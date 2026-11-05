Digitale Unterhaltung und Datenschutz: Worauf Nutzer bei Online-Plattformen achten sollten

Foto von Sasun Bughdaryan auf Unsplash
Streaming-Dienste, Spiele-Apps und andere Online-Plattformen gehören für viele mittlerweile ganz selbstverständlich zum Alltag. Dabei sammeln sich im Hintergrund persönliche Daten an, von der E-Mail-Adresse bis zum Zahlungsverhalten, die oft kaum beachtet werden.
Dabei reicht oft schon ein kurzer Blick auf Anbieter und Einstellungen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Fachwissen braucht es dafür nicht, denn mit ein paar festen Kriterien lassen sich vertrauenswürdige Angebote ziemlich schnell erkennen.
Warum ist Datenschutz bei digitaler Unterhaltung so wichtig?
Ein Grund dafür liegt im Geschäftsmodell. Viele Dienste wirken auf den ersten Blick kostenlos und werden dennoch mit Daten bezahlt. Dabei erfassen die Anbieter Nutzungsverhalten, Standort und Geräteinformationen und erstellen daraus Profile für Werbung oder Empfehlungen. Rechtlich gilt das Bezahlen mit Daten sogar als entgeltliche Leistung, weshalb Anbieter offenlegen müssen, wenn sich ein Angebot auf diese Weise finanziert. Bei Unterhaltungsangeboten kommen außerdem oft sensible Informationen zusammen, denn Zahlungsdaten, Altersnachweise und das eigene Spielverhalten liegen häufig bei einem einzigen Betreiber. Die Frage nach dem tatsächlichen Zugriff auf gespeicherte Daten beschäftigt deshalb inzwischen auch Unternehmen, die sich zunehmend mit der Kontrolle über die eigenen Daten auseinandersetzen.
Woran lässt sich ein vertrauenswürdiges Angebot erkennen?
Zunächst fällt auf, dass seriöse Anbieter es Nutzern meist leicht machen, sich zu informieren. Dazu gehören ein vollständiges Impressum mit Betreiber, Anschrift und Kontaktmöglichkeit, eine verständliche Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen, die sich auch ohne juristisches Vorwissen lesen lassen. Für die Prüfung eignen sich vor allem diese Punkte.
- Vollständiges Impressum mit Betreiber und Anschrift
- Datenschutzerklärung mit klaren Angaben zu Zweck und Speicherdauer
- Nutzungsbedingungen ohne versteckte Kosten oder automatische Verlängerungen
- Erreichbarer Kundenservice und nachvollziehbare Zahlungswege
Bei Online-Spieleplattformen kommt als weiterer Punkt eine behördliche Erlaubnis dazu. Glücksspielangebote im Internet gelten in Deutschland als illegal, sobald der Anbieter in der Liste erlaubter Anbieter fehlt. Legale Anbieter müssen zudem auf ihrer Startseite auf die staatliche Erlaubnis hinweisen. Entsprechend suchen Nutzer bei virtuellen Automatenspielen häufig gezielt nach bekannten Marken. Auf Plattformen mit deutscher Erlaubnis finden sich dann auch NOVOLINE Spiele mit hohen Sicherheitsstandards. Warnsignale für illegale Angebote sind dagegen fehlende Betreiberangaben, ein lückenhaftes Impressum, ungewöhnliche Domainendungen oder ein fehlender Hinweis auf eine deutsche Erlaubnis.
So lässt sich ein neues Angebot Schritt für Schritt prüfen.
Welche technischen Sicherheitsmaßnahmen schützen Konto und Daten?
Nach dem Blick auf den Anbieter geht es um die Technik. Zu den Grundlagen zählt eine verschlüsselte Verbindung, die sich am Schloss-Symbol und am Kürzel https in der Adresszeile erkennen lässt. Beim Konto reicht ein einzelnes Passwort kaum noch aus, weshalb derzeit Zwei-Faktor-Schutz oder Passkeys als besonders sicher gelten. Zwei-Faktor-Schutz bedeutet, dass zum Passwort ein zweiter Nachweis wie ein Code aus einer App kommt. Bei Passkeys wiederum übernehmen Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder Geräte-PIN die Aufgabe des Passworts. Wo ein Dienst die Anmeldung ohne Passwort anbietet, bringt das laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mehr Sicherheit und Komfort. Ein Passwortmanager erzeugt außerdem lange Zugangsdaten und merkt sie sich, sodass jeder Dienst ein eigenes Passwort bekommt. Regelmäßige Passwortwechsel sind heute ohnehin nicht mehr nötig und empfehlen sich vor allem nach einem Sicherheitsvorfall.
