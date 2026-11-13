KI und Berufseinstieg: Zwischen Entwarnung und strukturellen Warnsignalen

KI-generierte Symbolillustration: Berufseinstieg im technologischen Wandel.

KI verändert den Berufseinstieg – doch pauschaler Stellenabbau wäre die falsche Schlussfolgerung. Die deutschen Beschäftigungsdaten zeigen bislang keinen allgemeinen Einbruch in KI-exponierten Berufen, wohl aber Warnsignale für junge Beschäftigte. [1] Für Geschäftsführung, CIOs und Personalverantwortliche geht es deshalb um mehr als Effizienz: Einstiegswege sichern, Kompetenzen aufbauen und Automatisierung mit belastbaren Daten steuern. Die internationale Forschung erwartet eher veränderte Tätigkeiten als eine vollständige Ersetzung der meisten Arbeitsplätze. [2]

Management Summary

Keine Grundlage für pauschalen Stellenabbau: Stark KI-exponierte Berufsgruppen entwickelten sich in Deutschland insgesamt günstiger als weniger exponierte. Technische Möglichkeiten sind kein Beleg für tatsächlich entfallende Arbeitsplätze. [1]

Stark KI-exponierte Berufsgruppen entwickelten sich in Deutschland insgesamt günstiger als weniger exponierte. Technische Möglichkeiten sind kein Beleg für tatsächlich entfallende Arbeitsplätze. [1] Berufseinstieg gezielt absichern: Bei den 20- bis 29-Jährigen sank die Vollzeitbeschäftigung in stark exponierten Berufen um 3,8 Prozent, in weniger exponierten um 2,6 Prozent. Nachwuchswege verdienen deshalb besondere Aufmerksamkeit. [1]

Bei den 20- bis 29-Jährigen sank die Vollzeitbeschäftigung in stark exponierten Berufen um 3,8 Prozent, in weniger exponierten um 2,6 Prozent. Nachwuchswege verdienen deshalb besondere Aufmerksamkeit. [1] Konjunktur nicht mit KI verwechseln: Die wirtschaftliche Schwäche ist bislang die gewichtigere Erklärung. Das Management sollte Geschäftslage, Technologieeinsatz und Veränderungen der Aufgaben getrennt analysieren. [1]

Die wirtschaftliche Schwäche ist bislang die gewichtigere Erklärung. Das Management sollte Geschäftslage, Technologieeinsatz und Veränderungen der Aufgaben getrennt analysieren. [1] Transformation statt reiner Substitution planen: Die ILO sieht für die meisten betroffenen Berufe eher einen Wandel der Aufgaben als vollständigen Ersatz. Empfehlung: Produktivitätsprojekte mit Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten verbinden. [2]

Die ILO sieht für die meisten betroffenen Berufe eher einen Wandel der Aufgaben als vollständigen Ersatz. Empfehlung: Produktivitätsprojekte mit Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten verbinden. [2] Kompetenzaufbau zur Führungsaufgabe machen: Die Europäische Kommission verweist auf Maßnahmen zur Förderung der KI-Kompetenz, angepasst an Vorwissen und Einsatzkontext. Empfehlung: IT, HR und Fachbereiche gemeinsam verantwortlich machen. [3]

Verdrängt künstliche Intelligenz junge Menschen aus dem Arbeitsmarkt? Die öffentliche Debatte legt diesen Verdacht nahe, doch die deutschen Beschäftigungsdaten zeichnen ein differenzierteres Bild. Die Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt bislang keinen allgemeinen Beschäftigungseinbruch in Berufen mit hoher KI-Exposition [1]. Für Berufseinsteiger gibt es allerdings Hinweise auf eine ungünstigere Entwicklung. Entscheidend ist deshalb, technologische Veränderungen nicht isoliert zu betrachten, sondern ihren Zusammenhang mit Konjunktur, Alter und beruflichen Tätigkeitsprofilen zu untersuchen.

