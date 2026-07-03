Wie hybride Microsoft-Strategien in drei mittelständischen Unternehmen überzeugen – Lizenzmanagement 2026

Management Summary
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Hybride IT-Architekturen setzen sich durch, weil Mittelständler Cloud-Dienste gezielt nutzen wollen, ohne Kostenkontrolle, Performance und Compliance lokaler Systeme aufzugeben.
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Wirtschaftlichkeit ist der zentrale Treiber: Ein Ingenieurbüro spart durch lokale Datenhaltung und Microsoft‑365‑Kollaboration jährlich rund 430.000 Euro – bei gleichzeitig höherer Datensouveränität.
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Gebrauchtsoftware wird strategisch relevant: Unternehmen reduzieren Lizenzkosten massiv, z. B. 74.000 Euro einmalig statt 150.000 Euro jährlich für Office‑365‑Abos, ohne Funktionsverlust für Standardnutzer.
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Hybrid heißt nicht Microsoft‑only: Offene Plattformen wie Linux und Nextcloud ergänzen Microsoft‑365‑Dienste, um Preisrisiken, Abhängigkeiten und Lizenzlogik besser zu steuern.
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Lizenzkomplexität bleibt die größte Herausforderung: Besonders bei virtualisierten Windows‑Umgebungen sind Expertise und präzise Lizenzberatung entscheidend, um hybride Modelle wirtschaftlich, technisch und organisatorisch sauber zu verbinden.
Gemeinsam mit dem Microsoft-Lizenzberater VENDOSOFT haben ein Konstruktionsbüro, ein international tätiger Industriebetrieb und ein Elektronikdienstleister sehr unterschiedliche hybride IT-Strategien entwickelt. Das Spektrum reicht von lokal betriebenen gebrauchten Hochleistungs-Servern und Office-Lizenzen bis hin zu Linux-basierten Infrastrukturen, die gezielt mit Microsoft-365-Diensten kombiniert werden.
»Wir erleben gerade eine Phase, in der Unternehmen ihre bisherigen Cloud-Entscheidungen neu bewerten«, sagt Joyce Studier, Lizenzberaterin bei VENDOSOFT. »Wirtschaftlich geht es darum Kosten zu sparen. Und pragmatisch um die Frage, welche Workloads in die Cloud gehören und welche nicht.« Die Antwort fällt selten schwarz-weiß aus. Während Kommunikation, Video-Conferencing oder mobiles Arbeiten hervorragend cloudbasiert funktionieren, sprechen Kosten, Performance oder Compliance weiterhin für lokale Systeme.
430.000 Euro Einsparung. Jährlich.
Das zeigt ein VENDOSOFT-Kunde aus dem Allgäu. Das Ingenieurbüro arbeitet standortübergreifend mit großen Datenmengen: Laserscans, 3D-Modelle, Prüfstatiken und Projektarchive summieren sich inzwischen auf über 90 Terabyte. Mit jedem Bauprojekt werden es mehr. Die Zusammenarbeit läuft über Microsoft 365, Teams und SharePoint – die Projektdaten bleiben jedoch bewusst im eigenen Rechenzentrum. Der Grund ist simpel: Wirtschaftlichkeit. Eine vollständige Cloud-Lösung für die Infrastruktur wäre bei diesen Datenvolumina utopisch teuer gewesen.
Gemeinsam mit VENDOSOFT analysierte das Unternehmen deshalb detailliert, welche Daten permanent mobil verfügbar sein müssen – und welche lokal wirtschaftlicher betrieben werden können. Heraus kam eine hybride Architektur: Microsoft 365 Business Premium für Kommunikation und Kollaboration, SQL-Server und sensible Projektdaten On-Premises. Allein bei der Archivierung spart das Unternehmen mit dieser Lösung jährlich rund 430.000 Euro. Gleichzeitig bleibt die Datensouveränität erhalten. Alle Microsoft-365-Daten werden zusätzlich lokal gesichert, kritische Systeme gespiegelt. Selbst bei Cloud- oder Internetausfällen bleiben zentrale Daten verfügbar.
