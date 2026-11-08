KI-Agenten beschleunigen Geschäftsprozesse – und eröffnen Angreifern neue Wege in die Unternehmens-IT. Der Elastic-Bericht »Threats, etc.« beschreibt den Missbrauch legitimer KI-Anwendungen, signierter Fernwartungstools und gestohlener Zugangsdaten. Für IT-Verantwortliche lautet die Konsequenz: Nicht die Freigabe einer Software entscheidet über Sicherheit, sondern ihr tatsächliches Verhalten. Gefragt sind begrenzte Rechte, systemübergreifende Transparenz und schnelle Reaktionsprozesse. [1]

Management Summary

Vertrauen ist kein Sicherheitsnachweis. Elastic dokumentiert Angriffe über legitime KI-Anwendungen und signierte IT-Tools. Softwarefreigaben bleiben wichtig, reichen als Abwehrkriterium aber nicht aus. Entscheidend ist, welche Prozesse ein Tool startet und wohin es Verbindungen aufbaut. [1]

Elastic dokumentiert Angriffe über legitime KI-Anwendungen und signierte IT-Tools. Softwarefreigaben bleiben wichtig, reichen als Abwehrkriterium aber nicht aus. Entscheidend ist, welche Prozesse ein Tool startet und wohin es Verbindungen aufbaut. [1] Das Reaktionsfenster schrumpft. In 27 bestätigten Infostealer-Fällen lagen zwischen Infektion und Nutzung gestohlener Zugangsdaten durchschnittlich acht Minuten. Management und IT sollten Erkennung, Eskalation und Eindämmung deshalb als zusammenhängenden Prozess organisieren. [1]

In 27 bestätigten Infostealer-Fällen lagen zwischen Infektion und Nutzung gestohlener Zugangsdaten durchschnittlich acht Minuten. Management und IT sollten Erkennung, Eskalation und Eindämmung deshalb als zusammenhängenden Prozess organisieren. [1] KI-Governance muss Berechtigungen umfassen. OWASP nennt übermäßige Funktionalität, zu weitreichende Rechte und zu hohe Autonomie als Ursachen von »Excessive Agency«. Für Unternehmen heißt das: Aufgaben eingrenzen, Zugriffe minimieren und folgenreiche Aktionen unabhängig freigeben. [4]

OWASP nennt übermäßige Funktionalität, zu weitreichende Rechte und zu hohe Autonomie als Ursachen von »Excessive Agency«. Für Unternehmen heißt das: Aufgaben eingrenzen, Zugriffe minimieren und folgenreiche Aktionen unabhängig freigeben. [4] Fernwartung gehört unter laufende Kontrolle. Elastic bestätigte 23 Fälle missbräuchlich installierter legitimer Fernzugriffssoftware; ScreenConnect wurde am häufigsten genannt. Auch etablierte IT-Werkzeuge müssen daher hinsichtlich Installation, Nutzung und Verbindungszielen überprüft werden. [1]

Elastic bestätigte 23 Fälle missbräuchlich installierter legitimer Fernzugriffssoftware; ScreenConnect wurde am häufigsten genannt. Auch etablierte IT-Werkzeuge müssen daher hinsichtlich Installation, Nutzung und Verbindungszielen überprüft werden. [1] Sicherheitsinvestitionen brauchen einen Verhaltensfokus. Cloud-, Endpunkt- und Identitätssignale sollten korreliert, normale Aktivitäten als Vergleichsbasis erfasst und die Alarmbearbeitung mit der Erkennung skaliert werden. Ziel ist nicht die größtmögliche Zahl von Warnungen, sondern die schnellere Unterscheidung zwischen produktiver Nutzung und Missbrauch. [2]

KI-generiertes Symbolbild: Vertrauenswürdige Werkzeuge brauchen überprüfbare Grenzen und eine verhaltensbasierte Sicherheitskontrolle. Keine Darstellung eines konkreten Angriffs.

Vertrauenswürdige Software wird von Cyberkriminellen genutzt: Sie führen Befehle über KI-Agenten aus, missbrauchen vertrauenswürdige IT-Tools und verwenden gestohlene Zugangsdaten schon wenige Minuten nach einem Angriff.

Elastic hat den neuesten Report seines Elastic Security Threat Command mit dem Titel »Threats, etc.« veröffentlicht. Dieser zeigt, wie Cyberkriminelle das Vertrauen und die umfassenden Zugriffsrechte auf Systemebene missbrauchen, die Unternehmen KI-Tools und -Agenten gewähren. Das Elastic-Security-Team stellte fest: In den analysierten Fällen meldeten sich Cyberkriminelle im Schnitt nur acht Minuten nach einer Infektion mit gestohlenen Zugangsdaten an. Außerdem nutzten sie KI-Anwendungen, um Befehle auszuführen, und missbrauchten Fernwartungssoftware mit gültiger digitaler Signatur. Der Bericht basiert auf bestätigten aktuellen Angriffen sowie auf eigenen Untersuchungen aus dem Zeitraum von April bis September 2026 und veröffentlicht Artefakte und Erkennungslogiken, die Sicherheitsverantwortliche benötigen, um solche Aktivitäten aufzuspüren.