Datengrundlage und analytischer Ansatz

Die Analyse beruht auf monatlichen administrativen Daten von rund 22,3 Millionen sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten. Verglichen wird die Beschäftigungsentwicklung zwischen 2022 und 2025, wobei die frühe Erwerbsphase der 20- bis 29-Jährigen besonders im Mittelpunkt steht. Als Ausgangspunkt dient damit das Jahr, in dem ChatGPT öffentlich verfügbar wurde. Neben der potenziellen KI-Betroffenheit berücksichtigen die Forschenden die Homeofficefähigkeit und die Konjunkturabhängigkeit von Berufen.

KI-Exposition bezeichnet hier den Anteil beruflicher Tätigkeiten, der mithilfe großer Sprachmodelle oder darauf aufbauender Software deutlich schneller erledigt werden könnte. Das Maß beschreibt somit technische Möglichkeiten, nicht den tatsächlichen Einsatz in Betrieben. Besonders hohe Potenziale finden sich beispielsweise in Unternehmensorganisation, Rechnungswesen, Recht und Informatik. Aus einer hohen Exposition lässt sich jedoch weder automatisch ein Arbeitsplatzverlust noch ein bestimmter betrieblicher Anpassungsprozess ableiten.

Infografik: Sorgt KI für ein Rückgang der Beschäftigten? | Statista

Kein flächendeckender Beschäftigungseinbruch

Der Gesamtbefund widerspricht einer einfachen Verdrängungserzählung. In den beiden am stärksten KI-exponierten Berufsgruppen lag die Vollzeitbeschäftigung 2025 rund ein Prozent über dem Niveau von 2022. In den drei weniger exponierten Gruppen unterschritt sie den Ausgangswert dagegen um gut drei Prozent. Ein hohes technologisches Veränderungspotenzial ging im Beobachtungszeitraum insgesamt also nicht mit einer schwächeren Beschäftigungsentwicklung einher.

Besonders deutlich wird dieses Muster bei Beschäftigten ab 30 Jahren. In den KI-exponierten Berufen betrug ihr Beschäftigungszuwachs gegenüber 2022 rund zwei Prozent. Für die 30- bis 39-Jährigen fiel das Beschäftigungswachstum gegenüber weniger exponierten Berufen um fast sechs Prozentpunkte günstiger aus, für die 40- bis 64-Jährigen um rund fünf Prozentpunkte. Diese Unterschiede passen zur diskutierten Möglichkeit, dass Erfahrung und berufliches Urteilsvermögen die Nutzung neuer Technologien begünstigen. Sie belegen diesen Mechanismus allerdings nicht.

Junge Beschäftigte unter besonderem Druck

Für die jüngste untersuchte Altersgruppe ergibt sich ein anderes Bild. Die Vollzeitbeschäftigung der 20- bis 29-Jährigen sank insgesamt um rund drei Prozent. In stark KI-exponierten Berufen betrug der Rückgang 3,8 Prozent, in weniger exponierten Berufen 2,6 Prozent. Der im IAB-Beitrag ausgewiesene Abstand von minus 1,2 Prozentpunkten deutet darauf hin, dass die frühe Erwerbsphase gesondert betrachtet werden muss.

Werden weitere Einflussfaktoren berücksichtigt, bleibt der negative Zusammenhang zwischen KI-Exposition und Beschäftigung junger Menschen insgesamt statistisch nicht signifikant. Er wird im Zeitverlauf jedoch deutlicher. Das ist weder ein belastbarer Nachweis technologisch verursachter Stellenverluste noch ein Grund, mögliche Risiken auszublenden. Vielmehr spricht der Befund für eine fortgesetzte Beobachtung, die Unterschiede zwischen Altersgruppen und Berufsbereichen ausdrücklich berücksichtigt.

