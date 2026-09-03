Whitepaper: KI in der Hightech-Industrie – Beherrschung von Komplexität wird zum entscheidenden Faktor

Neues Whitepaper zeigt die Rolle von PLM und Digital Thread für den erfolgreichen KI-Einsatz.
Innovationskraft und Verwundbarkeit liegen in der Hightech- und Elektronikindustrie oft nah beieinander. Je leistungsfähiger die Produkte und je globaler die Lieferketten sind, desto größer wird die Gefahr einer Kluft zwischen technologischem Anspruch und operativer Kontrolle. Treiber dieser Entwicklung sind wachsende Abhängigkeiten, immer mehr Schnittstellen sowie strengere regulatorische Anforderungen. In ihrem neuen Whitepaper »Von Datensilos zu resilienten Hightech-Unternehmen« zeigen die Experten von Aras, warum die Beherrschung von Komplexität zur Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird.
Vom Halbleiterhersteller bis zum Luftfahrt- oder Rüstungskonzern: Unternehmen aus der Hightech- und Elektronikindustrie entwickeln heute Produkte, die Software, Sensorik, Konnektivität und zunehmend auch KI-Funktionen vereinen. Neue Teilgebiete wie die Photonik erweitern die technologische Basis zusätzlich. Hinzu kommen verschärfte Anforderungen an Lieferketten und Compliance. Damit sehen sich viele Unternehmen einer Herausforderung gegenüber, die sich nicht allein mit neuen Tools lösen lässt: Sie müssen die Kontrolle über ihre Produktdaten, Prozesse und Abhängigkeiten zurückgewinnen.
Genau das ist Thema des neuen Aras-Whitepapers »Von Datensilos zu resilienten Hightech-Unternehmen: Wie Product Lifecycle Management Produktkomplexität, Lieferkettenrisiken und Änderungsprozesse sicher beherrschbar macht«. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Digital-Thread-Lösungen für das Product-Lifecycle-Management (PLM) und die Engineering-KI.
»Viele Unternehmen investieren derzeit in KI oder Automatisierung. Doch die messbaren Ergebnisse sind oft enttäuschend, der große Effizienzschub bleibt aus«, sagt Leon Lauritsen, CEO von Aras. »Der Grund dafür liegt aber nicht in den neuen Werkzeugen, sondern in der Struktur davor: Ohne konsistente, vernetzte Produktdaten bleibt selbst die beste Technologie wirkungslos. Komplexität lässt sich nicht mit einem weiteren Tool beherrschen, sondern nur mit einer belastbaren Datenbasis.«
PLM wird vom Dokumentationssystem zur Entscheidungsgrundlage
Genau hier setzen moderne PLM-Plattformen an. Sie ermöglichen die Verknüpfung von Daten aus Bereichen wie Entwicklung, Qualität, Compliance und Lieferantenmanagement, die in getrennten Systemen gespeichert sind. So wird die Grundlage für einen belastbaren Digital Thread in Echtzeit geschaffen. Dieser verbindet über den gesamten Lebenszyklus hinweg Produktinformationen, Änderungen, Qualitätsdaten, Lieferanteninformationen und Compliance-Anforderungen miteinander.
»PLM war lange ein Dokumentationssystem. Heute ermöglicht es eine ganzheitliche Entscheidungsgrundlage«, sagt Lauritsen. »Es reicht nicht mehr, zu wissen, was sich geändert hat. Unternehmen müssen verstehen, was eine Änderung für F&E, Fertigung, Lieferkette und Compliance bedeutet – und das in Echtzeit. Genau dafür braucht es einen durchgängigen Digital Thread.«
Wie das in der Praxis aussieht, zeigen zwei Beispiele aus dem Whitepaper: Der Smart-Meter-Hersteller Kamstrup nutzt das Aras-PLM, um Produktdaten zu standardisieren und die Resilienz seiner Lieferkette zu stärken. Das Schweizer Deep-Tech-Unternehmen Lightium wiederum setzt auf die Flexibilität der Aras-Plattform, um Entwicklungsdaten, Simulationen und Designprozesse photonischer Lösungen für KI-Rechenzentren der nächsten Generation miteinander zu verbinden.
Digital Thread als Voraussetzung für industrielle KI
Die Bedeutung des Digital Threads wird laut Aras weiter zunehmen, da der Erfolg von KI-Anwendungen direkt von der Qualität, Aktualität und Nachvollziehbarkeit der zugrunde liegenden Daten abhängt. »Die Frage ist nicht mehr, ob Unternehmen KI einsetzen«, sagt Matthias Fohrer, der bei Aras als Vice President das EMEA-Geschäft verantwortet. »Die Frage ist, ob ihre Daten- und Prozesslandschaft dafür überhaupt bereit ist. Ohne Digital Thread bleibt KI ein Pilotprojekt. Mit Digital Thread wird sie skalierbar.«
Das Whitepaper liefert neben einer Risikoanalyse auch konkrete Handlungsempfehlungen und Praxisbeispiele aus der Hightech- und Elektronikindustrie und steht ab sofort kostenlos unter folgendem Link zum Download bereit: https://aras.com/de/resources/all/wp-from-fragmented-data-to-high-tech-resilience
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