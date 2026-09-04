Kyndryl modernisiert das PLM-System der Meyer Werft für einen leistungsstarken und nachhaltigen digitalen Schiffbau

Digitaler Schiffbau ist längst ein Rechenzentrumsthema: Wenn Ingenieurteams an 3D-Modellen ganzer Kreuzfahrtschiffe arbeiten, entscheiden Performance, Verfügbarkeit und Energieeffizienz der Infrastruktur über Entwicklungstempo und Kosten. Die Meyer Werft hat ihr Product-Lifecycle-Management deshalb gemeinsam mit Kyndryl auf eine neue technische Basis gestellt – redundant über zwei Rechenzentren, seit zwei Jahren im Managed-Service-Betrieb und von Beginn an auf Nachhaltigkeit ausgelegt.

MANAGEMENT SUMMARY

Geschäftskritische Basis modernisiert: Kyndryl hat das PLM-System der Meyer Werft auf eine leistungsstarke, ausfallsichere Infrastruktur gehoben – die digitale Grundlage für den Bau hochkomplexer Kreuzfahrtschiffe.

Kyndryl hat das PLM-System der Meyer Werft auf eine leistungsstarke, ausfallsichere Infrastruktur gehoben – die digitale Grundlage für den Bau hochkomplexer Kreuzfahrtschiffe. Redundanz by Design: Die maßgeschneiderte Lösung läuft in zwei Rechenzentren vor Ort; Kyndryl betreibt die Plattform seit zwei Jahren durchgängig mit konstantem Niveau bei Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit.

Die maßgeschneiderte Lösung läuft in zwei Rechenzentren vor Ort; Kyndryl betreibt die Plattform seit zwei Jahren durchgängig mit konstantem Niveau bei Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit. Engineering ohne Bremsklotz: Mehr Rechenkapazität, höhere Reaktionsgeschwindigkeit und stabilere Systeme lassen Ingenieurteams komplexe 3D-Modelle und große Simulationsdatensätze flüssig verarbeiten.

Mehr Rechenkapazität, höhere Reaktionsgeschwindigkeit und stabilere Systeme lassen Ingenieurteams komplexe 3D-Modelle und große Simulationsdatensätze flüssig verarbeiten. Nachhaltigkeit als Konstruktionsprinzip: Energieeffiziente Hardwarearchitekturen, optimierte Workload-Verteilung und moderne Rechenzentrumstechnik senken den Ressourceneinsatz im IT-Betrieb.

Energieeffiziente Hardwarearchitekturen, optimierte Workload-Verteilung und moderne Rechenzentrumstechnik senken den Ressourceneinsatz im IT-Betrieb. Blaupause für die Industrie: Das Projekt zeigt, wie End-to-End-Services aus Beratung, Modernisierung und Managed Services die digitale Transformation in hochkomplexen industriellen Umgebungen beschleunigen.

Redundant ausgelegt: Das modernisierte PLM-System der Meyer Werft läuft in zwei Rechenzentren und liefert die Rechenleistung für komplexe 3D-Schiffsmodelle. (Bild: KI-generiert, manage it)

Kyndryl, ein Anbieter von geschäftskritischen Technologiedienstleistungen für Unternehmen, gab eine Partnerschaft mit der Meyer Schiffswerft, einem deutschen Kreuzfahrtschiffbauer, bekannt. Kyndryl unterstützt das Unternehmen dabei, deren Product Lifecycle Management (PLM)-System zu einer leistungsstarken, robusten digitalen Basis für den Schiffbau der Zukunft zu modernisieren.

»Wir sind sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit mit Kyndryl, dessen Experten uns während unserer gesamten digitalen Transformation und der Modernisierung unserer PLM-Software mit End-to-End-Dienstleistungen unterstützt haben«, sagte Sven Galenski, Head of IT Infrastructure Services bei der Meyer Werft. »Die neue Infrastruktur hat eine skalierbare und zukunftssichere digitale Engineering-Grundlage geschaffen, die unsere Innovationsfähigkeit stärkt, unsere Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt und uns für die Zukunft rüstet.«

»Dieses Projekt zeigt, wie eine ausfallsichere, leistungsstarke Infrastruktur die digitale Transformation in hochkomplexen industriellen Umgebungen beschleunigen kann«, sagte Frank van der Sant, Country President bei Kyndryl Deutschland. »Durch die Kombination unserer fundierten Branchenexpertise mit unseren Lösungen für Modernisierung und Managed Services haben wir das PLM-System der Meyer Werft transformiert und betreiben es nun mit optimaler Leistung, Sicherheit und Energieeffizienz. Damit beweisen wir bei Kyndryl, dass wir geschäftskritische Umgebungen in komplexen industriellen Kontexten zuverlässig konzipieren, bereitzustellen und betreiben können.«

In einer Branche, die durch anspruchsvolles 3D-Engineering, lange Entwicklungszyklen und steigende Nachhaltigkeitsanforderungen gekennzeichnet ist, ist eine stabile und skalierbare IT-Infrastruktur ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Die zentralisierte PLM-Umgebung der Meyer Werft ist von unternehmenskritischer Bedeutung für die Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen multidisziplinären Ingenieurteams und externen Partnern, die an komplexen, fortschrittlichen 3D-Entwürfen für Kreuzfahrtschiffe arbeiten.

