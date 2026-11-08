KI-Agenten beschleunigen Abläufe, greifen auf Unternehmensdaten zu und übernehmen zunehmend eigenständige Aufgaben. Doch ihr Handlungsspielraum wächst schneller als die passenden Sicherheitskontrollen. Die globale SailPoint-Studie verdeutlicht diese Lücke. Für IT-Verantwortliche kommt es jetzt darauf an, Transparenz, eindeutige Zuständigkeiten und begrenzte Zugriffsrechte miteinander zu verbinden – damit aus Automatisierung kein Kontrollverlust wird. [1, 3]
Management Summary
- Governance muss mit der KI-Einführung Schritt halten. Laut der globalen SailPoint-Erhebung nutzen 79 Prozent der befragten Organisationen KI-Agenten produktiv; nur 2 Prozent setzen speziell dafür entwickelte Identity-Security-Werkzeuge ein. Das beschreibt eine Werkzeuglücke, nicht automatisch einen nachgewiesenen Sicherheitsvorfall. [3]
- Jeder Agent braucht eine verantwortliche Instanz. Ein zentrales Verzeichnis, ein dokumentierter Einsatzzweck und menschliche Zuständigkeiten schaffen die Grundlage, um Zugriffe und den gesamten Lebenszyklus nachvollziehbar zu steuern. [4]
- Dauerhafte Privilegien gehören auf den Prüfstand. Granulare Berechtigungen und zeitlich begrenzte Zugriffe reduzieren den Handlungsspielraum. Kritische Aktionen sollten zusätzlich einer risikogerechten menschlichen Freigabe unterliegen. [2, 4]
- Sicherheit benötigt mehr als periodische Prüfungen. Laufende Überwachung, kontrollierte Werkzeuganbindungen und schnelle Eingriffsmöglichkeiten ergänzen klassische IAM-Prozesse; auch missbrauchte Identitäten und manipulierte Agentenziele müssen berücksichtigt werden. [2, 5]
- Der Nutzen gehört in die Managementbilanz. In der SailPoint-Erhebung berichten 62 Prozent der Organisationen mit Investitionen in nicht-menschliche Identitätssicherheit von messbaren Produktivitätsgewinnen. 76 Prozent erwarten Vorteile bei der Versicherbarkeit oder den Konditionen von Cyberversicherungen – eine Erwartung, keine garantierte Prämienersparnis. [3]
KI-generiertes Symbolbild: Transparenz, begrenzte Zugriffe und klare Verantwortlichkeiten sollen autonome KI-Agenten kontrollierbar machen. Keine reale Produktoberfläche.
SailPoint Technologies stellt neue Ergebnisse seiner Studie Horizons of Identity Security vor [1]. Demnach setzen bereits 89 Prozent der Unternehmen in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) KI-Agenten ein. Gleichzeitig fehlen 99 Prozent die erforderlichen Identity Security-Lösungen, um diese wirksam zu steuern und zu kontrollieren.
Das Ergebnis ist ein »KI-Geschwindigkeitsparadoxon«: Der Einsatz autonomer KI-Agenten nimmt rasant zu, während Governance und Sicherheitskontrollen hinterherhinken. So entstehen zunehmend leistungsfähige »Machine Citizens«, die weitgehend außerhalb bestehender Kontrollmechanismen agieren.
Die Governance-Lücke besteht trotz regulatorischer Vorgaben wie DORA und der EU-KI-Verordnung, die höhere Anforderungen an Sicherheit und Resilienz stellen. Gleichzeitig befinden sich laut Studie 54 Prozent der Unternehmen in den EMEA-Märkten noch am Anfang ihrer Identity Security-Transformation und sind vielfach auf manuelle Prozesse angewiesen.
Ohne zentrale Kontrollmechanismen fällt es diesen Organisationen schwer, nicht-menschliche Identitäten wirksam zu verwalten. Die Kontrolle autonomer KI-Agenten wird damit zu einer noch größeren Herausforderung.
