KI-Fabrik vor Ort: Warum On-Premises-Inferenz die Wirtschaftlichkeit von Enterprise-KI neu definiert

Mit jeder Anfrage steigen die Kosten: Sobald generative KI im Produktivbetrieb angekommen ist, wird die Inferenz zum entscheidenden Faktor für Wirtschaftlichkeit, Datenhoheit und Verfügbarkeit. Paul Speciale, Chief Strategy Officer bei Scality, erläutert, warum Unternehmen ihre KI-Workloads nicht mehr pauschal in die Public Cloud verlagern sollten, welche Rolle Speicher im KV-Cache spielt und weshalb ein hybrides Betriebsmodell die nächste Entwicklungsphase der KI-Infrastruktur prägt.

Management Summary

Inferenz ist der neue Kostentreiber: Cloudbasierte Inferenz skaliert mit der Nutzung. Gerade erfolgreiche KI-Anwendungen werden im Betrieb teuer, während sich die Grundlast bei hohem Anfragevolumen gut planen lässt.

Cloudbasierte Inferenz skaliert mit der Nutzung. Gerade erfolgreiche KI-Anwendungen werden im Betrieb teuer, während sich die Grundlast bei hohem Anfragevolumen gut planen lässt. Modellkontrolle wird Architekturparameter: Wer Open-Weight-Modelle auf eigener Infrastruktur betreibt, bestimmt Versionen, Tests und Lebenszyklen selbst und ist unabhängig von Änderungen externer Anbieter.

Wer Open-Weight-Modelle auf eigener Infrastruktur betreibt, bestimmt Versionen, Tests und Lebenszyklen selbst und ist unabhängig von Änderungen externer Anbieter. Storage wird Teil der Inferenzarchitektur: Ein persistenter, gemeinsam genutzter KV-Cache spart teure GPU-Rechenzeit, verkürzt Antwortzeiten und senkt die Kosten pro Anfrage.

Ein persistenter, gemeinsam genutzter KV-Cache spart teure GPU-Rechenzeit, verkürzt Antwortzeiten und senkt die Kosten pro Anfrage. Souveränität und Resilienz sind Pflicht: Standort der Verarbeitung, Daten-Governance, unveränderbare Backups und getestete Wiederherstellung gehören von Beginn an zur KI-Architektur.

Standort der Verarbeitung, Daten-Governance, unveränderbare Backups und getestete Wiederherstellung gehören von Beginn an zur KI-Architektur. Hybrid statt entweder-oder: Konstante, sensible und versionskritische Workloads gehören auf kontrollierte Infrastruktur, flexible Lastspitzen bleiben in der Public Cloud.

On-Premises-Inferenz verändert die KI-Fabrik grundlegend

Je intensiver ein Unternehmen KI-Anwendungen einsetzt, desto höher beziffern sich die damit verbundenen Betriebskosten. Sie steigen mit jeder Anfrage an einen Chatbot, jeder Codegenerierung durch einen Entwickler und mit jedem zusätzlichen Arbeitsschritt eines KI-Agenten.

Public-Cloud-Dienste haben die erste Phase der generativen KI ermöglicht. Sie haben Unternehmen die Möglichkeit gegeben, von ersten Experimenten zu konkreten Prototypen überzugehen, ohne dafür zunächst eine eigene Infrastruktur aufbauen zu müssen. Im Produktivbetrieb ändern sich jedoch die Rahmenbedingungen grundlegend. Wenn KI zunehmend in die Softwareentwicklung, den Kundenservice, die Datenanalyse sowie in agentenbasierte Workflows integriert wird, entwickelt sie sich zu einem kontinuierlichen Bestandteil dessen, was heute häufig als »KI-Fabrik« bezeichnet wird. Die Inferenz stellt dabei die eigentliche Produktionslinie dar.

Unternehmen müssen daher zunehmend bewerten, welche Kosten jede einzelne Inferenzanfrage verursacht, wo sensible Informationen verarbeitet werden, wie sich Modelländerungen auf Anwendungen auswirken und wie viel Kontrolle sie schlussendlich über die Technologie behalten möchten, die ihren geschäftskritischen Prozessen zugrunde liegt.

