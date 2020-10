Open-Source-Lizenzen: Keine Lizenz, große Probleme? 

In der modernen Softwareentwicklung werden die dazu nötigen Komponenten wie Puzzleteile aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. Open-Source-Komponenten haben daran einen ständig wachsenden Anteil. Der 2020 Open Source Security and Risk Analysis (OSSRA) Bericht hat gezeigt, dass 99 % der überprüften Codebasen Open Source und 100 % der Codebasen aus neun der 17 berücksichtigten Branchen mindestens eine Open-Source-Komponente enthalten [1]. Unternehmen entscheiden sich im Wesentlichen aus zwei Gründen für Open Source: Sie wollen bei der Softwareentwicklung schneller vorankommen und sie wollen Kosten senken. Dabei gerät leicht in Vergessenheit, dass Open Source zwar bei der Anschaffung keine Kosten verursacht, aber sehr wohl für das Management der Komponenten, und es bestehen Risiken, wenn diese Komponenten Teil einer kommerziellen Codebasis werden.

Eine bereits im letzten Jahr durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass es im Bereich Open Source 2.700 Lizenzpermutationen gibt [2]. Was aber passiert, wenn eine Komponente gar keine Lizenz hat? In der besagten Untersuchung war das bei rund einem Drittel der untersuchten Codebasen der Fall: 33 % wiesen keine der üblichen Lizenzen auf. Es gibt einige typische Szenarien wie unlizenzierte Open Source in eine Codebasis einfließen kann. Werden solche Komponenten in kommerzielle Apps eingebunden, hat das weitereichende Auswirkungen.

Gewährung von Rechten

Bevor wir uns aber mit diesen Implikationen beschäftigen, sollte man wissen, was genau eine Softwarelizenz bewirkt. Eine Lizenz gewährt Rechte. Wer eine Software verwenden will, egal ob es sich um Open Source oder kommerzielle Software handelt, braucht dazu ein gewisses Maß an Rechten, das ihm über die betreffende Lizenz gewährt wird. In vielen Ländern ist kreative Arbeit (zu der auch die Entwicklung einer Software gehört) standardmäßig durch das Urheberrecht geschützt. Das heißt, niemand kann und darf diese Software ohne ausdrückliche Genehmigung des Urhebers/Autors legal verwenden, kopieren, verteilen oder verändern. Diese Genehmigung erfolgt in Form einer Lizenz, die die entsprechenden Rechte gewährt. Ohne diese Lizenz geht man davon aus, dass es jemandem nicht erlaubt ist, die betreffende Software zu verwenden.

Das Einbinden einer Open-Source-Komponente ohne Lizenz in eine kommerzielle Anwendung, ist für ein Unternehmen fraglos problematisch. Unternehmen, die nicht lizenzierten Code verwenden, sind einem höheren Risiko ausgesetzt, gegen das Urheberrecht zu verstoßen, als Unternehmen, die eindeutig lizenzierte Komponenten verwenden. Ohne Lizenzgewährung ist es für einen Benutzer deutlich schwieriger auszumachen, welche Rechte er hat, ja sogar, ob er überhaupt welche hat.

Wie nicht lizenzierte Open Source ihren Weg in nicht lizenzierte Komponenten findet

Eine nicht lizenzierte Komponente kann auf unterschiedlichen Wegen in eine Codebasis gelangen. Der direkte Weg ist, wenn der Urheber (und Copyright-Inhaber) bei der Erstellung der Open-Source-Komponente keine Lizenz ausgewählt oder zugewiesen hat. Man könnte davon ausgehen, dass eine fehlende Lizenz bedeutet, dass man die betreffende Komponente frei nutzen darf. Aufgrund des Urheberrechtsgesetzes existiert aber keine Rechtegewährung ohne ausdrückliche Genehmigung des Urhebers/Autors. Diesen Komponenten fehlt also die Genehmigung, sie zu verwenden, zu verändern oder zu verteilen. In solchen Situationen muss ein Unternehmen entscheiden, wie risikofreudig es sein will. Verwendet eine Firma trotz fehlender Rechtegewährung eine solche Komponente, kann das zu einem kostspieligen und zeitaufwändigen Rechtsstreit wegen Verstoß gegen das Recht an geistigem Eigentum führen. Das klingt auf den ersten Blick wie ein Sonderfall, aber genau dieses Szenario betrifft allein in der eingangs zitierten Untersuchung rund ein Drittel der untersuchten Codebasen.

Modifizierte Komponenten

In einem anderen, nicht untypischen Szenario modifizieren Entwickler eine Open-Source-Komponente, damit diese eine bestimmte, benötigte Funktion erfüllt. Bei diesen Modifikationen werden beispielsweise die Header-Datei oder die Benutzer-/Lizenzinformationen geändert oder entfernt. Die Sache hat natürlich einen Haken. Bindet man eine Komponente ein, ohne die zugehörige Lizenz zu verstehen, wie soll man dann sicherstellen, dass man die entsprechenden Rechte hat, den Code so zu verwenden, wie man ihn verwenden will. Deshalb sollte man zumindest eine forensische Untersuchung durchführen, was die Herkunft der Komponente anbelangt. Nur dann kann der Entwickler vorab gewährleisten, alle mit der Lizenz verbundenen Verpflichtungen einzuhalten. Wer das erst spät im Entwicklungszyklus oder mitten in einer M&A-Due-Diligence-Prüfung tut, der verschwendet unnötig Zeit und Ressourcen [3].

