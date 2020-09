In 3 Schritten zur passenden Office-Version

Unternehmen, die noch Office 2010 einsetzen, sollten schnellstens auf eine neuere Version wechseln. Denn am 13. Oktober 2020 werden der Support und die Sicherheits-Updates für das Produkt eingestellt. Viele IT-Verantwortliche kennen nur die beiden Upgrade-Alternativen, die Microsoft anbietet: den Wechsel ins Office 365-Abo oder den Kauf des teuren Office 2019. Dabei gibt es wesentlich günstigere Optionen: Auf dem Gebrauchtmarkt sind neben deutlich preiswerteren 2019er-Lizenzen weiterhin die bewährten Versionen 2016 und 2013 erhältlich – zu niedrigen Preisen.

»Die beste Version ist nicht die neueste, sondern die, die am besten zum Bedarf eines Unternehmens passt«, sagt Jennifer Schneider, Geschäftsführerin beim Gebrauchtsoftware-Händler usedSoft Deutschland. »Die Software muss alle benötigten Funktionen bieten, sich in die bestehende IT-Landschaft einfügen und dabei so günstig wie möglich sein.« Welche Office-Variante die richtige ist, lässt sich in drei Schritten herausfinden:

Kaufen oder abonnieren? Das passende Bezugsmodell auswählen.

Software lässt sich heutzutage neu oder gebraucht kaufen, leasen oder abonnieren. Welche Bezugsart die richtige ist, hängt vor allem vom Budget ab. Gebrauchte Software ist grundsätzlich günstiger als neue, wobei das Produkt dieselbe Qualität hat. Schließlich nutzt sich eine Lizenz nicht ab. Bis zu 50 % gegenüber dem Neupreis lassen sich auf dem Gebrauchtmarkt sparen. Auch Abos locken mit günstigen Preisen. Allerdings können sich Abonnements auf Dauer als kostenintensiv entpuppen, während beim Hersteller dank wiederkehrender Einnahmen die Kasse klingelt.

Vor allem Unternehmen, die in einem finanziellen Engpass stecken, zahlen lieber monatlich einen überschaubaren Betrag als einmalig zu investieren. Auch wenn das verständlich ist, lohnt sich die Kalkulation der Ausgaben über einen längeren Zeitraum. Zum Beispiel kostet Microsoft 365 Business Standard pro Nutzer aktuell 10,50 Euro im Monat – also 126 Euro pro Jahr. Der Preis für eine gebrauchte Standard-Lizenz liegt je nach Version zwischen 80 und 190 Euro – und das nur ein Mal. Schon nach 8 bis 18 Monaten schlägt das Abo in Summe also deutlich mehr zu Buche als eine gekaufte Lizenz. Unternehmen sollten sich daher fragen, ob sie sich diese laufenden Kosten sparen können.

Office 2013, 2016 oder 2019? Die passende Version auswählen.

Fällt die Wahl auf den einmaligen Kauf einer Office-Suite, stehen die Versionen 2013, 2016 und 2019 zur Auswahl. Microsoft selbst bietet nur die aktuellste Variante an, die deutlich teurer ausfällt als ihre Vorgänger. Auf dem Gebrauchtmarkt ist Office 2019 deutlich günstiger und bis zu 50 % unter Neupreis erhältlich. Gegenüber früheren Versionen bringt Office 2019 einige verbesserte Details mit sich. Dazu gehören zum Beispiel neue Animationsarten in PowerPoint und neue Diagramme für die Datenanalyse in Excel. »Unternehmen sollten genau prüfen, ob sie die neuen Funktionen überhaupt benötigen und wieviel ihnen diese wert sind«, rät Schneider. Wer Office 2019 bevorzugt, sollte außerdem die Systemanforderungen beachten. Im Gegensatz zu früheren Versionen ist die Installation auf einem Rechner nur noch unter Windows 10 möglich. Laut Microsoft werden außerdem mindestens ein 1,6 GHz-Prozessor und 4 GB freier Speicher benötigt.

Geringer fallen die Systemanforderungen bei der Vorgängerversion 2016 aus, die weiterhin gebraucht erhältlich ist. Microsoft hat bereits in dieser Version nützliche Features eingeführt, die die Zusammenarbeit mehrerer Nutzer und die Anbindung an Cloud-Dienste vereinfachen. »Bei unseren Kunden ist Office 2016 am beliebtesten«, so Schneider. »Die Version ist wesentlich günstiger als Office 2019 und bietet trotzdem einen breiten Funktionsumfang, der den meisten Unternehmen vollkommen genügt. Das Programm hat sich außerdem in der Praxis bewährt und ist frei von Kinderkrankheiten.« Sowohl Office 2016 als auch 2019 werden mindestens bis zum 14. Oktober 2025 unterstützt – ein weiterer Grund, warum viele Unternehmen das günstigere Office 2016 vorziehen.

Die preiswerteste Variante ist Office 2013. Diese Version reicht etwa Unternehmen aus, die vor allem die grundlegenden Funktionen von Word, Excel und PowerPoint nutzen. »IT-Verantwortliche sollten darauf achten, dass alle verfügbaren Service Packs, Patches und Updates installiert sind«, empfiehlt Schneider. »Damit werden nicht nur eventuelle Kompatibilitätsprobleme behoben, sondern auch Sicherheitslücken geschlossen. Dies gilt übrigens für jede Office-Version.«

Standard oder Professional Plus? Die passende Edition auswählen.

Alle Office-Versionen werden in unterschiedlichen Editionen angeboten, die unterschiedliche Komponenten enthalten. Interessant für Unternehmen sind »Standard« und »Professional Plus«. Bereits das Standard-Paket liefert eine umfangreiche Grundausstattung an Programmen. Zum Beispiel enthält Office 2019 Standard neben Outlook, Word, Excel und PowerPoint auch das Publishing- und Layout-Programm Publisher sowie Zugang zum digitalen Notizblock OneNote. Das reicht den meisten Unternehmen mehr als aus.

Die »Professional Plus«-Edition beinhaltet darüber hinaus auch die Datenbankanwendung Access. Auch ein Skype for Business-Client für Videokonferenzen ist enthalten. Dieser lässt sich zusammen mit einem entsprechenden Server oder Online-Dienst nutzen. Weitere zusätzliche Funktionen sind zum Beispiel die Add-Ins Inquire und Power Pivot für Excel. »Es lohnt sich, alle erhältlichen Office-Optionen zu vergleichen«, resümiert Schneider. »Dank dem großen Angebot auf dem Gebrauchtsoftware-Markt kann jedes Unternehmen eine genauso günstige wie passende Lösung für sich finden.«

Auf dem usedSoft-YouTube-Kanal werden die grundlegenden Unterschiede der beiden Office-Editionen »Standard« und »Professional Plus« in einem kurzen Video-Clip erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=3_HEj_VexyA