In unseren Gesprächen mit IT-Teams aus Unternehmen hat sich diese Fragestellung im Laufe dieses Jahres zunehmend von den Innovationslaboren in die Infrastruktur- und IT-Budgets verlagert. Anstatt grundsätzlich davon auszugehen, dass jede KI-Workload in der Public Cloud betrieben werden muss, entscheiden Unternehmen heute gezielter, wo sich Inferenz aus betrieblicher und wirtschaftlicher Sicht am sinnvollsten realisieren lässt. Bei vielen geschäftskritischen Workloads bedeutet dies, die KI näher an die Unternehmensdaten heranzubringen.

Inferenz verändert die Wirtschaftlichkeit von Enterprise-KI

Das Thema Training hat die Diskussion rund um KI-Infrastrukturen lange dominiert, nicht zuletzt aufgrund des enormen Bedarfs an GPUs, Speicherressourcen und Daten. Im produktiven Einsatz ist die Inferenz jedoch mindestens ebenso relevant. Im Gegensatz zum Modelltraining erfolgt die Inferenz kontinuierlich im laufenden Betrieb.

Bei den meisten Unternehmensanwendungen sinken die Kosten pro Nutzer mit zunehmender Verbreitung und Auslastung. Bei cloudbasierter Inferenz zeigt sich hingegen ein gegenläufiger Effekt: mit steigender Nutzung nehmen auch die Betriebskosten zu. Dadurch können gerade die erfolgreichsten KI-Anwendungen zu den kostenintensivsten Lösungen im laufenden Betrieb werden.

Cloudbasierte KI wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen, insbesondere wenn Unternehmen schnell auf neue Modelle zugreifen oder flexibel skalierbare Kapazitäten benötigen. Bei einer kontinuierlichen Inferenz mit hohem Anfragevolumen stellt sich die Situation jedoch anders dar. Hier besteht eine relativ gut vorhersehbare Grundlast, die für eine unternehmenseigene Infrastruktur spricht, deren Kosten sich langfristig planen und budgetieren lassen.

On-Premises-Inferenz bietet Unternehmen somit eine echte Alternative zu einem Betriebsmodell, bei dem die Public Cloud grundsätzlich als Standardumgebung für sämtliche KI-Anwendungsfälle betrachtet wird.

Auch die Kontrolle über das Modell ist entscheidend

Die Kosten stellen allerdings nur einen Teil der Gesamtbetrachtung dar. KI-basierte Anwendungen hängen unmittelbar vom Verhalten des zugrunde liegenden Modells ab. Dazu gehören unter anderem die Modellversion, die Quantisierung sowie die jeweiligen Leistungsmerkmale.

Werden diese Faktoren von einem externen Anbieter kontrolliert, können Änderungen unmittelbare Auswirkungen auf die darauf aufbauenden Anwendungen und Workflows haben. Während dies in einer Experimentierphase noch beherrschbar ist, gewinnt das Thema erheblich an Bedeutung, sobald KI produktive Anwendungen unterstützt oder direkt in geschäftliche Prozesse eingebunden ist.

Der Betrieb von Open-Weight-Modellen auf einer vom Unternehmen kontrollierten Infrastruktur ermöglicht ein anderes Betriebsmodell. Unternehmen können selbst bestimmen, wann Modelländerungen vorgenommen werden, neue Versionen vor ihrer Einführung umfassend testen und die Lebenszyklen der Modelle auf die Anforderungen ihrer Anwendungen abstimmen. Nicht jedes Unternehmen muss sämtliche Modelle selbst betreiben. Die Kontrolle über Modelle entwickelt sich jedoch zunehmend zu einem eigenständigen Architekturparameter, gleichrangig mit Leistung, Kosten und Verfügbarkeit.

Das Ziel: KI näher an die Daten bringen

Auch der Ort, an dem Inferenz ausgeführt wird, beeinflusst den Umgang mit Unternehmensdaten. KI-Anwendungen erfordern Zugriff auf Dokumente, proprietären Quellcode und betriebliche Informationen. Agentenbasierte Anwendungen können darüber hinaus erhebliche Mengen an Zustandsinformationen benötigen, da sie den Kontext über lange, mehrstufige Workflows hinweg aufrechterhalten müssen.

