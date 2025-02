Gefährliche Neugier: Zwei von drei Personen klicken unsichere Inhalte im Netz an

Pop-up-Werbung, unbekannte Webseiten und QR-Codes sind die größten Risiken.

Zwei Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland haben bereits auf unbekannte Links geklickt, die potenziell Malware enthalten. Der Hauptgrund: Neugier. So können manipulierte Werbeanzeigen oder Fake-Shops auch für Unternehmen zur großen Bedrohung werden.

Beim Surfen im Netz sind fast 70 Prozent der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unvorsichtig und öffnen gefährliche Inhalte oder scannen unbekannte OR-Codes. Sie nehmen aus Neugierde das Risiko in Kauf, Opfer von Cyberkriminellen zu werden. Das belegt die aktuelle Studie »Cybersicherheit in Zahlen« von der G DATA CyberDefense AG, Statista und brand eins [1]. Doch unvorsichtiges Verhalten kann auch die IT-Sicherheit von Firmen gefährden. Auf dem ersten Platz der größten Risiken: Pop-up-Werbung, die beispielsweise mit falschen Gewinnspielen lockt. 31 Prozent der Befragten gaben an, auf Pop-ups zu klicken. Das Fatale: Sie können Schadsoftware enthalten oder zu einer Phishing-Seite führen. Fast ebenso viele Menschen (29 Prozent) öffnen unsichere Webseiten, die als seriöses Angebot getarnt sind. Einen ihnen unbekannten QR-Code, der manipuliert sein und auf eine betrügerische Seite weiterleiten könnte, scannten 22 Prozent der Befragten. Nur ein Drittel gab an, vorsichtig und für keine der angegebenen Gefahren empfänglich zu sein.

»Auch die natürliche Neugier von Menschen nutzen Cyberkriminelle aus, um sich Zugang zu Unternehmensnetzwerken zu verschaffen – mit potenziell schwerwiegenden Folgen«, sagt Andreas Lüning, Gründer und Vorstand der G DATA CyberDefense AG. »Regelmäßige Security Awareness Trainings schärfen das Bewusstsein für diese Risiken und machen Mitarbeitende zu einem aktiven Teil der IT-Sicherheitsstrategie.«

Security Awareness Trainings stärken die Cyberresilienz von Unternehmen

Eine erfolgreiche IT-Sicherheitsstrategie berücksichtigt neben technischen Sicherheitsmaßnahmen auch den Faktor Mensch. Security Awareness Trainings vermitteln Mitarbeitenden praxisnah die Tricks der Cyberkriminellen und zeigen, welche Rolle Verhaltensweisen wie Neugier dabei spielen. Durch das vermittelte Wissen lernen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie sie Risiken wie manipulierte Websites und QR-Codes erkennen und mit den vielfältigen Bedrohungen umgehen. Eine Sicherheitskultur, die auf Wissen und Aufmerksamkeit basiert, reduziert nicht nur das Risiko von Cyberangriffen, sondern stärkt auch die langfristige Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegenüber digitalen Bedrohungen.

Cybersicherheit in Zahlen zum Download

»Cybersicherheit in Zahlen« erschien bereits zum vierten Mal und zeichnet sich durch eine hohe Informationsdichte und besondere methodische Tiefe aus: Die Marktforscher von Statista haben Zahlen, Daten und Fakten aus mehr als 300 Statistiken zu einem einzigartigen Gesamtwerk zusammengeführt. Mehr als 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland wurden im Rahmen einer repräsentativen Online-Studie zur Cybersicherheit im beruflichen und privaten Kontext befragt. Die Fachleute von Statista haben die Befragung eng begleitet und können dank einer Stichprobengröße, die weit über dem branchenüblichen Standard liegt, belastbare und valide Marktforschungsergebnisse im Magazin »Cybersicherheit in Zahlen« präsentieren.

[1] Das Magazin »Cybersicherheit in Zahlen« steht hier zum Download bereit. https://www.gdata.de/cybersicherheit-in-zahlen

