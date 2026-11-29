Fast alle Beschäftigten wissen, was hohe Leistung bedeutet – doch nur die Hälfte erlebt, dass ihr Unternehmen reagiert, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Eine neue Culture-Amp-Studie mit bis zu 3.807 Unternehmen zeigt: Europa schneidet bei Entscheidungsklarheit und Ressourcenausrichtung besonders schwach ab, und auch beim Thema KI fehlt vielen Führungsteams ein klarer Plan.

Management Summary

Umsetzungslücke: 87 % der Mitarbeitenden kennen den Maßstab für hohe Leistung, aber nur 50 % sagen, dass ihr Unternehmen bei Minderleistung handelt.

87 % der Mitarbeitenden kennen den Maßstab für hohe Leistung, aber nur 50 % sagen, dass ihr Unternehmen bei Minderleistung handelt. Europa im Rückstand: Nur 47 % wissen, wer Entscheidungen trifft (global 55 %); nur 51 % sehen Ressourcen auf die Unternehmensziele ausgerichtet (Nordamerika 60 %, APAC 61 %).

Nur 47 % wissen, wer Entscheidungen trifft (global 55 %); nur 51 % sehen Ressourcen auf die Unternehmensziele ausgerichtet (Nordamerika 60 %, APAC 61 %). Unklare Verantwortung in der Führung: Nur 45 % der Bereichsleiter bestätigen eindeutige Entscheidungsrechte – gegenüber 54 % bei Managern und 71 % in der obersten Führungsebene.

Nur 45 % der Bereichsleiter bestätigen eindeutige Entscheidungsrechte – gegenüber 54 % bei Managern und 71 % in der obersten Führungsebene. KI ohne Plan: Weniger als ein Viertel der Unternehmen fragt, ob Führungskräfte die KI-Strategie erklärt haben; wo gefragt wird, bestätigen nur 58 % einen Plan.

Weniger als ein Viertel der Unternehmen fragt, ob Führungskräfte die KI-Strategie erklärt haben; wo gefragt wird, bestätigen nur 58 % einen Plan. Handlungsbedarf: Ziele regelmäßig überprüfen, Entscheidungsbefugnisse klären und Leistungsdefizite offen ansprechen – Unternehmen mit starker Leistungskultur passen Ziele mit 45 % höherer Wahrscheinlichkeit an.

Leistungskultur: Unternehmen setzen hohe Erwartungen, verfolgen die Umsetzung aber nicht konsequent

Neue Untersuchungen zeigen, dass 87 % der Mitarbeitenden wissen, was unter hoher Leistung verstanden wird, aber nur die Hälfte gibt an, dass ihr Unternehmen Maßnahmen ergreift, wenn jemand die Erwartungen nicht erfüllt.

Culture Amp, eine Plattform für Employee Experience, hat die Ergebnisse einer neuen globalen Forschungsarbeit vorgestellt [1]. Demnach schneiden europäische Unternehmen im Vergleich zu anderen Regionen bei der Entwicklung einer leistungsorientierten Arbeitskultur schlechter ab. Für die Analyse wurden weltweit bis zu 3.807 Unternehmen mit insgesamt 2,3 Millionen Beschäftigten untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Arbeitskultur in europäischen Unternehmen stärker fragmentiert ist. Das führt zu mehr Unklarheit darüber, wer innerhalb des Unternehmens für Leistung verantwortlich ist.

Laut Culture Amp wissen weltweit zwar die meisten Mitarbeitenden (55 %), wer in ihrer Organisation die Entscheidungen trifft. In Europa hingegen wissen dies nur 47 % der Beschäftigten.

Die Analyse verdeutlicht, dass europäische Unternehmen vergleichsweise weniger auf Leistungsorientierung setzen. So ist in Europa nur rund die Hälfte (51 %) der Mitarbeitenden der Ansicht, dass die verfügbaren Ressourcen effektiv auf die Erreichung der Unternehmensziele ausgerichtet sind. Mit 60 % in Nordamerika und 61 % im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) liegt dieser Wert dort deutlich höher. Auch beim Stellenwert des Unternehmenserfolgs zeigt sich ein deutlicher Unterschied: Nur 54 % der europäischen Beschäftigten geben an, den Erfolg ihres Unternehmens über die Interessen ihrer Abteilung oder ihre eigenen individuellen Vorteile zu stellen. Damit liegt Europa deutlich unter dem globalen Durchschnitt von 61 %.

Die vorliegenden Ergebnisse decken jedoch einen weltweit verbreiteten blinden Fleck bei der strategischen Entscheidungsfindung in Führungsteams auf. Nur 45 % der Bereichsleiter gaben an, dass in ihren Unternehmen eindeutig geregelt ist, wer Entscheidungen trifft. Bei den Managern sind es hingegen 54 % und bei der obersten Führungsebene 71 %.

