Deutsche Unternehmen überschätzen ihre KI-Reife

86 Prozent der Entscheider sagen, ihr Unternehmen stelle sich öffentlich KI-reifer dar, als es ist. Weltweit sind es 75 Prozent.
KI-Reife zeigt sich nicht im Selbstbild, sondern im Geschäftsergebnis. Die vorliegenden Studienergebnisse machen deutlich, wie weit Anspruch und Umsetzung auseinanderliegen. Für Geschäftsführung und IT-Verantwortliche wird damit die organisatorische Veränderung zur entscheidenden Aufgabe: Prozesse neu gestalten, Verantwortung klären und den wirtschaftlichen Nutzen belastbar nachweisen.
Management Summary
- Selbstbild kritisch prüfen: 86 Prozent der deutschen Befragten bestätigen, dass sich ihr Unternehmen öffentlich KI-reifer darstellt, als es tatsächlich ist. Reifeversprechen brauchen überprüfbare Belege.
- Transformation statt Werkzeugaddition: Nur 23 Prozent berichten von einer grundlegenden Neuausrichtung der Arbeitsweise ihrer Teams. Die Einführung von KI und die Veränderung des Betriebsmodells sind nicht dasselbe.
- Finanzielle Wirkung nachweisen: 77 Prozent geben an, dass der ROI ihrer KI-Investitionen bislang nicht formal berechnet und überprüft wurde. Ebenso viele sehen den finanziellen Aufwand bisher nicht gerechtfertigt.
- Governance mit der Skalierung entwickeln: Probleme mit Kontrolle und Berechtigungen bei KI-Agenten sowie sinkendes Vertrauen werden jeweils von 33 Prozent genannt. Mehr Einsatz verlangt auch klare Zuständigkeiten und nachvollziehbare Entscheidungen.
- Beschleunigung an Voraussetzungen knüpfen: 89 Prozent halten eine schnellere KI-Einführung für dringend; zugleich sehen 36 Prozent erheblichen Entwicklungsbedarf bei Führung und Strategie. Tempo sollte deshalb mit Prozessverantwortung, Kompetenzen und Erfolgskriterien verbunden werden.
KI-Reife braucht ein tragfähiges Fundament aus Prozessen, Governance und messbarem Nutzen. KI-generierte Symbolillustration; keine Darstellung tatsächlicher Studienergebnisse.
Deutsche Entscheider schätzen die KI-Reife ihrer Teams höher ein als ihre internationalen Kollegen – und sehen zugleich erhebliche Defizite bei der tatsächlichen Transformation ihrer Unternehmen. Das zeigt der »Build Beyond Limits: The AI Reality Report« von Avanade, dem weltweit führenden Microsoft-Experten. 86 Prozent der 350 Befragten in Deutschland aus Unternehmen mit mehr als 500 Millionen US-Dollar Jahresumsatz stimmen der Aussage zu, dass sich ihr Unternehmen nach außen KI-reifer präsentiert, als es tatsächlich ist. Weltweit sind es 75 Prozent. 85 Prozent meinen zudem, ihre Unternehmensführung unterschätze, wie stark sich die Organisation verändern muss, um den vollen Nutzen aus KI zu ziehen (weltweit: 74 Prozent).
Beim Blick auf die eigenen Teams fällt das Urteil der deutschen Entscheider vergleichsweise positiv aus. 81 Prozent ordnen ihre Teams auf dem Weg zur KI-Nutzung als »etabliert«, »fortgeschritten« oder »AI-first« ein (weltweit: 77 Prozent), 61 Prozent sogar als »fortgeschritten« oder »AI-first« (weltweit: 50 Prozent). 77 Prozent halten ihr Unternehmen für weiter als die wichtigsten Wettbewerber (weltweit: 68 Prozent). 79 Prozent haben großes Vertrauen darin, dass ihre Teams KI wirksam einsetzen (weltweit: 72 Prozent).
Bei der öffentlichen Darstellung der KI-Fähigkeiten ergibt sich allerdings ein anderes Bild. 40 Prozent berichten, dass Führungskräfte ihr Unternehmen öffentlich als KI-Vorreiter bezeichnen, ohne dass die tatsächlichen Fähigkeiten diesen Anspruch einlösen (weltweit: 37 Prozent). 42 Prozent vermuten, dass KI-Initiativen trotz begrenzter messbarer Wirkung bereits als erfolgreich gemeldet werden (weltweit: 42 Prozent).
