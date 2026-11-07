Daten teilen, Wertschöpfung steigern: Wie Catena-X den Mittelstand vernetzt

Daten teilen, ohne die Kontrolle abzugeben: Catena-X verbindet dieses Prinzip mit konkreten Anwendungen für Qualität, CO₂-Transparenz und digitale Produktpässe. Für Unternehmen zählt jedoch nicht allein der Anschluss an das Netzwerk. Entscheidend sind belastbare Daten, klare Verantwortlichkeiten und ein Business Case, der sich im Alltag bewährt. Gerade der Mittelstand sollte deshalb mit einem relevanten Anwendungsfall beginnen – und den Nutzen konsequent messen.

Management Summary

Business Impact statt Anschluss um jeden Preis: Qualität, Product Carbon Footprint und Batteriepass liefern konkrete Ansatzpunkte für den unternehmensübergreifenden Datenaustausch. Priorisiert werden sollten Anwendungsfälle mit erkennbarem Prozessnutzen und verfügbaren Partnerdaten. [1] [3]

Qualität, Product Carbon Footprint und Batteriepass liefern konkrete Ansatzpunkte für den unternehmensübergreifenden Datenaustausch. Priorisiert werden sollten Anwendungsfälle mit erkennbarem Prozessnutzen und verfügbaren Partnerdaten. [1] [3] Standards senken die Integrationshürden: Gemeinsame Datenmodelle und offene Standards unterstützen Interoperabilität. Sie ersetzen jedoch weder die Bereinigung eigener Daten noch die Integration in bestehende Geschäftsprozesse. [1]

Gemeinsame Datenmodelle und offene Standards unterstützen Interoperabilität. Sie ersetzen jedoch weder die Bereinigung eigener Daten noch die Integration in bestehende Geschäftsprozesse. [1] Datensouveränität ist Führungsaufgabe: Eine dezentrale Architektur und kontrollierter Datenaustausch gehören zu den Grundprinzipien von Catena-X. Unternehmen sollten daraus verbindliche Regeln für Freigaben, Zuständigkeiten und zulässige Nutzungszwecke ableiten. [1]

Eine dezentrale Architektur und kontrollierter Datenaustausch gehören zu den Grundprinzipien von Catena-X. Unternehmen sollten daraus verbindliche Regeln für Freigaben, Zuständigkeiten und zulässige Nutzungszwecke ableiten. [1] Batteriepass rechtzeitig vorbereiten: Ab 18. Februar 2027 benötigen neu in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene Elektrofahrzeugbatterien, LV-Batterien und Industriebatterien über 2 kWh einen Batteriepass. Datenbeschaffung, Zugriffsrechte und Aktualisierung gehören deshalb frühzeitig auf die Projektagenda. [4]

Ab 18. Februar 2027 benötigen neu in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene Elektrofahrzeugbatterien, LV-Batterien und Industriebatterien über 2 kWh einen Batteriepass. Datenbeschaffung, Zugriffsrechte und Aktualisierung gehören deshalb frühzeitig auf die Projektagenda. [4] KMU brauchen einen überprüfbaren Business Case: Datenökosysteme sind kein automatisches Renditeversprechen. Empfohlen sind ein begrenzter Pilot, eine dokumentierte Ausgangslage und Kennzahlen zu Aufwand, Datenqualität und Prozesswirkung; gesamtwirtschaftliche Studien ersetzen keine betriebliche Erfolgsmessung. [5]

KI-generierte Symbolillustration: Vernetzte Wertschöpfung vom Zulieferer bis zum Recycling. Geschützte Datenverbindungen verbinden Qualitätskontrolle, CO₂-Transparenz und digitalen Batteriepass. Keine Darstellung einer konkreten Systemarchitektur.

5 Jahre Catena-X: Der Business Impact industrieller Datenökosysteme

Vor fünf Jahren wurde Catena-X Automotive Network e.V. gegründet und damit der Grundstein für ein Datenökosystem und gemeinsame Standards für den sicheren Datenaustausch in der Automobilindustrie gelegt. Heute schafft das Projekt einen messbaren Business Impact – wenn die notwendigen Vorbereitungen getroffen sind.

