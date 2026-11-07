Smart Cities: KI braucht Führung – nicht nur Algorithmen

KI zieht in Rathäuser, Fachverfahren und städtische Dienstleistungen ein. Doch schnellere Prozesse allein machen noch keine bessere Stadt. Die neue U4SSC-Toolbox von ITU und UN-Habitat verbindet menschenzentrierte Stadtentwicklung mit risikogerechter KI-Governance, einem achtstufigen Umsetzungszyklus und praktischen Vorlagen. Für kommunale Führungskräfte und IT-Verantwortliche lautet die entscheidende Frage deshalb nicht: Wo können wir KI einsetzen? Sondern: Welchen öffentlichen Nutzen schaffen wir – und wie bleiben Entscheidungen nachvollziehbar und unter menschlicher Kontrolle? [1] [4]

Management Summary

Nutzen vor Technologie: Ausgangspunkt ist ein konkretes kommunales Problem. KI ist eine Option, kein Selbstzweck. Führungskräfte sollten den erwarteten Nutzen für Bevölkerung und Verwaltung definieren, bevor sie Lösungen beschaffen. [4]

Ausgangspunkt ist ein konkretes kommunales Problem. KI ist eine Option, kein Selbstzweck. Führungskräfte sollten den erwarteten Nutzen für Bevölkerung und Verwaltung definieren, bevor sie Lösungen beschaffen. [4] Kontrolle braucht Zuständigkeit: KI-Inventar, Regeln für generative KI, vertragliche Schutzmaßnahmen, öffentliche Transparenz und ein erreichbarer menschlicher Ansprechpartner bilden die fünf grundlegenden Bausteine des Leitfadens. [4]

KI-Inventar, Regeln für generative KI, vertragliche Schutzmaßnahmen, öffentliche Transparenz und ein erreichbarer menschlicher Ansprechpartner bilden die fünf grundlegenden Bausteine des Leitfadens. [4] Risiko steuert Schutz: Die Ampelregel richtet die Schutzmaßnahmen an den Auswirkungen des Einsatzes aus. Je stärker Rechte, Sicherheit oder grundlegende Dienstleistungen betroffen sind, desto anspruchsvoller müssen Prüfung und Kontrolle sein. [4]

Die Ampelregel richtet die Schutzmaßnahmen an den Auswirkungen des Einsatzes aus. Je stärker Rechte, Sicherheit oder grundlegende Dienstleistungen betroffen sind, desto anspruchsvoller müssen Prüfung und Kontrolle sein. [4] Umsetzung statt Pilot-Sammlung: Der achtstufige Zyklus verbindet Problemdefinition, Beteiligung, Umsetzung und Wirkungsmessung. Der 100-Tage-Plan bietet einen Einstieg; die Tiefe der Umsetzung soll zu den Ressourcen der Stadt passen. [4]

Der achtstufige Zyklus verbindet Problemdefinition, Beteiligung, Umsetzung und Wirkungsmessung. Der 100-Tage-Plan bietet einen Einstieg; die Tiefe der Umsetzung soll zu den Ressourcen der Stadt passen. [4] Skalierung braucht Evidenz: U4SSC-KPIs und ergänzende Indikatoren machen Fortschritte überprüfbar. Auf dieser Grundlage können Städte Anwendungen ausweiten, anpassen oder beenden. Ein begründeter Verzicht auf KI ist ebenfalls ein verantwortungsvolles Ergebnis. [4]

Menschen im Mittelpunkt: Gemeinsam gestaltete Stadtentwicklung, unterstützt durch digitale Werkzeuge. Bild: KI-generierte Illustration, keine Darstellung eines realen Projekts.

Neuer UN-Leitfaden sorgt dafür, dass die Menschen die Kontrolle über KI in intelligenten Städten behalten

United for Smart Sustainable Cities feiert 10-jähriges Bestehen mit Leitlinien für den Einsatz künstlicher Intelligenz in städtischen Dienstleistungen

Die Vereinten Nationen haben ihren ersten systemweiten Werkzeugkasten vorgestellt, der sicherstellen soll, dass in intelligenten Städten im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) Menschen und nicht Maschinen für öffentliche Entscheidungen verantwortlich bleiben.

