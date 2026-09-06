Datensouveränität: Wenn Souveränität zur Systemfrage wird

Datensouveränität wird zur Managementaufgabe: Der Digitale Produktpass, Manufacturing-X und agentische KI zwingen den Mittelstand, Daten kontrolliert zu teilen, ohne Betriebsgeheimnisse preiszugeben. Shared Sovereignty verteilt Kosten und Risiken auf vertrauenswürdige Ökosysteme – doch erst ein leistungsfähiges ERP schafft die Datenqualität, Rollenlogik und Nachvollziehbarkeit, die dafür nötig sind.

Management Summary

Handlungsdruck: ESPR und Digitaler Produktpass machen standardisierte, verlässliche Daten entlang der Lieferkette zur Voraussetzung für Marktzugang.

ESPR und Digitaler Produktpass machen standardisierte, verlässliche Daten entlang der Lieferkette zur Voraussetzung für Marktzugang. Strategische Antwort: Shared Sovereignty verbindet kontrollierte Datenfreigabe mit dem Schutz von Betriebsgeheimnissen und verteilt Infrastruktur- sowie Zertifizierungskosten.

Shared Sovereignty verbindet kontrollierte Datenfreigabe mit dem Schutz von Betriebsgeheimnissen und verteilt Infrastruktur- sowie Zertifizierungskosten. Technischer Rahmen: Manufacturing-X, Verwaltungsschalen und digitale Nutzungsverträge ermöglichen föderierten Datenaustausch ohne zentrale Datenhoheit.

Manufacturing-X, Verwaltungsschalen und digitale Nutzungsverträge ermöglichen föderierten Datenaustausch ohne zentrale Datenhoheit. ERP als Kontrollpunkt: Stammdatenqualität, Rollen, Freigaben und Protokollierung entscheiden darüber, ob externe Partner und KI-Agenten sicher auf Daten zugreifen können.

Stammdatenqualität, Rollen, Freigaben und Protokollierung entscheiden darüber, ob externe Partner und KI-Agenten sicher auf Daten zugreifen können. Management-Priorität: Unternehmen sollten jetzt Daten-Governance, ERP-Fähigkeit und Anschlussfähigkeit an Branchenökosysteme gemeinsam auf eine belastbare Roadmap setzen.

Mit der europäischen Ökodesign-Verordnung (ESPR) [1] und dem darauf aufbauenden Digitalen Produktpass verändert sich die Datenpraxis der Fertigungsindustrie grundlegend. Denn Automobilzulieferer, Maschinenbauer und Elektronikhersteller sind beim Produktpass zwingend auf das Teilen von verlässlichen, standardisierten Daten ihrer Vorlieferanten angewiesen. Denn sie müssen diese Informationen dann mit den eigenen Produktionsdaten anreichern und wiederum nahtlos an den nächsten Akteur in der Kette weitergeben, sodass der fertige Produktpass am Ende ein Gemeinschaftswerk vieler Akteure entlang der Kette ist [2].

Gleichzeitig wächst der Druck auch von der anderen Seite, da zunehmende Cyberkriminalität und gezielte Industriespionage Unternehmen dazu zwingen, ihr digitales Prozesswissen so gut wie möglich zu schützen [3]. Im Spannungsfeld zwischen Offenlegungspflicht und Wahrung von Betriebsgeheimnissen hat sich inzwischen ein neues industrielles Prinzip etabliert: die sogenannte Shared Sovereignty.

