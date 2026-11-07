KI-Wertschöpfung: Europas KI-Chance liegt nicht nur im besten Modell

KI muss sich im Prozess rechnen, nicht nur im Benchmark glänzen. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt: In Softwareentwicklung, Bankgeschäft und Private Equity sind Produktivitätsgewinne bislang besser belegt als neue Erlöse. Leistungsfähige Open-Weight-Modelle erweitern dabei die Auswahl – oft zu niedrigeren Nutzungspreisen. Für CIOs zählt deshalb das Zusammenspiel von Qualität, Gesamtkosten, Daten und Governance. [1]

Management Summary

Effizienz zuerst, Wachstum gezielt entwickeln. Die untersuchten Fälle liefern stärkere Belege für Produktivität und Kostenvorteile als für zusätzliche Erlöse. CIOs sollten beide Ziele getrennt bewerten. [1]

Die untersuchten Fälle liefern stärkere Belege für Produktivität und Kostenvorteile als für zusätzliche Erlöse. CIOs sollten beide Ziele getrennt bewerten. [1] Modellwahl am Prozess ausrichten. Open-Weight-Modelle kommen für zahlreiche relevante Aufgaben als Alternative infrage. Entscheidend ist die erforderliche Qualität im konkreten Einsatz, nicht allein die Spitzenposition im Benchmark. [1]

Open-Weight-Modelle kommen für zahlreiche relevante Aufgaben als Alternative infrage. Entscheidend ist die erforderliche Qualität im konkreten Einsatz, nicht allein die Spitzenposition im Benchmark. [1] Gesamtkosten statt Tokenpreise vergleichen. Niedrigere Nutzungspreise sind attraktiv; Integration, Betrieb, Evaluation und Wechselaufwand gehören jedoch ebenfalls in die Wirtschaftlichkeitsrechnung.

Niedrigere Nutzungspreise sind attraktiv; Integration, Betrieb, Evaluation und Wechselaufwand gehören jedoch ebenfalls in die Wirtschaftlichkeitsrechnung. Wahlfreiheit technisch nutzbar machen. Anpassbare Modelle und mehrere Inferenzanbieter können Handlungsspielräume erweitern. Kommerzielle Lizenzrechte und ein wettbewerblicher Anbietermarkt sind dafür entscheidend. [1]

Anpassbare Modelle und mehrere Inferenzanbieter können Handlungsspielräume erweitern. Kommerzielle Lizenzrechte und ein wettbewerblicher Anbietermarkt sind dafür entscheidend. [1] Governance als Grundlage der Skalierung behandeln. Risikomanagement und KI-Kompetenz gehören in die Einführung, nicht ans Ende des Projekts. NIST bietet einen freiwilligen Rahmen; die EU-Kommission erläutert die KI-Kompetenzpflichten. [3, 5]

Wertschöpfung entsteht im Zusammenspiel: KI-Modelle, Unternehmensdaten und integrierte Prozesse. KI-generierte Illustration; keine Darstellung realer Systeme.

Die europäische KI-Debatte konzentriert sich stark auf Rechenkapazitäten, leistungsfähige Basismodelle und die Frage, wie Europa gegenüber den führenden KI-Anbietern technologisch aufholen kann. Die Studie studie-creating-value-with-ai-in-europe_final, veröffentlicht im November 2026 unter dem Titel »AI Value Creation and Open-Weight Models: Evidence from software production, consumer banking and private equity«, setzt bewusst einen anderen Schwerpunkt. Die Autoren Max Schulze und Felix Sieker untersuchen KI aus der Perspektive der Unternehmen, die sie tatsächlich einsetzen sollen [1].

Im Zentrum stehen drei Fragen: Wo entsteht durch KI wirtschaftlicher Wert? Welche Modellfähigkeiten benötigen Unternehmen dafür tatsächlich? Und müssen diese Fähigkeiten zwangsläufig von den leistungsfähigsten proprietären Frontier-Modellen stammen? Untersucht werden drei Anwendungsfelder: Softwareentwicklung, kundenorientiertes Bankgeschäft und Private Equity. Methodisch kombiniert die Studie Desk Research mit zwölf semistrukturierten Interviews und Benchmarks für die drei Anwendungsfelder. Die Autoren betonen ausdrücklich, dass die Ergebnisse illustrativ und nicht repräsentativ für die gesamten Branchen sind.

Produktivität ist bislang der wichtigste Hebel

Die Studie unterscheidet zwei grundlegende Wege der Wertschöpfung. Der erste ist der Kostenvorteil: KI reduziert den Zeit-, Arbeits- oder Ressourcenaufwand einer Tätigkeit. Der zweite ist die Differenzierung: KI verbessert Produkte oder Dienstleistungen derart, dass Kunden ihnen einen zusätzlichen Wert beimessen, etwa durch höhere Qualität, neue Funktionen oder bessere Services.

Das Ergebnis fällt über die drei untersuchten Anwendungsbereiche hinweg auffallend einheitlich aus: Die Evidenz für Kostenvorteile und Produktivitätssteigerungen ist deutlich stärker als für Differenzierung. Bei Softwareentwicklung und Private Equity verkürzt KI den Zeitaufwand für wiederkehrende Aufgaben wie Programmierung, Recherche, Screening oder Dokumentenanalyse. Im Privatkundengeschäft der Banken können automatisierte Serviceprozesse einen Weg zu niedrigeren Bearbeitungskosten eröffnen.