Seit fünf Jahren steht der Automobilindustrie mit Catena-X ein Datenökosystem zur Verfügung, welches das Potenzial hat, sich zu einer echten Industrierevolution zu entwickeln. Vergleichbare Initiativen gibt es im Maschinen- und Anlagenbau, in der Luftfahrtindustrie sowie im Energiesektor. Damit sie den Durchbruch schaffen, müssen gerade mittelständische Unternehmen Datenflüsse als selbstverständlichen Teil ihrer täglichen Arbeit verstehen. Dafür ist es wichtig, den konkreten Nutzen eines übergreifenden Datenaustauschs zu erkennen. Dieser besteht vor allem darin, dass Unternehmen regulatorische Pflichten erfüllen, neue Effizienzpotenziale nutzen und Abhängigkeiten verringern können. Außerdem schaffen sie die Grundlage für einen wertschöpfenden Einsatz von künstlicher Intelligenz im industriellen Umfeld. Darüber hinaus können industrielle Datenökosysteme bestehende Prozesse optimieren und neue Produkte sowie Geschäftsmodelle ermöglichen. Eine gemeinsame Veröffentlichung von McKinsey und Fraunhofer beschreibt diese Potenziale, weist aber auch auf technische Hürden, Vertraulichkeitsfragen und eine ausgewogene Verteilung des Nutzens hin. Ein allgemeiner Nachweis, dass datenteilende Unternehmen deshalb deutlich schneller wachsen, lässt sich daraus nicht ableiten. [7] Der nächste Schritt muss sein, vom Rohstofflieferanten bis zum Recyclingbetrieb möglichst viele Unternehmen anzubinden, denn der praktische Mehrwert von Catena-X und anderen Datenökosystemen steigt mit jedem neuen Teilnehmer.

Drei Use Cases mit echtem Sogeffekt

Die Grundlagen sind geschaffen, Catena-X-Strategien entwickelt und erste Use Cases liefern messbaren Mehrwert. Als nächstes geht es darum, die Nutzung in die Breite zu bringen und End-to-End-Anwendungsfälle entlang der Roadmap schrittweise umzusetzen. Aus erfolgreichen Pilotanwendungen muss eine kritische Masse an produktiven Anwendungsfällen entwickelt werden, die einen echten Sogeffekt erzeugen.

Drei Use Cases eignen sich hierfür besonders: die Rückverfolgbarkeit von Qualität über alle Fertigungsstufen, der Product Carbon Footprint (PCF) und der Battery Passport (BP). Ihnen ist gemein, dass sie sich nicht allein mit unternehmensinternen Daten berechnen und befüllen lassen. Sie erfordern, dass Unternehmen strukturierte Informationen zu Materialherkünften und Fertigungsprozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette teilen.

Genau daran scheitert es heute oft: Jedes Unternehmen in der Lieferkette erfasst Informationen zu Bauteilen und Materialien in anderen Formaten, mit anderen Bezeichnungen und in anderen Systemen. Catena-X setzt hier mit gemeinsamen Standards an.

Bei der Qualitätsrückverfolgbarkeit ermöglichen digitale Zwillinge auf Basis der Catena-X-Standards, Bauteile und Materialien eindeutig zu identifizieren und von der Rohstoffquelle bis zum Fertigprodukt nachzuverfolgen. Tritt ein Qualitätsproblem auf, lässt sich so gezielt eingrenzen, welche Teile und Fahrzeuge betroffen sind.

Beim PCF fehlt bislang die Vergleichbarkeit, weil Emissionswerte nach unterschiedlichen Methoden berechnet werden. Das Catena-X PCF Rulebook schafft ein einheitliches Berechnungsmodell. Damit lassen sich Werte über alle Lieferantenstufen hinweg aggregieren und vergleichen.

Beim Battery Passport verlangt die EU-Batterieverordnung ab 2027 einen digitalen Produktpass, unter anderem für Traktionsbatterien. Catena-X definiert dafür ein standardisiertes Datenmodell, in dem Informationen zu Rohstoffen, Fertigung und Recycling aus der gesamten Kette zusammengeführt werden.