Die kontinuierliche Übertragung dieser Informationen zwischen Unternehmenssystemen und externen KI-Diensten kann zusätzliche Kosten, Latenzen sowie komplexe Anforderungen an die Daten-Governance verursachen.

Wird die Inferenz hingegen unmittelbar in der Nähe der Daten ausgeführt, lassen sich unnötige Datenbewegungen reduzieren. Gleichzeitig verbleiben die von der KI verwendeten Informationen innerhalb der vom Unternehmen kontrollierten Umgebung.

Storage wird zum Bestandteil der Inferenzarchitektur

In der bisherigen KI-Diskussion spielte Speicher häufig nur eine unterstützende Rolle. Speicherinfrastrukturen dienten primär zur Ablage von Trainingsdatensätzen und Modelldateien. Mit der zunehmenden Bedeutung der Inferenz verändert sich diese Rolle grundlegend.

Bei der Verarbeitung eines Prompts durch ein Large Language Model (LLM) wird ein sogenannter Key-Value-Cache (KV-Cache) aufgebaut. Dabei handelt es sich um einen temporären Arbeitsspeicher, in dem der bereits berechnete Kontext vorgehalten wird.

Dieser Cache befindet sich üblicherweise im GPU-Speicher, einer der teuersten Ressourcen innerhalb der gesamten Infrastruktur. Ist dessen Kapazität ausgeschöpft, muss der gespeicherte Kontext gegebenenfalls verworfen werden. Kehrt ein Benutzer oder ein Agent später zu demselben Dokument zurück, müssen die entsprechenden Informationen erneut verarbeitet werden. Agentenbasierte Workflows verschärfen dieses Problem zusätzlich, da KI-Agenten häufig wiederholt auf umfangreiche Kontextinformationen zugreifen.

Wird dieser Zustand auf eine gemeinsam genutzte, persistente Speicherebene ausgelagert, können Modelle bereits geleistete Rechenarbeit wiederverwenden, anstatt dieselben Berechnungen erneut durchzuführen. Das verkürzt die Antwortzeiten und ermöglicht es insgesamt, GPU-Ressourcen stärker auf die Generierung neuer Ergebnisse zu konzentrieren. Speicher ist damit nicht länger nur ein passives Datenarchiv, sondern wird zu einem direkten Stellhebel für die Kosten jeder einzelnen Inferenzanfrage.

KI-Souveränität wird zur Infrastrukturentscheidung

Der Betrieb von Inferenzsystemen On-Premises bestimmt, an welchem Ort Informationen verarbeitet werden. Für Unternehmen, die sensible Informationen verarbeiten, kann der Standort beziehungsweise die rechtliche Zuständigkeit der KI-Verarbeitung ebenso wichtig sein wie der physische Speicherort der zugrunde liegenden Daten. Unternehmen müssen daher nicht nur wissen, wo ihre Informationen gespeichert sind. Sie müssen auch nachvollziehen können, wo Prompts verarbeitet werden, wo der Modellkontext vorgehalten wird und wer die Software kontrolliert, die diese Informationen verarbeitet.

Eine On-Premises-Infrastruktur kann einen Teil dieser Anforderungen erfüllen, indem geschäftskritische Modelle, Daten und Inferenzprozesse innerhalb einer vom Unternehmen kontrollierten Umgebung verbleiben. Das bedeutet keineswegs, dass Unternehmen vollständig auf KI-Dienste aus der Public Cloud verzichten müssen. Vielmehr bietet ein hybrides Betriebsmodell die Möglichkeit, die jeweilige Infrastruktur gezielt an die Anforderungen der einzelnen Workloads anzupassen: Public-Cloud-Umgebungen dort, wo Flexibilität und der Zugriff auf externe Dienste im Vordergrund stehen, und kontrollierte Infrastrukturen dort, wo Datensouveränität, planbare Kostenstrukturen, Modellkontrolle sowie der Schutz sensibler Daten entscheidend sind.