Zwischen Führungskräften und Beschäftigten besteht offenbar kein einheitliches Verständnis darüber, wie Produktivitätsziele auf operativer Ebene erreicht werden sollen. Zugleich zeigt sich, dass die Verantwortung für die Einhaltung dieser Ziele vor allem bei den direkten Vorgesetzten liegt: 87 % der Beschäftigten geben an, von ihnen zur Erreichung der Vorgaben angehalten zu werden – und nicht von den Bereichsleitern oder Führungskräften der C-Suite.

Die Analyse verdeutlicht, dass Bemühungen zur Leistungsverbesserung dann ins Stocken geraten, wenn Führungskräfte schwierige Gespräche scheuen. Gerade diese Gespräche machen Veränderungen aber erst möglich. Ebenso hakt es, wenn nicht klar kommuniziert wird, wie sich die Produktivität durch Innovationen wie KI steigern lässt. Weniger als ein Viertel der Unternehmen hat seine Beschäftigten überhaupt dazu befragt, ob Führungskräfte die Rolle von KI bei der Verbesserung der Unternehmensleistung erläutert haben. Davon bestätigen lediglich 58 %, dass ein entsprechender Plan vorliegt.

Wie Unternehmen ihre Leistungsfähigkeit nachhaltig verbessern können, zeigen folgende Ergebnisse: Unternehmen mit einer ausgeprägten Leistungskultur passen ihre Ziele mit einer um 45 % höheren Wahrscheinlichkeit regelmäßig an und hinterfragen diese kritisch. Gleichzeitig ist weltweit nur die Hälfte (50 %) der Mitarbeitenden der Meinung, dass Leistungsdefizite in ihrem Unternehmen offen angesprochen werden. Die Zahlen verdeutlichen, dass Führungskräfte in weniger erfolgreichen Unternehmen zwar Zielsetzungsprozesse anstoßen, es jedoch häufig versäumen, die individuellen und übergeordneten Unternehmensziele fortlaufend an veränderte betriebliche oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen.

Dr. Arne Sjöström, Regional Director People Science EMEA bei Culture Amp, kommentiert: »Europäische Unternehmen sind weniger zuversichtlich als nordamerikanische und asiatisch-pazifische Organisationen, dass sie ihre Ressourcen effektiv einsetzen können, um ihre Ziele zu erreichen. Viele Mitarbeitende tragen zwar Verantwortung für die Umsetzung, müssen die dafür erforderlichen Entscheidungsbefugnisse jedoch stets neu aushandeln. In Europa zeigt sich dieses Spannungsfeld besonders deutlich: 85 % der Mitarbeitenden geben an, zu wissen, mit wem sie zusammenarbeiten müssen. Doch deutlich weniger, nämlich 45 % sagen, dass sie den Erfolg ihres Unternehmens über den Erfolg ihrer Abteilung oder ihre persönlichen Interessen stellen. Führungskräfte, die die Unternehmensleistung verbessern wollen, sollten ihren Bereichsleitern zunächst eine grundlegende Frage stellen: ›Auf welche Entscheidungen anderer wartet ihr?‹ Die Antworten können aufzeigen, wo unklare Verantwortlichkeiten oder Entscheidungsbefugnisse den Fortschritt bremsen. Das gilt umso mehr, je stärker KI in Unternehmen Einzug hält. Führungskräfte müssen nicht nur klar definieren, in welchen Bereichen KI die Produktivität steigern kann, sondern auch festlegen, wer für die erforderlichen Entscheidungen, Experimente und die konsequente Umsetzung verantwortlich ist, damit aus dem Potenzial tatsächlich konkrete Ergebnisse entstehen.«

[1] Erfahren Sie mehr über Culture Amp´s Benchmarkdaten in diesem Bericht. https://www.cultureamp.com/resources/reports/performance-culture-by-design

Dies ist die erste Reihe von Benchmarks zur Performance Culture von Culture Amp. Sie basiert auf einer neuen Form der Mitarbeiterbefragung, der Performance Culture Diagnostic. Dieses Instrument misst sechs Dimensionen der Performance Culture sowie zwei Ergebnisgrößen: Engagement am Arbeitsplatz und Zuversicht in den Unternehmenserfolg.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Hinweis: Die Praxisbeispiele sind illustrative Beispiele zur Veranschaulichung und stammen nicht aus der Studie. Die genannten Zahlen stammen aus [1] bis [3].