»Die Ergebnisse zeigen, dass viele Unternehmen beim Einsatz von KI schon weit gekommen sind, bei der grundlegenden Veränderung ihrer Arbeitsweisen aber noch am Anfang stehen«, sagt Thomas Müller, General Manager bei Avanade Deutschland. »KI kann mehr, als bestehende Aufgaben schneller zu erledigen. Ihr eigentliches Potenzial entfaltet sie dort, wo Unternehmen Prozesse, Verantwortlichkeiten und die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI neu gestalten. Dafür müssen sie auch bereit sein, bisherige Arbeitsweisen infrage zu stellen.«
KI bleibt häufig Werkzeug in bestehenden Abläufen
Die Kluft zwischen Anspruch und Umsetzung zeigt sich besonders bei der Arbeitsorganisation. 23 Prozent der deutschen Befragten geben an, dass ihre Teams die Arbeitsweise im Zuge der KI-Einführung grundlegend neu ausrichten (weltweit: 18 Prozent). Ein Viertel setzt KI dagegen hauptsächlich als Werkzeug innerhalb bestehender Aufgaben ein, ohne die Arbeitsorganisation formell zu verändern (weltweit: 18 Prozent). Gleichzeitig meinen 86 Prozent, ihr Unternehmen investiere zu viel in schrittweise Verbesserungen statt in grundlegende Veränderungen (weltweit: 77 Prozent).
Für die kommenden zwölf Monate erwarten 44 Prozent der deutschen Befragten weitreichende oder grundlegende Veränderungen ihrer Arbeitsweise durch KI (weltweit: 35 Prozent). Allerdings sehen 36 Prozent bei Führung und Strategie noch erheblichen Entwicklungsbedarf, um KI unternehmensweit einzusetzen (weltweit: 27 Prozent).
KI-Investitionen: Rendite häufig nicht nachgewiesen
Auch beim wirtschaftlichen Nutzen zeigen sich Widersprüche. 77 Prozent der deutschen Befragten stimmen der Aussage zu, dass der Return on Investment (ROI) ihrer KI-Investitionen bislang nicht formal berechnet und von Finanzabteilung oder Unternehmensleitung überprüft wurde (weltweit: 66 Prozent). Ebenso viele meinen, dass KI den finanziellen Aufwand bisher nicht gerechtfertigt hat (weltweit: 65 Prozent).
Dennoch besteht hoher Handlungsdruck: 89 Prozent halten es für dringend, den KI-Einsatz zu beschleunigen (weltweit: 84 Prozent). 91 Prozent sind der Ansicht, dass KI-Vorhaben schneller genehmigt werden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben (weltweit: 87 Prozent). Beim Einsatz und der Skalierung von KI berichten deutsche Unternehmen zudem häufiger als im weltweiten Durchschnitt von Problemen mit Kontrolle und Berechtigungen bei KI-Agenten (33 gegenüber 25 Prozent) sowie von sinkendem Vertrauen bei Mitarbeitenden oder Führungskräften (33 gegenüber 26 Prozent). Fehlende Kompetenzen werden dagegen seltener als Hindernis genannt (34 gegenüber 40 Prozent).
»Mehr KI-Werkzeuge machen ein Unternehmen nicht automatisch wettbewerbsfähiger«, sagt Ben Beath, Chief AI Officer bei Avanade. »Entscheidend ist, ob diese Investitionen verändern, wie Entscheidungen getroffen werden, wie gearbeitet wird und wie Wert entsteht. KI-native Unternehmen gehen diese Fragen ohne die gleichen gewachsenen Strukturen an. Etablierte Unternehmen sollten prüfen, ob sie ihren Fortschritt an den richtigen Maßstäben messen.«
[1] Über die Studie
Avanade beauftragte das unabhängige Marktforschungsunternehmen Vanson Bourne mit der Untersuchung. Im August und September 2026 wurden insgesamt 3.600 Entscheiderinnen und Entscheider in 11 Märkten in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum befragt, darunter 350 in Deutschland. Die Befragten arbeiten für Organisationen mit mehr als 500 Millionen US-Dollar weltweitem Jahresumsatz. Vertreten sind die Branchen Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Dienstleistungen für Verbraucher, Energie, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel sowie Distribution und Transport.
Praxistipps: Von der KI-Nutzung zur Wertschöpfun
KI-generierte Infografik mit den vollständigen Texten der sechs Praxistipps. Quellenverweise beziehen sich auf das Quellenverzeichnis dieses Beitrags.
Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen
Die folgenden Umsetzungshinweise vertiefen die sechs Praxistipps. Alle Praxisbeispiele sind hypothetisch und dienen der Veranschaulichung; sie sind keine dokumentierten Unternehmensfälle oder zusätzlichen Studienbefunde. Die Empfehlungen sind an den jeweiligen Einsatzkontext anzupassen.
1. Beim Geschäftsproblem beginnen – Nutzen vor Technik
Umsetzung: Beschreiben Sie zuerst den Engpass: Welche Aufgabe verursacht Wartezeiten, Nacharbeit oder Qualitätsprobleme? Grenzen Sie den Prozess vom Auslöser bis zum Ergebnis ab und benennen Sie einen fachlichen Verantwortlichen. Prüfen Sie Datenverfügbarkeit, Auswirkungen möglicher Fehler und Alternativen wie klarere Regeln oder klassische Automatisierung. Legen Sie erst danach fest, ob KI geeignet ist. Ein Pilotauftrag sollte Einsatzzweck, zulässige Nutzung, Nutzenziel und Verantwortlichkeiten dokumentieren. Das verbindet die geschäftsbezogene ROI-Betrachtung mit der Kontextanalyse des NIST-Playbooks. [2, 4]
Hypothetisches Praxisbeispiel: Ein Einkaufsteam möchte Lieferantenanfragen schneller zuordnen. Statt sofort einen universellen KI-Assistenten einzuführen, untersucht es die eingehenden Nachrichten. Standardanfragen lassen sich möglicherweise regelbasiert routen; unstrukturierte Beschreibungen könnten von KI vorsortiert werden. Der Pilot umfasst nur diese Vorsortierung. Bestellungen und verbindliche Zusagen bleiben außerhalb seines Auftrags. So wird ein konkretes Problem geprüft, ohne den gesamten Einkaufsprozess zu automatisieren.
Erfolgskontrolle: Vergleichen Sie Zuordnungsqualität, Bearbeitungsaufwand und Liegezeiten mit dem bisherigen Verfahren. Entscheiden Sie anhand dieser Ergebnisse, ob KI gegenüber der einfacheren Alternative tatsächlich einen Mehrwert bietet.
2. Den Ausgangszustand erfassen – Wirkung messbar machen
Umsetzung: Vereinbaren Sie vor dem Pilotbetrieb wenige relevante Kennzahlen und eindeutige Messregeln. Definieren Sie beispielsweise, wann eine Bearbeitung beginnt und endet, was als Fehler gilt und wie Nacharbeit erfasst wird. Dokumentieren Sie Fallarten und Rahmenbedingungen, damit unterschiedliche Aufgaben nicht unbemerkt miteinander verglichen werden. Erfassen Sie neben Geschwindigkeit auch Ergebnisqualität und Kundenerfahrung. Bewerten Sie Pilot und Ausgangszustand nach denselben Regeln; dokumentieren Sie andere Prozessänderungen, die das Ergebnis beeinflussen können. [2]
Hypothetisches Praxisbeispiel: Ein Kundenservice testet KI-generierte Antwortentwürfe. Vorher erfasst er Bearbeitungszeit, notwendige Korrekturen und wiederholte Rückfragen je Anliegenart. Im Pilot prüft das Team die Entwürfe weiterhin fachlich und erfasst dieselben Größen. Eine kurze Antwortzeit zählt nicht als Erfolg, wenn Kunden häufiger erneut nachfragen oder Mitarbeitende mehr Fehler korrigieren müssen.
Erfolgskontrolle: Stellen Sie Zeitgewinn und Qualitätsentwicklung gemeinsam dar. Kennzeichnen Sie Beobachtungen, die sich wegen anderer Fallarten oder veränderter Rahmenbedingungen nicht belastbar vergleichen lassen.