Produktive KI erfordert eine hochverfügbare und ausfallsichere Infrastruktur

Der On-Premises-Betrieb der Inferenz macht die zugrunde liegende Infrastruktur zu einem integralen Bestandteil der Geschäftskontinuität. Der Ausfall eines experimentellen Chatbots mag lediglich unbequem sein. Fällt hingegen ein KI-System aus, das unmittelbar in die Softwareentwicklung, den Kundenbetrieb oder automatisierte Geschäftsprozesse eingebunden ist, kann dies erhebliche Konsequenzen haben.

Mit der zunehmenden Integration von KI in den operativen Geschäftsalltag müssen Unternehmen deshalb dieselben Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit und Wiederherstellbarkeit stellen wie an alle anderen geschäftskritischen IT-Infrastrukturen. KI-Systeme können nicht zuverlässig arbeiten, wenn die Informationen, auf die sie angewiesen sind, nicht verfügbar, beschädigt oder kompromittiert sind. Ein Agent, der mit verschlüsselten oder manipulierten Daten arbeitet, wird diese Informationen dennoch verarbeiten und seine Aktionen darauf aufbauen, unter Umständen schnell und in großem Umfang.

Schutzmaßnahmen gegen Ransomware, unveränderbare Datensicherungen sowie regelmäßig getestete Wiederherstellungsverfahren müssen daher von Beginn an einen integralen Bestandteil der KI-Architektur darstellen.

Dasselbe gilt für die Governance. Unternehmen benötigen Transparenz darüber, auf welche Daten KI-Systeme zugreifen können, wie diese Daten verwendet und wohin sie übertragen werden. Die Governance muss den gesamten Datenlebenszyklus innerhalb der KI-Infrastruktur abdecken, insbesondere dann, wenn KI-Systeme zunehmend autonome Aufgaben übernehmen.

Die nächste Entwicklungsphase der KI-Infrastruktur basiert auf Wahlfreiheit

Die Diskussion über Enterprise-KI-Infrastrukturen konzentrierte sich bislang verständlicherweise vor allem auf die Bereitstellung ausreichender GPU-Kapazitäten. Rechenleistung bleibt unverzichtbar. Der produktive Einsatz von KI bringt jedoch eine deutlich breitere Palette an Anforderungen mit sich. Unternehmen müssen entscheiden, wo ihre Inferenz-Workloads ausgeführt werden sollen, welche Modelle sie selbst betreiben möchten, wie sie mit dem steigenden Ressourcenbedarf umgehen und wie sie ihre Unternehmensdaten sicher und unter eigener Kontrolle halten können.

Das Ergebnis dürfte eine zunehmend hybride und verteilte KI-Infrastruktur in Unternehmen sein. Während bestimmte Workloads weiterhin in Public-Cloud-Umgebungen verbleiben, lassen sich andere On-Premises oder in souveränen Infrastrukturumgebungen betreiben. Entscheidend ist dabei, dass Unternehmen über die notwendige Kontrolle und Flexibilität verfügen, um jede Workload entsprechend ihren technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Anforderungen optimal zu platzieren. Mit dem Übergang von der Experimentierphase in den produktiven Geschäftsalltag werden Infrastrukturentscheidungen zunehmend darüber entscheiden, ob Unternehmen KI wirtschaftlich, sicher und zuverlässig skalieren können.

Ein sinnvoller nächster Schritt besteht für die meisten Unternehmen zunächst darin, ihre bestehenden und geplanten Inferenz-Workloads systematisch zu erfassen. Welche Workloads weisen eine konstante und gut prognostizierbare Auslastung auf? Welche verarbeiten besonders sensible Daten? Welche sind in besonderem Maße auf stabile Modellversionen angewiesen? Genau diese Workloads sind die naheliegendsten Kandidaten für den Betrieb auf einer Infrastruktur, die das Unternehmen selbst kontrolliert.