Dagegen findet die Untersuchung bislang wenig Hinweise darauf, dass Unternehmen mit KI systematisch höhere Preise durchsetzen oder eine dauerhaft unterscheidbare Marktposition aufbauen können. Die Autoren halten Differenzierung zwar perspektivisch für einen potenziell stärkeren Wertschöpfungshebel, sehen dafür in den untersuchten Fällen bislang aber nur begrenzte Belege.

Für Unternehmensstrategien ist diese Unterscheidung wichtig: Ein Effizienzgewinn kann schnell zum Branchenstandard werden. Haben Konkurrenten Zugang zu vergleichbaren Werkzeugen und können sie diese ähnlich effektiv einsetzen, verliert die Technologie selbst als Differenzierungsmerkmal an Bedeutung.

Softwareentwicklung: schneller, aber nicht automatisch teurer

Besonders deutlich werden die Produktivitätseffekte in der Softwareentwicklung. Die interviewten Entwickler berichten übereinstimmend, dass KI sie beim routinemäßigen Programmieren, bei der Analyse unbekannten Codes, beim Debugging, beim Testen sowie bei Dokumentation und Überarbeitung unterstützt. Alle befragten freiberuflichen Softwareentwickler berichteten von Produktivitätssteigerungen. Aufgaben lassen sich schneller erledigen und mehr Projekte parallel bearbeiten.

Das bedeutet jedoch nicht automatisch höhere Margen durch höhere Preise. Die befragten Entwickler berichteten weder von höheren Stundensätzen noch von einem gesonderten Preisaufschlag für KI-bedingt schnellere Lieferungen. Mehrere Interviewpartner erklärten vielmehr, Kunden erwarteten inzwischen schnellere Ergebnisse, weil KI-Werkzeuge breit verfügbar seien. Geschwindigkeit könnte damit vom Differenzierungsmerkmal zur Grundanforderung werden.

Interessant wird der Vergleich bei den zugrunde liegenden Modellen. Im Softwarebenchmark SWE-rebench v2 erreicht das Open-Weight-Modell GLM-5.2 laut Studie eine Lösungsquote von 62,9 Prozent. Das führende proprietäre Modell Fable 5 kommt auf 64,5 Prozent. Der Abstand beträgt damit lediglich 1,6 Prozentpunkte.

Die Aussage der Studie ist dabei bewusst begrenzt: Benchmark-Nähe bedeutet nicht identische Zuverlässigkeit in der Praxis. Auch die besten Modelle scheitern an einem relevanten Anteil der Aufgaben. Die Autoren kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass der Zugang zum leistungsfähigsten proprietären Frontier-Modell für zahlreiche Coding-, Debugging- und Repository-Aufgaben keine zwingende Voraussetzung mehr ist.

Banken: KI automatisiert, aber Kunden bezahlen dafür bislang kaum mehr

Im Privatkundengeschäft zeigt sich ein vergleichbares Muster. Banken setzen KI unter anderem in digitalen Assistenten und im Kundenservice ein. Die von der Studie ausgewerteten Beispiele erreichen erhebliche Interaktionsvolumina: ING berichtete von 85.000 wöchentlichen Kontakten über seinen Chatbot. ABN AMRO nannte rund 3,5 Millionen Text- und Sprachdialoge jährlich über den Assistenten »Anna«. Société Générale berichtete von rund vier Millionen jährlichen Gesprächen mit »Eliott«, von denen mehr als 70 Prozent vollständig automatisiert bearbeitet würden.

Solche Größenordnungen sprechen nach Einschätzung der Autoren dafür, dass sich erhebliche Arbeitszeit einsparen beziehungsweise Servicekapazitäten erhöhen lassen. Einen konkreten finanziellen Nettoeffekt kann die Studie daraus allerdings nicht ableiten. Schlechte Antworten, wiederholte Kundenkontakte oder nachgelagerte Korrekturen könnten einen Teil der Einsparung wieder aufzehren.

Noch deutlicher ist der Befund auf der Erlösseite. Bei den untersuchten Banken und Neobanken werden KI-Funktionen überwiegend mit bestehenden Konten gebündelt. Für KI lässt sich in der Stichprobe kein eigenständiger Preisaufschlag nachweisen. Premiumkonten werden stattdessen überwiegend über klassische Zusatzleistungen wie Versicherungen, Karten-, Reise-, Geldautomaten- oder Devisenvorteile positioniert.

Auch im Banking liegen Open-Weight-Modelle im verwendeten Benchmark dicht an der proprietären Spitze. Beim τ³-Banking-Benchmark erreicht GLM-5.3 50,3 Prozent, während das führende proprietäre Qwen3.8 Max 51,3 Prozent erzielt. Der Abstand beträgt einen Prozentpunkt.

Eigene Daten können wichtiger werden als ein Frontier-Modell

Ein besonders aufschlussreiches Beispiel liefert die Studie mit Revoluts PRAGMA-Modell. Das System wurde für Sequenzen von Bankereignissen entwickelt und auf rund 24 Milliarden Ereignissen beziehungsweise etwa 207 Milliarden Tokens aus Daten von rund 26 Millionen Kunden in 111 Ländern über 25 Monate vortrainiert. Untersucht wurden Aufgaben wie Kreditbewertung, Betrugserkennung, Produktempfehlungen, Kundenansprache, Erkennung wiederkehrender Transaktionen und die Vorhersage des Kundenwerts.