3. Den Business Case vollständig rechnen – Gesamtkosten berücksichtigen
Umsetzung: Erfassen Sie Einführungs- und laufende Kosten über einen einheitlichen Betrachtungszeitraum. Dazu gehören Lizenzen, Datenaufbereitung, Schnittstellen, Betrieb, Sicherheit, Schulung und Veränderungsmanagement. Berücksichtigen Sie auch menschliche Prüfung und Nacharbeit. Trennen Sie realisierte Einsparungen, zusätzliche Kapazität und erwartete Erlöse; vermeiden Sie, denselben Nutzen mehrfach anzurechnen. Das Finanzteam sollte Annahmen, Kostenzuordnung und Ergebnisse nachvollziehen können. Qualitative Vorteile wie bessere Kundenerfahrung sollten separat sichtbar bleiben, statt ohne Begründung in Geldwerte umgerechnet zu werden. [2]
Hypothetisches Praxisbeispiel: Eine Finanzabteilung testet die KI-gestützte Erfassung von Rechnungsdaten. Neben der Software kalkuliert sie Schnittstellenpflege, Kontrollaufwand und die Behandlung fehlerhafter Extraktionen. Frei werdende Arbeitszeit wird zunächst als zusätzliche Kapazität ausgewiesen. Erst wenn beispielsweise externe Bearbeitungskosten tatsächlich entfallen, wird daraus eine realisierte Kostensenkung. Bessere Datenqualität erscheint als eigener Nutzenbeitrag, nicht als pauschaler Geldbetrag.
Erfolgskontrolle: Legen Sie Annahmen und gemessene Ergebnisse nebeneinander. Prüfen Sie gemeinsam mit dem Finanzteam, ob der Nutzen die vollständigen Kosten rechtfertigt und auch bei höherem Prüfaufwand tragfähig bleibt.
4. Arbeitsabläufe neu gestalten – Verantwortung konkretisieren
Umsetzung: Zeichnen Sie den künftigen Ablauf aus Sicht der Beteiligten: Was bereitet KI vor, was prüft ein Mensch und wer trifft die verbindliche Entscheidung? Definieren Sie Übergaben, Freigaben und Ausnahmefälle. Beschreiben Sie, wie ein Vorgang ohne KI weiterbearbeitet wird, wenn Daten fehlen oder Ergebnisse zweifelhaft sind. Testen Sie nicht nur den Normalfall, sondern auch diese Rückfallwege. Rollen und menschliche Aufsicht sollten zum Einsatzzweck passen und dokumentiert sein. [3, 4]
Hypothetisches Praxisbeispiel: Ein Unternehmen lässt Reklamationen durch KI nach Thema vorsortieren und Antwortentwürfe erstellen. Der Kundenservice prüft Sachverhalt und Tonalität; Erstattungen oder rechtlich verbindliche Zusagen benötigen die bisher zuständige Freigabe. Bei widersprüchlichen Unterlagen wird der Vorgang manuell bearbeitet. Die neue Prozessbeschreibung zeigt ausdrücklich, dass ein KI-Entwurf keine genehmigte Entscheidung ist.
Erfolgskontrolle: Prüfen Sie anhand von Testfällen, ob Übergaben funktionieren, Freigaben eingehalten werden und Ausnahmen ohne ungeklärte Zuständigkeiten weiterbearbeitet werden können. Beziehen Sie die betroffenen Teams in diese Prüfung ein.
5. Governance im Betrieb verankern – Kontrolle kontinuierlich ausüben
Umsetzung: Dokumentieren Sie für jede Anwendung Einsatzzweck, Verantwortliche, Datenzugriffe, zulässige Aktionen und Risikogrenzen. Legen Sie fest, wer Änderungen freigibt, Vorfälle bearbeitet und über Einschränkung oder Abschaltung entscheidet. Überprüfen Sie die Anwendung auch nach ihrer Einführung sowie bei verändertem Einsatzkontext. Das NIST AI RMF bietet dafür mit Govern, Map, Measure und Manage einen freiwilligen Orientierungsrahmen. Als praktische Ableitung sollten Kontrollen nicht nur vor dem Start bestehen, sondern im laufenden Betrieb überprüfbar bleiben. [3, 4]
Hypothetisches Praxisbeispiel: Ein interner KI-Agent beantwortet Fragen aus einer freigegebenen Wissenssammlung. Er erhält nur die dafür vorgesehenen Zugriffe und darf weder Berechtigungen ändern noch Daten veröffentlichen. Bei einer Erweiterung um neue Dokumentbestände prüfen Fachverantwortliche und IT die Zugriffsgrenzen erneut. Auffällige Antworten werden gesammelt und untersucht; für problematische Funktionen gibt es eine benannte Stelle, die den Betrieb einschränken kann.
Erfolgskontrolle: Testen Sie zulässige und unzulässige Nutzungssituationen. Prüfen Sie, ob Verantwortliche erreichbar sind, Vorfälle bearbeitet werden und festgelegte Grenzen auch nach Änderungen weiterhin greifen.