Konjunktur und sektorale Unterschiede

Die wirtschaftliche Schwäche liefert die gewichtigere Erklärung für die Probleme junger Beschäftigter. In Berufen wirtschaftlich schwächelnder Sektoren ging ihre Beschäftigung zwischen 2022 und 2025 um 4,2 Prozent zurück. Gegenüber diesem konjunkturellen Zusammenhang erscheint der mögliche Einfluss der KI bislang nachgeordnet. Auch die Homeoffice-Eignung erklärt die Rückgänge nicht: Ihr Zusammenhang mit der Beschäftigungsentwicklung fällt eher leicht positiv aus, ist aber ebenfalls statistisch nicht signifikant.

Ein konkreteres Warnsignal findet sich im verarbeitenden Gewerbe und in nichtakademisch geprägten Berufen. Dort besteht für junge Beschäftigte ein statistisch signifikanter negativer Zusammenhang zwischen KI-Exposition und Beschäftigungsentwicklung. Für Dienstleistungen und akademisch geprägte Berufe zeigt sich dieser Zusammenhang hingegen nicht. Die Ergebnisse verschieben damit den Blick: Nicht allein akademische Einstiegspositionen, sondern auch industrielle und nichtakademische Erwerbswege verdienen besondere Aufmerksamkeit.

Fazit: Differenzierung statt Alarmismus

Die deutschen Daten bis 2025 stützen keine pauschale Diagnose eines KI-bedingten Beschäftigungskahlschlags. Zugleich zeigen sie, dass aggregierte Entwicklungen die besondere Situation junger Beschäftigter verdecken können. Methodisch bleibt zentral, dass die Untersuchung Zusammenhänge und keine kausalen Wirkungen misst. Für die weitere Debatte folgt daraus eine nüchterne Perspektive: Konjunkturelle Belastungen ernst nehmen, sektorale Warnsignale verfolgen und technische Automatisierungspotenziale nicht mit tatsächlich verursachten Arbeitsplatzverlusten gleichsetzen.

Albert Absmeier & KI

Tipps für die Praxis

Die folgenden Tipps sind redaktionelle Handlungsempfehlungen auf Grundlage der Befunde und der ergänzenden Recherche, keine empirisch nachgewiesenen Wirkungsversprechen.

Aufgaben statt Stellenetiketten analysieren: Dokumentieren Sie, welche Arbeitsschritte KI unterstützen kann, welche fachliche Prüfung benötigen und welche als Lernaufgaben erhalten bleiben sollen. Die ILO unterscheidet ausdrücklich zwischen Tätigkeitswandel und vollständigem Arbeitsplatzersatz. [2]

Dokumentieren Sie, welche Arbeitsschritte KI unterstützen kann, welche fachliche Prüfung benötigen und welche als Lernaufgaben erhalten bleiben sollen. Die ILO unterscheidet ausdrücklich zwischen Tätigkeitswandel und vollständigem Arbeitsplatzersatz. [2] Einstiegsrollen bewusst weiterentwickeln: Kombinieren Sie KI-gestützte Routinearbeiten mit eigenständiger Problemlösung, Kundenkontakt und fachlichem Feedback. Prüfen Sie, ob Automatisierung Lerngelegenheiten unbeabsichtigt verdrängt; die IAB-Befunde geben Anlass, die frühe Erwerbsphase gesondert zu beobachten. [1]

Kombinieren Sie KI-gestützte Routinearbeiten mit eigenständiger Problemlösung, Kundenkontakt und fachlichem Feedback. Prüfen Sie, ob Automatisierung Lerngelegenheiten unbeabsichtigt verdrängt; die IAB-Befunde geben Anlass, die frühe Erwerbsphase gesondert zu beobachten. [1] Mentoring mit KI verbinden: Lassen Sie Nachwuchskräfte Ergebnisse zunächst selbst begründen und anschließend mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen prüfen. Ziel ist Kompetenzaufbau statt bloßer Übernahme generierter Antworten.