Gegenüber Revoluts eigenen Produktionsmodellen weist die Studie unter Berufung auf die PRAGMA-Veröffentlichung unter anderem relative Verbesserungen von 64,7 Prozent beim Recall der Betrugserkennung, verbunden mit 16,7 Prozent höherer Präzision, sowie 130,2 Prozent bei der Kreditbewertung und 40,5 Prozent bei Produktempfehlungen aus.

Bemerkenswert ist dabei, dass die hierfür benötigten Ressourcen laut Studie vergleichsweise überschaubar waren. Die Modellvarianten mit zehn Millionen, 100 Millionen und einer Milliarde Parametern wurden auf gemieteten Clustern mit 16 bis 32 Nvidia-H100-GPUs trainiert und konvergierten innerhalb von maximal zwei Wochen.

Damit verweist das Beispiel auf einen strategisch wichtigen Punkt: Unternehmensspezifische Daten und Engineering-Kompetenz können für bestimmte ökonomisch relevante Aufgaben wichtiger sein als der Zugriff auf ein universelles Frontier-Sprachmodell.

Private Equity: KI schafft vor allem Kapazität

Im Private-Equity-Bereich setzt sich das Muster fort. KI kommt laut den Interviews unter anderem bei Compliance, Jahresberichten, Wissensmanagement, Marktanalyse, Unternehmensscreening, Finanzmodellierung und Due Diligence zum Einsatz. Befragte berichten über Zeitersparnisse beim Screening, weniger repetitive Analysen und verkürzte Prüfprozesse.

Die Zielsetzung besteht den Interviewaussagen zufolge überwiegend nicht in Personalabbau. Investmentexperten sollen stattdessen weniger Zeit mit Dokumentensichtung und repetitiver Modellierung verbringen und mehr Kapazität für urteilsintensive Aufgaben, Portfolioarbeit und Beziehungsmanagement gewinnen. Allerdings stellte kein befragter Fonds konkrete operative oder finanzielle Kennzahlen bereit. Die Größenordnung des wirtschaftlichen Effekts bleibt deshalb qualitativ.

Beim Finance Agent v2 Benchmark erreicht das führende untersuchte Open-Weight-Modell GLM 5.3 Flash 57,85 Prozent. Das proprietäre Spitzenmodell Gemini 3.8 Flash liegt bei 61,44 Prozent. Der Abstand beträgt 3,59 Prozentpunkte. Auch hier schließt die Studie daraus nicht auf Gleichwertigkeit, wohl aber darauf, dass leistungsfähige Open-Weight-Modelle bereits relevante Fähigkeiten für Finanzrecherche, Unternehmensanalyse und Modellierung bereitstellen.

Der Preisunterschied verändert die Modellwahl

Besonders relevant für CIOs wird die Untersuchung dort, wo sie Benchmarkleistung und Inferenzpreise miteinander verbindet. Die in der Studie ausgewählten Open-Weight-Modelle sind in allen drei Vergleichen preiswerter als ihre proprietären Gegenstücke.

In der Softwareentwicklung steht dem Leistungsabstand von 1,6 Prozentpunkten ein ausgewiesener Preis von 50 US-Dollar je Million Output-Tokens bei Fable 5 gegenüber 1,56 Dollar bei GLM-5.2. Das entspricht laut Studie ungefähr einem Zweiunddreißigstel des Preises. Bei der Finanzanalyse werden für Gemini 3.8 Flash 3,75 Dollar und für GLM 5.3 Flash 0,25 Dollar genannt, also ein Verhältnis von etwa 15 zu 1. Beim Banking ist die Differenz kleiner: 6 Dollar für Qwen3.8 Max gegenüber 3,41 Dollar für GLM 5.3. Die Preise entsprechen den in der Studie angegebenen, am 10. September 2026 geprüften Anbieterpreisen.

Auch eine breitere Gegenüberstellung anhand des Artificial Analysis Intelligence Index zeigt nach Darstellung der Autoren ein ähnliches Bild. Proprietäre Systeme bewegen sich im betrachteten Datensatz überwiegend in einer relativ engen Hochpreiszone von 6 bis 25 Dollar je Million Output-Tokens, während Open-Weight-Modelle ein breiteres, niedrigeres Preisspektrum abdecken.

Warum Unternehmen trotzdem bei proprietären Modellen bleiben

Der Preis allein entscheidet jedoch nicht. Genau hier setzt eine der wichtigsten Aussagen der Studie an: Unternehmen kaufen keine isolierte Benchmarkleistung, sondern eine vollständige Betriebsumgebung.

Die Autoren identifizieren mehrere Faktoren, die proprietäre Anbieter attraktiv halten. Dazu gehören Abonnements mit kalkulierbaren Kosten, etablierte Entwickler-Ökosysteme, integrierte Tool- und Agentenumgebungen sowie Vertrauen in Infrastruktur, Datenschutz, Sicherheit und Compliance. Hinzu kommen Wechselkosten. Bestehende Anwendungen und Abläufe auf ein anderes Modell umzustellen, kann neue Integrationen, Bewertungen, Prompt-Anpassungen, Sicherheitsprüfungen und Mitarbeiterschulungen notwendig machen.