1. Entscheider benennen

Unklare Entscheidungsrechte kosten Zeit: Nur 47 % der europäischen Beschäftigten wissen, wer entscheidet. Beginnen Sie nicht mit einem großen Rollout, sondern mit den zwei bis drei Entscheidungen, die zwischen Direktoren und VPs regelmäßig ausgehandelt werden müssen. Legen Sie pro Entscheidung fest: Wer empfiehlt, wer liefert Input, wer entscheidet, wer setzt um, wer gibt frei (RAPID).

Praxisbeispiel: Ein Produktunternehmen stellt fest, dass Preisänderungen monatelang zwischen Vertrieb, Produktmanagement und Finanzen pendeln. Es hinterlegt auf einer Seite: Produktmanagement empfiehlt, Finanzen und Vertrieb liefern Input, der Geschäftsbereichsleiter entscheidet, der Vertrieb setzt um. Die Seite wird im Intranet veröffentlicht und nach zwei Quartalen geprüft.

2. Minderleistung sichtbar angehen

Nur 50 % der Beschäftigten sagen, dass ihr Unternehmen bei Minderleistung handelt. Wer sieht, dass nichts passiert, senkt seinen Einsatz oder wechselt. Schaffen Sie Transparenz über den Prozess, nicht über Einzelfälle: Wie werden Leistungsthemen angesprochen, in welchen Fristen, mit welcher Unterstützung? Ergänzen Sie dies durch zeitnahe, konkrete Anerkennung guter Leistung.

Praxisbeispiel: Eine Serviceabteilung veröffentlicht einen dreistufigen Ablauf (Feedbackgespräch, Zielvereinbarung mit 6 Wochen Frist, Review). Im monatlichen Teammeeting teilt die Leitung anonymisiert mit, wie viele Gespräche stattfanden und welche Unterstützung half. Gleichzeitig nennt sie in jedem Meeting zwei konkrete, gelungene Leistungen mit Namen.

3. Ziel-Reviews fest einplanen

Ziele wirken oft wie eine Pflichtübung: Viele werden gesetzt, aber nicht überprüft. Peak-Performance-Kulturen aktualisieren und verfolgen ihre Ziele mit 45 % höherer Wahrscheinlichkeit. Tragen Sie feste Termine in den Kalender ein, z. B. zur Quartalsmitte, und entscheiden Sie bei jedem Ziel: beibehalten, anpassen oder streichen. Teilen Sie den Teams mit, was sich geändert hat und warum.

Praxisbeispiel: Ein Logistikunternehmen führt in jedem Quartal nach sechs Wochen ein 45-minütiges „Goal Check“ ein. Jedes Team bringt maximal fünf Ziele mit, markiert sie mit Ampelstatus und entscheidet. Ein Ziel zur Lieferzeit wird gestrichen, weil ein Großkunde weggefallen ist; die Entscheidung wird in einer kurzen Mail an alle erläutert.

4. Schwierige Gespräche führen

Leistungsverbesserung stockt, wenn Führungskräfte unangenehme Gespräche scheuen. Starten Sie mit der Frage an Ihre Bereichsleiter: „Auf welche Entscheidungen anderer wartet ihr?“ Sammeln Sie die Antworten, erkennen Sie Muster und besprechen Sie diese offen. Bereiten Sie Gespräche mit Fakten, einem konkreten Anliegen und einem klaren nächsten Schritt vor.

Praxisbeispiel: In einem Führungskreis nennen vier von sechs Bereichsleitern dieselbe Freigabe der IT-Sicherheit als Engpass. Die Geschäftsführung vereinbart daraufhin mit der IT-Leitung ein Gespräch, in dem Fristen und Entscheidungsbefugnisse festgelegt werden. Nach acht Wochen wird die Wartezeit erneut abgefragt.

5. KI-Plan klar definieren

Nur 58 % derjenigen, die dazu befragt wurden, bestätigen einen klaren KI-Plan. Benennen Sie, in welchen Bereichen KI die Produktivität steigern soll, welche Ziele damit verbunden sind und wer für Entscheidungen, Experimente und Umsetzung verantwortlich ist. Kommunizieren Sie den Plan und aktualisieren Sie ihn, wenn sich Rahmenbedingungen ändern.

Praxisbeispiel: Ein Versicherer wählt drei Einsatzfelder (Schadenerfassung, Kundenanfragen, Berichtswesen), benennt je einen Verantwortlichen und startet pro Feld ein vierwöchiges Experiment mit einer messbaren Kennzahl, etwa der Bearbeitungszeit. Die Ergebnisse werden im Intranet präsentiert, daraus folgt die Entscheidung über den Ausbau.