Lassen Sie Nachwuchskräfte Ergebnisse zunächst selbst begründen und anschließend mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen prüfen. Ziel ist Kompetenzaufbau statt bloßer Übernahme generierter Antworten. Rollenbezogene Schulungen organisieren: Vermitteln Sie neben Bedienwissen auch Grenzen, Risiken und die Interpretation von Ergebnissen. Passen Sie Inhalte an Vorwissen, Aufgaben und Einsatzkontext an; dies entspricht der Orientierung der Europäischen Kommission zur KI-Kompetenz. [3]

Vermitteln Sie neben Bedienwissen auch Grenzen, Risiken und die Interpretation von Ergebnissen. Passen Sie Inhalte an Vorwissen, Aufgaben und Einsatzkontext an; dies entspricht der Orientierung der Europäischen Kommission zur KI-Kompetenz. [3] Piloten anhand mehrerer Kriterien bewerten: Beobachten Sie Bearbeitungszeit, Ergebnisqualität, Nacharbeitsaufwand und verfügbare Lerngelegenheiten. Vergleichen Sie Prozesse vor und nach der Einführung, ohne daraus vorschnell einen kausalen Beschäftigungseffekt abzuleiten.

Beobachten Sie Bearbeitungszeit, Ergebnisqualität, Nacharbeitsaufwand und verfügbare Lerngelegenheiten. Vergleichen Sie Prozesse vor und nach der Einführung, ohne daraus vorschnell einen kausalen Beschäftigungseffekt abzuleiten. Veränderungen gemeinsam gestalten: Binden Sie Beschäftigte und ihre Vertretungen frühzeitig ein. Die ILO betont den sozialen Dialog, damit technologische Transformation sowohl Produktivität als auch Arbeitsbedingungen unterstützt. [2]

FAQ: Zehn Fragen zu KI und Berufseinstieg

1. Ist KI in Deutschland bereits ein allgemeiner Jobkiller?

Die untersuchten Daten bis 2025 liefern dafür keinen Beleg. In den beiden am stärksten exponierten Berufsgruppen lag die Vollzeitbeschäftigung rund ein Prozent über dem Niveau von 2022. Das ist eine zeitlich begrenzte Beobachtung, keine Garantie für die weitere Entwicklung. [1]

2. Was bedeutet KI-Exposition?

Gemeint ist das Potenzial, berufliche Tätigkeiten mit großen Sprachmodellen oder darauf aufbauender Software schneller zu erledigen. Das Maß erfasst weder den tatsächlichen KI-Einsatz eines Unternehmens noch automatisch den Wegfall einer Stelle. [1]

3. Warum stehen Berufseinsteiger im Fokus?

Bei den 20- bis 29-Jährigen entwickelte sich die Beschäftigung schwächer als bei älteren Gruppen. In stark KI-exponierten Berufen war der Rückgang ausgeprägter als in weniger exponierten. Die Analyse untersucht diese Altersgruppe; sie erfasst damit nicht ausschließlich Personen unmittelbar nach Ausbildungs- oder Studienabschluss. [1]

4. Beweist die IAB-Analyse, dass KI Stellenverluste verursacht?

Nein. Sie beschreibt Zusammenhänge zwischen potenzieller KI-Exposition und Beschäftigungsentwicklung. Der Zusammenhang für junge Beschäftigte ist insgesamt statistisch nicht signifikant. Auch ein statistisch signifikanter Zusammenhang in einzelnen Bereichen ersetzt keinen kausalen Nachweis. [1]

5. Welche Rolle spielt die Konjunktur?

Die wirtschaftliche Schwäche ist nach der Analyse die gewichtigere Erklärung für die ungünstige Entwicklung junger Beschäftigter. In Berufen wirtschaftlich schwächelnder Sektoren ging ihre Beschäftigung von 2022 bis 2025 um 4,2 Prozent zurück. Unternehmen sollten konjunkturelle Belastungen deshalb nicht pauschal der KI zuschreiben. [1]

