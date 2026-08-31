Von technologischer Innovation zur Vernetzung ganzer Wertschöpfungsprozesse – Souveränität fährt mit

Cloud Computing, künstliche Intelligenz und IoT haben Unternehmen neue technologische Möglichkeiten eröffnet. Entscheidend ist, daraus konkreten Mehrwert zu schaffen. Gerade in der Logistik zeigt sich: Wertschöpfung entsteht dort, wo bislang getrennte Welten zusammenspielen: Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur, Energie, Gebäude, Konnektivität und digitale Dienste. Die Zukunft gehört nicht Einzellösungen, sondern offenen Ökosystemen, die Technologien, Daten und Partner verbinden.

Cloud Computing hat IT-Infrastrukturen verändert, künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten, Daten zu nutzen und Prozesse zu automatisieren. Entscheidend ist nicht, welche Technologie als Nächstes kommt, sondern welchen Nutzen Unternehmen und Menschen aus dem Vorhandenen ziehen.

Viele Systeme und Daten existieren bereits, aber nebeneinander: Dispositions- und Transportmanagement, Auftrags- und Tourenplanung, Telematik und ERP, dazu Fahrzeug, Ladeinfrastruktur und Energiemanagement. Jedes System kennt einen Ausschnitt. Aber erst verknüpft entsteht ein Gesamtbild. Der Fokus verschiebt sich von der Digitalisierung einzelner Bereiche zur Vernetzung ganzer Wertschöpfungsprozesse.

Das Fahrzeug wird Teil der arbeitenden Belegschaft.

Lange ließen sich Fahrzeuge als eigenständige Betriebsmittel betrachten: zuverlässig, verfügbar, wirtschaftlich. Tanken, bezahlen, weiterfahren.

Das ändert sich grundlegend. Vernetzung und konstante Konnektivität machen aus Fahrzeugen softwaregestützte, steuerbare Einheiten und verändern die Steuerung ganzer Flotten. Künftig wandert die Fahrzeuglogik deswegen direkt in die Backendsysteme, das heißt Fahrzeuge werden intelligenter und tiefer in den Betrieb integriert. Massiv an Bedeutung gewinnt damit die Cybersecurity, da jedes vernetzte, ins Backend eingebundene Fahrzeug zugleich zur Angriffsfläche wird, die es abzusichern gilt.

Die nächste Effizienzstufe liegt zwischen den Systemen.

Solange Fahrzeug-, Flotten-, Lade- und Energiedaten getrennt voneinander betrachtet werden, bleibt viel Potenzial ungenutzt. Offene Schnittstellen und modulare Architekturen führen bestehende Lösungen zu durchgängigen Prozessen zusammen.

Das Prinzip lautet also: Integrieren statt Ersetzen. Besonders sichtbar wird das dort, wo Fahrzeuge zwischen ihren Einsätzen stehen. An diesen Standorten laufen Fahrzeuge, Energie, Gebäude, IT und Planung zusammen. Kommt ein Fahrzeug abends zurück und muss morgens wieder einsatzbereit sein, greifen Einsatzplanung, verfügbare Leistung und Infrastruktur ineinander. So wird Standzeit produktiv und der Standort zum Umschlagpunkt für Arbeit statt zum bloßen Abstellplatz.

Kein Anwendungsfall gleicht dem anderen.

Paketdienst, Lieferbetrieb und ambulanter Pflegedienst haben eines gemeinsam: Alle bewegen Fahrzeuge, doch Abläufe, Prioritäten und Ausnahmen unterscheiden sich grundlegend. Was durchgängige Prozesse bedeuten, hängt vom jeweiligen Betrieb ab. Genau deshalb greift eine fertige Einzellösung zu kurz, denn sie würde einen Universalprozess über unterschiedliche Realitäten stülpen.

Eine offene Plattform kehrt das Prinzip um. Statt einen festen Ablauf vorzugeben, bildet sie den jeweiligen Prozess ab und verbindet die dafür nötigen Bausteine: Fahrzeug, Ladeinfrastruktur, Energie, Konnektivität und Auftrag. Die Divergenz zwischen den Flotten wird damit nicht zum Problem, sondern zum eigentlichen Argument für eine modulare, vernetzte Architektur.

Diese Vernetzung wirft eine Frage auf, die in der Logistik an Gewicht gewinnt: Wem gehören die Daten und wo werden sie verarbeitet? Wer Dispositions-, Fahrzeug-, Lade- und Auftragsdaten in einer herstellergebundenen Cloud zusammenführt, gibt Kontrolle ab. Digitale Souveränität heißt, Prozesse und Daten in der eigenen Hand zu behalten – mit offenen Schnittstellen und in Europa entwickelter und gefertigter Technologie statt geschlossener Systeme.

Edge Computing bringt Rechenleistung dorthin, wo die Prozesse stattfinden: an den Standort, ins Fahrzeug, an den Ladepunkt. Entscheidungen fallen lokal und verteilt statt allein in einer zentralen Cloud. Das hält den Betrieb resilient und die Daten im Haus. Ein Standort bleibt handlungsfähig, auch wenn die Verbindung abbricht.

Genau hier liegt die eigentliche Hürde. Künstliche Intelligenz in der Cloud zu betreiben, ist gelöst. Sie an den Rand des Netzes zu bringen – lokal, verteilt, mit begrenzten Ressourcen – ist die weit anspruchsvollere Aufgabe. Gelingt sie, kann KI die Prozesse dort flexibilisieren, wo sie ablaufen: Vorausgeplante Touren und Einsätze treffen im Tagesgeschäft auf Abweichungen, und die Prozesse docken laufend an die tatsächliche Tagessituation an, statt sie starr abzuarbeiten.

Der Mensch denkt nicht in Systemen.

Wer im Außendienst, in der Zustellung oder in der Pflege unterwegs ist, macht sich keine Gedanken über Ladepunkte, Backends oder Systeme – es gibt eine Aufgabe zu erledigen. Genau deshalb braucht diese mobile Belegschaft Systemunterstützung, die im Hintergrund zusammenführt, was zum Arbeitstag gehört: Termine, Route, Fahrzeug, Ladung und Konnektivität. So lässt sich in kürzerer Zeit mehr erledigen, und Totzeiten werden zu nutzbaren Fenstern. Für diese Smart Workforce ordnet sich die Technik der Aufgabe unter, nicht umgekehrt.

Wertschöpfung entsteht im Netzwerk.

Eine solche Vernetzung verlangt nicht, dass ein Anbieter sämtliche Technologien selbst bereitstellt. Logistik, Energie, Elektromobilität, Gebäude und Kommunikation sind hoch spezialisiert. Entscheidend ist ihr Zusammenspiel in offenen Ökosystemen. Ein Beispiel dafür ist Netsuisse: Das Technologieunternehmen verbindet über seine offene Plattform workforceOS Bausteine aus Mobilität, Konnektivität und Infrastruktur. Ladehardware, Roaming und Software können von spezialisierten Partnern stammen, und bestehende Technologien werden über Schnittstellen integriert statt ersetzt. Aus Plattformökonomie wird Netzwerkökonomie.

Thierry Kramis ist Gründer und CEO der Netsuisse Group und seit mehr als zwei Jahrzehnten in der ICT-Branche tätig. Mit Netsuisse verbindet er IT und Kommunikation mit Mobilität und Infrastruktur. Im Zentrum steht die Idee offener Ökosysteme, in denen bestehende Technologien über Schnittstellen vernetzt werden, um durchgängige Prozesse und neue Anwendungen für eine zunehmend mobile Arbeitswelt zu ermöglichen.

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