KI in städtischen Dienstleistungen

Künstliche Intelligenz ist bereits in Rathäusern auf der ganzen Welt im Einsatz: Chatbots beantworten Fragen von Anwohnern, Algorithmen wählen zu reparierende Straßen aus, Software steuert administrative Entscheidungen. Solche Anwendungen können zwar die Reaktionsfähigkeit städtischer Dienstleistungen verbessern, bergen aber auch Risiken in Bezug auf Voreingenommenheit, Datenschutz, Menschenrechte und Rechenschaftspflicht.

Praktische Orientierung für Stadtverwaltungen

Die neue »United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) Toolbox for People-Centred Smart Cities in the AI Era«, herausgegeben von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und dem UN-Habitat-Programm, bietet Bürgermeistern, Stadtverwaltern und politischen Entscheidungsträgern praktische Hilfestellung bei der Entscheidung, wie KI öffentliche Dienstleistungen verbessern kann, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind und wann die Technologie nicht eingesetzt werden sollte [1].

»Intelligente, nachhaltige Städte definieren sich dadurch, wie gut die Menschen von Technologien profitieren, die zur Verbesserung des Alltagslebens entwickelt wurden«, sagte Doreen Bogdan-Martin, Generalsekretärin der ITU. »Die U4SSC-Toolbox hilft städtischen Beamten, internationale Standards und verantwortungsvolle KI-Prinzipien in Leitlinien für bessere öffentliche Dienstleistungen und dauerhaftes Vertrauen umzusetzen.«

Die Ressource U4SSC bietet Bürgermeistern, Stadtmanagern und Stadtplanern die Werkzeuge, um von fragmentierten digitalen Projekten zu einer nachhaltigen städtischen Transformation überzugehen, indem digitale Technologien genutzt und die globale Zusammenarbeit für intelligentere Städte gefördert wird [2].

»Künstliche Intelligenz und digitale Innovation müssen Städten helfen, besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen, insbesondere derjenigen, die in informellen Siedlungen und anderen unterversorgten Gebieten leben«, sagte Anacláudia Rossbach, Exekutivdirektorin von UN-Habitat. »Dies bedeutet, Datenlücken zu schließen, Menschenrechte zu schützen und sicherzustellen, dass Anwohner und Zivilgesellschaft sich sinnvoll an der Gestaltung städtischer Entscheidungen beteiligen.«

Von Prinzipien zu praktischen Entscheidungen

Die U4SSC Toolbox basiert auf realen Smart-City-Lösungen von Helsinki, Finnland, bis eThekwini, Südafrika, und hilft Städten bei der Beantwortung praktischer Fragen während des gesamten Lebenszyklus eines KI-Projekts: Welches Problem versucht die Stadt zu lösen? Wer könnte davon profitieren oder Schaden erleiden? Wie sollte eine Anwendung überwacht werden? Wer ist für ihre Entscheidungen verantwortlich? Und wann sollte die Stadt ihren Kurs ändern oder die Nutzung einstellen?

Um diese Fragen zu beantworten, werden in der Quelle vier Kernregeln dargelegt: Beginnen Sie mit dem städtischen Problem und nicht mit der Technologie; sorgen Sie dafür, dass öffentliche Entscheidungen unter sinnvoller menschlicher Kontrolle bleiben; wenden Sie stärkere Schutzmaßnahmen an, wenn die potenziellen Auswirkungen zunehmen; und erkennen Sie an, dass die Entscheidung gegen den Einsatz eines KI-Systems ein verantwortungsvolles Ergebnis sein kann.

Ein Jahrzehnt der Unterstützung intelligenter Städte

Die Einführung des neuen Werkzeugkastens erfolgt am 10. Jahrestag von United for Smart Sustainable Cities, einer globalen UN-Initiative, die von der ITU, UN-Habitat und der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) koordiniert wird und von 19 weiteren UN-Organisationen und -Programmen unterstützt wird.

U4SSC bietet eine internationale Plattform für die Zusammenarbeit und entwickelt praktische Ressourcen, um Städte bei der Förderung einer nachhaltigen digitalen Transformation und der Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Ergänzende Publikationen und Ressourcen

Parallel zum Toolkit veröffentlicht U4SSC eine Reihe von Publikationen, die sich mit folgenden Themen befassen: städtische KI-Governance, Messung der menschenzentrierten digitalen Transformation, Sicherheit für digitale öffentliche Infrastruktur, städtische Datenplattformen, vorausschauende Governance und datengestütztes Destinationsmanagement [3].