Die Kontrollmaßnahmen der meisten Sicherheitsteams basieren seit Langem auf vertrauenswürdiger, zugelassener Software. Bei KI-Tools stehen sie nun vor einem Dilemma: Prüfen sie jede einzelne Aktivität, drohen sie in einer Flut von Warnmeldungen unterzugehen. Vertrauen sie auf ihre KI- und IT-Tools dagegen grundsätzlich, könnten sie echte Angriffe leicht übersehen.

»Dass Cyberkriminelle vorhandene, vertrauenswürdige Software für ihre Angriffe nutzen, ist nicht neu. Sicherheitsverantwortliche kämpfen schon seit Jahrzehnten gegen ›Living-off-the-Land‹-Techniken, und MITRE ATT&CK hat eine ganze Taktik darauf aufgebaut«, sagt Mike Nichols, General Manager Security bei Elastic. »Neu ist jedoch, dass Unternehmen zunehmend leistungsstarke, vertrauenswürdige Tools einsetzen, die die meisten Sicherheitsteams nur schwer vollständig überwachen, kontrollieren oder gar erklären können: KI-Agenten. Ein Agent, der Anmeldedaten besitzt und auf das Internet zugreifen kann, stellt eine neue Angriffsfläche dar, unabhängig davon, ob er falsch konfiguriert oder missbraucht wird. Wenn ein Angreifer dahintersteckt, sieht seine Aktivität genau so aus wie die des Mitarbeitenden, der ihn installiert hat. Die Frage für die Abwehr lautet also nicht, ob ein Tool zugelassen ist, sondern was dieses Tool tatsächlich tut.«

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Cyberkriminelle führen Befehle über KI-Tools aus

Elastic beobachtete Live-Angriffe, bei denen Angreifer Befehle über »Claude Code« unter Windows und »ChatGPT Desktop« unter macOS ausführten.

Bei einem Live-Angriff auf macOS las ein einzelner Befehl ein internes Infrastrukturdokument aus und extrahierte anschließend gespeicherte Passwörter aus dem Schlüsselbund des Benutzers.

In einem anderen Fall griff ein Angreifer remote auf einen Windows-Rechner zu, nutzte »Claude Code«, um Tools bereitzustellen, und erreichte so über eine getarnte Verbindung einen externen Server.

Angreifer brauchen nur Sekunden, um Schaden anzurichten

In 27 bestätigten Fällen, in denen Malware zum Diebstahl von Passwörtern zum Einsatz kam, wurde beobachtet, wie schnell Angreifer gestohlene Anmeldedaten nutzten: Im Durchschnitt vergingen zwischen Infektion und Anmeldung nur acht Minuten.

Das häufigste Einfallstor war ein »ClickFix«-Köder, eine gefälschte Eingabeaufforderung, die Nutzer:innen dazu verleitet, einen schädlichen Befehl selbst einzufügen und auszuführen. Dies war in 12 der 27 Fälle (44 %) der Ausgangspunkt. Der Diebstahl wurde anschließend innerhalb von Software fortgesetzt, der das Gerät bereits vertraute, wie beispielsweise Browser-Updater und Apples integrierte Skript-Tools.

In einem Fall aus dem Gesundheitswesen schleusten Angreifer bereits 16 Sekunden, nachdem die Nutzer:innen auf eine bösartige Köder-Meldung hereingefallen waren, Malware ein.

KI-Agenten arbeiten rund um die Uhr mit hoher Geschwindigkeit

KI-Agenten können Tausende von Aktionen ohne größere menschliche Eingriffsmöglichkeiten ausführen. Sie arbeiten auch bei Fehlern und fehlgeschlagenen Versuchen weiter, wie der Hackerangriff auf Hugging Face im Juli 2026 deutlich gezeigt hat. Bei Elastic wurde eine forensische Rekonstruktion des Angriffs durchgeführt und festgestellt, dass zu den Anzeichen für eine verdächtige KI-Agenten-Tätigkeit doppelte Befehle im Abstand von wenigen Sekunden sowie ein funktionierender Exploit gehörten, auf den unmittelbar ein einfacher Programmierfehler folgte.

Anhaltende Aktivitäten dieser Art verdeutlichen die Herausforderung, vor der Sicherheitsverantwortliche stehen, wenn es darum geht, legitimes Verhalten von Agenten von böswilligen Aktivitäten in großem Maßstab zu unterscheiden.