Voraussetzungen für übergreifenden Datenaustausch

Der Weg ins Ökosystem beginnt im eigenen Unternehmen. Ohne sauberes Datenfundament ist keine nachhaltige Teilnahme daran möglich. Daher ist es zunächst wichtig zu verstehen, welche Daten vorhanden sind, wie sie strukturiert sind und wie sie genutzt werden können. Der ökonomische Hebel liegt jedoch darin, zu kollaborieren und vorhandene Daten zu teilen. Relevant für den Datenaustausch sind insbesondere Fertigungsparameter, Qualitätskennzahlen, Informationen zur Materialherkunft, Stücklistenlogiken oder CO 2 -Primärdaten.

Dies berührt zwangsläufig das, was Unternehmen sorgsam schützen: Wissen über Prozesse, Kosten und Kunden. In diesem Zusammenhang rückt ein zentraler Aspekt in den Fokus: Souveränität, um sowohl Vertrauen zwischen den Beteiligten als auch in das Ökosystem und damit verbundene rechtliche Rahmenbedingungen herzustellen. Unternehmen müssen jederzeit die Hoheit über ihre Daten behalten – insbesondere darüber, wer auf diese zugreifen darf, zu welchem Zweck sie genutzt werden und unter welchen Bedingungen sie weitergegeben werden. Der Datenaustausch muss daher kontrolliert, zweckgebunden und selbstbestimmt erfolgen. Das spiegelt sich unmittelbar in der Architektur der Datenökosysteme wider. Sie sind ausdrücklich nicht als kollektiver Datenspeicher ausgelegt. Es handelt sich vielmehr um eine offene, föderierte Infrastruktur mit gemeinsamen Regeln und Standards für einen dezentralen, peer-to-peer-basierten Datenaustausch.

Darüber hinaus sind einheitliche semantische Standards und Interoperabilität erforderlich, um Daten organisationsübergreifend konsistent zu interpretieren und effizient zu nutzen. Interoperabilität löst Datensilos auf, schafft eine einheitliche, verlässliche Datenbasis und verbessert damit Transparenz, Entscheidungsqualität und Agilität – innerhalb des Unternehmens ebenso wie über seine Grenzen hinaus.

Einmal implementiert und direkt funktionsfähig

Wie digitale Souveränität praktisch umgesetzt werden kann, beschreibt MHP auf seiner öffentlich zugänglichen Leistungsseite zu industriellen Datenökosystemen. Das Angebot gliedert sich dort in Data Ecosystem Strategy, Architecture & Connectivity sowie Data Ecosystem Operations. Genannt werden unter anderem Governance und Compliance, offene Standards, der Eclipse Dataspace Connector sowie die Begleitung von Entwicklung und Go-live bis zum laufenden Betrieb. [9] Der European Sovereign Stack Standard (ES³) ist davon zu unterscheiden: Schwarz Digits stellte ihn am 17. April 2026 als Souveränitätsprogramm mit einem vierstufigen Reifegrad-Modell für Cloud-Lösungen und IT-Services vor. Nach Anbieterangaben wurde das zugrunde liegende Modell von BDO verifiziert und orientiert sich am Cloud Sovereignty Framework der Europäischen Kommission. ES³ ist damit ein Anbieterprogramm zur Bewertung digitaler Souveränität, nicht gleichbedeutend mit einem amtlich vorgeschriebenen EU-Standard oder einer Garantie für den Projekterfolg. [10]

Im Rahmen des »Readiness Booster Programms« von Catena-X gibt es bereits Schlüsseltechnologien »as a Service« auf dem Markt, die standardisierte und sichere Zugänge ermöglichen und die kollaborative Datennutzung fördern. Weil Datenmodelle, Schnittstellen und Vertragsmechanismen ökosystemweit einheitlich definiert sind, entfällt die bilaterale Integrationsarbeit, die klassische Anbindungsprojekte dominiert: Was früher je Kunde neu entwickelt werden musste, wird heute einmal implementiert und funktioniert mit jedem Teilnehmer des Netzwerks. Über einen Onboarding-Service werden Unternehmen über alle Phasen hinweg – von der strategischen Anforderungsanalyse über die Implementierung bis hin zum Livebetrieb – begleitet. Bestehende Systeme werden dabei weiter genutzt. Darüber hinaus profitieren sie von individuellen Integrationslösungen, wie etwa mit Metaverse-Technologien oder digitalen Zwillingen, entlang der Wertschöpfungs- und Lieferkette.