Auch auf dem Smartphone gibt es einiges zu beachten. Standort, Kontakte oder Fotos brauchen die wenigsten Unterhaltungs-Apps wirklich, weshalb sich auf iPhone und Android die Zugriffsrechte von Apps jederzeit einschränken lassen, auch im Nachhinein. Hinzu kommen mitunter Kostenfallen, denn ein Klick auf ein Werbebanner führt in Einzelfällen dazu, dass zwischen 3 und 60 Euro im Monat über die Mobilfunkrechnung laufen (WAP-Billing). Ebenfalls verbreitet sind Phishing-Nachrichten, also gefälschte Nachrichten mit Links zu nachgebauten Anmeldeseiten, weshalb vor dem Login die Adresse in der Browserzeile geprüft werden sollte.
Auch Anbieter verbessern ihren Schutz, weil Angriffe häufig vorkommen. Unternehmen setzen deshalb zunehmend auf eine moderne Cyberabwehr, die Auffälligkeiten früh erkennt. Für unterwegs gilt zusätzlich, dass öffentliche WLAN-Netze meist fürs Streaming genügen. Bei Anmeldungen und Zahlungen ist das mobile Datennetz allerdings die sicherere Wahl.
Wie gelingt eine kontrollierte und verantwortungsvolle Nutzung?
Neben der Technik helfen auch die eigenen Rechte weiter. Die Datenschutz-Grundverordnung räumt jedem ein Auskunftsrecht ein, weshalb Nutzer bei jedem Anbieter Auskunft über gespeicherte Daten verlangen dürfen. Musterbriefe erleichtern das zusätzlich. Dazu kommt ein Recht auf Löschung, etwa wenn ein Dienst nicht mehr genutzt wird, wobei Unternehmen einzelne Angaben wie Rechnungen eine Zeit lang aufbewahren müssen. Auch Cookie-Banner verdienen durchaus Aufmerksamkeit. Cookies sind kleine Dateien, die den Besuch auf einer Seite speichern. Notwendige Cookies genügen für den Betrieb eines Dienstes, für Werbe- und Tracking-Cookies braucht es dagegen eine freiwillige Einwilligung, die sich ablehnen und später wieder zurücknehmen lässt. Dieselben Maßstäbe gelten, wenn Plattformen KI für Empfehlungen oder Chatfunktionen einsetzen. Der verantwortungsvolle Einsatz von KI beschäftigt inzwischen zahlreiche Unternehmen.
Sicherheit endet allerdings nicht bei der Technik, denn auch das eigene Verhalten zählt. Feste Zeit- und Budgetgrenzen halten Unterhaltung eben im gewünschten Rahmen und regelmäßige Pausen helfen dabei, den Überblick zu behalten. Bei Online-Spieleplattformen greifen zusätzlich gesetzliche Schutzfunktionen, etwa ein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit von 1.000 Euro und eine bundesweite Sperrdatei, über die sich Spieler selbst sperren lassen. Bei Verdacht auf unerlaubte Angebote nimmt die Glücksspielbehörde Hinweise auch anonym entgegen. Hilfreich ist außerdem eine kleine Routine, bei der ab und zu Datenschutzeinstellungen, Werbeeinwilligungen, verknüpfte Dienste und alte Konten durchgesehen werden.
Was bleibt am Ende für Nutzer wichtig?
Insgesamt lässt sich digitale Unterhaltung entspannt nutzen, wenn Anbieter transparent auftreten und Nutzer ihre Einstellungen im Blick behalten. Ein kurzer Check von Impressum, Erlaubnis und Datenschutzerklärung dauert ja nur wenige Minuten. Zusammen mit einem starken Login und bewusst vergebenen Berechtigungen entsteht so eine solide Grundlage für die Nutzung von Streaming, Spielen und anderen Angeboten.