6. Kompetenzen anwendungsbezogen aufbauen – Sicheres Handeln ermöglichen
Umsetzung: Richten Sie Lernangebote an Aufgaben, Vorwissen, Erfahrung und eingesetzter Anwendung aus. Vermitteln Sie nicht nur Bedienung, sondern auch das Verständnis von Chancen, Grenzen und Ergebnissen. Üben Sie, wann Ausgaben überprüft werden müssen, welche Nutzung erlaubt ist und an wen sich Beschäftigte bei Unsicherheit wenden können. Die EU-Kommission erläutert die Maßnahmen zur KI-Kompetenzentwicklung nach Artikel 4 des AI Act; konkrete Pflichten sind für den jeweiligen Einsatz gesondert zu prüfen. Recherchestand der zugrunde liegenden Erläuterungen: 7. November 2026. [5]
Hypothetisches Praxisbeispiel: Ein Marketingteam nutzt KI für Zusammenfassungen und Textentwürfe. In einer Übung erhalten die Beteiligten einen Entwurf mit einer unbelegten Produkteigenschaft. Sie müssen die Aussage mit freigegebenen Unterlagen abgleichen, gegebenenfalls streichen und den vorgesehenen Freigabeweg anwenden. Verantwortliche für Veröffentlichung üben zusätzlich die Prüfung von Quellen und Aussagen; andere Teammitglieder trainieren die sichere Erstellung von Entwürfen.
Erfolgskontrolle: Lassen Sie die Beteiligten typische Aufgaben und Fehlerfälle praktisch bearbeiten. Besprechen Sie Unsicherheiten und passen Sie Lerninhalte bei neuen Anwendungen oder geänderten Abläufen an. Dokumentieren Sie behandelte Themen und vereinbarte Folgemaßnahmen.
FAQ: Zehn Fragen zur tatsächlichen KI-Reife
1. Was unterscheidet KI-Nutzung von KI-Transformation?
KI-Nutzung beschleunigt einzelne Aufgaben; Transformation verändert Prozesse, Rollen und Entscheidungen. Avanade betont: Hohe selbst eingeschätzte KI-Reife bedeutet nicht automatisch grundlegend veränderte Teamarbeit. Als Managementmaßstab empfiehlt sich deshalb die nachweisbare Veränderung des Betriebsmodells. [1]
2. Wie aussagekräftig sind die Prozentwerte der Studie?
Die Werte beschreiben Selbstauskünfte von Entscheidern großer Organisationen mit mehr als 500 Millionen US-Dollar Jahresumsatz, keine unabhängigen System- oder Bilanzprüfungen. Sie lassen sich nicht ohne Weiteres auf alle deutschen Unternehmen oder den Mittelstand übertragen. Die Deutschlandwerte stammen aus dem Ausgangsbeitrag; Avanades verlinkte Seite liefert den globalen Kontext. [1]
3. Woran lässt sich KI-Reife im Alltag erkennen?
Ein praktischer Prüfrahmen fragt nach klarem Einsatzzweck, geeigneten Daten und Abläufen, festen Verantwortlichkeiten, messbarer Wirkung und laufender Risikoprüfung. Er verbindet Wertorientierung mit den Governance- und Risikomanagementfunktionen des NIST AI RMF, ist aber keine zertifizierte Reifeskala. [2, 3]
4. Welche Kennzahlen sollten Führungskräfte verfolgen?
Kennzahlen müssen zum Geschäftsproblem passen: etwa Durchlaufzeit, Fehlerquote, Aufwand pro Vorgang und Kundenerfahrung. Ausgangsmessung und konkretes Ziel machen Veränderungen sichtbar. Nutzungszahlen allein belegen keine wirtschaftliche Wirkung. Die manage-it-Veröffentlichung empfiehlt die Verknüpfung mit geschäftskritischen Leistungskennzahlen. [2]
5. Wie wird der ROI einer KI-Anwendung belastbar bewertet?
Vergleichen Sie zurechenbaren wirtschaftlichen Nutzen und Gesamtkosten im gleichen Zeitraum, einschließlich Einführung, Betrieb, Integration, Datenpflege und Qualifizierung. Trennen Sie realisierte Effekte von Erwartungen und schwer monetarisierbaren Vorteilen. Schnellere Bearbeitung ist zunächst ein operativer Gewinn; finanzieller Nutzen entsteht erst durch nachvollziehbare wirtschaftliche Verwertung. [2]