Angreifer missbrauchen weiterhin legitime IT-Tools

Elastic hat 23 Fälle bestätigt, in denen Angreifer vertrauenswürdige Fernzugriffssoftware installiert haben, um sich direkten Zugriff auf ein Gerät zu sichern – am häufigsten handelte es sich hierbei um ScreenConnect.

Was Sicherheitsverantwortliche wissen sollten

Elastic Security Threat Command empfiehlt Sicherheitsverantwortlichen, eine Bestandsaufnahme der KI- und IT-Tools sowie der zertifizierten Softwareprogramme zu erstellen, denen sie vertrauen. Alles, was nicht auf dieser Liste steht, sollte als verdächtig eingestuft werden. Vertrauenswürdige Software sollte anhand ihres Verhaltens bewertet werden – beispielsweise danach, welche KI-Tools gestartet werden oder mit welchen Systemen ein Remote-IT-Tool eine Verbindung herstellt. Nicht danach, ob sie genehmigt ist. Außerdem sollten normale Aktivitäten systemübergreifend als Basiswert erfasst werden, damit Missbrauch auffällt und Signale aus Cloud-, Endpunkt- und Identitätsdaten miteinander korrelieren. Elastic Security überwacht Systemaktivitäten auf niedriger Ebene und ist darauf ausgelegt, Verhaltensweisen wie Proxy-Tunneling und Speichermanipulationen zu erkennen, unabhängig davon, welche Anwendung diese auslöst. Der vollständige Report »Threats, etc.« enthält detaillierte Empfehlungen zur Identifizierung verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit vertrauenswürdigen KI- und IT-Tools sowie kompromittierten Anmeldedaten.

Tipps für die Praxis

Die folgenden Empfehlungen verbinden die beobachteten Angriffsmuster mit den Schutzmaßnahmen von OWASP. Sie dienen als Ausgangspunkt für eine risikobasierte Umsetzung.

Inventar vervollständigen — Transparenz schaffen : Erfassen Sie freigegebene KI-Anwendungen, Agenten und Fernwartungstools. Prüfen Sie auch signierte Software auf unerwartete Nutzung und bewerten Sie neu auftauchende Werkzeuge als untersuchungsbedürftig. [1] Rechte auf die Aufgabe begrenzen — Least Privilege : Geben Sie Agenten nur die erforderlichen Werkzeuge und Ressourcen frei. Trennen Sie Lese- von Schreibrechten und vermeiden Sie pauschale privilegierte Zugriffe. [3] Kritische Aktionen unabhängig freigeben — Kontrolle vor Ausführung : Lassen Sie sensible Aktionen außerhalb des Agenten prüfen. Die Freigabe muss zum konkreten Aufruf, seinen Parametern und der handelnden Identität passen; Änderungen erfordern eine neue Freigabe. [3] Werkzeuge gezielt zuschneiden — Weniger Handlungsspielraum : Bevorzugen Sie eng definierte Funktionen statt allgemein nutzbarer Befehlsausführung. Entfernen Sie Erweiterungen, die für den jeweiligen Anwendungsfall nicht benötigt werden. [4] Signale zusammenführen — Verhalten statt Etikett : Verknüpfen Sie Cloud-, Endpunkt- und Identitätsdaten. Vergleichen Sie Prozessstarts, Netzwerkverbindungen und Anmeldungen mit dem normalen Verhalten und priorisieren Sie Abweichungen im Kontext. [2] Fremdinhalte als Daten behandeln — Prompt Injection begrenzen : Trennen Sie externe Dokumente, Webseiten und API-Antworten von verbindlichen Anweisungen. Ergänzen Sie klare Vertrauensgrenzen und kontrollieren Sie, welche Aktionen daraus entstehen dürfen. [3] Alarmbearbeitung mitskalieren — Handlungsfähigkeit sichern : Planen Sie die Bearbeitung zusätzlicher Verhaltensalarme gemeinsam mit der Erkennung. Automatisieren Sie geeignete Schritte, damit kürzere Angriffsfenster nicht allein durch mehr Personal aufgefangen werden müssen. [2]

FAQ: Vertrauenswürdige Tools sicher einsetzen

1. Warum können zugelassene KI- und IT-Tools trotzdem gefährlich sein?

Eine Freigabe beschreibt den vorgesehenen Einsatz, nicht jede spätere Aktion. Angreifer können legitime Anwendungen für unerlaubte Zugriffe oder Befehlsausführung zweckentfremden. Elastic beobachtete genau diesen Missbrauch bei KI-Anwendungen und Fernwartungssoftware. Die Sicherheitsprüfung muss deshalb auch Prozessketten und Verbindungsziele betrachten, nicht nur die Zulässigkeit des Programms. [1]