6. Welche Bereiche verdienen besondere Aufmerksamkeit?

Das IAB findet für junge Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe und in nichtakademisch geprägten Berufen einen statistisch signifikanten negativen Zusammenhang. Für Dienstleistungen und akademisch geprägte Berufe zeigt sich dieser Befund nicht. Die Unterschiede sprechen gegen pauschale Aussagen über sämtliche Einstiegsberufe. [1]

7. Was ergänzt die internationale Forschung?

Die ILO schätzt, dass weltweit etwa jede vierte beschäftigte Person in einem Beruf mit zumindest gewisser Exposition gegenüber generativer KI arbeitet. Weil die meisten Berufe weiterhin menschlichen Beitrag erfordern, erwartet sie überwiegend eine Transformation der Tätigkeiten. Diese globale Potenzialanalyse ist nicht direkt mit beobachteten deutschen Beschäftigungsrückgängen gleichzusetzen. [2]

8. Welche Fähigkeiten sollten Nachwuchskräfte entwickeln?

KI-Kompetenz umfasst nach der europäischen Definition Fähigkeiten, Wissen und Verständnis für einen informierten Einsatz sowie ein Bewusstsein für Chancen, Risiken und mögliche Schäden. [3] Praktische Empfehlung: KI-Ergebnisse fachlich überprüfen, Unsicherheiten erklären und den eigenen Lösungsweg nachvollziehbar machen. Reines Bedienwissen sollte nicht das Ausbildungsziel ersetzen.

9. Was müssen Unternehmen beim Kompetenzaufbau beachten?

Die aktuelle Erläuterung der Europäischen Kommission zu Artikel 4 des AI Act verweist auf Maßnahmen zur Förderung der KI-Kompetenz von Beschäftigten und weiteren Personen, die Systeme im Auftrag nutzen. Vorwissen, Erfahrung, Ausbildung und Einsatzkontext sind zu berücksichtigen; ein bestimmtes individuelles Kompetenzniveau wird dort nicht vorgeschrieben. [3] Empfehlung: Schulungsmaßnahmen und Verantwortlichkeiten nachvollziehbar dokumentieren. Für konkrete Rechtsfragen ist eine gesonderte Prüfung erforderlich.

10. Wie lässt sich der Erfolg eines KI-Piloten sinnvoll beurteilen?

Redaktionelle Empfehlung: Messen Sie neben Zeitersparnis auch Qualität, Nacharbeit und Auswirkungen auf Lerngelegenheiten. Definieren Sie vor dem Start Freigaben, Prüfprozesse und Abbruchkriterien. Berücksichtigen Sie Änderungen der Auftragslage und Prozessorganisation, damit nicht jede Veränderung der KI zugeschrieben wird. Die IAB-Analyse verdeutlicht die Bedeutung konkurrierender Einflussfaktoren. [1]

Quellen

Recherche- und Abrufstand: 13. November 2026. [1] ist die Grundlage des Fachartikels, [2] und [3] ergänzen internationale und regulatorische Perspektiven. [4] dient ausschließlich als redaktionelle Stilreferenz.

[1] IAB-Forum: KI als Jobkiller für Berufseinsteiger? Entwarnung mit Vorbehalt, 13. Oktober 2026. URL: https://iab-forum.de/ki-als-jobkiller-fuer-berufseinsteiger-entwarnung-mit-vorbehalt/. Abruf: 13. November 2026.

[2] International Labour Organization: Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure, 20. Mai 2025. URL: https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure. Abruf: 13. November 2026.

[3] Europäische Kommission: AI Literacy – Questions & Answers. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers. Abruf: 13. November 2026.

[4] manage it: Rubrik Künstliche Intelligenz; Stilreferenz für entscheidungsorientierte Vorspänne und Management Summaries. URL: https://ap-verlag.de/category/kuenstliche-intelligenz/. Abruf: 13. November 2026.

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