Besonders in regulierten Branchen spielt Vertrauen in den Inferenzanbieter eine zentrale Rolle. Interviewpartner aus dem Finanzsektor brachten laut Studie etablierten Cloud-Umgebungen wie Microsoft Azure, Amazon Bedrock oder Google Vertex mehr Vertrauen entgegen als weniger bekannten Inferenzanbietern.

Damit wird für CIOs eine klassische Total-Cost-of-Ownership-Betrachtung relevant. Der Tokenpreis ist nur ein Teil der Entscheidung. Integration, Governance, Sicherheit, Evaluation und die Fähigkeit der eigenen Organisation, unterschiedliche Modelle produktiv einzusetzen, beeinflussen den wirtschaftlichen Nutzen ebenfalls. Diese Faktoren benennt die Studie ausdrücklich als Gründe dafür, dass günstigere Open-Weight-Alternativen nicht schneller Marktanteile gewinnen.

Was daraus für Europas KI-Strategie folgt

Für Europa leitet die Untersuchung daraus eine klare politische Stoßrichtung ab. Die Strategie sollte nach Auffassung der Autoren nicht ausschließlich darauf abzielen, eigene immer größere Frontier-Modelle zu trainieren. Ebenso wichtig seien Infrastruktur, Integrationsdienste und Deployment-Kompetenzen, die europäischen Unternehmen ermöglichen, leistungsfähige Open-Weight-Modelle effektiv einzusetzen.

Eine zentrale These lautet dabei: Für Europas wirtschaftliche Position ist die Nationalität eines Modellentwicklers weniger wichtig als die Frage, ob europäische Unternehmen Modelle selbst hosten und anpassen sowie zwischen Modellen und Anbietern wechseln können. Ein leistungsfähiges Open-Weight-Modell eines außereuropäischen Entwicklers könne europäischen Unternehmen deshalb unter Umständen mehr Handlungsspielraum verschaffen als ein proprietäres europäisches Modell, das ausschließlich über einen vertikal integrierten Anbieter verfügbar ist.

Damit erweitert die Studie auch die Debatte über digitale Souveränität. Wirtschaftliche Handlungsfähigkeit entsteht in dieser Sicht nicht allein aus dem Eigentum an einem Frontier-Modell. Sie entsteht ebenso durch Auswahlmöglichkeiten, Wettbewerb bei Inferenzdiensten, Anpassbarkeit und die Möglichkeit, Anbieter zu wechseln.

Der heutige Kostenvorteil ist nicht garantiert

Die Autoren warnen allerdings davor, die derzeit günstige Marktstruktur fortzuschreiben. Drei Voraussetzungen bestimmen nach ihrer Analyse, ob Open-Weight-Modelle ihre Vorteile behalten: Die Lizenzen müssen unabhängige kommerzielle Inferenz erlauben, mehrere Anbieter müssen dieselben Modelle wirtschaftlich betreiben können und die Finanzierung der Weiterentwicklung leistungsfähiger Modelle muss tragfähig bleiben.

Restriktivere Lizenzen könnten den Wettbewerb begrenzen. Ebenso könnte eine Konsolidierung unter Inferenzanbietern die Preiskonkurrenz verringern. Schließlich müssen Entwickler die hohen Kosten der Modellweiterentwicklung finanzieren. Die Studie verweist darauf, dass sich diese Finanzierungs- und Lizenzmodelle künftig verändern könnten und damit auch die heutige Kombination aus hoher Leistungsfähigkeit, niedrigen Preisen und Anbieterwahl.

Einordnung für CIOs und IT-Entscheider

Einordnung: Aus den Ergebnissen folgt für die Unternehmenspraxis vor allem, die Modellauswahl stärker vom konkreten Anwendungsfall aus zu denken. Nicht jeder Workflow benötigt das leistungsfähigste verfügbare Universalmodell. Die Studie zeigt für drei konkrete Benchmarks, dass Open-Weight-Alternativen mit vergleichsweise geringem Leistungsabstand bei teilweise deutlich niedrigeren Inferenzpreisen verfügbar sind. Diese Ergebnisse sind allerdings an die untersuchten Benchmarks und die in der Studie dokumentierten Preisstände gebunden.

Für CIOs verschiebt sich damit der Fokus von der Frage »Welches ist das beste Modell?« zu »Welches Modell liefert für diesen Prozess die erforderliche Qualität zu vertretbaren Gesamtkosten und unter passenden Governance-Bedingungen?«

Zugleich zeigt die Untersuchung, warum eine reine Preisstrategie zu kurz greift. Modellkosten, Integration, Infrastruktur, Daten, Evaluation, Sicherheit, Compliance und internes Know-how müssen gemeinsam betrachtet werden. Genau darin liegt ein entscheidender Managementaspekt: Open-Weight-Modelle schaffen Wahlmöglichkeiten. Wirtschaftlich nutzbar werden diese aber erst, wenn die Organisation technisch und organisatorisch in der Lage ist, diese Wahlfreiheit auszuschöpfen.

Praxistipps: So wird aus KI ein Business Case

KI-generierte Infografik. Quellenziffern: siehe Quellenhinweis am Artikelende.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die folgenden Empfehlungen vertiefen die sieben Tipps aus der Infografik. Alle Praxisbeispiele sind hypothetisch und dienen der Veranschaulichung; sie sind keine belegten Unternehmensfälle oder zusätzlichen Studienergebnisse.