Die Veröffentlichungen bieten städtischen und nationalen Behörden eine gemeinsame, von den Vereinten Nationen unterstützte Referenz für den Einsatz von KI und Daten zum Aufbau gerechterer, widerstandsfähigerer und reaktionsfähigerer Städte.

Zusammen mit dem Werkzeugkasten bieten die Ressourcen Stadtverantwortlichen, Ministern und städtischen Teams eine gemeinsame Orientierungshilfe für eine wachsende Herausforderung: Wie man KI und Daten nutzen kann, damit Städte gerechter, widerstandsfähiger und besser auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner eingehen.

Executive Summary der »Guiding Principles and Frameworks for People-Centred Smart Cities in the AI era«

KI ist bereits in unseren Städten angekommen. Die Frage ist, wer die Kontrolle hat und ob sie den Menschen dient.

Ausgangslage und Herausforderungen

Künstliche Intelligenz (KI) hat in den Stadtverwaltungen schneller Einzug gehalten, als Regeln für ihren Einsatz geschaffen werden konnten. Beschäftigte nutzen generative KI-Werkzeuge, um Schreiben zu entwerfen und Dokumente zu durchsuchen. Anbieter integrieren KI in Software und Dienstleistungen, die Städte einkaufen. Einwohnerinnen und Einwohner fragen Chatbots nach Genehmigungen, Abfallentsorgung und Sozialleistungen. Viele Städte wissen noch nicht, wo KI bereits eingesetzt wird.

Es steht viel auf dem Spiel. Städte sind die Heimat von 45 Prozent der weltweit 8,2 Milliarden Menschen, und etwa zwei Drittel des Bevölkerungswachstums bis 2050 werden voraussichtlich in Städten stattfinden.¹ Schätzungsweise 2,8 Milliarden Menschen sind von irgendeiner Form unzureichender Wohnverhältnisse betroffen, und mehr als 1,1 Milliarden leben in informellen Siedlungen oder Slums.² Städte müssen für immer mehr Menschen Wohnraum, grundlegende Dienstleistungen, Mobilität, Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Bildung und Arbeitsplätze bereitstellen und zugleich auf den Klimawandel und zunehmende Ungleichheiten reagieren.

Daten, digitale Technologien und KI können dabei helfen, allerdings nur, wenn ihr Einsatz an Chancengerechtigkeit und den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist. Werden sie unbedacht eingesetzt, können sie Menschen ausschließen, die bereits benachteiligt sind, Städte langfristig an kostspielige Verträge binden und das Vertrauen in öffentliche Institutionen untergraben.

Ein Leitfaden für jede Stadt

Dieser Leitfaden richtet sich in erster Linie an Städte und Kommunalverwaltungen jeder Größe, jedes Einkommensniveaus und jedes digitalen Reifegrads. Er bietet Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, kommunalen Gremien und Verwaltungsteams eine praxisorientierte Referenz für die Entscheidung, ob, wo und wie digitale Technologien und KI eingesetzt werden sollten, damit sie einen messbaren öffentlichen Nutzen schaffen, die Rechte der Menschen schützen und niemanden und keinen Ort zurücklassen. Für die Nutzung des Leitfadens sind keine technischen KI-Fachkenntnisse erforderlich.

Dem Leitfaden liegt eine zentrale Regel zugrunde: Ausgangspunkt sind die städtische Herausforderung und die Bedürfnisse der Menschen, nicht die Technologie. KI ist nur eines von mehreren möglichen Mitteln. Auch die Entscheidung, KI nicht einzusetzen oder ihren Einsatz zu beenden, ist ein legitimes Ergebnis.

Warum dieser Leitfaden einzigartig ist

Der Leitfaden ist die erste Veröffentlichung der U4SSC-Toolbox für menschenzentrierte Smart Cities im KI-Zeitalter. Sie wurde von UN-Habitat und der International Telecommunication Union (ITU) im Rahmen der Initiative United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) entwickelt, einer von 22 Organisationen der Vereinten Nationen unterstützten UN-Plattform. Der Leitfaden führt drei Aspekte zusammen, die Städte üblicherweise an unterschiedlichen Stellen finden:

Was eine menschenzentrierte Smart City erreichen soll: die International Guidelines on People-Centred Smart Cities, die 2023 von der UN-Habitat Assembly verabschiedet wurden, sowie die technischen Leitlinien von UN-Habitat.

