Die Mitarbeiterbindung steigt, aber die Motivation sinkt

Trotz stabilerer Arbeitsplatzstrategien zeigt der »Arbeitsplatz Trendreport 2026« eine deutliche Kluft zwischen dem Potenzial moderner Arbeitsumgebungen und der tatsächlichen Performance der Mitarbeitenden [1]. Während Unternehmen Produktivität weiterhin über Effizienz messen, erleben Beschäftigte ihren Arbeitsalltag zunehmend als von Reibungsverlusten geprägt. Motivation sinkt, Unsicherheit wächst – selbst die rasante Einführung von KI verstärkt diese Spannungen eher, als sie zu lösen. Der Bericht zeigt: Erst ein ganzheitlich abgestimmtes Ökosystem aus Raum, Technologie, Prozessen und Kultur kann die Lücke zwischen Anspruch und Realität schließen.

Zentrale Ergebnisse des Reports sind:

Wachsende Kluft zwischen Potenzial und tatsächlicher Performance

Unternehmen definieren Produktivität weiterhin über Effizienz und Output, während Mitarbeitende Produktivität zunehmend als Motivation, Sinnhaftigkeit und Beitrag zu Zielen verstehen.

Diese Diskrepanz führt zu Fehlinterpretationen und ineffektiven Investitionen.

Motivation sinkt – trotz steigender Mitarbeiterbindung

Mitarbeitende bleiben zwar im Unternehmen, fühlen sich aber weniger motiviert.

Niedrig motivierte Mitarbeitende definieren Produktivität rein transaktional (»beschäftigt sein«), hoch motivierte dagegen strategisch (»Wert schaffen«).

Größtes Hindernis: Reibungsverluste im Arbeitsalltag

Nicht fehlende Tools, sondern ineffiziente Prozesse, unklare Abläufe und mangelnde Systemintegration bremsen die Leistung.

Wichtigste Schmerzpunkte: eingeschränkte Flexibilität bei Büroanwesenheit (28 %) ineffiziente Arbeitsplätze unzureichende Kollaborationstools



Arbeitsplatz als Leistungshebel – aber Investitionen greifen oft nicht

53 % sehen den Arbeitsplatz als System, das Leistung fördert oder behindert.

Nur die Hälfte glaubt, dass ihr Unternehmen richtig investiert.

20 % sehen keinen Nutzen aus bisherigen Maßnahmen zu Raum, Tools oder Technologie.

Produktivität: KPI vs. gelebte Erfahrung

Unternehmen messen weiterhin klassische KPIs, während Mitarbeitende Motivation und Zufriedenheit als bessere Indikatoren sehen.

23 % der Führungskräfte kennen keine formalen Produktivitäts-KPIs – erschwert ROI-Nachweis und Investitionsentscheidungen.

KI-Einführung steigt rasant – Wahrnehmung variiert stark

KI-Nutzung steigt von 59 % auf 75 %.

Senior Leaders sind optimistischer, jüngere Mitarbeitende eher verunsichert.

Besonders die am wenigsten motivierten Mitarbeitenden haben Kompetenzsorgen.

Der Arbeitsplatz muss als Ökosystem gedacht werden

Produktivität entsteht, wenn Raum, Technologie, Kultur, Prozesse und Services aufeinander abgestimmt sind.

Ziel: bessere Konzentration, bessere Zusammenarbeit, höherer Beitrag.

Fazit.

Der Bericht zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen Unternehmenssicht und Mitarbeitererfahrung. Produktivität wird zunehmend durch Motivation, Klarheit, reibungsarme Abläufe und sinnvolle Technologieeinsätze bestimmt. KI verstärkt die Dynamik, schafft aber auch Unsicherheiten. Unternehmen müssen den Arbeitsplatz als integriertes Ökosystem gestalten, um Potenzial in echte Performance zu verwandeln.

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