Mit einem klaren Prozess starten — Nutzen definieren

Beginnen Sie nicht mit der Frage nach dem attraktivsten Modell, sondern mit einer abgegrenzten Aufgabe. Beschreiben Sie Eingangsdaten, Arbeitsschritte, gewünschtes Ergebnis und fachliche Abnahme. Halten Sie fest, wo Wartezeit entsteht und welche Tätigkeiten tatsächlich automatisiert oder unterstützt werden sollen. Eine schnellere Texterstellung allein ist noch kein besserer Gesamtprozess.

Umsetzung: Dokumentieren Sie den bisherigen Ablauf einschließlich Recherche, Prüfung und Nacharbeit. Legen Sie vor dem Pilot fest, woran ein akzeptiertes Ergebnis erkennbar ist. Erfassen Sie sowohl Durchlaufzeit als auch aktive Bearbeitungszeit und Fehler. Vergleichen Sie anschließend vollständige Vorgänge unter ähnlichen Bedingungen. Halten Sie Sonderfälle getrennt fest, statt sie aus der Bewertung verschwinden zu lassen.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein IT-Service-Team möchte aus gelösten Supportfällen Entwürfe für Wissensartikel erzeugen. Im bisherigen Ablauf recherchiert eine Fachkraft, schreibt den Artikel und lässt ihn prüfen. Im Pilot übernimmt KI nur den Entwurf aus freigegebenen Fallinformationen. Das Team erfasst weiterhin Quellenprüfung, Anonymisierung und Freigabe. Erst wenn der vollständige Ablauf entlastet und die Artikel die Qualitätsprüfung bestehen, wird die Lösung ausgeweitet.

Ergebnis des Schritts: Ein dokumentierter Prozesssteckbrief mit Ausgangslage, Abnahmekriterien und klarer Entscheidung über Fortführung oder Überarbeitung.

Modelle unter gleichen Bedingungen testen — Praxis schlägt Rangliste

Ein öffentlicher Benchmark kann bei der Vorauswahl helfen; die eigentliche Entscheidung sollte auf den Anforderungen des Unternehmens beruhen. NIST verknüpft Gestaltung, Nutzung und Evaluation von KI mit Vertrauenswürdigkeit und Risikomanagement. [3] Übersetzen Sie diese Perspektive in einen Testkatalog, der typische Aufgaben ebenso abbildet wie unvollständige Informationen, Widersprüche und fachliche Grenzfälle.

Umsetzung: Verwenden Sie für alle Kandidaten denselben Testbestand, dieselben verfügbaren Quellen und dieselben Abnahmekriterien. Protokollieren Sie Modellversion, Einstellungen, Bearbeitungsdauer und benötigte Nacharbeit. Eine erste gemeinsame Konfiguration ermöglicht den Basisvergleich; zusätzliche modellspezifische Optimierungen sollten separat bewertet werden. Lassen Sie Ergebnisse möglichst ohne sichtbaren Modellnamen fachlich prüfen. Wiederholen Sie relevante Tests, statt aus einer überzeugenden Einzelantwort eine Freigabe abzuleiten.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein Softwareteam vergleicht einen offenen und einen proprietären Coding-Assistenten für Fehlerkorrekturen. Beide erhalten dieselben freigegebenen Repository-Ausschnitte und Aufgaben. Das Team prüft nicht nur, ob Tests bestehen, sondern auch Wartbarkeit, unbeabsichtigte Änderungen und Review-Aufwand. Eine scheinbar schnelle Lösung fällt durch, wenn sie den Fehler lediglich verdeckt. Die Beschaffung erfolgt erst nach fachlicher Abnahme der vergleichbaren Ergebnisse.

Ergebnis des Schritts: Ein nachvollziehbarer Testbericht mit Stärken, Ausschlussgründen und geeigneten Einsatzgrenzen je Modell.

Die gesamte Leistung kalkulieren — Kosten je akzeptiertem Ergebnis

Vergleichen Sie nicht nur den Preis einer Modellantwort. Ein Business Case sollte alle Aufwände erfassen, die nötig sind, um aus dieser Antwort eine nutzbare Leistung zu machen. Dazu gehören Einführung, Schnittstellen, Infrastruktur, Betrieb, Support, Prüfung und Fehlerkorrektur. Trennen Sie einmalige Investitionen von laufenden Kosten und erläutern Sie, auf welchen Zeitraum sich die Betrachtung bezieht.

Umsetzung: Sammeln Sie Verbrauchs- und Betriebsdaten aus dem Pilot. Ordnen Sie auch Fachbereichszeiten für Abnahme und Nacharbeit zu. Vergleichen Sie die Kosten je akzeptiertem Vorgang und betrachten Sie unterschiedliche Nutzungslasten. Unterscheiden Sie gewonnene Kapazität von tatsächlich vermiedenen Ausgaben: Frei werdende Arbeitszeit ist nicht automatisch eine zahlungswirksame Einsparung. Beschreiben Sie, wofür die zusätzliche Kapazität eingesetzt werden soll.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein Finanzteam setzt KI für die Vorstrukturierung von Unternehmensberichten ein. Ein günstigeres Modell erzeugt zwar preiswerte Entwürfe, erfordert aber häufigere Quellenprüfungen. Ein anderes Modell ist im Zugang teurer, liefert jedoch leichter prüfbare Ergebnisse. Das Team stellt deshalb Nutzungskosten, Prüfzeit und akzeptierte Berichte gemeinsam gegenüber. Die Entscheidung kann zugunsten des teureren Modells ausfallen, muss es aber nicht.