Wie dieses Ziel im KI-Zeitalter erreicht werden kann: ein achtstufiger Umsetzungszyklus, der von der Definition der städtischen Herausforderung bis zum Lernen, Anpassen und Skalieren reicht, ergänzt durch angemessene Schutzmaßnahmen für KI sowie sofort einsetzbare Instrumente.

Wie sich feststellen lässt, ob die Maßnahmen funktionieren: die U4SSC Key Performance Indicators (KPIs), ein international abgestimmter Rahmen, der auf ITU-Standards basiert und mit dem Global Urban Monitoring Framework von UN-Habitat abgestimmt ist. Dieselben Daten können für die Berichterstattung zu den Sustainable Development Goals (SDGs), zur New Urban Agenda sowie für freiwillige lokale Berichte (Voluntary Local Reviews) genutzt werden.

Menschen, Wohnraum und grundlegende Dienstleistungen stehen an erster Stelle

Im Einklang mit dem Ziel von UN-Habitat, allen Menschen Zugang zu angemessenem Wohnraum, Land und grundlegenden Dienstleistungen zu ermöglichen, beginnt jede Initiative mit einer städtischen Herausforderung, beispielsweise Wohnraum, grundlegenden Dienstleistungen, Mobilität, Klimaresilienz oder Arbeitsplätzen. KI ist dabei lediglich eine von mehreren Optionen. Fünfzehn Fallstudien aus zwölf Ländern zeigen, was funktioniert: von der Aufwertung von Siedlungen in Odisha und der KI-gestützten Kartierung informeller Siedlungen in eThekwini über KI-gestützte Dienstleistungen in Buenos Aires und Singapur sowie öffentliche KI-Register in Amsterdam und Helsinki bis hin zur Entscheidung Rotterdams, den Einsatz eines KI-Systems zu beenden, als die Faktenlage dies erforderte.

Schutzmaßnahmen entsprechend dem Risiko

Eine einfache Ampelregel stimmt die Schutzmaßnahmen auf die Auswirkungen des jeweiligen KI-Einsatzes ab. Für routinemäßige Büroanwendungen genügen geringe Schutzmaßnahmen. Anwendungen, die sich auf die Rechte und die Sicherheit von Menschen oder auf deren Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen auswirken, erfordern stärkere Schutzvorkehrungen.

Sofort einsetzbar

Der Leitfaden bietet Städten jeder Größe einen Einstiegspfad sowie einen Plan für die ersten 100 Tage. Der City Implementation Guide in Anhang 5 enthält einen Fahrplan bis zum dritten Jahr, legt fest, wer innerhalb der Stadtverwaltung welche Aufgaben übernimmt, und bietet sofort nutzbare Vorlagen: eine Richtlinie für Beschäftigte zum Umgang mit generativer KI, Standardvertragsklauseln zum Schutz der Daten und des Budgets der Stadt sowie ein öffentliches KI-Register.

Was der Leitfaden enthält

Kapitel 1 unterstützt jede Stadt dabei, ihre Ziele festzulegen und einen geeigneten Ausgangspunkt zu bestimmen. Kapitel 2 erläutert die menschenzentrierte Smart City, ihre Grundsätze und Ziele sowie die zentralen Voraussetzungen der internationalen Leitlinien. Kapitel 3 erklärt den verantwortungsvollen Einsatz von KI. Kapitel 4 stellt den achtstufigen Umsetzungszyklus vor. Kapitel 5 zeigt, wie Fortschritte anhand der U4SSC-KPIs gemessen werden können, und verweist auf unterstützende ITU-Standards sowie Ressourcen von U4SSC und UN-Habitat. Kapitel 6 lädt Städte dazu ein, den Leitfaden in Pilotprojekten zu erproben. Die Anhänge enthalten die vollständigen Leitlinien, Fallstudien, die Zuordnung der KPIs sowie Vorlagen.

Einordnung und Ziel des Leitfadens

Der Leitfaden baut auf der Arbeit der U4SSC-Initiative, der ITU-T Study Group 20 und des People-Centred Smart Cities Programme von UN-Habitat auf. Er ergänzt bestehende internationale Standards und nationale Rechtsvorschriften, ersetzt diese jedoch nicht.