2. Was bedeutet »Excessive Agency« bei KI-Agenten?

Der Begriff bezeichnet das Risiko schädlicher Handlungen durch einen Agenten mit zu viel Funktionalität, zu weitreichenden Berechtigungen oder zu großer Autonomie. Ein Agent, der Informationen lediglich lesen soll, benötigt beispielsweise keine Löschfunktion und keine Schreibrechte. OWASP empfiehlt minimale Erweiterungen, eng zugeschnittene Funktionen und die Begrenzung der Zugriffsrechte. Die Schutzmaßnahmen müssen zum tatsächlichen Arbeitsauftrag passen. [4]

3. Schützt eine digitale Signatur vor dem Missbrauch einer Software?

Nicht vor der hier beschriebenen Zweckentfremdung: Im Elastic-Bericht wurden auch legitim signierte Produkte für Angriffe verwendet. Ein allein auf bekannte schädliche Dateien ausgerichteter Erkennungsansatz kann solche Vorgänge übersehen. Ergänzend sind Verhaltenssignale wie unerwartete Prozessstarts, Proxy-Tunnel oder Speichermanipulationen zu bewerten – unabhängig davon, welche Anwendung sie auslöst. [2]

4. Reicht Multifaktor-Authentifizierung gegen gestohlene Zugänge?

Sie sollte nicht als alleiniger Schutz betrachtet werden. Elastic beschreibt Angriffe mit Phishing-Proxys und Schwächen älterer Authentifizierungsverfahren, bei denen MFA-Hürden umgangen werden. Der Bericht empfiehlt deshalb, über das Anmeldeereignis hinaus auch Sitzungen und Identitätsaktivitäten kontinuierlich zu beobachten. MFA und Verhaltensüberwachung adressieren unterschiedliche Teile des Risikos. [2] [5]

5. Woran lässt sich »ClickFix« erkennen, und was folgt daraus?

Bei »ClickFix« verleitet eine gefälschte Aufforderung Menschen dazu, einen schädlichen Befehl selbst einzufügen und auszuführen. In der untersuchten Elastic-Fallgruppe begann der Angriff in 12 von 27 Infostealer-Fällen mit einem solchen Köder. Eine daraus abgeleitete praktische Regel lautet: Keine Befehle aus unerwarteten Reparatur- oder Prüfaufforderungen ausführen; stattdessen über einen bekannten internen Kontaktweg Unterstützung anfordern. Die Fallzahlen beschreiben die untersuchten Vorfälle, nicht die Häufigkeit in jedem Unternehmen. [1]

6. Wie bleibt ein KI-Agent produktiv, ohne unkontrolliert handeln zu können?

OWASP empfiehlt abgestufte Rechte und unabhängige Autorisierung für sensible Vorgänge. Routineaufgaben können auf eng definierte Werkzeuge beschränkt werden; folgenreiche Aktionen benötigen eine Freigabe, die außerhalb des Agenten überprüft wird. Eine pauschale Aussage des Agenten, der Nutzer habe zugestimmt, genügt nicht. Auch externe Inhalte müssen als nicht vertrauenswürdige Daten behandelt werden, damit darin enthaltene Anweisungen nicht unbemerkt die Arbeitsaufgabe verändern. [3]

Weitere Materialien

Bericht: threats, etc by Elastic Security Threat Command: https://www.elastic.co/resources/security/report/threat-command-cybersecurity-report

Blog: When trust becomes the payload: Inside the threats, etc quarterly report: https://www.elastic.co/security-labs/reports/threats-etc-report-november-2026-trouble-with-trust

Quellen und weiterführende Recherche

Die Quellen sind entsprechend den Nachweisen im Text nummeriert. Internetrecherche und Abruf: 7. November 2026. Die ergänzten Empfehlungen sind eine redaktionelle Zusammenführung; die beschriebenen Vorfälle und Zahlen stammen aus den jeweils genannten Elastic-Veröffentlichungen.

[1] Elastic: Pressemitteilung zum Bericht »Threats, etc.« – https://ir.elastic.co/News–Events/news/news-details/2026/Elastics-Threat-Report-Reveals-Attackers-Are-Turning-Trusted-AI-and-IT-Tools-Against-the-Enterprises-That-Deploy-Them/default.aspx

[2] Elastic Security Labs: »When trust becomes the payload: Inside the threats, etc quarterly report« – https://www.elastic.co/security-labs/reports/threats-etc-report-november-2026-trouble-with-trust

[3] OWASP: »AI Agent Security Cheat Sheet« – https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/AI_Agent_Security_Cheat_Sheet.html

[5] Elastic: Report-Landingpage »threats, etc quarterly report« – https://www.elastic.co/resources/security/report/threat-command-cybersecurity-report

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