‑Angebote als unbefriedigend ein. Effektiver Einsatz des Digitalisierungsbudgets zweifelhaft, da Mehrheit nur über halbgare Strategien verfügt und nötige Rahmenbedingungen fehlen. Erwartete Ergebnisse bleiben vor allem…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Souveräne KI – Warum Regulierung, staatliche Beschaffung und geopolitische Interessen den Wettbewerb um KI neu ordnen
Zwei Jahre lang dominierte im KI-Markt vor allem ein Thema: der Wettbewerb der Modelle. Neue Benchmarks, größere Kontextfenster und schnellere multimodale Fortschritte bestimmten die Diskussion. Währenddessen blieb eine zentrale Frage weitgehend im Hintergrund: Was geschieht, wenn diese Systeme für Staaten strategisch so wichtig werden, dass Regierungen Einfluss auf ihre Nutzung und ihr Verhalten nehmen? …
Ausgabe 1-2-2026 | News | Business | Digitalisierung | Lösungen | Nachhaltigkeit
Wie ECM-Lösungen den grünen Wandel weiter beschleunigen – Nachhaltigkeit trifft Digitalisierung
Ressourcenschonung ist eines der Prinzipien der DAH Gruppe, sowohl bei der Erzeugung von Strom, Gas und Wärme aus erneuerbaren Energieträgern als auch in der Verwaltung. Seit 2024 setzt die Gruppe für Letzteres auf eine cloudbasierte Systemarchitektur aus eng verzahnter ECM- und ERP-Lösung.
News | Trends 2026 | Business | Trends 2028 | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Bis 2028 wird fehlkonfigurierte KI die kritische Infrastruktur eines G20-Staates lahmlegen
Ein sicherer Übersteuerungsmechanismus in KI-Systemen, die nationale kritische Infrastrukturen unterstützen, ist unerlässlich, um die letztendliche Kontrolle durch den Menschen sicherzustellen. Gartner, Inc., ein Unternehmen für Geschäfts- und Technologieanalysen, prognostiziert, dass bis 2028 eine fehlkonfigurierte KI in cyber-physischen Systemen (CPS) die kritische Infrastruktur eines G20-Landes zum Erliegen bringen wird. Gartner definiert cyber-physische Systeme (CPS)…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | New Work | Strategien
Digitalisierung: Geschwindigkeit ist kein Risiko – sie ist der neue Standard
Über Jahre war Digitalisierung vor allem eines: komplex. Ob im Mittelstand, in der Verwaltung oder im Konzernumfeld – der Anspruch, Prozesse digital zu transformieren, führte häufig zu überdimensionierten Projekten mit unklarem Return on Investment. Heute jedoch zeichnet sich ein grundlegender Wandel ab: Digitale Exzellenz wird nicht mehr an der Tiefe der Integration, sondern an der…
News | IT-Security | Kommunikation | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Mobile IT-Sicherheit – Mit dem Smartphone im Staatsdienst unterwegs
Ob Behörde, öffentliche Verwaltung oder Energieversorger: Samsung Knox Native bietet Regierungen, Behörden und Unternehmen eine hardwarebasierte Sicherheitslösung direkt im mobilen Gerät. Sie erfüllt strenge Anforderungen für die Verarbeitung von Verschlusssachen.
News | Business | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Kleinstaaterei bei der KI-Regulierung bremst Automotive-Innovationen aus
Kommentar von Craig Melrose, Global Managing Partner – Advanced Technologies bei HTEC Künstliche Intelligenz entwickelt sich mit beeindruckender Geschwindigkeit – inzwischen beantwortet sie zuverlässig Fragen an Hotlines, kann weit über 100 Tumorarten unterscheiden und steuert selbstständig ganze Produktionsstraßen. Dafür verantwortlich sind IT-Systeme mit immer größerer Rechenleistung, bessere KI-Modelle und eine smartere Nutzung der verfügbaren Daten.…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Strategien
Deutschland braucht einen Turbo-Boost bei der Digitalisierung von Behörden
Egal ob Bauantrag, Führerschein oder Wohnungswechsel: Deutschland muss bei der Digitalisierung von Fachverfahren in öffentlichen Institutionen schnellstens aufholen und Lehren aus den unbefriedigenden Ergebnissen des Online-Zugangsgesetzes ziehen. Welche Faktoren sind bei der Prozessdigitalisierung von Behörden über Erfolg und Misserfolg entscheidend? Das Ziel ist klar: Durch die Digitalisierung sollen behördliche Prozesse und Fachverfahren einfacher und schneller…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Hightech-Agenda: Digitalisierung, Energieversorgung, Sicherheit
Bitkom zur Hightech-Agenda Die Hightech-Agenda setzt genau die richtigen Schwerpunkte: Digitalisierung, Energieversorgung, Sicherheit. Die neue Hightech-Agenda markiert eine Abkehr vom über Jahrzehnte praktizierten Gießkannenprinzip, womit von der Bundesregierung jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge breit über die Forschungsinstitute und Unternehmen hinweg verteilt wurden. Künftig werden die Mittel dort konzentriert, wo Deutschland besonders große Chancen, aber auch einen…
News | Digitalisierung | Healthcare IT | Produktmeldung
Desk7 vereinfacht Digitalisierungsprozesse in der Healthcare-Branche
Mit seinem Health-Care-Lab begleitet das IT-Systemhaus Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bei ihrer Digitalstrategie. Desk7, ein Mitglied der Byteclub-Unternehmensgruppe aus Hamburg, hat ein Health-Care-Lab eingerichtet, das Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen als Testing-Pool zur Verfügung steht. Somit können diese zunächst mit kleinem Team und geringem Budget testen, ob sich das geplante Digitalisierungsprojekt wie gewünscht umsetzen lässt. Diese Vorgehensweise…
News | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
Staatliche IT-Systeme proaktiv schützen: bessere Erkennung von Angriffen
Threat Hunting für Behörden Ein erfolgreicher Cyberangriff auf eine Behörde kann weitreichende Folgen haben, von der Lahmlegung kommunaler IT-Systeme bis zum Ausfall kritischer Infrastrukturen. Dienste und Systeme können über Wochen gestört sein, zudem droht der Verlust vertraulicher Daten. Um solchen Szenarien nicht schutzlos ausgeliefert zu sein, braucht es eine starke und vorausschauende Cybersicherheitsstrategie. Threat Hunting…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Tipps | Whitepaper
Twin Transition Tool: Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand gemeinsam denken
Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind entscheidende Faktoren für die Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen dabei vor der Herausforderung, beide Themen wirksam miteinander zu verbinden. Mit dem neuen Twin Transition Tool bietet das RKW Kompetenzzentrum ab sofort eine praxisnahe und kostenfreie Unterstützung. Das kostenfreie digitale Twin Transition…
News | Trends 2025 | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Services
Viele Wege, ein Ziel: Deutschland-Index der Digitalisierung 2025 veröffentlicht
Auf dem »Zukunftskongress Staat & Verwaltung« wurde der neue Deutschland-Index der Digitalisierung 2025 vorgestellt [1]. Die aktuelle Studie des Kompetenzzentrums Öffentliche IT (ÖFIT) des Fraunhofer FOKUS beleuchtet detailliert den Stand und die Entwicklung der Digitalisierung in den bundesdeutschen Ländern – mit einem besonderen Fokus auf Fortschritte im Bereich der digitalen Infrastruktur, dem digitalen Alltag und…
News | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien
Souveräne KI soll Effizienz steigern, Fachkräfte entlasten und Digitalisierung beschleunigen
KI-Offensive für den Bund: Materna, ITZBund und NVIDIA starten Pilotprojekt für Softwareentwicklung. Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland nimmt weiter Fahrt auf: Das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) erprobt gemeinsam mit dem Dortmunder IT-Dienstleister Materna den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zur Unterstützung in der Softwareentwicklung. Grundlage ist dabei KIPITZ, das KI-Portal des ITZBund, kombiniert…
News | Digitalisierung | Kommunikation | E-Government | Ausgabe 5-6-2025
Cloud, KI und Kommunikation – Digitalisierungstrends in Ämtern und Behörden
Die Digitalisierung ist entscheidend für die Effizienz, Transparenz und Bürgernähe von Kommunen und Behörden. Sie reagiert auf die Erwartungen der Bürger und Unternehmen an schnelle und unkomplizierte öffentliche Dienstleistungen. Bereits finanziell überschaubare Investitionen in Unified-Communications-Lösungen verbessern die Online-Kommunikation und Integration in bestehende digitale Abläufe.
News | Trends 2025 | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends Geschäftsprozesse
Digitalisierungsvergleich 2025: Nürnberg und Frankfurt haben die digitalsten Bürgerämter Deutschlands
Nürnberg und Frankfurt teilen sich den Spitzenplatz – München fällt leicht zurück Duisburg und Bremen bleiben Schlusslichter Frankfurt zeigt den größten digitalen Fortschritt im Vergleich zum Vorjahr Die Digitalisierung deutscher Behörden gewinnt zunehmend an Dynamik, doch regionale Unterschiede bleiben weiterhin deutlich spürbar. Wie bereits 2024 analysiert die Gisma University of Applied Sciences (www.gisma.com) den…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Whitepaper
Wie steht es um den Digitalisierungsgrad in deutschen Industrieunternehmen – und wie kann er erhöht werden?
THM und SEF Smart Electronic Factory e.V. stellen Reifegradmodell DigiTAMM vor. Wie ist es um die Digitalisierung in meinem Unternehmen bestellt? Und wie lässt sich der Status-quo eigentlich bestimmen, um daraus abgeleitet eine sinnvolle Digitalisierungsstrategie ausprägen zu können? Genau hier setzt das neue Reifegradmodell DigiTAMM (Digital Transformation Assessment Maturity Model) der Technischen Hochschule Mittelhessen…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Tipps
Staats-Hacker machen sich ClickFix-Technik zunutze
Staatlich unterstützte Hackergruppen übernehmen zunehmend neue Social-Engineering-Techniken, die ursprünglich von kommerziell motovierten Cyberkriminellen entwickelt wurden. So wird ClickFix inzwischen verstärkt auch von nordkoreanischen, iranischen und russischen Gruppen in Spionagekampagnen eingesetzt. Diese Methode nutzt gefälschte Fehlermeldungen oder vermeintliche Sicherheitswarnungen, um ahnungslose Nutzer dazu zu bringen, bösartige PowerShell-Befehle manuell in ihr System einzugeben. Diese direkte Interaktion der…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion
Der Koalitionsvertrag setzt verstärkt auf Digitalisierung
Digitalministerium kommt, konkrete Zuständigkeiten fehlen aber. Positiv: zahlreiche digitale Vorhaben für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Finanzierung muss jetzt schnell geklärt werden. Der Digitalverband Bitkom begrüßt ausdrücklich die Schaffung eines eigenständigen Digitalministeriums durch die künftige Bundesregierung sowie die vielen digitalpolitischen Vorhaben der Regierungsparteien, mahnt aber eine schnelle Konkretisierung der Vorhaben und eine Klärung der Finanzierung…