6. Welcher Anwendungsfall eignet sich für den Einstieg?
Starten Sie mit einem begrenzten, wiederkehrenden Prozess, klarem Nutzenziel, verfügbaren Daten und beherrschbaren Risiken. Prüfen Sie auch Alternativen ohne KI. NIST fordert, Zweck, Kontext, Nutzer und Auswirkungen zu verstehen. Ein Pilot muss daher neben technischer Machbarkeit auch den sinnvollen Einsatz im vorgesehenen Kontext belegen. [2, 4]
7. Wie verhindert man, dass KI-Agenten zu weitreichende Befugnisse erhalten?
Als praktische Ableitung empfiehlt sich: Rechte am Auftrag ausrichten, zulässige Aktionen dokumentieren und folgenreiche Entscheidungen durch Freigaben absichern. Verantwortliche benennen, Ergebnisse und Ausnahmen prüfen. Die Kontrollen hängen vom Einsatzkontext ab; NIST betont dokumentierte menschliche Aufsicht und klare Rollen im Zusammenspiel mit KI. [3, 4]
8. Welche Rolle spielt die Unternehmensführung?
Die Führung muss Ziele, Risikotoleranz und Verantwortlichkeiten festlegen und KI mit der Geschäftsstrategie verbinden. NIST versteht Governance als fortlaufende Querschnittsaufgabe; die Führung prägt die Risikokultur. Neben Budgets sind Zuständigkeiten für Wirkung und Risiken sowie Kriterien für Weiterführung oder Anpassung festzulegen. [3]
9. Welche KI-Kompetenzen müssen Unternehmen fördern?
Laut EU-Kommission verlangt Artikel 4 des AI Act von Anbietern und Betreibern Maßnahmen zur KI-Kompetenzentwicklung, angepasst an Vorwissen, Erfahrung, Ausbildung und Einsatzkontext. Lerninhalte sollten Chancen, Grenzen und Ergebnisinterpretation abdecken. Konkrete rechtliche Pflichten sind einsatzbezogen gesondert zu prüfen. Recherchestand: 7. November 2026. [5]
10. Wann sollte ein Pilot skaliert, überarbeitet oder gestoppt werden?
Als redaktionelle Entscheidungshilfe dienen vorab vereinbarte Kriterien: belegbarer Nutzen, tragfähige Kosten, geeignete Daten und Integration, klare Zuständigkeiten und vertretbare Risiken. Fehlen Voraussetzungen, rechtfertigen bisherige Investitionen keine Skalierung; Überarbeitung oder Stopp bleiben Optionen. Maßgeblich sind geschäftsbezogene ROI-Bewertung und kontinuierliches Risikomanagement, nicht die Anzahl der Werkzeuge. [2, 3]
Quellen und weiterführende Informationen
Alle Webquellen abgerufen am 7. November 2026. Die Deutschlandwerte und die beiden Zitate wurden aus dem vorliegenden Ausgangstext übernommen. Praxistipps und FAQ verbinden diesen Text mit der ergänzenden Recherche; Empfehlungen sind keine Studienergebnisse.
[1] Avanade: Build Beyond Limits: AI Reality Report. Globaler Studienüberblick.
https://www.avanade.com/en/insights/build-beyond-limits-report
[2] manage it: Künstliche Intelligenz im ROI-Check – Wie sich der wirtschaftliche Nutzen von KI messen lässt, 22. Juli 2025.
https://ap-verlag.de/kuenstliche-intelligenz-im-roi-check-wie-sich-der-wirtschaftliche-nutzen-von-ki-messen-laesst/97522/
[3] NIST: AI RMF Core. Govern, Map, Measure und Manage; freiwilliger Risikomanagementrahmen.
https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/
[4] NIST: AI RMF Playbook – Map. Einsatzzweck, Kontext, Alternativen und menschliche Aufsicht.
https://airc.nist.gov/airmf-resources/playbook/map/
[5] Europäische Kommission: AI Literacy – Questions & Answers. Erläuterungen zu Artikel 4 des AI Act.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers
[6] manage it: Vom Experiment zum Ergebnis: Der ROI-Fahrplan für KI im Mittelstand, 5. Oktober 2026. Ergänzende Praxis- und Strukturreferenz für die managementorientierte Aufbereitung.