Das Ziel ist keine »KI-Stadt«. Das Ziel ist eine Stadt, in der Technologie, einschließlich KI, den Menschen dient und in der die Menschen die Kontrolle behalten.

Wesentliche Fakten

Wer UN-Habitat und ITU im Rahmen der U4SSC-Initiative, die von 22 Organisationen der Vereinten Nationen unterstützt wird. Mehr als 450 Fachleute nahmen an den Sitzungen der Working Group 8 teil, mehr als 200 wirkten an diesem Leitfaden mit. Was Die erste Veröffentlichung der U4SSC Toolbox for People-Centred Smart Cities in the AI Era. Für wen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, kommunale Führungskräfte, Stadtplanerinnen und Stadtplaner, politische Entscheidungsträger sowie Verwaltungsteams in Städten jeder Größe und jedes Einkommensniveaus. Was Städte erhalten 4 Grundsätze, 3 Ziele, 8 Schritte, eine Ampelregel für KI, einen 100-Tage-Plan, einen Dreijahresfahrplan, sofort nutzbare Vorlagen sowie grundlegende und erweiterte Sets von U4SSC-KPIs und 11 ergänzende Indikatoren für verantwortungsvolle KI und Partizipation. Evidenzbasis 15 Fallstudien aus 12 Ländern auf 4 Kontinenten. Messung U4SSC-KPIs (Recommendation ITU-T Y.4903), abgestimmt auf das Global Urban Monitoring Framework von UN-Habitat.

Über diesen Leitfaden

Der Leitfaden wurde von der U4SSC Working Group 8 on People-Centred Smart Cities in the AI Era entwickelt. Die Arbeitsgruppe wird gemeinsam von ITU und UN-Habitat unter dem Dach der U4SSC Thematic Group on Digital Transformation for People-Centred Cities geleitet. An den Sitzungen der Arbeitsgruppe nahmen mehr als 450 Fachleute teil, mehr als 200 Fachleute wirkten an diesem Leitfaden mit.

https://www.itu.int/epublications/en/publication/guiding-principles-and-frameworks-for-people-centred-smart-cities-in-the-ai-era

Tipps für kommunale Führungskräfte und IT-Verantwortliche

Infografik: Sieben Tipps auf einen Blick

KI-generierte Infografik mit dem vollständigen Text der sieben Tipps. Quellenverweise [4] und [5] entsprechen den URL-Nachweisen im Dokument.

Die redaktionellen Umsetzungstipps leiten sich aus dem U4SSC-Leitfaden und den BSI-Empfehlungen ab. Sie sind keine zusätzliche verbindliche Vorgabe. [4] [5]

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die folgenden Umsetzungsempfehlungen konkretisieren die sieben Tipps auf Grundlage des U4SSC-Leitfadens und der BSI-Empfehlungen. Sämtliche Praxisbeispiele sind hypothetische kommunale Szenarien, keine Berichte über tatsächlich durchgeführte Projekte. Rollen, Abläufe und Prüfkriterien sind redaktionelle Vorschläge und müssen an die jeweilige Kommune angepasst werden. [4] [5]

1. Bestandsaufnahme starten — Transparenz

Ziel: Schaffen Sie einen belastbaren Überblick, bevor Sie weitere KI-Anwendungen freigeben. Das KI-Inventar gehört zu den grundlegenden Bausteinen des U4SSC-Leitfadens. Die Bestandsaufnahme sollte nicht nur eigenständige KI-Werkzeuge betrachten, sondern auch Funktionen in Fachverfahren und eingekauften Dienstleistungen. [4]

Umsetzung: Bitten Sie die Fachbereiche um eine strukturierte Meldung ihrer Einsätze. Erfassen Sie als redaktionell vorgeschlagene Inventarfelder Zweck, Anbieter, verwendete Daten, betroffene Personengruppen, fachliche Verantwortung, Prüfstatus und menschlichen Kontakt. Beziehen Sie IT, Beschaffung und Datenschutz ein. Legen Sie fest, wer neue Funktionen meldet und den Bestand bei Änderungen aktualisiert; eine einmalige Liste reicht als Steuerungsinstrument nicht aus.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Eine Kommune findet bei der Erhebung einen Bürgerservice-Chatbot, eine automatische Zusammenfassungsfunktion in der Bürosoftware und ein Analysemodul des Bauamts. Die drei Funktionen erhalten getrennte Einträge, weil Zweck, Daten und Auswirkungen unterschiedlich sind. Bis zur Klärung wird eine Anwendung nicht für zusätzliche Aufgaben freigegeben.