Ergebnis des Schritts: Eine Gesamtkostenbetrachtung mit dokumentierten Annahmen, Nutzenart und Belastbarkeit der Pilotdaten.

Die konkrete Lizenz prüfen — Open Weight ist kein Freibrief

Die Verfügbarkeit von Modellgewichten beantwortet noch nicht alle Fragen zur erlaubten Nutzung. Die Open-Source-AI-Definition der OSI umfasst neben Parametern auch Code, Dateninformationen und die Freiheiten zum Nutzen, Untersuchen, Verändern und Weitergeben. [2] Prüfen Sie deshalb den konkreten Modellstand und nicht nur die Werbeaussage einer Modellfamilie.

Umsetzung: Stellen Sie ein Beschaffungsdossier zusammen: Modellname, Version, Bezugsquelle, Lizenztext und geplante Nutzung. Lassen Sie kommerziellen Einsatz, Anpassung, Weitergabe und unabhängiges Hosting prüfen. Berücksichtigen Sie daneben separate Bedingungen des Inferenzdienstes und verwendeter Zusatzkomponenten. Dokumentieren Sie die Freigabe und veranlassen Sie eine erneute Prüfung bei wesentlichen Versions- oder Vertragsänderungen. Unklare Rechte sind ein Klärungspunkt vor dem Produktivbetrieb.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein Softwarehaus möchte ein Modell zunächst intern zur Dokumentation nutzen und später in ein Kundenprodukt integrieren. Die interne Freigabe wird nicht ungeprüft auf das neue Angebot übertragen. Die Rechtsabteilung untersucht gesondert, welche Rechte für Vertrieb, angepasste Modellbestandteile und Kundenbetrieb erforderlich sind. Erst danach entscheidet das Team, ob die vorgesehene Version geeignet ist oder ein anderer Kandidat benötigt wird.

Ergebnis des Schritts: Eine versionsbezogene Lizenzfreigabe mit zulässigem Nutzungsumfang und dokumentierten offenen Fragen. Diese Empfehlung ersetzt keine rechtliche Einzelfallprüfung.

Sicherheit vor der Freigabe einplanen — Berechtigungen begrenzen

Betrachten Sie die gesamte Anwendung: Modell, Datenzugriff, angebundene Werkzeuge und nachgelagerte Verarbeitung. OWASP beschreibt unter anderem Risiken durch sensible Informationsweitergabe, manipulierte Eingaben, übermäßige Handlungsbefugnisse und unzureichend geprüfte Ausgaben. [4] Ein guter Antwortstil ist deshalb kein Ersatz für Sicherheitskontrollen.

Umsetzung: Zeichnen Sie Datenflüsse und Berechtigungen auf. Geben Sie dem System nur die Daten und Funktionen, die für den vorgesehenen Prozess erforderlich sind. Prüfen Sie Zugriffsregeln unabhängig von der Sprachmodellantwort. Testen Sie mit freigegebenen, nicht produktiven Daten auch unberechtigte Anfragen und fehlerhafte Ausgaben. Definieren Sie, welche Aktionen eine menschliche Zustimmung brauchen, wie Vorfälle eskaliert werden und wie sich die Anwendung im Problemfall stoppen lässt.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein Bankservice-Assistent darf Antworten aus freigegebenen Produktinformationen entwerfen, aber keine Kontodaten verändern oder Zahlungen auslösen. Kontobezogene Anfragen werden über einen gesondert authentifizierten Prozess bearbeitet. Das Team prüft im Testbetrieb, ob der Assistent Informationen außerhalb der vorgesehenen Zugriffsrechte ausgibt. Bei einer auffälligen Antwort wird der Vorgang an eine Fachkraft übergeben; die automatische Bearbeitung wird nicht einfach fortgesetzt.

Ergebnis des Schritts: Ein abgenommener Sicherheits- und Freigabekatalog mit klaren Berechtigungsgrenzen, Eskalationswegen und Abschaltverfahren.

Den Anbieterwechsel vorbereiten — Exit-Fähigkeit erproben

Wahlfreiheit ist erst dann praktisch nutzbar, wenn eine Anwendung tatsächlich auf einen anderen Betriebsweg umgestellt werden kann. Die Bertelsmann-Studie sieht in offenen Modellen und konkurrierenden Inferenzanbietern strategische Chancen, warnt aber vor restriktiveren Lizenzen und sinkendem Wettbewerb. [1] Ein dokumentierter Wechselplan macht Abhängigkeiten früh sichtbar.

Umsetzung: Halten Sie Modellversionen, Schnittstellen, Prompts, Quellen und Testfälle nachvollziehbar fest. Trennen Sie nach Möglichkeit die fachliche Prozesslogik von anbieterspezifischen Funktionen. Prüfen Sie, welche Daten und Konfigurationen exportierbar sind und welche Komponenten ersetzt werden müssten. Erproben Sie den Wechsel mit einem begrenzten, freigegebenen Testbestand. Bewerten Sie Qualität, Fehlerbehandlung, Protokollierung und Rückkehr zum bisherigen Betrieb; ein erfolgreicher Verbindungsaufbau allein reicht nicht.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein Unternehmen betreibt einen internen Rechercheassistenten bei einem Inferenzdienst. Im Pilot wird ein zweiter Dienst mit denselben freigegebenen Dokumenten und Fragen geprüft. Dabei zeigt sich, dass ein anbieterspezifisches Ausgabeformat Änderungen an der Weiterverarbeitung verlangt. Das Team baut eine gemeinsame Übergabestruktur und wiederholt die fachliche Abnahme. So wird der tatsächliche Wechselaufwand sichtbar, bevor eine Vertragsänderung Zeitdruck erzeugt.