»Unternehmen haben KI-Agenten in rasantem Tempo eingeführt. Die Governance konnte mit dieser Entwicklung jedoch vielerorts nicht Schritt halten«, sagt Mark McClain, CEO und Gründer von SailPoint. »Autonome KI-Agenten greifen auf sensible Ressourcen zu und agieren zunehmend eigenständig. Um ihr Potenzial sicher zu nutzen, brauchen sie klare Verantwortlichkeiten, vollständige Transparenz und eindeutig definierte Zugriffsgrenzen.«
Um die wachsende Zahl autonomer KI-Agenten wirksam zu kontrollieren, hat SailPoint neue Funktionen seiner Identity Security-Plattform Atlas eingeführt. Diese umfassen unter anderem spezialisierte KI-Agenten zur Echtzeit-Erkennung von Bedrohungen sowie zur Orchestrierung weiterer Agenten.
Die Funktionen schaffen Transparenz über sämtliche KI-Agenten und deren Aktivitäten und etablieren verbindliche Governance-Regeln für die digitale Belegschaft. Dadurch sollen Unternehmen sicherstellen, dass autonome KI-Agenten trotz zunehmender Entscheidungsfreiheit jederzeit nachvollziehbar, kontrollierbar und regelkonform agieren.
Weitere Ergebnisse der Studie:
- Investitionen in die Sicherheit nicht-menschlicher Identitäten steigern bei 62 Prozent der Unternehmen weltweit die Produktivität
- 76 Prozent sehen Vorteile bei Cyberversicherungen durch eine stärkere Identity Governance
- Nur 22 Prozent der Unternehmen in der EMEA-Region sind ausreichend auf die Erkennung von »Shadow AI« – also nicht genehmigten KI-Tools im Unternehmen – vorbereitet
- Der Regulierungsdruck steigt: 48 Prozent aller erfassten KI-Vorschriften wurden innerhalb der vergangenen vier Jahre eingeführt
Tipps für die Praxis
Die folgenden Schritte sind redaktionelle Empfehlungen auf Basis der ergänzenden Recherche – keine pauschalen gesetzlichen Pflichten. [2, 4, 5]
- Agenten inventarisieren — Transparenz herstellen: Erfassen Sie produktive Agenten, zugehörige Konten, Tokens, Werkzeuge und Datenzugriffe. Nehmen Sie auch bislang nicht genehmigte KI-Anwendungen in die Bestandsaufnahme auf. [2, 4]
- Verantwortung zuordnen — Ohne Owner keine Freigabe: Dokumentieren Sie für jeden Agenten einen fachlichen Verantwortlichen, den Zweck und den zulässigen Handlungsspielraum. Regeln Sie Änderungen, regelmäßige Überprüfungen und die Stilllegung. [4]
- Berechtigungen begrenzen — So wenig wie nötig: Trennen Sie lesende von schreibenden Zugriffen und beschränken Sie Rechte auf die benötigten Daten und Aktionen. Nutzen Sie, wo technisch möglich, kurzlebige Tokens und bedingte Just-in-Time-Freigaben statt dauerhafter Privilegien. [2, 4]
- Zugangsdaten schützen — Secrets nicht in den Agenten-Code: Verwalten Sie API-Zugangsdaten in einem geschützten zentralen Speicher. Verhindern Sie ihre Ablage in Quelltext, Protokollen und Konfigurationsdateien. [4]
- Kritische Aktionen absichern — Menschen gezielt einbinden: Legen Sie vor dem Produktivstart fest, welche Aktionen eine ausdrückliche Freigabe benötigen. Zeigen Sie dabei Ziel, Umfang und Auswirkungen an, statt lediglich einen undifferenzierten Bestätigungsdialog vorzusehen. [4, 5]
- Reaktion erproben — Kontrolle muss wirksam sein: Überwachen Sie Aktionen und Abweichungen vom Einsatzzweck. Testen Sie in kontrollierter Umgebung, ob Sperrung, Rechteentzug und sichere Unterbrechung tatsächlich funktionieren. [2, 5]
- Fortschritt sichtbar machen — Steuerung statt Bauchgefühl: Empfohlene interne Kennzahlen sind der Anteil erfasster Agenten mit Owner, die Zahl dauerhaft privilegierter Agentenkonten und die Zeit bis zum wirksamen Rechteentzug. Legen Sie eigene risikogerechte Zielwerte fest; die Recherche liefert dafür keine allgemeingültigen Schwellenwerte.