Konkrete, messbare Mehrwerte – vor allem für KMU

Eine OECD-Zusammenfassung von 2019 beschreibt das gesamtwirtschaftliche Potenzial verbesserten Datenzugangs und Datenteilens: Werden neben öffentlichen auch private Daten einbezogen, werden wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile in einer Größenordnung von 1 bis 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geschätzt. Diese Größenordnung ist weder ein gemessener Catena-X-Effekt noch ein garantierter betrieblicher Nutzen. [5]

Auch wissenschaftliche Arbeiten untersuchen, wie datenintensive Technologien die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit verändern. Eine qualitative Mehrfachfallstudie von Katharina Cepa und Henri Schildt analysiert fünf langfristige Beziehungen industrieller Unternehmen und beschreibt Veränderungen in der Organisation und Steuerung ihrer Zusammenarbeit. Sie liefert jedoch keinen allgemeingültigen quantitativen Nachweis höherer Unternehmensleistung für alle Beteiligten. [8]

Darüber hinaus legen Unternehmen damit ein belastbares Fundament, um am Industrial AI Ecosystem zu arbeiten. Sind fehlende Datenqualität, Integration und Architektur heute Gründe dafür, dass KI-Projekte scheitern, schaffen Datenökosysteme wie Catena-X die Grundlage, um Daten morgen für KI-Anwendungen wie Automatisierung und Predictive Analytics nutzbar zu machen.

Der Mehrwert beschränkt sich dabei nicht auf große OEMs und Tier-1-Lieferanten. Gerade kleine und mittlere Unternehmen profitieren unmittelbar und messbar. Wesentlich sind dafür drei Dinge: Dass Entscheider Datenökosysteme als Wettbewerbsinstrument verstehen, dass sie Datensouveränität strategisch auf Führungsebene verankern und dass sie Use Cases nach Business Impact und Relevanz priorisieren. Ein strategischer Berater mit langjähriger Expertise im Bereich industrieller Datenökosysteme kann Unternehmen auf dem gesamten Weg begleiten.

Benedikt Altrichter, Senior Manager im Bereich Technologiestrategie und industrieller Datenökosysteme bei MHP

Sie wollen mehr zum Thema industrielle Datenökosysteme, souveräne Cloud-Lösungen im Catena-X-Umfeld und entsprechende Use Cases erfahren, dann laden Sie sich hier das Whitepaper herunter. https://www.mhp.com/de/insights/was-wir-denken/industrielle-datenoekosysteme-datensouveraenitaet

Tipps für den Einstieg

Die folgenden Praxistipps sind redaktionelle Handlungsempfehlungen auf Basis des Beitrags und der ergänzenden Recherche; sie sind keine verbindlichen Vorgaben des Ökosystems.