Ergebnis des Schritts: Ein getesteter Exit-Plan mit Voraussetzungen, Restabhängigkeiten und geschätztem Umstellungsaufwand.

Kompetenz und Verantwortung verankern — Betrieb statt Dauerpilot

Eine KI-Anwendung benötigt im Regelbetrieb mehr als ein Projektteam. Fachliche Qualität, technischer Betrieb, Datenschutz, Sicherheit und Freigaben sollten klar zugeordnet sein. Die EU-Kommission erläutert, dass KI-Kompetenzmaßnahmen Kenntnisse, Erfahrung, Ausbildung und Einsatzkontext der betroffenen Personen berücksichtigen sollen. [5] Rollenbezogene Schulungen sind daher eine sinnvolle Grundlage für die Einführung.

Umsetzung: Benennen Sie Verantwortliche für Prozessnutzen, Systembetrieb, Qualitätsprüfung und Vorfälle. Legen Sie fest, wer Änderungen freigibt und welche Ereignisse neue Tests auslösen. Schulen Sie Anwender an den tatsächlichen Aufgaben: zulässige Eingaben, Quellenprüfung, Umgang mit Unsicherheit und Eskalation. Ergänzen Sie Übungen für Prüfer und Betriebsteam. Erfassen Sie Rückmeldungen aus dem Alltag und passen Sie Regeln, Testfälle und Schulungen daran an.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein Investmentteam nutzt KI für Entwürfe zu Unternehmensanalysen. Analysten lernen, Aussagen anhand der Originalunterlagen zu prüfen und unbelegte Angaben zu markieren. Eine fachlich verantwortliche Person gibt die Berichte frei; das Betriebsteam überwacht Fehler und Änderungen an der Modellversion. Bei einem Modellwechsel werden bekannte schwierige Fälle erneut getestet. Ein gut formulierter Entwurf ersetzt weder die Quellenkontrolle noch die Verantwortung für die abschließende Bewertung.

Ergebnis des Schritts: Ein verbindliches Betriebsmodell mit Zuständigkeiten, Schulungsnachweisen, Qualitätskontrollen und regelmäßigem Verbesserungsprozess.

FAQ: Zehn Fragen zur wirtschaftlichen Nutzung von KI

1. Was unterscheidet Open-Weight-Modelle von Open-Source-KI?

Open Weight bezeichnet die Verfügbarkeit der trainierten Modellparameter. Für Open-Source-KI verlangt die OSI darüber hinaus Freiheiten zum Nutzen, Untersuchen, Verändern und Weitergeben sowie Zugang zu Code und ausreichend detaillierten Dateninformationen. Das Etikett »offen« reicht deshalb für die Beschaffung nicht aus. CIOs sollten Dokumentation und Lizenz der konkreten Modellversion prüfen. [2]

2. Wo lässt sich KI-Wertschöpfung derzeit am besten belegen?

Die Bertelsmann-Untersuchung sieht in ihren drei Anwendungsfeldern stärkere Belege für Kostenvorteile und höhere Produktivität als für Differenzierung. In Softwareentwicklung und Private Equity betreffen diese vor allem wiederkehrende Arbeiten; im Bankservice ist Automatisierung ein plausibler Weg zu geringeren Kosten. Das ist kein allgemeiner Renditenachweis für jede Branche oder jedes KI-Projekt. [1]

3. Reicht ein guter Benchmarkwert für eine Kaufentscheidung?

Nein. Die Studie liefert Hinweise auf relevante Modellfähigkeiten, nicht die Garantie, dass jedes Unternehmensszenario zuverlässig funktioniert. [1] Als Beschaffungsempfehlung gilt: Ergänzen Sie öffentliche Benchmarks durch fachlich bewertete Tests im vorgesehenen Prozess. NIST stellt die Bewertung von KI-Produkten, -Diensten und -Systemen in den Zusammenhang mit Vertrauenswürdigkeit und Risikomanagement. [3]

4. Sind niedrigere Inferenzpreise gleichbedeutend mit niedrigeren Gesamtkosten?

Nein. Die Studie beschreibt deutlich niedrigere Zugangspreise ausgewählter Open-Weight-Modelle, aber auch Hürden für ihre Einführung. [1] Für den eigenen Business Case sollten zusätzlich Integrationsaufwand, Infrastruktur, Betrieb, Evaluation, Nacharbeit und Wechselkosten erfasst werden. Eine sinnvolle redaktionelle Empfehlung lautet daher: Kosten je fachlich akzeptiertem Ergebnis vergleichen, nicht nur Kosten je Token.

5. Wann lohnt sich ein eigener Modellbetrieb?

Die Entscheidung sollte von Kontrollbedarf, Nutzung, Lizenzrechten und vorhandener Betriebskompetenz ausgehen. Die Studie beschreibt unabhängiges Hosting und Anpassbarkeit als Chancen, sofern die Lizenzen dies ermöglichen. [1] Als praktische Entscheidungshilfe empfiehlt sich ein Vergleich zwischen Eigenbetrieb und einem geeigneten Inferenzdienst: einschließlich Verfügbarkeit, Support, Sicherheitsverantwortung und voller Betriebskosten. Selbsthosting ist kein automatischer Wirtschaftlichkeitsvorteil.