Der Alleingang wird zur Sackgasse

Eine vollständig eigenständige Daten- und Cloudinfrastruktur aufzubauen, übersteigt für die meisten mittelständischen Betriebe jedoch schlicht deren verfügbare Mittel [3]. Die nötigen Investitionen sind ohnehin schon hoch, und mit ihnen wachsen auch die laufenden Betriebskosten stetig weiter. Zertifizierungen nach Gaia-X oder den Kriterien des BSI verlangen zudem regelmäßige Audits und binden über Monate hinweg Fachpersonal, das dann an anderer Stelle im Tagesgeschäft schmerzlich fehlt [3]. Hinzu kommt, dass qualifizierte IT-Kräfte ohnehin schon knapp sind, und das trifft ausgerechnet Open-Source-Lösungen besonders hart. Ihr offener Quellcode macht sie zwar grundsätzlich vertrauenswürdig, weil sich jeder Schritt darin nachvollziehen lässt, doch genau deshalb braucht ihr Betrieb überdurchschnittliches Fachwissen, an dem es vielen Unternehmen fehlt [3]. In der Summe wird der digitale Alleingang für viele Unternehmen so zur wirtschaftlichen Sackgasse.

Kosten und Kontrolle lassen sich teilen

Genau hier setzt der Gedanke der Shared Sovereignty an. Betriebe einer Branche oder Region schließen sich zu gemeinsamen Cloud-Ökosystemen zusammen, die von vornherein auf ihre fachlichen und regulatorischen Anforderungen zugeschnitten sind [3]. Diese Rechnung geht deshalb auf, weil sich Zertifizierungsaufwand und Infrastrukturkosten auf viele Schultern verteilen. Ein einzelnes Unternehmen muss damit nicht mehr jede Prüfung selbst durchlaufen, sondern kann einem bereits abgesicherten Verbund beitreten [3]. Wer sich anschließt, behält dabei die volle Kontrolle über die eigenen Daten, denn eine integrierte Data Governance stellt sicher, dass jedes Mitglied weiterhin selbst über deren Nutzung bestimmt [3].

Manufacturing-X liefert den technischen Rahmen

In der Fertigungsindustrie trägt die Brancheninitiative Manufacturing-X diesen Gedanken geteilter Souveränität nun in die Praxis. Anstatt Produktionsdaten auf einem gemeinsamen Server abzulegen, laufen sie direkt zwischen den beteiligten Partnern hin und her, sodass jedes datenerzeugende Unternehmen die rechtliche und tatsächliche Kontrolle über seine eigenen Datensätze behält [2]. Damit zwei Fabriken dieselben Angaben, etwa zu CO₂-Werten oder Materialeigenschaften, auch wirklich gleich verstehen, ist zusätzlich ein gemeinsames Vokabular notwendig. Genau dafür sorgt ein einheitliches digitales Abbild, die sogenannte Verwaltungsschale, die für jedes Bauteil und jede Maschine dieselben Merkmale in maschinenlesbarer Form hinterlegt [2]. Erst darüber lässt sich schließlich auch regeln, wer zur Nutzung welcher Daten überhaupt berechtigt ist, denn digitale Nutzungsverträge legen fest, zu welchem Zweck und für wie lange ein bereitgestellter Datensatz verarbeitet werden darf [2].

Wie das genau aussieht, unterscheidet sich je nach Branche deutlich. In der Automobilindustrie hat sich mit Catena-X längst ein einheitlicher, streng genormter Datenraum durchgesetzt, während der vom Mittelstand geprägte Maschinen- und Anlagenbau mit smartMA-X eher auf eine flexiblere Lösung setzt, die individuelle Maschinenkonfigurationen berücksichtigt, ohne dass ein Hersteller sein Prozesswissen preisgeben muss [2].

KI-Agenten verschärfen die Souveränitätsfrage

Die Dringlichkeit dieser Architektur wächst nun zusätzlich durch den Vormarsch agentischer KI. Gartner geht davon aus, dass bis Ende 2026 rund 40 Prozent aller Unternehmensanwendungen aufgabenspezifische Agenten enthalten werden [4]. Sobald solche Agenten unternehmensübergreifend arbeiten, rückt damit eine zentrale Frage der Datensouveränität in den Vordergrund: Welche Daten darf ein fremder Agent überhaupt einsehen, und wer kontrolliert diesen Zugriff?