https://ap-verlag.de/vom-experiment-zum-ergebnis-der-roi-fahrplan-fuer-ki-im-mittelstand/108455/
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Ausgabe 9-10-2023 | IT-Security | News | Security Spezial 9-10-2023
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Deep Networking: Das Netzwerk als Leistungshebel für KI-Cluster
Rechenleistung allein beschreibt noch nicht die Leistungsfähigkeit eines KI-Clusters: Beim verteilten Training müssen Beschleuniger Daten austauschen, bei disaggregierter Inferenz verbindet das Netzwerk getrennte Verarbeitungspools. Aria Networks setzt mit »Deep Networking« auf eine Kombination aus Switching-Hardware, Telemetrie und automatisierter Steuerung. Für IT-Entscheider stellt sich damit eine konkrete Prüfaufgabe: Welcher Nutzen lässt sich unter realistischen Lasten bei…
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Cloud, Open Source und KI: Sechs Irrtümer über digitale Souveränität
Eigene Server, deutsche Rechenzentren, offene Software: Für sich genommen macht keiner dieser Bausteine eine IT souverän. Entscheidend ist, ob Unternehmen ihre Daten kontrollieren, Abhängigkeiten kennen und bei Bedarf auf Alternativen wechseln können. Der Faktencheck ordnet sechs verbreitete Irrtümer ein – und zeigt, welche Fragen CIOs bei Cloud, KI und IT-Governance stellen sollten. Management Summary Handlungsfreiheit…
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28 Minuten, 6 Dollar: Wie KI Angriffe auf Kühlsteuerungen erleichtert
Fernwartung ist für vernetzte Kühlanlagen ein wichtiger Betriebsprozess – und eine sicherheitskritische Schnittstelle. Wer ihre Zugänge absichert, muss Technik, Dienstleister und betriebliche Verantwortung zusammenbringen. Für IT- und Betriebsverantwortliche stehen deshalb vollständige Anlageninventare, segmentierte Netze, starke Authentifizierung und nachvollziehbare Wartungssitzungen auf der Agenda. Entscheidend ist ein Schutzkonzept, das nicht nur Daten, sondern auch die Verfügbarkeit und…
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Milliarden für KI: Warum Wachstum allein die Investitionen nicht rechtfertigt
Der Ausbau von KI-Infrastruktur bindet Kapital – doch hohe Investitionen allein sind noch kein Nachweis für wirtschaftlichen Erfolg. Für Unternehmensentscheider steht deshalb eine grundlegende Frage im Mittelpunkt: Welche KI-Anwendungen schaffen messbaren Nutzen, und welche binden vor allem Budget? Eine belastbare Bewertung muss Finanzierung, laufende Kosten und tatsächliche Nutzung zusammenführen. Entscheidend ist nicht die Größe der…
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Vertiv stellt globales Ökosystem zur Weiterentwicklung des ganzheitlichen Wärme- und Fluidmanagements für KI-Infrastrukturen vor
Erweiterte Zusammenarbeit mit Dow und neue Partnerschaft mit Solenis bündeln thermische Infrastruktur, Fluidzustandsmanagement, Monitoring und Lifecycle-Services für Flüssigkühlung im KI-Maßstab. Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT), ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat heute ein globales Ökosystem angekündigt, das eine erweiterte Zusammenarbeit mit Dow, einem Materialwissenschaftsunternehmen und Anbieter fortschrittlicher Kühlmitteltechnologien, sowie eine neue…
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Frontier-KI: TÜV fordert unabhängige Prüfungen statt Herstellervertrauen
Leistungsfähige KI unabhängig prüfen, statt sich allein auf Sicherheitsangaben der Entwickler zu verlassen: Dafür schlagen TÜV-Verband und TÜV AI.Lab eine neue Prüf- und Aufsichtsstruktur vor. Sie soll Modellbewertungen mit Branchenkompetenz verbinden und Deutschland sowie Europa eine eigenständige Risikobeurteilung ermöglichen. Für IT-Entscheider stellt das Konzept die Frage in den Mittelpunkt, welche Sicherheitsnachweise vorliegen müssen, bevor KI-Agenten…
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KI-Coding-Agenten: Autonomie braucht klare Zugriffsregeln
KI-Coding-Agenten machen Berechtigungen zu einer Managementfrage: Entscheidend ist nicht allein, welche Aufgabe erteilt wird, sondern welche Werkzeuge, Daten und Systeme dafür erreichbar sind. Sicherheitsleitfäden empfehlen begrenzte Rechte, überprüfbare Aktionen und menschliche Freigaben für besonders folgenreiche Schritte. Der Beitrag ordnet diese Anforderungen ein. [1][2] Die Telemetriezahlen und der beschriebene Kontrollansatz stammen aus einer Anbieter-Pressemitteilung vom 21.…