Mit einem konkreten Problem starten — Business Case : Wählen Sie beispielsweise eine wiederkehrende PCF-Anfrage oder einen aufwendigen Qualitätsabgleich. Dokumentieren Sie Bearbeitungszeit, manuelle Arbeitsschritte und Datenlücken, bevor Sie eine Lösung auswählen. Datenverantwortung festlegen — Organisation : Benennen Sie fachliche Datenverantwortliche und einen Sponsor auf Führungsebene. Einkauf, Qualität, Nachhaltigkeit, IT und Recht sollten Freigaben und Prioritäten gemeinsam abstimmen. Daten zuerst prüfbar machen — Datenqualität : Klären Sie Identifikatoren, Einheiten, Zeitbezug, Herkunft und Aktualität. Beim PCF gehören Berechnungsmethodik, Systemgrenzen und der Anteil an Primärdaten zur fachlichen Prüfung. [2] [3] Nur erforderliche Daten freigeben — Souveränität : Erstellen Sie eine Freigabematrix: Welche Daten darf welcher Partner zu welchem Zweck erhalten? Prüfen Sie technische Berechtigungen, Verträge und Nachweise gemeinsam, statt Datensouveränität allein als Technikmerkmal zu behandeln. [1] Den Pilot gemeinsam planen — Partnerfähigkeit : Starten Sie mit einem passenden Geschäftspartner und einem begrenzten Datenumfang. Vereinbaren Sie Datenmodell, Verantwortlichkeiten, Fehlerbehandlung und einen fachlichen Abnahmetest. Betrieb und Kosten mitbewerten — Lösungswahl : Vergleichen Sie nicht nur Anschlusskosten, sondern auch Anwendungen, Integration, Schulung und laufenden Support. Lassen Sie sich zeigen, wie Standards, Versionswechsel und zusätzliche Partner in der angebotenen Lösung unterstützt werden. Den Nutzen vor der Skalierung messen — Erfolgskontrolle : Empfohlene Kennzahlen sind Bearbeitungszeit je Anfrage, Anteil vollständiger Datensätze, Fehlerquote und Aufwand je neuer Partneranbindung. Skalieren Sie erst, wenn Datenqualität und Prozessnutzen im Pilot nachvollziehbar sind. Batteriepass als eigenes Arbeitspaket führen — Compliance : Prüfen Sie betroffene Batteriekategorien, Verantwortlichkeit des Inverkehrbringers sowie die Informations- und Zugangsvorgaben nach Artikel 77 und Anhang XIII. Ein Catena-X-Anschluss allein ersetzt diese Prüfung nicht. [4]

10 FAQ zu Catena-X und industriellen Datenökosystemen

Die Antworten verbinden den Originalbeitrag mit ergänzender Internetrecherche. Quellenverweise beziehen sich auf das nachfolgende Verzeichnis. Stand: 6. November 2026.

1. Was ist Catena-X – und was ist es nicht?

Catena-X ist ein kollaboratives Datenökosystem für die automobile Wertschöpfungskette. Gemeinsame Standards, verifizierte Unternehmensidentitäten und eine dezentrale Architektur sollen den Austausch zwischen Geschäftspartnern ermöglichen. Es ist daher nicht einfach ein gemeinsamer Datenspeicher, in den alle Unternehmen ihre Informationen vollständig hochladen. [1]

2. Muss ein Unternehmen Vereinsmitglied werden, um Daten auszutauschen?

Catena-X unterscheidet zwischen der Teilnahme am Datenraum und der Mitgliedschaft im Verein. Für den Datenaustausch verweist die Website auf die Registrierung über eine Betriebsgesellschaft, derzeit Cofinity-X. Eine Vereinsmitgliedschaft dient dagegen der Mitgestaltung von Standards, Governance und Weiterentwicklung. Für den Einstieg sollte das Unternehmen deshalb zuerst klären, ob es Daten nutzen oder zusätzlich das Ökosystem mitgestalten möchte. [1]

3. Welche Anwendungsfälle eignen sich für den Einstieg?

Der Beitrag priorisiert Qualitätsrückverfolgbarkeit, Product Carbon Footprint und Batteriepass. Auch die offizielle Catena-X-Website nennt Qualitätsmanagement, PCF und digitale Produktpässe als Einsatzfelder. Welcher Einstieg sinnvoll ist, hängt von Kundenanforderungen, Partnerdaten und dem zu lösenden Prozessproblem ab; eine universelle Reihenfolge gibt es nicht. Empfehlung: Beginnen Sie dort, wo Nutzen und Datenbedarf am klarsten sind. [1]

4. Was bedeutet Datensouveränität in der Praxis?

Catena-X nennt Kontrolle über die eigenen Daten und eine dezentrale Architektur als Grundwerte. Für die Umsetzung sollten Unternehmen festlegen, welche Informationen sie welchem Partner unter welchen Bedingungen bereitstellen. Redaktionelle Empfehlung: Freigaberegeln, technische Zugriffskontrollen und vertragliche Vereinbarungen gemeinsam prüfen. Souveränität sollte nicht mit der pauschalen Zusage verwechselt werden, dass jede spätere Verwendung übertragener Daten automatisch verhindert werden kann. [1]