Open Source Snippets

Das letzte der drei typischen Szenarien ist nicht ganz so simpel. Entwickler nutzen beim Schreiben von Code nicht selten Open Source-Code-Snippets aus populärem Quellen wie etwa Stack Overflow. Snippets sind sehr kleine Bestandteile einer Komponente, die eine bestimmte Funktion erfüllen. Snippets, die aus Bezugsquellen wie Stack Overflow stammen, haben allerdings so gut wie nie anwendbare Lizenzbedingungen. Mancher fragt sich vielleicht, ob ein Snippet an und für sich überhaupt urheberrechtlich geschützt ist. Mit anderen Worten: Steckt in einem Snippet (ausreichende) Kreativität? Oder handelt es sich hierbei um rein funktionalen Code, der von vorneherein nicht urheberrechtsfähig und daher auch nicht lizenzpflichtig ist? Schlussendlich läuft auch diese Debatte darauf hinaus, wie risikofreudig ein Unternehmen ist. Die Schwelle ist niedriger als in den anderen Fällen, angesichts der Diskussion, ob ein Stück Code kreativ genug ist, damit der Urheberrechtsschutz greift. Im schlimmsten Fall wird allerdings ein Gericht entscheiden, und das Unternehmen muss den Code aus der Anwendung entfernen. Das kostet Zeit, Geld, und man ist gezwungen einen nicht ganz unerheblichen juristischen Aufwand zu betreiben.

Open Source und doppelte Lizenzierung

Ein Bereich, der juristisch besonders relevant ist, ist das Durchsetzen von Lizenzen. Die Betrachtungsweise bei der Durchsetzung von Lizenzen beziehungsweise Compliance-Aktivitäten hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Sie ist inzwischen weit weniger ideologisch als rein kommerziell getrieben. Wenn Unternehmen sich gegen Unternehmen wenden, wirft das für Open-Source-Benutzer eine Reihe von Bedenken auf. Denn dann geht es nicht mehr primär darum »das Richtige zu tun«, sondern darum, Umsatzverluste zu vermeiden und Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Das klassische Beispiel für die kommerziell motivierte Lizenzdurchsetzung ist die sogenannte doppelte Lizenzierung [4]. Dabei können Unternehmen, die das Urheberrecht innehaben, sich entscheiden, denselben Code unter 2 separaten Lizenzen zu lizenzieren. Sie lizenzieren ihren Code dann unter einer traditionellen OEM-ähnlichen Lizenz für jeden, der diesen Code wiederverwenden oder in ein kommerzielles Produkt einbetten möchte– und der das ohne Bedenken wegen eines General Public Licence (GPL) Copyleft tun will. Unterliegt eine Software einem Copyleft, muss der Nutzer diese Rechte bei Weitergabe (mit oder ohne Softwareänderung, Erweiterung oder der Wiederverwendung von Softwarebestandteilen) beibehalten. Bei der GPL ist beides der Fall. Derselbe Lizenzgeber kann gleichzeitig denselben oder einen im Wesentlichen identischen Code unter der GPL für diejenigen lizenzieren, die diesen Code intern verwenden wollen oder die keinerlei Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen eines GPL-Copyleft haben, aus welchem Grund auch immer.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Unternehmen einen unter GPL lizenzierten Code in kommerziellen Anwendungen verwenden, wo sie eine OEM-Lizenz hätten zahlen und verwenden sollen, die der beabsichtigten oder tatsächlichen Nutzung entspricht. Entweder fehlt ein gutes Open-Source-Management oder das Unternehmen handelt fahrlässig, wenn nicht sogar vorsätzlich. In solchen Szenarien ist es mehr als wahrscheinlich, dass der Lizenznehmer auch gegen andere Lizenzanforderungen verstößt. Das wiederum ist eine direkte Urheberrechtsverletzung. Die GPLv2, unter der zahlreiche solcher Fälle auftreten, hat keine Klausel zur Behebung. Jeder Verstoß gegen die GPLv2 führt zum sofortigen Entzug der aus der Lizenz gewährten Rechte. Damit ist jede weitere Nutzung der Software nicht mehr lizenziert.

Im Falle einer Doppel-Lizenzierung lässt sich der Schadensersatz ausnahmsweise relativ einfach berechnen. Der Lizenzgeber muss dazu nur einen Blick auf sein OEM-Business werfen und die Lizenzgebühren für den Fall der legitimen Nutzung von Anfang an berechnen. Double Licensing ist nicht der einzige Fall dieser Art, aber er ist anschaulich und er kommt häufig vor.

Fazit

Open Source ist ein unverzichtbares und kritisches Element der modernen Softwareentwicklung. Das Tempo der Softwareentwicklung nimmt weiter zu, Code wird immer komplexer. Damit steigt auch der Bedarf, Open-Source-Komponenten in Echtzeit zu verwalten.

Unternehmen und juristische Berater sollten deshalb von sich aus aktiv werden. Sie sollten vor allem darüber nachdenken, wie ihr Unternehmen Open-Source-Code einsetzt und wie die betreffenden Produkte verbreitet werden, und, ob diese Prozesse den Geschäfts-, Sicherheits- und Compliance-Zielen entsprechen. Die Herausforderungen sind zugegebenermaßen vielschichtig. Der erste Schritt ist immer eine Analyse dessen, wie gut ein Unternehmen über die Verwendung von Code in seinen Produkten Bescheid weiß. Juristische Berater sollten unbedingt die nötige Expertise im Bereich Open Source mitbringen, um ihre Mandaten angemessen zu beraten.

Matthew Jacobs, Director, Legal Counsel, Synopsys