6126 Artikel zu „Datenschutz“
Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommunikation | News | Whitepaper
Zwischen Datenschutz und Kostendruck: Kundenkommunikation sicher organisieren
Druck- und Outputprozesse stehen im Spannungsfeld von Informationssicherheit, Datenschutz und Wirtschaftlichkeit. Nach Angaben von SPS nennen 61 Prozent der 209 für eine gemeinsame Studie mit YouGov befragten Unternehmen steigende Sicherheits- und Datenschutzanforderungen als größte Herausforderung. Für IT-Verantwortliche lohnt deshalb der Blick auf die gesamte Prozesskette – von der Dokumentenerstellung über Druck und digitalen Versand bis…
Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommunikation | Lösungen | News | Tipps
Datenschutz, der sich gestalten lässt: Sechs Prinzipien für digitale Dienste
Mehr Transparenz allein löst das Datenschutzproblem nicht: Wenn digitale Dienste immer mehr Daten erzeugen, kopieren und verknüpfen, muss Schutz bereits im Produktdesign beginnen. Die Web3 Foundation rückt deshalb Datensouveränität, dezentrale Strukturen und sparsame Nachweise in den Mittelpunkt. Für Unternehmen entsteht daraus ein klarer Gestaltungsauftrag – weniger sammeln, gezielter prüfen, kürzer speichern und Nutzerentscheidungen konsequent in…
Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommunikation | News | Whitepaper
83 Stunden für den Datenschutz: Warum Transparenz an der Textmenge scheitert
Ein gewöhnlicher digitaler Familientag zieht einen kaum überschaubaren Schweif aus Datenschutz- und Nutzungsbedingungen nach sich. Eine Modellstudie der Web3 Foundation beziffert den Lesestoff für einen britischen Familienhaushalt auf mehr als eine Million Wörter. Für Unternehmen ist die Botschaft klar: Formale Offenlegung allein schafft noch keine wirksame Transparenz – gefragt sind verständliche Informationen, Datensparsamkeit und Datenschutz…
Digitalisierung | Effizienz | IT-Security | News | Strategien | Trends 2026 | Trends Security
DSGVO, AI Act und operative Realität: Wirtschaft will Entlastung beim Datenschutz
Datenschutz ist in deutschen Unternehmen längst etabliert – aber aus Sicht vieler Verantwortlicher weder planbar noch verhältnismäßig organisiert. Die aktuelle Bitkom-Befragung zeigt eine Compliance-Dauerbaustelle: steigende Dokumentationslast, uneinheitliche Aufsicht und wachsende Rechtsunsicherheit treffen auf den Innovationsdruck rund um KI. Für das Management geht es deshalb nicht um weniger Schutz, sondern um klare Zuständigkeiten, risikobasierte Pflichten und…
IT-Security | News | Tipps
Cybersecurity und Datenschutz im iGaming-Sektor
Wenige Online-Branchen verarbeiten so dichte Datenbestände wie das regulierte Glücksspiel. Ein Spielerkonto vereint Ausweisdaten, Bankverbindungen, Transaktionshistorien und detaillierte Verhaltensprofile in einem einzigen Datensatz. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz, die Betreiber im deutschsprachigen Markt erfüllen müssen. Hinzu kommt die schiere Frequenz: Große Anbieter verzeichnen täglich hunderttausende Logins, Einzahlungen und Auszahlungsanträge. Jede…
Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | News | Tipps | Trends 2026 | Trends Security
Bis 2029 werden die meisten Datenschutzvorfälle auf KI-generierte Schlussfolgerungen zurückzuführen sein
KI-bedingte Datenschutzrisiken erfordern von CISOs, den Fokus über den klassischen Schutz personenbezogener Daten hinaus auf die Governance KI-generierter Schlussfolgerungen auszuweiten. Management Summary KI verändert das Risikoprofil des Datenschutzes grundlegend: Datenschutzvorfälle entstehen künftig nicht nur durch die Offenlegung personenbezogener Daten, sondern zunehmend durch Schlussfolgerungen, die KI-Systeme aus vorhandenen, aggregierten oder anonymisierten Daten ableiten. Für Unternehmen…
IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Trends 2026 | Trends Security
Zwei Drittel der Unternehmen verschieben die Einführung von Microsoft Copilot wegen Datenschutzrisiken
Zwei von drei (66 %) Unternehmen haben Bedenken, dass Microsoft Copilot vertrauliche Daten offenlegen könnte und haben deshalb die Einführung des KI-Assistenten verschoben oder komplett gestrichen. Zudem befürchten nahezu drei Viertel (73 %) der Benutzer, dass KI bereits intern sensible Informationen preisgibt. Zu diesen und weiteren Ergebnissen kommt der neue Report »State of Microsoft…
Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | News | Rechenzentrum | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | Whitepaper
Datenschutz und Datensouveränität: Unternehmens-KI stößt an ihre Grenzen
Steigende Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität legen die Grenzen von Architekturen offen, die für zentralisierte und standortübergreifende Datenflüsse entwickelt wurden. Datenhoheit ist zu einem zentralen Designparameter geworden und führt zu einem Wandel weg von global integrierten Systemen hin zu regional abgegrenzten Architekturen. Unternehmen, die ihre Architektur frühzeitig neu gestalten, verschaffen sich einen messbaren Vorsprung in…
Business | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Trends 2026 | Trends Security
10 Jahre Datenschutz durch DSGVO: Neue Herausforderung durch KI
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) spielt seit ihrer Einführung im Jahr 2016 eine zentrale Rolle im Datenschutzmanagement deutscher Unternehmen. Zehn Jahre nach Inkrafttreten ist der Datenschutz fest in den Geschäftsprozessen verankert, doch die Herausforderungen und der Aufwand nehmen kontinuierlich zu. Während im Jahr 2018 nur 7 Prozent der Unternehmen die Vorgaben vollständig umsetzten, sind es 2024 bereits…
Business | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Lösungen | News
Lizenz zum Stillstand: Was der Hannoveraner Datenschutz-Patzer über öffentliche IT-Beschaffung verrät
Der in Hannover bekannt gewordene Vorgang rund um den Einsatz von Microsoft 365 an Schulen wirft gleich mehrere grundsätzliche Fragen auf. Die Verwaltungspraxis einer einzelnen Kommune ist dabei nur der Ausgangspunkt – der Blick muss auf die strategische Ausrichtung öffentlicher IT-Beschaffung in Deutschland und Europa insgesamt fallen. Nach aktueller Berichterstattung von golem hat die…
Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | News | Strategien | Tipps
Resilienz: Die unterschätzte Ressource im Datenschutzmanagement
Angesichts zunehmender geopolitischer Unsicherheiten, KI‑gestützter Cyberangriffe und wachsender regulatorischer Anforderungen wird Cyberresilienz zu einer zentralen Voraussetzung wirksamen Datenschutzmanagements. Der Beitrag zeigt, warum rein reaktive Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen und wie ein mehrschichtiger, systematischer Resilienzansatz den Schutz, die Verfügbarkeit und die Wiederherstellbarkeit von Daten nachhaltig stärkt. Cyberresilienz wird dabei als integraler Bestandteil moderner IT‑ und Datenschutzarchitekturen verstanden,…
Ausgabe 1-2-2026 | IT-Security | News | Security Spezial 1-2-2026
Die Risiken steigen schneller als die Schutzmaßnahmen – Unternehmen überschätzen den Reifegrad ihres Datenschutzes
Viele deutsche Organisationen überschätzen ihren Datenschutz und sind sich der Komplexität moderner Angriffsvektoren sowie der Anforderungen an Compliance oft nicht ausreichend bewusst, was zu gefährlichen Diskrepanzen zwischen Selbstwahrnehmung und tatsächlicher Bedrohungslage führt. Ari Albertini empfiehlt dringend die Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen, ein aktives Risikomanagement sowie die kritische Prüfung der eingesetzten Software, um europäische Souveränität und nachhaltigen Schutz zu stärken.
Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | News | Services
Das Ende der OCR-Datenerfassung: Wenn KI den Kontext liest und der Datenschutz die Regeln bestimmt
Generative Sprachmodelle transformieren die klassische OCR zur intelligenten Dokumentenanalyse. Doch der Einsatz im Unternehmen erfordert strikte juristische Leitplanken, um Compliance-Risiken bei der Verarbeitung sensibler Daten auszuschließen. Die Ära der klassischen Optical Character Recognition (OCR) nähert sich ihrem Ende. Jahrzehntelang war sie der Standard, um Papier in PDFs zu verwandeln. Doch OCR »liest« nicht, sie…
Business | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Services | Strategien
Künstliche Intelligenz im Unternehmen: Zwischen Innovation und Datenschutzfalle
Künstliche Intelligenz (KI) verändert derzeit rasant die Arbeitswelt. Ob automatisierte Textgenerierung, intelligente Datenanalysen oder Chatbots im Kundenservice – Unternehmen setzen zunehmend auf KI-gestützte Anwendungen, um Prozesse effizienter zu gestalten und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Doch mit den neuen Möglichkeiten wachsen auch die Risiken. Besonders der Schutz sensibler Daten rückt in den Fokus. Darauf weist Dr. Johann…
IT-Security | Kommentar | News | Strategien | Tipps
Datenschutz: Eine Frage der Identität
Der Europäische Datenschutztag sollte nicht nur ein Tag der Datenschutzreflexe sein. Verantwortliche sollten überprüfen, wie sie einen zentralen Vektor der Angreifer beim unerlaubten Zugriff auf Informationen schützen und sichern: digitale und menschliche Identitäten. Sie zu schützen und wiederherzustellen, ist eine entscheidende Aufgabe. Denn beide sind ein Haupttool für Angreifer, um Zugriff auf Daten zu erhalten.…
Business | IT-Security | News | Trends 2026 | Trends Security
2026: Datenschutzbudgets werden trotz steigender Risiken voraussichtlich schrumpfen
Vorstände schenken dem Datenschutz weiterhin zu wenig Aufmerksamkeit, während die Teams mit Budgetkürzungen, Personalmangel und wachsendem regulatorischem Druck konfrontiert sind. Datenschutzteams müssen mit weniger Ressourcen ein wachsendes Risiko bewältigen. Das geht aus einer neuen Studie von ISACA hervor [1]. Trotz zunehmender Datenschutzbedrohungen und regulatorischer Anforderungen geben mehr als vier von zehn (44 Prozent) Datenschutzexpertinnen…
Cloud Computing | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Kommunikation | News | Services
Europa gewinnt digitales Profil – Outlook-Alternative setzt auf Datenschutz und Effizienz
Mit dem Support-Ende für Microsoft Exchange müssen Unternehmen ihre Kommunikationssysteme überdenken. Die tschechische Plattform IceWarp bietet eine kosteneffiziente, kompatible und datenschutzkonforme Lösung – und zeigt, dass Europa auch technologisch konkurrenzfähig ist. Am 14. Oktober endete der Support für Microsoft Exchange Server 2016 und 2019. Für viele Unternehmen ist das mehr als eine technische Formalie.…
IT-Security | News | Produktmeldung | Whitepaper
CrowdStrike bietet ganzheitlichen Datenschutz für das KI-Zeitalter
Mit Falcon Data Protection wird der GenAI-Datenschutz auf lokale Anwendungen und laufende Cloud-Umgebungen ausgeweitet. Zudem wurden Innovationen vorgestellt, die herkömmliche Tools für Data Loss Prevention und Posture Management durch einen einheitlichen Echtzeitschutz für Endgeräte, Cloud, SaaS und GenAI ersetzen. CrowdStrike hat neue Falcon® Data Protection-Innovationen angekündigt. Diese bieten eine ganzheitliche Echtzeit-Sicherheit, die speziell für…
Business Process Management | IT-Security | News | Strategien
Datenschutz beginnt im Code
Warum Compliance nicht beim Anwalt, sondern in der Entwicklung beginnt. Ganz klar eine juristische Aufgabe – nein, das ist Datenschutz schon längst nicht mehr. Während Unternehmen weiter in Compliance, Governance und Risk Management investieren, geschieht der entscheidende Fehler oft ganz am Anfang – beim Entwickeln von Software. Wer Datenschutz erst am Ende eines Projekts prüft,…
Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommunikation | Marketing | News | Services | Trends 2025 | Trends E-Commerce | Trends Kommunikation
Datenschutz, Markenvertrauen und Rabattcodes: So ticken deutsche Verbraucher
Neue Erkenntnisse zeigen, dass transparente Kommunikation zum Datenschutz für den Aufbau von Vertrauen unerlässlich ist. Ohne Datenschutz kein Vertrauen – 62 % der Deutschen geben an, dass sie einem Unternehmen vertrauen, das den Schutz ihrer Daten ernst nimmt. Deutsche Verbraucher auf Schnäppchenjagd – 41 % halten Rabattaktionen für eine gute Möglichkeit für Marken, mit…