Mit Gebrauchtsoftware sechsstellige Summen sparen
Diese Risikobetrachtung spielt inzwischen bei vielen mittelständischen Unternehmen eine Rolle. »Hybride Strukturen sind darauf eine sinnvolle Antwort«, sagt Joyce Studier. Und sie sind kein Rückschritt. »Im Gegenteil: Hybride Modelle erlauben Unternehmen, Cloud-Dienste gezielt zu nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über sensible Systeme und Kosten zu behalten.«
Bei einem weiteren Kunden führte genau diese Analyse zu einer bewussten Hybridstrategie. Das international produzierende Unternehmen prüfte 2024 den Wechsel auf Microsoft 365. Eine interne Analyse zeigte jedoch: Die meisten Mitarbeitenden nutzten Office lediglich für Outlook und einfache Standardanwendungen. Ein vollständiger Wechsel in die -Microsoft-Cloud hätte rund 150.000 Euro jährlich gekostet. Das gefiel dem IT-Leiter auch aus diesem Grund nicht: »Früher haben wir Office-Pakete gekauft und wussten: Danach gehört die Software uns. Mit 365 ist das anders. Da zahlt man sehr viel Miete – und es gehört einem nichts.« Er fragte Joyce Studier um Rat. Der lautete auf lokal installierte Office-Lizenzen – konkret gebrauchte Office-2024-LTSC-Lizenzen von VENDOSOFT. Kostenpunkt: 74.000 Euro einmalig statt der jährlich wiederkehrenden Abogebühren in Höhe von 150.000 Euro!
Jenseits der Microsoft-Bubble
Hybrid bedeutet nicht automatisch »Microsoft-only«. Mittelständische Unternehmen fragen zunehmend nach offenen Plattformen, die sie unabhängiger von Preisentwicklungen, Lizenzänderungen und technologischen Abhängigkeiten aufstellen. Auch bei dieser Bewertung begleitet VENDOSOFT. Jüngstes Beispiel: Ein Industrieunternehmen mit rund 450 PC-Arbeitsplätzen und weltweiter Infrastruktur, das seine IT seit Jahren hybrid betreibt: Linux-basierte Serverlandschaften, virtualisierte Windows-Systeme, Microsoft 365 für Kommunikation und Teams sowie lokal gesicherte Datenbestände. Gleichzeitig wird dort inzwischen zusätzlich Nextcloud eingesetzt – nicht als kompletter Ersatz, sondern als bewusste Ergänzung zum Microsoft-Ökosystem. »Weil Unternehmen wieder mehr Entscheidungsfreiheit zurückgewinnen möchten, betrachten wir heute viel stärker die gesamte Architektur und nicht nur die Möglichkeiten, die Microsoft bietet«, sagt Joyce Studier.
Das bedeutet nicht, Microsoft vollständig zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, Systeme gezielt zu kombinieren: Cloud-Dienste dort, wo sie echten Mehrwert schaffen, lokale Strukturen dort, wo Kosten, Datenhoheit oder langfristige Planbarkeit wichtig sind – und ergänzende Plattformen dort, wo sie Unternehmen unabhängiger machen. Die Herausforderung? Besteht häufig in der Lizenzlogik. Besonders bei virtualisierten Windows-Umgebungen oder Terminalserver-Szenarien wird Microsoft-Lizenzierung komplex. Genau dort begleitet VENDOSOFT mit jahrelanger Erfahrung. Denn entscheidend ist die Fähigkeit, alle Welten intelligent miteinander zu verbinden – wirtschaftlich, technisch und organisatorisch.
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Illustration: © Skypixel | Dreamstime.com
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Microsoft-Lizenzen im Einzelhandel – Von der VDI-Sackgasse zur hybriden Strategie
Die Regionalgesellschaft einer der führenden deutschen Supermarktketten stand lizenzrechtlich vor einem vertrackten Virtual Desktop-Problem. Erst die Begegnung mit VENDOSOFT auf einem Fachkongress brachte die Lösung – kostenlos!