Paul Speciale , Chief Strategy Officer, Scality

Tipps für die Praxis

01 Workloads erfassen Inventarisieren Sie bestehende und geplante Inferenz-Workloads nach Auslastung, Datensensibilität und Abhängigkeit von stabilen Modellversionen. 02 Auslastung realistisch bewerten Rechnen Sie On-Premises nur für die dauerhafte Grundlast. Eine hohe, konstante Auslastung ist die Voraussetzung für den Kostenvorteil [9]. 03 Gesamtkosten betrachten Berücksichtigen Sie Hardware, Energie, Kühlung, Netzwerk, Speicher und vor allem Personal, nicht nur den Preis pro Token [9][8]. 04 Modelle gezielt verteilen Leiten Sie einfache Anfragen an kleinere lokale Modelle und anspruchsvolle Aufgaben an Cloud-Modelle [8]. 05 KV-Cache-Strategie planen Prüfen Sie Offloading in Stufen (GPU-Speicher, Arbeitsspeicher, NVMe, vernetzter Speicher) und messen Sie, ob der Zugriff schneller ist als die Neuberechnung [4]. 06 Modelllebenszyklus festlegen Definieren Sie, wann neue Modellversionen getestet und freigegeben werden. 07 Resilienz einplanen Sehen Sie unveränderbare Backups, Ransomware-Schutz und regelmäßige Wiederherstellungstests von Anfang an vor. 08 Governance dokumentieren Halten Sie fest, auf welche Daten KI-Systeme zugreifen, wo Prompts verarbeitet und wo Kontexte gespeichert werden.

Die Tipps im Detail mit Praxisbeispielen

Hinweis: Die Praxisbeispiele sind illustrative Szenarien zur Veranschaulichung und keine Kundenfälle. Zahlen mit Quellenangabe stammen aus der Recherche.

1. Workloads erfassen

Vorgehen: Erstellen Sie ein Inventar aller produktiven und geplanten KI-Anwendungen. Erfassen Sie je Workload Anfragevolumen, Lastverlauf über Tag und Woche, verarbeitete Datenklassen, genutztes Modell und Verfügbarkeitsanforderung. Bewerten Sie jede Workload anhand der drei Leitfragen aus dem Artikel: konstante Auslastung, sensible Daten, Bedarf an stabilen Modellversionen.

Praxisbeispiel: Ein Maschinenbauer führt einen Code-Assistenten für Entwickler, einen Service-Chatbot und eine Vertragsanalyse für die Rechtsabteilung. Das Inventar zeigt: Der Code-Assistent läuft werktags konstant, der Chatbot hat saisonale Spitzen, die Vertragsanalyse verarbeitet hochsensible Dokumente. Damit sind Code-Assistent und Vertragsanalyse die ersten Kandidaten für eigene Infrastruktur, der Chatbot bleibt vorerst in der Cloud.

2. Auslastung realistisch bewerten

Vorgehen: Ermitteln Sie die dauerhafte Grundlast, also das Anfragevolumen, das auch an schwachen Tagen nicht unterschritten wird. Dimensionieren Sie die eigene Infrastruktur nur dafür und lassen Sie Spitzen in der Cloud abfangen. Ein Vergleich mit Hyperscaler-Preisen sieht den Break-even erst ab etwa 80 Prozent dauerhafter Auslastung über drei Jahre, viele Produktivteams erreichen laut derselben Quelle nur 40 bis 65 Prozent [9].

Praxisbeispiel: Ein Versicherer misst über acht Wochen die Anfragen an seinen Dokumentenassistenten. Die Grundlast liegt bei rund 60 Prozent der Spitze. Er plant die eigenen GPUs auf diese Grundlast und bucht für Monatsabschlüsse zusätzliche Cloud-Kapazität. So bleibt die eigene Hardware hoch ausgelastet, ohne dass sie für seltene Spitzen überdimensioniert wird.

3. Gesamtkosten betrachten

Vorgehen: Rechnen Sie über einen Zeitraum von mindestens drei bis vier Jahren und stellen Sie Cloud-Kosten (Token- oder GPU-Stunden-Preise, Datenübertragung) den Eigenbetriebskosten gegenüber: Hardware-Abschreibung, Strom und Kühlung, Netzwerk, Speicher, Rack oder Rechenzentrumsfläche, Wartung und Personal. In einer Beispielrechnung für einen Server mit acht H100-GPUs lagen die jährlichen Gesamtkosten bei etwa 237.000 bis 316.000 US-Dollar, wobei über drei Jahre das Personal der größte Einzelposten war [9]. Betrachten Sie zudem den Energiebedarf pro Anfrage, da er zunehmend in Nachhaltigkeitsberichte einfließt [8].