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KI-Software braucht klare Bezugswege: Was Unternehmen aus Yoba lernen können
Bekannte KI-Marken, überzeugende GitHub-Projekte und echte digitale Signaturen: Die Yoba-Kampagne verbindet mehrere Vertrauenssignale zu einer Download-Falle. Für CIOs und CISOs steht damit nicht nur die Auswahl von KI-Diensten auf der Agenda, sondern auch die kontrollierte Bereitstellung ihrer Desktop-Anwendungen. Entscheidend sind geprüfte Bezugswege und die Kontrolle des ausgeführten Codes – nicht allein das Logo oder die…
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KI-Flaggschiffe als Köder: Malware »Yoba« tarnt sich als ChatGPT- und Claude-App
Check Point Research hat eine Kampagne aufgedeckt, die über gefälschte GitHub-Projekte und legitim signierte Dateien von OpenAI und Anthropic Schadsoftware auf Windows-Rechner schleust. Die Projekte tauchten prominent in der Google-Suche auf. Die Sicherheitsforscher von Check Point Research (CPR), der Forschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. , haben eine Malware-Kampagne aufgedeckt, die gezielt das Interesse an…
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2027: KI selbst betreiben oder mieten? Die Kontrollfrage für CIOs
Wird 2027 zum Wendepunkt für den Betrieb künstlicher Intelligenz? Paul Speciale, CMO von Scality, erwartet eine stärkere Verlagerung der Inferenz auf eigene Infrastruktur und eine neue Rolle für Storage. Seine neun Prognosen richten den Blick auf Kostenkontrolle, digitale Souveränität und Wiederherstellbarkeit. Für IT-Entscheider stellt sich damit eine konkrete Frage: Welche KI-Workloads gehören in die Cloud,…
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Phantom-Labs-Analyse: KI-Agenten handeln über ihren Auftrag hinaus
Neue BeyondTrust-Lösung »AI Agent Security« stoppt unerwünschte Aktivitäten künstlicher Intelligenz. Der Identity Security-Anbieter BeyondTrust hat die allgemeine Verfügbarkeit der Sicherheitslösung »AI Agent Security« auf der Plattform »Pathfinder« bekanntgegeben. Neueste Forschungen des BeyondTrust-Forschungslabors »Phantom Labs« zeigen das große Ausmaß ungesteuerter Agentic-AI-Aktivitäten und die wachsende Vernetzung von KI-Agenten über Unternehmensendpunkte hinweg. BeyondTrust Phantom Labs analysierte Endpunkt-Telemetriedaten der…
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Vom KI-Prototyp zum stabilen Betrieb: Warum das Softwarefundament zählt
Schneller programmiert heißt noch nicht besser geliefert. Der DORA-Report 2025 beschreibt KI als Verstärker vorhandener organisatorischer Stärken und Schwächen. [1] [7] Für IT-Entscheider rückt damit eine Frage in den Mittelpunkt: Wie werden Architektur, Qualitätskontrollen und Betriebsprozesse so aufgestellt, dass zusätzlicher Code auch zusätzlichen Nutzen schafft? Der folgende Beitrag beleuchtet die technischen und organisatorischen Grundlagen. Management…
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Wie viele Jobs streicht Microsoft aufgrund von KI?
Microsofts Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2027 (Juli bis September 2026) sind gut, sehr gut sogar. Der Gewinn des Software-Riesen ist um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden US-Dollar gestiegen. Trotzdem möchte das Unternehmen im erheblichen Umfang Personalkosten einsparen, wie kürzlich bekannt wurde. Demnach hat Microsoft rund 60.000 Mitarbeitern angeboten, das Unternehmen gegen eine Abfindung zu…
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IT-Azubis können mit KI Aufgaben auf Hochschulniveau lösen
Ein Feldexperiment mit 673 IT-Auszubildenden zeigt: Mit KI-Unterstützung bearbeiten angehende Fachkräfte auch Aufgaben erfolgreicher, die über ihren Lehrplan hinausgehen. Bei diesen Aufgaben stieg der erreichte Punkteanteil um 26 bis 31 Prozentpunkte; das unmittelbar getestete Verständnis verschlechterte sich nicht signifikant. Gleichzeitig berichten nur 16 Prozent der Teilnehmenden, den Umgang mit KI in der Berufsschule zu lernen.…