6. Macht ein offenes Modell Unternehmensdaten automatisch sicher?

Nein. Modelloffenheit ersetzt keine Zugriffskontrolle oder sichere Anwendung. OWASP nennt unter anderem die Offenlegung sensibler Informationen, Schwächen in Vektor- und Embedding-Systemen sowie fehlerhafte Verarbeitung von Modellausgaben als Risiken. [4] Für die Praxis heißt das: Datenflüsse und Berechtigungen prüfen, Mandanten sauber trennen und Ausgaben vor der Weiterverarbeitung validieren. Der Schutz muss die gesamte Anwendung erfassen, nicht nur das Modell.

7. Welche zusätzlichen Risiken bringen KI-Agenten mit?

Agenten können über angebundene Werkzeuge Aktionen auslösen. OWASP beschreibt übermäßige Handlungsbefugnisse als Risiko, wenn notwendige Grenzen, menschliche Aufsicht oder Rücknahmemöglichkeiten fehlen. [4] Empfohlen sind daher eng begrenzte Berechtigungen, nachvollziehbare Aktionsprotokolle und verbindliche Freigaben für folgenreiche Schritte. Ein Agent sollte nicht allein deshalb weitreichende Rechte erhalten, weil sein Sprachmodell in Tests überzeugend antwortet.

8. Sind offene KI-Modelle vom EU AI Act ausgenommen?

Nein, eine pauschale Ausnahme gibt es nicht. Die EU-Kommission beschreibt für qualifizierende offene General-Purpose-AI-Modelle begrenzte Ausnahmen von bestimmten Dokumentations- und Vertretungspflichten. Pflichten zur Urheberrechtspolitik und zur Zusammenfassung der Trainingsdaten bleiben bestehen; Modelle mit systemischem Risiko profitieren nicht von diesen Ausnahmen. Entscheidend sind die konkrete Veröffentlichung und die jeweilige Rolle als Anbieter oder Betreiber. Dies ersetzt keine rechtliche Einzelfallprüfung. [6]

9. Welche KI-Kompetenzmaßnahmen sollten Unternehmen vorsehen?

Die EU-Kommission erläutert, dass Anbieter und Betreiber Maßnahmen zur Entwicklung von KI-Kompetenz der mit Betrieb und Nutzung befassten Personen treffen müssen. Kenntnisse, Erfahrung, Ausbildung und Einsatzkontext sind zu berücksichtigen; ein bestimmtes individuelles Kompetenzniveau wird nach der erläuterten Fassung nicht vorgeschrieben. [5] Redaktionell empfohlen sind rollenbezogene Schulungen, Übungen zur Ergebnisprüfung sowie klare Regeln für Datenverwendung, Freigabe und Eskalation.

10. Wie lässt sich digitale Souveränität praktisch verbessern?

Die Studie betont Wahlmöglichkeiten, Anpassbarkeit und Wettbewerb zwischen Inferenzanbietern. Sie warnt zugleich vor Lizenzverschärfungen, Anbieter-Konzentration und unzureichender Finanzierung künftiger Modelle. [1] Für CIOs lautet die praktische Ableitung: Lizenzrechte und Anbieterabhängigkeiten dokumentieren, Schnittstellen austauschbar gestalten und einen Wechsel mit echten Testfällen erproben. Souveränität ist damit eine überprüfbare Handlungsfähigkeit – nicht nur die geografische Herkunft des Modells.

Quellenhinweis

Studiengrundlage des Hauptartikels: Max Schulze und Felix Sieker (2026), »AI Value Creation and Open-Weight Models: Evidence from software production, consumer banking and private equity«, Bertelsmann Stiftung, DOI 10.11586/2026144. PDF: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/AI_Value_Creation_and_Open-Weight_Models.pdf

[1] Bertelsmann Stiftung: Zusammenfassung der Studienergebnisse zu Wertschöpfung, Modellwahl und Marktstruktur.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/digitalisierung-und-gemeinwohl/projektnachrichten/wo-unternehmen-mit-ki-wert-schaffen-koennen-und-warum-open-weight-modelle-wichtig-sind

[2] Open Source Initiative: The Open Source AI Definition – 1.0.

https://opensource.org/ai/open-source-ai-definition

[3] NIST: AI Risk Management Framework; freiwilliger Rahmen und Hinweise zum Generative-AI-Profil.

https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

[4] OWASP GenAI Security Project: LLM Top 10 – Risiken und Gegenmaßnahmen.

https://genai-security-project.github.io/crosswalk/llm-top10/

[5] Europäische Kommission: AI Literacy – Questions & Answers.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers

[6] Europäische Kommission, AI Act Service Desk: Anwendung des AI Act auf als Open Source veröffentlichte General-Purpose-AI-Modelle.

https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/faq/how-does-ai-act-apply-general-purpose-ai-models-released-open-source

Abrufdatum der ergänzenden Internetquellen: 7. November 2026. Die Quellenziffern beziehen sich auf die neu ergänzten redaktionellen Teile. Modellpreise und Benchmarkwerte im Hauptartikel bleiben an den dort genannten Studienstand gebunden.

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