Praxisbeispiel: Die IT eines Handelskonzerns vergleicht zunächst nur Hardwarepreis gegen API-Rechnung und kommt auf einen deutlichen Vorteil für den Eigenbetrieb. Nach Aufnahme von Betrieb (halbe Stelle), Strom und Kühlung schrumpft der Vorteil spürbar. Die Entscheidung fällt dennoch für den Eigenbetrieb, weil das Volumen dauerhaft hoch ist und die Daten das Haus nicht verlassen sollen. Die Entscheidung ist nun mit vollständigen Zahlen belegt.

4. Modelle gezielt verteilen

Vorgehen: Führen Sie ein Routing ein, das jede Anfrage nach Schwierigkeit zuordnet: Standardaufgaben wie Klassifikation, Zusammenfassung oder Textentwürfe gehen an kleinere, lokal betriebene Modelle, komplexes Schlussfolgern an leistungsstarke Cloud-Modelle. Ein Anbieter beschreibt ein Beispiel, bei dem sich die Kosten eines Workloads von 50.000 auf 8.000 bis 15.000 US-Dollar pro Monat reduzieren, wenn rund 70 Prozent der Aufrufe an kleinere lokale Modelle gehen (Herstellerangabe) [8].

Praxisbeispiel: Ein Kundenservice leitet E-Mail-Klassifikation und Standardantworten an ein lokal betriebenes Open-Weight-Modell. Nur Eskalationsfälle mit juristischem Bezug gehen an ein großes Cloud-Modell. Die Qualität wird stichprobenartig geprüft, und der Schwellenwert für die Weiterleitung wird monatlich angepasst.

5. KV-Cache-Strategie planen

Vorgehen: Prüfen Sie, wo der KV-Cache heute liegt und wie oft Kontext neu berechnet wird. Wählen Sie eine Speicherhierarchie aus GPU-Speicher, CPU-Arbeitsspeicher, lokalem NVMe und vernetztem Speicher, und stellen Sie sicher, dass jede Ebene schneller als die Neuberechnung ist [4]. Besonders lohnend ist das bei langen Kontexten und wenn mehrere Nutzer oder Agenten wiederholt dieselben Inhalte verwenden, etwa Entwickler, die in der IDE immer wieder denselben Code abfragen [1]. Testen Sie vorab, ob die Anbindung (zum Beispiel PCIe) zum Engpass wird [5].

Praxisbeispiel: Ein Softwarehaus betreibt einen Code-Assistenten für 400 Entwickler, die täglich auf dieselben Repositories zugreifen. Nach der Einführung eines gemeinsam genutzten Cache auf schnellem NVMe-Speicher müssen häufig genutzte Projektkontexte nicht mehr bei jeder Sitzung neu berechnet werden. Die Teams messen Antwortzeit und GPU-Auslastung vor und nach der Umstellung und entscheiden anhand dieser Werte über den Ausbau.

6. Modelllebenszyklus festlegen

Vorgehen: Legen Sie einen festen Prozess fest: Modellversion und Quantisierung werden dokumentiert, neue Versionen laufen zuerst in einer Testumgebung gegen einen Satz von Referenzanfragen, und erst nach Freigabe erfolgt die Umstellung mit Rückfalloption auf die vorherige Version. Vereinbaren Sie Zuständigkeiten und Fristen.

Praxisbeispiel: Eine Bank betreibt ein Open-Weight-Modell für die interne Wissenssuche. Vor jedem Versionswechsel prüft ein Team 200 Referenzfragen auf Antwortqualität und Tonalität. Zwei Wochen nach der Freigabe wird die alte Version noch bereitgehalten, damit bei Auffälligkeiten sofort zurückgewechselt werden kann.