Dieselbe Logik, die Manufacturing-X zwischen Unternehmen durchsetzt, ist dann letztlich auch innerhalb der eigenen Firmenmauern relevant. Durch das ERP-System muss klar geregelt sein, auf welche internen Daten ein Agent zugreifen darf, in welchem Prozesskontext er agiert und welche Freigaben dafür erforderlich sind. ERP-Anbieter wie Proalpha entwickeln vor diesem Hintergrund genau jene Rollen-, Regel- und Protokollmechanismen, die eine kontrollierte Öffnung nach außen technisch überhaupt erst möglich machen.

Fazit: Souveränität entsteht nicht durch Abschottung

Am Ende läuft beides auf denselben Grundgedanken hinaus. Datensicherheit entsteht durch kontrollierte Öffnung, nicht durch Abschottung. Wer seine Daten sicher, standardisiert und nachvollziehbar teilen kann, wird zum bevorzugten Partner in globalen Lieferketten, während allen anderen der Marktausschluss droht. Egal, ob Daten nach außen in einen föderativen Datenraum fließen oder nach innen an einen KI-Agenten übergeben werden – wie souverän sie sich nutzen lassen, hängt letztlich von der Qualität der eigenen Datenbasis ab.

Quellen:

[1] Europäische Union (2024): Verordnung (EU) 2024/1781 zur Festlegung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte (ESPR):

[2] Beyond Buzzwords (August 2026): Datensouveränität als Wettbewerbsvorteil – Wie Manufacturing-X und der Digitale Produktpass die industrielle Wertschöpfung verändern:

[3] Golem.de (3. August 2026): Shared Sovereignty – Souveräne Cloud ohne Millionenbudget:

[4] Gartner (2026): Innovation Insight: AI Is on the Cusp of Reshaping ERP:

FAQ: Shared Sovereignty und ERP

Was bedeutet Shared Sovereignty?

Shared Sovereignty bezeichnet die gemeinsame Nutzung geprüfter digitaler Infrastrukturen bei fortbestehender Kontrolle jedes Unternehmens über seine eigenen Daten. Warum ist das Thema für den Mittelstand relevant?

Weil regulatorische Pflichten und vernetzte Lieferketten mehr Datenaustausch verlangen, während eigene souveräne Cloudstrukturen für viele Betriebe zu teuer und personalintensiv sind. Welche Rolle spielt der Digitale Produktpass?

Er bündelt Produkt-, Material- und Nachhaltigkeitsdaten über die gesamte Wertschöpfungskette und setzt konsistente Informationen aller beteiligten Unternehmen voraus. Was leistet Manufacturing-X?

Manufacturing-X schafft einen föderierten Rahmen, in dem Unternehmen industrielle Daten standardisiert austauschen können, ohne sie zentral abzugeben. Was ist eine Verwaltungsschale?

Sie ist das standardisierte digitale Abbild eines Produkts, Bauteils oder einer Maschine und stellt Merkmale maschinenlesbar sowie eindeutig bereit. Warum reicht eine Cloudplattform allein nicht aus?

Ohne Daten-Governance, Berechtigungen, Standards und nachvollziehbare Nutzungsregeln bleibt unklar, wer welche Daten zu welchem Zweck verwenden darf. Warum ist das ERP so entscheidend?

Das ERP bildet zentrale Geschäfts- und Produktionsdaten ab und steuert Rollen, Freigaben, Prozesskontexte sowie die Protokollierung von Zugriffen. Wie verändert agentische KI die Anforderungen?

KI-Agenten erhöhen die Zahl automatisierter Datenzugriffe. Unternehmen müssen deshalb präzise festlegen, welche Informationen ein Agent sehen und welche Aktionen er ausführen darf. Wo liegen die größten Umsetzungsrisiken?

Typische Risiken sind uneinheitliche Stammdaten, unklare Verantwortlichkeiten, überbreite Zugriffsrechte, fehlende Schnittstellen und eine isolierte Betrachtung von IT und Fachprozessen. Was sollten Unternehmen jetzt konkret tun?

Sie sollten relevante Datenflüsse priorisieren, Datenqualität und Berechtigungsmodelle prüfen, ERP-Lücken identifizieren und den Anschluss an passende Branchenökosysteme pilotieren.

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