5. Wie schafft das PCF Rulebook Vergleichbarkeit?

Der methodische Rahmen vereinheitlicht die Ermittlung und den Austausch produktbezogener CO₂-Fußabdrücke entlang der Lieferkette. Das Schulungsmaterial beschreibt den Cradle-to-Gate-Ansatz: von der Rohstoffgewinnung bis zum Werkstor. Lieferantenspezifische Primärdaten werden bevorzugt; Sekundärdaten kommen zum Einsatz, wenn Primärdaten fehlen. Die Catena-X-Bibliothek führt für das aktuelle Release CX-Titan das PCF Rulebook v4.0. Für die Umsetzung sollten Unternehmen daher die gültige Version und deren konkrete Regeln prüfen, nicht allein ältere Schulungsunterlagen übernehmen. [2] [3]

6. Ab wann gilt der Batteriepass, und welche Batterien sind betroffen?

Artikel 77 der EU-Batterieverordnung nennt den 18. Februar 2027. Ab diesem Datum benötigen in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene Batterien für leichte Verkehrsmittel (LV-Batterien), Industriebatterien mit mehr als 2 kWh Kapazität und Elektrofahrzeugbatterien eine elektronische Akte. Das ist keine pauschale Batteriepasspflicht für jede Batterie. Der Pass enthält modellbezogene und individuelle Informationen nach Anhang XIII und ist über einen QR-Code mit individueller Kennung zugänglich. [4]

7. Wer ist für die Informationen im Batteriepass verantwortlich?

Nach Artikel 77 Absatz 4 muss der Wirtschaftsakteur, der die Batterie in Verkehr bringt, korrekte, vollständige und aktuelle Informationen sicherstellen. Er kann andere Akteure schriftlich bevollmächtigen, in seinem Namen zu handeln. Die Verordnung unterscheidet zudem öffentliche Informationen, behördlich zugängliche Informationen und Informationen für Personen mit berechtigtem Interesse. Empfehlung: Verantwortlichkeiten, Datenlieferungen und Aktualisierungsprozesse ausdrücklich vertraglich und organisatorisch regeln. Diese Einordnung ersetzt keine Rechtsberatung. [4]

8. Funktioniert eine Anbindung anschließend automatisch mit jedem Partner?

Offene Standards und Interoperabilität gehören zum Catena-X-Ansatz. Daraus folgt jedoch kein Nachweis, dass jede Unternehmensanbindung ohne weitere Arbeit mit jedem beliebigen Partner funktioniert. Redaktionelle Empfehlung: Prüfen Sie für den konkreten Use Case die Datenmodelle, eingesetzten Versionen, Berechtigungen und fachlichen Abläufe. Die im Originalbeitrag verwendete Aussage »einmal implementiert« sollte als Ziel der Standardisierung verstanden werden, nicht als bedingungslose Zusage für jedes Integrationsprojekt. [1]

9. Wie lässt sich der wirtschaftliche Nutzen für KMU nachweisen?

Am besten über einen eigenen Vorher-nachher-Vergleich. Redaktionell empfohlene Kennzahlen sind Arbeitsaufwand je Datenanfrage, Fehlerquote, Vollständigkeit der Datensätze und Aufwand für die Anbindung zusätzlicher Partner. Die OECD nennt in ihrer Zusammenfassung von 2019 geschätzte wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile des Datenzugangs und Datenteilens von 1 bis 2,5 Prozent des BIP, wenn private Daten einbezogen werden. Diese gesamtwirtschaftliche Größenordnung ist weder ein Catena-X-spezifischer Wirkungsnachweis noch ein garantierter ROI für ein einzelnes Unternehmen. [5]

10. Welche Rolle spielen Datenökosysteme für Industrial AI?

Der Originalbeitrag beschreibt Datenqualität, Integration und Architektur als wichtige Voraussetzungen für industrielle KI. Die OECD ordnet Datenzugang und Datenteilung ebenfalls als wesentlich für Innovation und die zunehmende Nutzung von KI ein. Redaktionelle Empfehlung: Vor einer KI-Anwendung nicht nur die Verfügbarkeit prüfen, sondern auch Nutzungsrechte, Herkunft, Aktualität und Eignung der Daten für die konkrete Aufgabe. Der Zugang zu einem Datenökosystem allein garantiert noch kein belastbares KI-Ergebnis. [5]

Quellen zum Beitrag

Die Quellenverweise [1] bis [11] gelten für den Beitrag und seine redaktionellen Ergänzungen. Die ursprünglichen, nicht aufgelösten hochgestellten Ziffern 1 und 2 wurden in den geprüften Absätzen durch zuordenbare Verweise ersetzt; eine Identität der neu herangezogenen Literatur mit den ursprünglichen Quellen wird nicht behauptet. Abrufdatum: 6. November 2026.

