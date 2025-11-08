Firewall von Versa erhält Bestnoten in unabhängigem Test

Versa eines von nur drei empfohlenen Produkten. Schnellster Datendurchsatz aller getesteten Geräte bei einer Sicherheitseffektivität von 99,43 Prozent.

Die Next-Generation-Firewall von Versa Networks, Spezialist für Secure Access Service Edge (SASE), wurde zum neunten Mal in Folge von CyberRatings.org mit der höchsten Bewertung »empfehlenswert« ausgezeichnet. In dem Bericht »Q3 2025 Enterprise Firewall«, der auf unabhängigen Tests von NSS Labs basiert, erzielte Versa in zentralen Kategorien wie Malware- und Exploit-Abwehr 100 Prozent [1]. Zudem lag der gemessene Datendurchsatz mit 7.626 Mbit/s mehr als doppelt so hoch wie der der Konkurrenzprodukte.

Die Wahl der passenden Cybersicherheitslösungen erfordert unabhängige, praxisnahe Leistungstests und Bewertungen. CyberRatings.org liefert IT- und Sicherheitsverantwortlichen datengestützte Ergebnisse als Grundlage für ihre Investitionsentscheidungen. In der aktuellen Bewertung zählt Versa zu den drei besten Anbietern im Bereich Sicherheitseffizienz und bietet eine mehr als doppelt so hohe Durchsatzleistung. Damit unterstreicht Versa sein Ziel, optimalen SASE-Schutz bei höchster Performance zu bieten.

»Angreifer nutzen längst künstliche Intelligenz. Darauf müssen sich die Abwehrmaßnahmen einstellen«, erklärt Vikram Phatak, CEO von CyberRatings.org. »Unsere Tests haben gezeigt, dass die Firewall von Versa eine hohe Sicherheitseffizienz bei einer geringen Anzahl von Fehlalarmen bietet, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen macht.«

Die NSS Labs unterzogen die Firewalls von Check Point, Cisco, Forcepoint, Fortinet, Juniper Networks, Palo Alto Networks und Versa einer Reihe strenger Tests. Versa erzielte in mehreren Kategorien Bestnoten:

Hohe Sicherheitseffektivität:

Mit einer Gesamtbewertung von 99,43 Prozent gehört Versa zu den drei führenden Anbietern.

Höchste Genauigkeit bei Fehlalarmen:

Mit einer Leistung von 99,63 Prozent erzielte Versa das beste Ergebnis unter den Firewalls, die als »empfehlenswert« eingestuft wurden.

Höchster Datendurchsatz:

Die Firewall von Versa war unter den realen Bedingungen der Benchmark-Tests mehr als doppelt so schnell wie alle anderen Firewalls.

»Der aktuelle CyberRatings-Report bestätigt, was unsere Kunden längst wissen: Versa bietet eine erstklassige Firewall-Lösung für Unternehmen mit unübertroffener Sicherheit und Performance zu marktführenden Kosten pro Mbit/s«, so Sunil Ravi, Chief Security Architect bei Versa. »Ganz gleich, ob es um den Schutz von Cloud-, Hybrid- oder Zweigstellenumgebungen geht: Versa ist die beste Antwort auf die Bedrohungen des KI-Zeitalters – schneller und sicherer bei maximalem ROI.«

Über die Tests von NSS Labs

CyberRatings bietet Transparenz und fachkundige Beratung zu Cyberrisiken durch seine Analysen und unabhängigen Produkttests, die von NSS Labs durchgeführt werden. Im dritten Quartal 2025 führte NSS Labs unabhängige Prüfungen von sieben führenden Firewall-Lösungen für Unternehmen durch und verwendete dabei seine Enterprise Firewall Test Methodology v3.0. Die Bewertung umfasste wichtige Leistungskennzahlen, darunter die Effektivität, mit der die Firewall Kunden vor Exploits und Malware über verschlüsselten Datenverkehr schützt, während gleichzeitig Umgehungen vermieden und Fehlalarme ausgelöst werden – alles bei gleichbleibender Stabilität unter Unternehmens-Workloads. Die Firewalls wurden unter Verwendung realer Angriffsszenarien, umfangreicher Arbeitslasten und Umgehungstechniken getestet, um ihre Resilienz, Zuverlässigkeit und Performance zu messen.

[1] Der Report »Q3 2025 Enterprise Firewall« kann hier kostenlos heruntergeladen werden. https://versa-networks.com/resources/reports/cyberratings-org-efw-comparative-report-2025/

Weitere Informationen über die Next-Generation-Firewall von Versa finden sich unter: https://versa-networks.com/products/next-generation-firewall/

