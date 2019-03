Facebook-Content: Schlecht bezahlt und unterbesetzt

Auf einen Content-Moderator kommen bei Facebook über 150.000 Nutzer. Damit hat das soziale Netzwerk in den letzten zehn Jahren stark aufgerüstet, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Dennoch dürfte die Menge an Inhalten, die ein Moderator kontrollieren muss, enorm sein. Aber nicht nur die Menge ist ein Problem, sondern auch die Art der Inhalte. Sie habe »Videos, Bilder und Livestreams von sexuellem Missbrauch an Kindern, Vergewaltigung, Folter, Bestialität, Enthauptungen, Suizid und Mord« überprüfen müssen, so eine ehemalige Facebook-Moderatorin, die das Unternehmen verklagt hat, weil sie durch ihre Arbeit traumatisiert worden sei. Ein Job der im Übrigen alles andere als gut bezahlt ist. Ein Content-Moderator in Indien verdient laut einem Reuters-Bericht gerade einmal 1.404 US-Dollar pro Jahr. Aber auch in den USA ist diese Arbeit deutlich schlechter bezahlt als die meisten anderen Tätigkeiten bei Facebook. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/17342/einkommen-und-anzahl-von-content-moderatoren-bei-facebook/