7. Resilienz einplanen

Vorgehen: Behandeln Sie die KI-Plattform wie jedes geschäftskritische System: Definieren Sie Verfügbarkeits- und Wiederherstellungsziele, sichern Sie Modelle, Cache-Daten und Quelldaten in unveränderbaren Backups, trennen Sie Backup-Zugänge von der Produktion und üben Sie die Wiederherstellung regelmäßig. Ein Agent, der mit manipulierten Daten arbeitet, verarbeitet sie unter Umständen schnell und in großem Umfang weiter.

Praxisbeispiel: Ein Logistikunternehmen simuliert halbjährlich einen Ransomware-Angriff auf seine KI-Plattform. Das Team prüft, ob Modelle, Vektordatenbank und Konfiguration aus unveränderbaren Kopien innerhalb des vereinbarten Zeitfensters wiederhergestellt werden können, und dokumentiert Abweichungen.

8. Governance dokumentieren

Vorgehen: Führen Sie ein Verzeichnis, das je KI-Anwendung festhält, auf welche Datenquellen zugegriffen wird, wo Prompts verarbeitet werden, wo Kontext und Cache liegen und wer die Software kontrolliert. Ergänzen Sie Zugriffsrechte, Aufbewahrungsfristen und Protokollierung, vor allem für autonome Agenten.

Praxisbeispiel: Ein Krankenhausverbund dokumentiert für seinen Assistenten zur Entlassbriefe-Erstellung, dass Prompts und Kontext ausschließlich im eigenen Rechenzentrum verarbeitet werden. Dieses Verzeichnis dient dem Datenschutzbeauftragten als Grundlage für die Prüfung und beschleunigt künftige Freigaben neuer Anwendungen.

FAQ: Häufige Fragen zur On-Premises-Inferenz

Was ist Inferenz und warum ist sie ein Kostenfaktor?

Inferenz bezeichnet den laufenden Betrieb eines trainierten Modells, also jede Antwort auf eine Anfrage. Anders als das Training fällt sie kontinuierlich an. Bei cloudbasierter Nutzung steigen die Kosten mit dem Anfragevolumen, bei Spitzen oft schneller als das Budget: Ein Workflow mit 2 Mio. Tokens pro Tag im Pilotbetrieb kann in der Produktion 80 Mio. Tokens pro Tag erreichen [8].

Ab wann lohnt sich On-Premises-Inferenz wirtschaftlich?

Das hängt von Modellgröße, Volumen und Auslastung ab. Eine Studie sieht Amortisationszeiten von wenigen Monaten bei kleinen, rund zwei Jahren bei mittleren und etwa fünf Jahren bei großen Modellen. Sie nennt als Zielgruppe vor allem Organisationen mit sehr hohem Volumen (ab 50 Mio. Tokens pro Monat) oder strengen Vorgaben zum Datenstandort [7]. Ein Vergleich mit Hyperscaler-Preisen sieht den Break-even erst ab 80 Prozent dauerhafter Auslastung über drei Jahre, während viele Produktivteams nur 40 bis 65 Prozent erreichen [9].

Was ist der KV-Cache?

Der Key-Value-Cache speichert die Aufmerksamkeitsdaten (Keys und Values) der bereits verarbeiteten Tokens, damit das Modell sie nicht bei jedem Schritt neu berechnen muss. Er wächst linear mit der Länge des Kontexts [1][2].

Wie groß kann ein KV-Cache werden?

Bei einem Prompt mit 128.000 Tokens auf Llama 3.1 70B belegt der KV-Cache rund 40 GB Speicher auf dem Beschleuniger [3][6]. Bei mehreren gleichzeitigen Nutzern übersteigt das schnell den GPU-Speicher einer einzelnen H100 mit 80 GB [6].

Was bedeutet KV-Cache-Offloading?

Beim Offloading werden inaktive oder selten genutzte Cache-Daten aus dem teuren GPU-Speicher in günstigere Ebenen wie CPU-Arbeitsspeicher, lokale SSDs oder vernetzten Speicher verlagert und bei Bedarf zurückgeladen. So entfällt die Neuberechnung, und GPU-Ressourcen bleiben für neue Anfragen frei [1][2].