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MRM macht’s vor: 318 Tonnen CO₂e durch wiederverwendete Microsoft-Lizenzen eingespart
Nachhaltigkeit in der Softwarebeschaffung bleibt kein leeres Versprechen: Die MRM Distribution GmbH hat mit ihrer neuen Marke green licensing by MRM erstmals durch ClimatePartner berechnen lassen, welchen Beitrag wiederverwendete Microsoft-Lizenzen zur CO₂-Reduktion leisten. Das Ergebnis: Seit der Gründung im Jahr 2017 wurden durch den Einsatz gebrauchter Microsoft-Lizenzen 318 Tonnen CO₂e eingespart. Und das sind nicht…
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Über 80 % der KMU mit On-Premises-Installationen müssen 2025 ihr Office-Paket aktualisieren
Studie von Intra2net zeigt geringe Akzeptanz von Microsoft Office 2021. Mehr als 80 % der kleinen Unternehmen in Deutschland setzen Microsoft Office-Pakete ein, die kommendes Jahr aktualisiert werden müssen. Deutlich wird auch, dass sich Office 2021 bei On-Premises-Installationen nicht durchsetzen konnte. Das sind zwei zentrale Ergebnisse der aktuellen KMU-Studie von Intra2net (www.intra2net.com). Der Groupware-…
News | Business | Effizienz | Tipps | E-Government | Ausgabe 7-8-2024
Günstige Microsoft-Lizenzen für Behörden – So macht es Germering
Wie Behörden Audit-Sicherheit im Microsoft-Lizenzdschungel finden – und dabei auch noch sparen.
News | Healthcare IT | Services | Ausgabe 5-6-2024 | Vertikal 5-6-2024 | Healthcare
Softwarelizenzen – Microsoft-Lizenzkosten belasten den Kliniksektor
In deutschen Kliniken herrscht Aufruhr. Was Microsoft ab 2025 für die Bereitstellung seiner Softwarelizenzen vorsieht, könnte Betriebe des Gesundheitswesens an den Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten bringen. Viele medizinische Versorgungsstellen fürchten, auf teure Cloud-Abos umsteigen zu müssen. Der Microsoft Solutions Partner VENDOSOFT berät Gesundheitseinrichtungen in ganz Europa zu Office-Produkten, Servern und Betriebssystemen – mit durchschnittlichen Kosteneinsparungen von 50 Prozent. »So und ähnlich wird das auch in Zukunft möglich sein«, verspricht Geschäftsführer Björn Orth.
News | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Strategien | Ausgabe 5-6-2024
Office 2024 und Windows Server 2025 fördern günstige Hybridlösungen – Totgeglaubte leben länger
Beim Microsoft Reseller VENDOSOFT hat es niemanden überrascht, dass der Softwarekonzern im Herbst eine weitere On-premises-Version für Office und im weiteren Verlauf den Windows Server 2025 herausbringen wird. Gefreut hat es CEO Björn Orth allerdings schon. Denn lokal installierte Software spielt eine wesentliche Rolle bei der Lizenzberatung, die VENDOSOFT Unternehmen angedeihen lässt. Anstelle von Cloud-only empfehlen die Microsoft-Experten hybride Lösungen, bei denen sie neue, gebrauchte und Cloud-basierte Programme kombinieren. Das geht nun bis mindestens 2030.
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Gebrauchtsoftware versus Neusoftware – Neue Kauflizenzen von Microsoft
Welchen Mehrwert haben Windows Server 2022, Office 2021 und Windows für Unternehmen?
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So flexibel war das Home Office noch nie
Zusammenarbeit und Kommunikation neu gedacht mit Microsoft Teams. Das Home Office ist aus der Unternehmenslandschaft nicht mehr wegzudenken. Es ist ein Stück Normalität geworden und wird auch nach Ende der Pandemie weiter bestehen. Jetzt ist es an der Zeit, überhastet eingeführte Strukturen auf sichere Beine zu stellen. Insbesondere mittelständische Unternehmen hat das plötzliche Hereinbrechen…
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Open-Source-Lizenzen: Keine Lizenz, große Probleme?