FAQ: Zehn Fragen zur Sicherheit von KI-Agenten
1. Was unterscheidet einen KI-Agenten von einem gewöhnlichen Chatbot?
Ein KI-Agent kann nicht nur Antworten erzeugen, sondern Ziele verfolgen, Werkzeuge auswählen und mehrstufige Abläufe ausführen. Dadurch wirken seine Entscheidungen auf Daten, Anwendungen und Geschäftsprozesse. Die Absicherung muss deshalb neben den Ein- und Ausgaben auch die tatsächlichen Aktionen, die genutzten Identitäten und die Zugriffsrechte erfassen. Nicht jede Chat-Anwendung verfügt automatisch über solche Handlungsmöglichkeiten. [4, 5]
2. Warum gehören KI-Agenten in das Identitätsmanagement?
Sobald ein Agent auf geschützte Ressourcen zugreift, braucht er eine überprüfbare Identität und begrenzte Berechtigungen. Ein technisches Konto allein beantwortet jedoch nicht, wer für den Agenten verantwortlich ist, welchem Zweck er dient oder ob sein aktuelles Verhalten zulässig ist. Identity Governance verknüpft diese Fragen mit Lebenszyklus, Freigaben und Überwachung. Bestehende IAM-Prinzipien bleiben ein Fundament, müssen aber auf autonome Abläufe abgestimmt werden. [2, 4]
3. Wie belastbar sind die Prozentangaben der SailPoint-Studie?
Die aktuelle Horizons-Webseite beschreibt eine weltweite Befragung von 340 Führungskräften. Die begleitende globale Pressemitteilung nennt 79 Prozent produktive Agentennutzung und 2 Prozent Nutzung speziell entwickelter Sicherheitswerkzeuge. Daraus folgt weder, dass die übrigen Unternehmen gar keine Sicherheit einsetzen, noch dass sie bereits kompromittiert wurden. Die im Ausgangstext genannten EMEA-Werte lassen sich anhand der geöffneten Quellen nicht bestätigen; sie benötigen eine separat belegte regionale Auswertung. [1, 3]
4. Was ist »Shadow AI« und wie lässt sie sich erfassen?
Der Begriff bezeichnet KI-Anwendungen oder Agenten, die außerhalb genehmigter Prozesse eingesetzt werden. Für die Bestandsaufnahme empfiehlt sich, die Erkennung solcher Anwendungen mit einem zentralen Verzeichnis, dokumentierten Verantwortlichkeiten und einer Prüfung ihrer Zugriffe zu verbinden. SailPoint beschreibt dafür unter anderem Funktionen zur Entdeckung bislang unsichtbarer KI-Werkzeuge. Die bloße Erkennung ersetzt aber keine Entscheidung darüber, welche Nutzung erlaubt ist. [2, 4]
5. Was leisten Least Privilege und Just-in-Time-Zugriff?
Least Privilege begrenzt Rechte auf die konkrete Aufgabe. Just-in-Time-Zugriff ergänzt eine zeitliche und gegebenenfalls bedingte Freigabe, anstatt Privilegien dauerhaft bereitzuhalten. SailPoint beschreibt entsprechende Funktionen für menschliche und maschinelle Identitäten. Für die Praxis heißt das: Nicht pauschal den Zugriff auf eine Anwendung erlauben, sondern soweit möglich die benötigten Daten und Aktionen eingrenzen. Auch weitergereichte Berechtigungen benötigen klare Grenzen. [2, 4]
6. Verhindert Identity Security auch Prompt Injection?
Sie ist ein wichtiger Baustein, aber kein vollständiger Schutz gegen manipulierte Agentenziele. OWASP nennt unter anderem Agent Goal Hijack, Werkzeugmissbrauch sowie Identity & Privilege Abuse als eigenständige Risiken. Selbst ein korrekt authentifizierter Agent kann innerhalb zu großzügiger Rechte schädliche Aktionen ausführen. Deshalb sollten Zugriffskontrollen mit Prüfungen der Werkzeugnutzung, begrenzten Handlungsspielräumen und risikogerechten Freigaben kombiniert werden. [4, 5]
7. Wann ist menschliche Freigabe sinnvoll?
Redaktionell empfohlen ist eine Freigabe vor Aktionen mit großen oder schwer rückgängig zu machenden Auswirkungen. Der Mensch sollte nicht jeden Routineabruf bestätigen müssen, sondern gezielt den kritischen Übergang kontrollieren. Die Entscheidung muss auf nachvollziehbaren Informationen über Ziel und Wirkung beruhen. OWASP beschreibt auch das Risiko, dass überzeugende Agentenausgaben Menschen zu unangemessenem Vertrauen verleiten; ein bloßes Durchklicken schafft daher keine belastbare Kontrolle. [4, 5]
