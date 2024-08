Gute Gründe, warum Sie niemals Buchungsinformationen am Flughafen einsehen sollten

»Unvorhergesehene Umstände treten oft dann auf, wenn wir sie am wenigsten erwarten. In der Welt des Reisens haben sie die unheimliche Fähigkeit, dann aufzutreten, wenn wir am wenigsten vorbereitet sind«, sagt Julianna Marshall, Reiseexpertin der International Drivers Association. Egal, ob Sie Vielflieger oder Gelegenheitsreisender sind, Ihre Reise kann durch unerwartete Probleme, die sich aus der öffentlichen Einsichtnahme in Buchungsinformationen am Flughafen ergeben, auf den Kopf gestellt werden.

Die wichtigsten Gründe, warum die öffentliche Anzeige von Buchungsinformationen verheerende Folgen haben kann

Identitätsdiebstahl

Flugtickets enthalten persönliche Daten und sind daher eine wahre Goldgrube für Identitätsdiebe. Laut dem Bureau of Justice Statistics wurden 2014 17,6 Millionen US-Bürger Opfer von Identitätsdiebstahl, wobei viele Fälle mit gestohlenen Reisedokumenten in Verbindung standen. Identitätsdiebstahl kann Ihre Reise ruinieren, indem er zur Einfrierung von Bankkonten führt und Sie keinen Zugriff auf Ihr Geld haben. Er kann auch zu Verspätungen, Stornierungen oder rechtlichen Problemen führen, wenn gefälschte Reisedokumente erstellt werden. Die Aufklärung eines Identitätsdiebstahls erfordert viel Zeit und Mühe und macht Ihren Urlaub zu einer stressigen Tortur.

Betrugsmöglichkeiten

Wenn Sie Ihre Buchungsinformationen am Flughafen öffnen, können Sie zum Ziel von Einbrechern oder Betrügern werden. Wenn sie zufällig vorbeikommen und diese Informationen sehen, können sie erkennen, wann Ihr Haus unbewohnt ist, was das Risiko eines Einbruchs oder Betrugs erhöht.

QR-Code-Scannen durch andere

Wie Forbes berichtet, sind auf Bordkarten von Fluggesellschaften mittlerweile Barcodes oder QR-Codes mit persönlichen Informationen wie Reservierungs- und Vielfliegernummern zu finden. Kriminelle können diese Informationen ausnutzen, indem sie am Flughafen ein Foto davon machen und es dann im Darknet für Identitätsdiebstahl und nicht autorisierte Käufe verkaufen. Darüber hinaus kann die Person, die den QR-Code scannt, in einigen Fällen auch Zugang zum Flug erhalten, was möglicherweise zu Sicherheitsverletzungen und nicht autorisiertem Boarding führen kann.

Ticketbetrug

Laut iDenfy erstellen Betrüger gefälschte Tickets oder Gutscheine für Flüge, Touren oder Veranstaltungen. Reisende kaufen diese gefälschten Tickets unwissentlich und stellen bei der Ankunft fest, dass sie ungültig sind. Durch die Offenlegung Ihrer Ticketdetails steigt das Risiko, dass gefälschte Tickets aus Ihrem Besitz hergestellt werden, was zu Komplikationen während Ihrer Reise führen kann.

Unerwartete Änderungen der Flugdetails

Wenn Sie Ihre Buchungsdaten öffentlich überprüfen, besteht das Risiko, dass Sie irreführende oder falsche Flugdaten erhalten, was zu verpassten Flügen führen kann. Airlines for America gibt an, dass Fehlinformationen über den Flugstatus eine der Hauptursachen für verpasste Flüge sind.

Expertenrat: Warum das Einsehen von Buchungsinformationen am Flughafen katastrophale Folgen haben kann

Es ist üblich, dass Reisende ihre Buchungsinformationen am Flughafen überprüfen. Julianna Marshall von der International Drivers Association warnt jedoch, dass diese scheinbar harmlose Angewohnheit schwerwiegende Folgen haben kann.

Erstens kann die Abhängigkeit der Fluggesellschaften von QR-Codes den Schutz persönlicher Daten erheblich gefährden. Marshall sagt: »QR-Codes dienen im Wesentlichen als Ein-Klick-Link zur Welt einer Person. Ein Snap des Codes kann uneingeschränkten Zugriff auf persönliche Daten ermöglichen, was ein erhebliches Datenschutzrisiko darstellt.«

Unerwartete Änderungen der Flugdaten können ebenfalls katastrophale Folgen haben. »Es ist kein Geheimnis, dass sich die Flugpläne von Fluggesellschaften unerwartet ändern können«, erklärt sie. »Wenn Sie sich bei Ihren Fluginformationen auf öffentliche Anzeigetafeln verlassen, kann es passieren, dass Sie von Gate zu Gate rennen, was unnötigen Stress verursacht und dazu führen kann, dass Sie Ihren Flug verpassen.«

Und schließlich kann die Überprüfung Ihrer Buchungsdaten am Flughafen Ticketbetrügern eine Chance bieten. Sie sind Meister darin, mit kleinsten Informationen Fälschungen anzufertigen, was zu einer Reise voller stressiger Begegnungen mit dem Flughafen- und Flugpersonal führen kann.

Das können Sie tun

Vermeiden Sie die öffentliche Anzeige von Buchungsinformationen: Halten Sie Ihre Flugdaten am Flughafen geheim. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät, um privat auf Informationen zuzugreifen.

Sichern Sie Ihre Mobilgeräte: Installieren Sie hoch bewertete Sicherheitssoftware, die Ihnen beim Schutz vor potenziellen Cyberbedrohungen helfen kann, die es auf Ihre wertvollen Daten abgesehen haben.

Flugdetails privat prüfen: Vermeiden Sie öffentliche Anzeigebildschirme und verwenden Sie die offizielle App oder Website der Fluggesellschaft, um in Echtzeit über den Flugstatus auf dem Laufenden zu bleiben.

Entscheiden Sie sich für Sichtschutz: Wenn Sie Ihren Laptop oder Ihr Tablet verwenden müssen, sollten Sie einen Sichtschutz in Betracht ziehen, um Ihre Informationen zu schützen.

Achten Sie auf Ihre Umgebung: Achten Sie darauf, wer in Ihrer Nähe ist, wenn Sie in der Öffentlichkeit auf vertrauliche Reiseinformationen zugreifen.

Julianna Marshall, Expertin bei der International Drivers Association, rät zusammenfassend: »Ihre Reise sollte angenehm und stressfrei sein. Indem Sie Ihre persönlichen Daten schützen und wachsam sind, können Sie unvorhergesehene Probleme vermeiden, die durch die öffentliche Einsichtnahme in Buchungsinformationen am Flughafen entstehen.« Denken Sie also das nächste Mal, wenn Sie sich auf eine Reise vorbereiten, daran: Wenn Sie Ihre Buchungsinformationen geheim halten, kann dies erheblich zu einer reibungslosen Reise beitragen.