In der modernen Softwareentwicklung werden die dazu nötigen Komponenten wie Puzzleteile aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. Open-Source-Komponenten haben daran einen ständig wachsenden Anteil. Der 2020 Open Source Security and Risk Analysis (OSSRA) Bericht hat gezeigt, dass 99 % der überprüften Codebasen Open Source und 100 % der Codebasen aus neun der 17 berücksichtigten Branchen mindestens eine Open-Source-Komponente enthalten [1]. Unternehmen…
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In 3 Schritten zur passenden Office-Version
Unternehmen, die noch Office 2010 einsetzen, sollten schnellstens auf eine neuere Version wechseln. Denn am 13. Oktober 2020 werden der Support und die Sicherheits-Updates für das Produkt eingestellt. Viele IT-Verantwortliche kennen nur die beiden Upgrade-Alternativen, die Microsoft anbietet: den Wechsel ins Office 365-Abo oder den Kauf des teuren Office 2019. Dabei gibt es wesentlich günstigere…
News | Lösungen | Services | Ausgabe 7-8-2020
BSI-Bericht zeigt reale Bedrohung für Unternehmensnetzwerke auf – Supportende von Office 2010 nicht ignorieren
Am 13. Oktober 2020 naht das Ende des erweiterten Supports für Office 2010, Visio, Project, Exchange und Skype for Business 2010. Björn Orth, Geschäftsführer der VENDOSOFT GmbH und Experte für strategische Lizenzberatung appelliert an Unternehmen, dieses Datum nicht aus den Augen zu verlieren. Wie wichtig der Schutz der Firmen-Netzwerke ist, zeigt der »Lagebericht zur IT-Sicherheit« des Deutschen Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
News | Business | Trends Kommunikation | Trends 2020
Home Office stellt Unternehmen und Mitarbeiter vor neue soziale Herausforderungen
Umfrage offenbart negative Folgen des Home Office – Was Arbeitgeber jetzt beachten müssen. Die Corona-Pandemie hat auch Monate nach ihrem Beginn Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland fest im Griff. Das gilt insbesondere für den Arbeitsmarkt. Der Umstieg ins Home Office bedeutet für Angestellte auf der einen Seite einen Gewinn an Zeit und Kosten, stellt…
News | IT-Security
Office 365 zunehmend im Fokus von Cyberkriminellen – wachsender Missbrauch von Nutzerkonten
Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) ist eine gängige Maßnahme, aber es gibt immer Wege, um präventive Kontrollen zu umgehen. Eine der bekannten MFA-Umgehungstechniken ist die Installation von schädlichen Azure/O365-OAuth-Applikationen. Vectra AI sieht in den jüngsten Cyberangriffen auf die australische Regierung und Unternehmen ein deutliches Warnsignal für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen auch in Europa. Die staatlich unterstützten…
News | Lösungen | Strategien
Softwarelizenzen gewinnbringend veräußern – mit einem Partner, dem man vertraut
»Vertrauen ist gut – Kontrolle und Nachweis sind besser« Viele Unternehmen, vor allem im Mittelstand, wissen nicht, auf welchem Softwareschatz sie sitzen. Dabei kommen sie durch Veräußerung ihrer Microsoft-Standardprogramme zu Geld, das sie beispielsweise in strategisch sinnvolle IT-Neuanschaffungen stecken können. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten wie aktuell unter Covid-19 zahlt sich auf diese Weise freigewordenes…
News | Infrastruktur | Kommunikation | Online-Artikel | Tipps
Home Office: Stresstest für die IT-Infrastruktur
Die vier großen Herausforderungen, vor denen Unternehmen bei der Umstellung auf Remote-Arbeiten stehen. Das Remote-Arbeiten auf breiter Front unterzieht die IT-Infrastruktur deutscher Unternehmen einem gewaltigen Stresstest. Nicht überall waren die technischen Voraussetzungen geschaffen, um Home Office zu ermöglichen. Es gibt vier große Herausforderungen, mit denen Unternehmen bei der Umstellung konfrontiert werden. In der Covid-19-Pandemie…
News | Digitalisierung | Effizienz | Lösungen
Arbeiten nach Corona: Home Office als Modell der Zukunft?
Viele Arbeitnehmer wollen jetzt wieder zurück an ihren Arbeitsplatz. Flexiblere Arbeitsweisen sind der langgehegte Wunsch vieler Arbeitnehmer. Doch erst die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass Chefs die Vorteile von Home Office und digitaler Kommunikation erkannt haben. Mit den allmählichen Lockerungen der Verordnungen zur Kontaktbeschränkung steht in deutschen Firmen langsam die Rückkehr in die Büros an.…
News | Effizienz | Infrastruktur | Tipps
Home Office – Vom Provisorium zur Transformation
Viele Unternehmen haben in den letzten Wochen aus der Not heraus Home-Office-Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiter eingerichtet. Der Fokus lag dabei darauf, möglichst schnell die Arbeit von zuhause aus zu ermöglichen. Bisweilen sogar mithilfe von BYOD-Lösungen, die aus sicherheitstechnischer Sicht zu Recht als indiskutabel gelten. Doch wie sieht ein geeigneter Home-Office-Arbeitsplatz aus, und was gilt es…