8. Welche Rolle spielen EU-KI-Verordnung und DORA?
Die EU-KI-Verordnung unterscheidet unter anderem Anforderungen an Hochrisiko-KI, Transparenzpflichten und Pflichten für Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck. Welche Regeln einen Agenteneinsatz betreffen, hängt vom konkreten System und der Rolle des Unternehmens ab. DORA regelt insbesondere IKT-Risikomanagement, Vorfallmeldungen, Resilienztests und Drittparteienrisiken im Finanzsektor. Keine der beiden Verordnungen verpflichtet pauschal alle Unternehmen zum Kauf einer bestimmten Identity-Plattform. Die konkrete Einordnung gehört in eine fachliche Rechtsprüfung. [6, 7]
9. Was hat SailPoint auf seiner Atlas-Plattform angekündigt?
Die Produktmitteilung beschreibt autonome Sicherheitsagenten, Autonomous Identity Security Posture Management, erweiterte Agentic- und Human-Fabric-Funktionen sowie bedingte Just-in-Time-Bereitstellung. Dazu gehören laut Hersteller kontinuierliche Risikoerkennung, Laufzeitautorisierung und Eingriffsmöglichkeiten gegen auffällige Agenten. Das sind Herstellerangaben und kein unabhängiger Wirksamkeitsnachweis. Vor Beschaffung sollten Unternehmen die tatsächlich verfügbaren Funktionen, Lizenzbedingungen und Integrationen für ihre Umgebung prüfen. [2]
10. Wie beginnt ein Unternehmen, ohne die KI-Einführung auszubremsen?
Empfohlen ist ein klar abgegrenzter Pilot mit dokumentiertem Einsatzzweck, Owner, minimalen Rechten und getesteter Unterbrechungsmöglichkeit. Erst nach überprüfbaren Betriebsnachweisen sollte der Handlungsspielraum erweitert werden. Den Nutzen können Unternehmen anhand ihrer eigenen Prozesszeiten, Nacharbeit und Sicherheitskennzahlen bewerten. Die von SailPoint berichteten Produktivitätsgewinne zeigen eine Perspektive, ersetzen aber keine eigene Wirtschaftlichkeitsprüfung und belegen keine allgemeingültige Kausalwirkung. [3, 4]
Quellen
Recherche- und Abrufstand: 7. November 2026. Die Ziffern in eckigen Klammern verweisen auf die folgenden URLs. SailPoint-Aussagen sind Herstellerangaben; die ergänzenden Tipps sind redaktionelle Empfehlungen.
[1] https://www.sailpoint.com/horizons
[2] https://www.sailpoint.com/press-releases/sailpoint-unlocks-a-secure-agentic-era-with-autonomous-identity-security
[3] https://www.sailpoint.com/press-releases/sailpoint-horizons-identity-security-ai-adoption-gap
[4] https://ap-verlag.de/ki-agenten-absichern-warum-identity-zum-erfolgsfaktor-wird-ki-braucht-identity-governance/107027/
[5] https://genai.owasp.org/2025/12/09/owasp-top-10-for-agentic-applications-the-benchmark-for-agentic-security-in-the-age-of-autonomous-ai/
[6] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689
[7] https://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/deu?locale=de
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
Redaktioneller Quellencheck
Die EMEA-Werte des Ausgangstexts (89 Prozent Nutzung, 99 Prozent ohne erforderliche Lösungen, 54 Prozent frühe Transformation und 22 Prozent Shadow-AI-Bereitschaft) sowie die Angabe zu 48 Prozent der KI-Vorschriften konnten in den geöffneten Webquellen nicht unabhängig bestätigt werden. Die aktuelle globale SailPoint-Veröffentlichung nennt 79 Prozent produktive Agentennutzung und 2 Prozent speziell entwickelte Sicherheitswerkzeuge; ihre 54 Prozent beziehen sich auf den Agentenidentitäts-Reifegrad Horizon 1. Region, Bezugsgruppe und Messgröße dürfen nicht gleichgesetzt werden. Auch 76 Prozent zu Cyberversicherungen bezeichnen eine Erwartung, keinen bereits belegten Vorteil. Vor Veröffentlichung sollten die EMEA-Auswertung, ihre Methodik und das direkte CEO-Zitat im Ausgangstext anhand der Originalunterlagen geprüft werden. [1, 3]
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