Greifbares Ergebnis: Ein gepflegtes Inventar mit verantwortlichen Stellen und einer Liste offener Prüfungen. Aus der Bestandsaufnahme wird damit eine Arbeitsgrundlage für Priorisierung, Schulung und Beschaffung.

2. Ein Problem priorisieren — Öffentlicher Nutzen

Ziel: Beginnen Sie mit dem kommunalen Engpass, nicht mit einem verfügbaren Produkt. Der U4SSC-Leitfaden stellt städtische Herausforderungen und die Bedürfnisse der Menschen an den Anfang; KI ist nur eines der möglichen Mittel. [4]

Umsetzung: Beschreiben Sie den heutigen Ablauf und sprechen Sie mit Beschäftigten sowie betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern. Trennen Sie Ursachen von Symptomen: Liegt das Problem an fehlenden Informationen, unklaren Zuständigkeiten oder tatsächlich an einer aufwendigen Auswertung? Vergleichen Sie eine KI-Lösung mit einfacheren Optionen. Definieren Sie anschließend ein begrenztes Pilotziel und die Voraussetzungen, unter denen dessen Nutzen bewertet wird.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Der Bürgerservice erhält viele Nachfragen zum Bearbeitungsstand. Die Kommune erwägt einen Chatbot, stellt aber fest, dass den Menschen vor allem verständliche Statusinformationen fehlen. Zunächst werden Statusmeldungen und Formularhinweise verbessert. Eine KI-Unterstützung wird nur für verbleibende, klar abgegrenzte Informationsfragen getestet.

Greifbares Ergebnis: Ein kurzer Problem- und Nutzensteckbrief mit Zielgruppe, gewählter Lösungsoption, Alternativen und Erfolgskriterien. Der begründete Verzicht auf KI bleibt eine zulässige Entscheidung. [4]

3. Schutzbedarf früh prüfen — Risiko

Ziel: Klären Sie vor dem Pilotbetrieb, welche Auswirkungen die Anwendung auf Menschen hat und wie schutzbedürftig die verarbeiteten Informationen sind. Die U4SSC-Ampelregel richtet Schutzmaßnahmen an den Auswirkungen des Einsatzes aus. Das BSI empfiehlt, Schutzbedarf und Sicherheitsmaßnahmen bereits aus den Anforderungen der Planungsphase abzuleiten. [4] [5]

Umsetzung: Zeichnen Sie die Datenwege vom Eingang bis zur Ausgabe nach. Prüfen Sie, wer Daten einsehen kann, welche Stellen sie erhalten und was bei fehlerhaften Ergebnissen passiert. Unterscheiden Sie unverbindliche Informationshilfe von Anwendungen, die Entscheidungen über Dienstleistungen beeinflussen. Dokumentieren Sie Risiken, geplante Kontrollen und offene Fragen. Der folgende Vorschlag ist redaktionell: Geben Sie einen Pilot erst frei, wenn die wesentlichen Risiken verantwortlichen Stellen zugeordnet sind und eine sichere Ausweichlösung feststeht.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Eine Stadt möchte eingehende Anträge automatisch vorsortieren. Das Projektteam erkennt, dass eine falsche Zuordnung die Bearbeitung verzögern könnte. Es testet zunächst mit geeigneten Testdaten, lässt Zuordnungen fachlich kontrollieren und führt unklare Fälle in eine manuelle Bearbeitung zurück. Der Pilot entscheidet nicht über die Bewilligung einer Leistung.

Greifbares Ergebnis: Ein dokumentiertes Risikoprofil mit Datenwegen, Kontrollen, Verantwortlichkeiten und Freigabebedingungen. Ändert sich der Einsatzzweck, wird die Bewertung erneut betrachtet.