In enger Kooperation mit der Meyer Werft entwarf und implementierte Kyndryl eine maßgeschneiderte Infrastrukturlösung, die in zwei Rechenzentren vor Ort bereitgestellt wurde. Seit der Implementierung betreibt Kyndryl die Plattform durchgängig und gewährleistet seit zwei Jahren ein konstant hohes Maß an Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit, um den anspruchsvollen betrieblichen Anforderungen des groß angelegten digitalen Schiffbaus gerecht zu werden.

Das modernisierte PLM-System erhöht die Rechenkapazität, die Reaktionsgeschwindigkeit und die Stabilität des Systems und ermöglicht es den Ingenieuren, komplexe 3D-Modelle und große Simulationsdatensätze zu verarbeiten.

Nachhaltigkeit war ein zentrales Gestaltungsprinzip der neuen Infrastruktur. Energieeffiziente Hardwarearchitekturen, eine optimierte Arbeitslastverteilung und moderne Rechenzentrumstechnologien sind darauf ausgelegt, die Energieeffizienz zu verbessern und die Ressourcennutzung im IT-Betrieb zu optimieren.

FAQ – Die wichtigsten Fragen zum Projekt

Was genau wurde bei der Meyer Werft modernisiert?

Modernisiert wurde die Infrastruktur hinter dem Product-Lifecycle-Management-System – jener zentralen Plattform, auf der die Konstruktionsdaten von Kreuzfahrtschiffen über den gesamten Lebenszyklus hinweg entstehen, versioniert und gemeinsam genutzt werden. Warum ist eine leistungsstarke Infrastruktur im Schiffbau so entscheidend?

Anspruchsvolles 3D-Engineering, lange Entwicklungszyklen und steigende Nachhaltigkeitsanforderungen treffen aufeinander. Multidisziplinäre Ingenieurteams und externe Partner arbeiten in Echtzeit an denselben Modellen – jede Verzögerung im System wirkt sich unmittelbar auf den Konstruktionsfortschritt aus. Wie ist die Lösung technisch aufgebaut?

Kyndryl hat eine maßgeschneiderte Infrastruktur entworfen und in zwei Rechenzentren vor Ort bereitgestellt. Die redundante Auslegung sichert Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit für eine Umgebung, die für den Werftbetrieb unternehmenskritisch ist. Was ändert sich konkret für die Ingenieurteams?

Höhere Rechenkapazität, schnellere Systemreaktionen und mehr Stabilität: Komplexe 3D-Modelle und große Simulationsdatensätze lassen sich zügiger verarbeiten, die Zusammenarbeit in der technischen Entwicklung wird flüssiger. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in dem Projekt?

Nachhaltigkeit war ein zentrales Gestaltungsprinzip: Energieeffiziente Hardwarearchitekturen, eine optimierte Verteilung der Arbeitslasten und moderne Rechenzentrumstechnologien sollen die Energieeffizienz verbessern und die Ressourcennutzung im IT-Betrieb optimieren. Was können andere Industrieunternehmen daraus mitnehmen?

Das Projekt ist eine Blaupause dafür, wie sich geschäftskritische Umgebungen in komplexen industriellen Kontexten konzipieren, bereitstellen und betreiben lassen – mit End-to-End-Services aus Beratung, Modernisierung und Managed Services statt isolierter Einzelmaßnahmen.

Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt

Über die Meyer Werft

Die 1795 gegründete MEYER WERFT mit Hauptsitz in Papenburg ist eine der weltweit führenden Werften für den Bau moderner und hochkomplexer Passagierschiffe, insbesondere Kreuzfahrtschiffe. Das Unternehmen ist bekannt für den Bau technologisch fortschrittlicher Schiffe in überdachten Baudocks; sein Produktionsportfolio umfasst Kreuzfahrtschiffe, Flusskreuzfahrtschiffe, Fähren, RoRo-Schiffe und Offshore-Konverterplattformen.

Über Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) ist ein führender Anbieter von geschäftskritischen Technologiedienstleistungen für Unternehmen und bietet Tausenden von Kunden in mehr als 60 Ländern Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Service-Leistungen an. Als weltweit größter Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen entwirft, errichtet, verwaltet und modernisiert das Unternehmen die komplexen Informationssysteme, auf die sich die Welt täglich verlässt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kyndryl.com.

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