[1] Catena-X: Überblick über Datenraum, Vereinsmitgliedschaft, Anwendungsfälle und Grundwerte.

https://catena-x.net/

[2] Catena-X Library: PCF Rulebook v4.0, Release CX-Titan. Maßgebliche Versionsübersicht für die PCF-Methodik.

https://catenax-ev.github.io/docs/rulebooks/CX-NFR-PCF

[3] Catena-X Academy: Handout »PCF Rulebook« (2023). Hintergrund zu Cradle-to-Gate sowie Primär- und Sekundärdaten; nicht als Ersatz für das gültige Rulebook verwenden.

https://catena-x.academy/wp-content/uploads/2023/11/Catena-X_Handout-5_PCF-Rulebook_DE.pdf

[4] Artikel 77 der Verordnung (EU) 2023/1542: Batteriepass. Deutschsprachige Wiedergabe des Gesetzestextes auf gesetze.legal; keine amtliche Verkündungsplattform.

https://gesetze.legal/eu/vo_eu_2023_1542/77

[5] OECD (2019): »Enhancing Access to and Sharing of Data«. Zusammenfassung zu wirtschaftlichem Potenzial, Risiken und Bedeutung für KI; Dokumentkopie auf ospi.es.

https://ospi.es/images/documentos/archivos/OECD-enhancing-access-to-and-sharing-of-data.pdf

[6] manage it: »Von Daten zu Deals: KI treibt den Geschäftserfolg« (23. September 2026). Ausschließlich stilistische Orientierung: kurze Management-Kernaussagen mit hervorgehobener Leitthese und Fokus auf wirtschaftliche Wirkung; keine Sachquelle zu Catena-X.

https://ap-verlag.de/von-daten-zu-deals-ki-treibt-den-geschaeftserfolg/108154/

[7] McKinsey und Fraunhofer (April 2020): »Data sharing in industrial ecosystems – Driving value across entire production lines«. Belegt Potenziale und Hürden, nicht pauschal schnelleres Unternehmenswachstum.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/publikationen/data%20sharing%20in%20industrial%20ecosystems/mckinsey_article_data%20sharing%20in%20industrial%20ecosystems.pdf

[8] Katharina Cepa und Henri Schildt: »Data-Induced Rationality and Unitary Spaces in Interfirm Collaboration«, Organization Science, Band 34, Heft 1 (2023), S. 129–155; online veröffentlicht am 25. Januar 2022. Qualitative Mehrfachfallstudie, kein allgemeiner quantitativer Leistungsnachweis.

https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/orsc.2021.1566

[9] MHP: »Industrial Data Ecosystems«. Anbieterquelle zur öffentlich beschriebenen Gliederung in Strategie, Architektur und Betrieb.

https://www.mhp.com/de/services/industrial-data-ecosystems

[10] Schwarz Digits (17. April 2026): »Schwarz Digits setzt europäischen Standard für digitale Souveränität«. Anbieter-Pressemitteilung zu ES³, Reifegrad-Modell und Verifizierung durch BDO.

https://schwarz-digits.de/presse/archiv/2026/european-sovereign-stack-standard

[11] MHP: »Industrielle Datenökosysteme & Datensouveränität«, Landingpage zum Whitepaper »From Data to Sovereignty«. Öffentlich sichtbare Inhaltsbeschreibung; der vollständige PDF-Download wird über ein Formular mit Pflichtangaben und Captcha angeboten. Das Whitepaper selbst wurde in dieser Prüfung nicht eingesehen.

https://www.mhp.com/de/insights/was-wir-denken/industrielle-datenoekosysteme-datensouveraenitaet

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