6. Unbequeme Fragen stellen

Weniger als ein Viertel der Unternehmen fragt, ob Führungskräfte ihre KI-Strategie erklärt haben oder ob langfristiges Wachstum Vorrang vor kurzfristigen Gewinnen hat – beides gilt als wichtiger Treiber der Zuversicht in den Unternehmenserfolg. Nehmen Sie solche Fragen in die nächste Befragung auf und planen Sie vorab, wie Sie auf schlechte Werte reagieren.

Praxisbeispiel: Ein Maschinenbauer ergänzt seine jährliche Befragung um zwei Aussagen: „Unsere Führungskräfte haben klar erklärt, wie wir KI zur Zielerreichung nutzen“ und „Unser Unternehmen stellt langfristiges Wachstum über kurzfristige Gewinne“. Er legt vor der Befragung fest, dass jede Führungskraft binnen vier Wochen eine Maßnahme aus den Ergebnissen ableitet und im Team vorstellt.

FAQ

Was ist die Performance Culture Diagnostic?

Eine neue, modulare Mitarbeiterbefragung von Culture Amp. Sie misst sechs Dimensionen der Leistungskultur sowie zwei Ergebnisgrößen: Engagement am Arbeitsplatz und Zuversicht in den Unternehmenserfolg (Performance Confidence). [3]

Wie groß ist die Datenbasis der Studie?

Die erste Auswertung umfasst bis zu 3.807 Unternehmen mit rund 2,3 Millionen Beschäftigten; die Daten wurden zwischen Juli 2025 und Juli 2026 erhoben. Da die Befragung modular ist, variiert die Zahl je Frage. [3]

Wie schneidet Europa im Vergleich ab?

Europa meldet die geringste Entscheidungsklarheit (47 %, APAC 60 %) und das geringste Vertrauen, Unternehmensziele konsequent zu erreichen (56 %). [2]

Welche vier Kulturtypen unterscheidet Culture Amp?

Anhand von Engagement und Performance Confidence ordnet das Performance Culture Quadrant Unternehmen ein: Peak Performance, Disconnected, Engaged Skepticism oder Strained. [3]

Was zeichnet Peak-Performance-Unternehmen aus?

Sie aktualisieren und verfolgen ihre Ziele mit 45 % höherer Wahrscheinlichkeit als Disconnected-Kulturen. Zielsetzung ist dort kein Pflichtprogramm, sondern wird laufend überprüft. [2]

Wie unterscheiden sich Engagement und Performance Confidence?

Engagement beschreibt die Verbindung zu Arbeit und Organisation und wird vor allem von der Arbeit und den Mitteln dazu getrieben. Performance Confidence beschreibt den Glauben an die Erfolgsfähigkeit des Unternehmens und hängt stark von der Konsequenz in der Umsetzung ab. [3]

Wie steht es um die Kommunikation der KI-Strategie?

Weniger als ein Viertel der Organisationen fragt Beschäftigte, ob Führungskräfte die KI-Strategie klar erklärt haben. Wo gefragt wird, stimmen nur 58 % zu. [2]

Warum sind Vizepräsidenten und Bereichsleiter ein Schwachpunkt?

Nur 55 % der VPs sagen, Manager organisierten Arbeitslast und Ressourcen ohne Burnout-Risiko – bei der C-Suite sind es 78 %. Zudem sehen nur 45 % der VPs klar, wer Entscheidungen trifft. [2]

Wie lässt sich Entscheidungsklarheit herstellen?

Culture Amp empfiehlt, in den zwei am stärksten blockierten Bereichen festzulegen, wer entscheidet, etwa mit dem RAPID-Rahmenwerk (Recommender, Input Provider, Decider, Performer, Approver). Ein vollständiger Rollout ist dafür nicht nötig. [2]

Sind Culture-Amp-Benchmarks mit anderen Studien wie Gallup vergleichbar?

Nicht direkt: Unterschiedliche Befragungsdesigns, Skalen und Stichproben führen zu stark abweichenden Werten. Gallup nennt 20 % engagierte Beschäftigte weltweit, Culture Amp 71 % (Vintage Januar 2026). Vergleichen Sie daher nur Daten desselben Instruments. [4]

Quellen

[2] Culture Amp: Performance-Culture-Benchmarks (Pressemitteilung, 5. November 2026). https://www.prnewswire.com/news-releases/culture-amps-new-performance-culture-data-organizations-are-setting-expectations-but-arent-following-through-302929897.html

[3] Culture Amp: What your survey says about your performance culture (Blog, 23. November 2026). https://www.cultureamp.com/blog/performance-culture-diagnostics-benchmarks

[4] HRRef: Employee Engagement Benchmarks – Gallup & Culture Amp 2026. https://hrref.com/engagement-benchmark

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