Welche Anforderungen stellt das an die Speicherinfrastruktur?

Entscheidend sind hoher Durchsatz und niedrige Latenz. Der Zugriff muss schneller sein als eine Neuberechnung, sonst bringt Offloading nichts [4]. Ein Praxisbeispiel: Die Speicherpartner Vast und WEKA erreichten in einem Test mit NVIDIA Dynamo 35 GB/s zu einer einzelnen H100 und bis zu 270 GB/s über acht GPUs [2]. Zu beachten ist, dass bei Offloading in den CPU-Arbeitsspeicher die PCIe-Anbindung zum Engpass werden kann. Eine Untersuchung sah dort bis zu 99 Prozent der Latenz in Datentransfers [5].

Welchen Nutzen hat ein gemeinsam genutzter, persistenter Cache?

Wenn viele Nutzer oder Agenten dieselben Dokumente abfragen, lässt sich der Cache wiederverwenden statt neu berechnen. Ein Anbieter beschreibt, dass das Einspielen eines bereits berechneten Caches für 100.000 Tokens rund 500 Millisekunden dauert und damit die Zeit bis zum ersten Token um etwa 95 Prozent verkürzen kann (Herstellerangabe) [3].

Warum sind Open-Weight-Modelle für Unternehmen interessant?

Sie lassen sich auf eigener Infrastruktur betreiben. Unternehmen entscheiden dann selbst, wann Modellversionen wechseln, und können neue Versionen vor der Einführung testen. Zudem adressiert der lokale Betrieb Bedenken zu Datenschutz, Anbieterwechsel und langfristigen Betriebskosten [7].

Muss man vollständig auf die Public Cloud verzichten?

Nein. Hybride Ansätze betreiben kritische oder hochvolumige Workloads lokal und lagern skalierbare oder latenzunkritische Aufgaben in die Cloud aus [7][8]. Cloud-Elastizität bleibt vor allem bei unvorhersehbaren Lastspitzen sinnvoll.

Welche Rolle spielen Souveränität und Ausfallsicherheit?

Für sensible Daten zählt nicht nur der Speicherort, sondern auch, wo Prompts verarbeitet und Modellkontexte vorgehalten werden. Produktive KI sollte dieselben Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit und Wiederherstellbarkeit erfüllen wie andere geschäftskritische IT-Systeme. Dazu gehören Ransomware-Schutz, unveränderbare Datensicherungen und getestete Wiederherstellungsverfahren (Einschätzung des Autors, siehe Artikel).

Quellen

[1] LLM Inference Handbook: KV cache offloading – https://handbook.modular.com/inference-optimization/kv-cache-offloading/

[2] NVIDIA Technical Blog: How to Reduce KV Cache Bottlenecks with NVIDIA Dynamo, 18.09.2025 – https://developer.nvidia.com/blog/how-to-reduce-kv-cache-bottlenecks-with-nvidia-dynamo/

[3] Everpure Blog: How to Cut LLM Inference Costs with KV Caching, 22.01.2026 – https://blog.everpuredata.com/purely-technical/cut-llm-inference-costs-with-kv-caching/

[4] simplyblock: KV Cache Offloading, 17.06.2026 – https://simplyblock.io/blog/kv-cache-offloading-storage/

[5] Meng, Lee, Wang: Understanding Bottlenecks for Efficiently Serving LLM Inference With KV Offloading (arXiv:2601.19910) – https://arxiv.org/pdf/2601.19910

[6] Spheron: NVMe KV Cache Offloading for LLM Inference, 01.04.2026 – https://www.spheron.network/blog/nvme-kv-cache-offloading-llm-inference/

[7] Pan et al.: A Cost-Benefit Analysis of On-Premise LLM Deployment (arXiv:2509.18101) – https://arxiv.org/abs/2509.18101

[8] VDF AI: On-Prem vs Cloud LLM Cost 2026, 02.10.2026 – https://vdf.ai/resources/on-premise-llm-cost-comparison-2026/

[9] Spheron: LLM Inference On-Premise vs GPU Cloud, 13.04.2026 – https://www.spheron.network/blog/llm-inference-on-premise-vs-cloud/

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