4. Menschliche Kontrolle organisieren — Verantwortung

Ziel: Machen Sie menschliche Aufsicht zu einem wirksamen Arbeitsschritt. Der U4SSC-Leitfaden sieht Aufsichtsregeln, öffentliche Transparenz und einen erreichbaren menschlichen Ansprechpartner vor. [4]

Umsetzung: Legen Sie fachlich fest, welche Ergebnisse geprüft werden, wer widersprechen darf und wie eine Anwendung angehalten wird. Sorgen Sie dafür, dass prüfende Beschäftigte die relevanten Eingaben und Grenzen der Anwendung kennen. Dokumentieren Sie Korrekturen und wiederkehrende Probleme. Beschreiben Sie der Bevölkerung verständlich, wo KI unterstützt und wohin sie sich bei unzutreffenden Auskünften wenden kann. Diese konkrete Ausgestaltung ist ein redaktioneller Vorschlag für den Betriebsprozess.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein Assistent entwirft Antworten auf Bürgeranfragen. Vor dem Versand prüft eine zuständige Person die Aussagen anhand der geltenden Fachinformationen. Fragen zu individuellen Ansprüchen werden an den Fachbereich übergeben. Häufen sich falsche Antworten zu einem Thema, wird dieser Themenbereich deaktiviert und überarbeitet, statt Fehler nur einzeln zu korrigieren.

Greifbares Ergebnis: Eine Verantwortungs- und Eskalationsübersicht mit Prüfschritten, erreichbaren Kontakten und einer handhabbaren Stopproutine. Entscheidend ist die tatsächliche Eingriffsmöglichkeit, nicht allein eine formale Freigabe.

5. Beschaffung absichern — Verträge

Ziel: Übersetzen Sie fachliche Anforderungen in überprüfbare Leistungen und tragfähige Vereinbarungen. Der U4SSC-Leitfaden bietet Vertragsvorlagen und Beschaffungschecklisten. Das BSI empfiehlt, unter anderem technische, organisatorische, finanzielle und sicherheitsbezogene Anforderungen vorab zu dokumentieren. [4] [5]

Umsetzung: Erstellen Sie gemeinsam mit Fachbereich, IT, Vergabestelle und den zuständigen Prüfstellen einen Anforderungskatalog. Redaktionell vorgeschlagene Prüfpunkte sind Datenverwendung, Nachweise zur Qualität, Änderungen der KI-Funktionen, Unterstützung bei Störungen und die Beendigung des Dienstes. Betrachten Sie nicht nur die Lizenz, sondern auch Integration, Prüfung, Schulung und Betrieb. Lassen Sie Rechte, Pflichten und die finanzielle Bindung im konkreten Vertrag fachlich und rechtlich prüfen; Vorlagen sind ein Ausgangspunkt, keine automatische Absicherung.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Eine Kommune beschafft eine KI-gestützte Dokumentensuche. Sie lässt sich vor Vertragsschluss zeigen, wie Zugriffsrechte eingehalten werden und wie Daten bei einem Anbieterwechsel exportiert werden können. Für den Test werden typische Suchaufgaben vereinbart. Eine erfolgreiche Präsentation allein genügt nicht als Nachweis, dass die Lösung die eigenen Anforderungen erfüllt.

Greifbares Ergebnis: Ein prüfbarer Anforderungskatalog mit Abnahmekriterien sowie eine dokumentierte Betrachtung von Betrieb und Ausstieg. Die Entscheidung stützt sich auf überprüfte Fähigkeiten statt auf Produktversprechen.

6. Beschäftigte und Bevölkerung beteiligen — Akzeptanz

Ziel: Verbinden Sie organisatorische Regeln mit den Erfahrungen der Menschen, die die Anwendung nutzen oder von ihr betroffen sind. Der U4SSC-Leitfaden enthält eine Richtlinie für generative KI und verankert gemeinsame Gestaltung sowie Beteiligung im Vorgehen. [4]

Umsetzung: Schulen Sie Beschäftigte anhand ihrer tatsächlichen Aufgaben und lassen Sie sie typische Fehlerfälle bearbeiten. Erklären Sie, welche Werkzeuge vorgesehen sind, welche Inhalte geprüft werden müssen und wo Rückfragen möglich sind. Beziehen Sie betroffene Bevölkerungsgruppen frühzeitig in verständliche Tests ein. Redaktionelle Empfehlung: Prüfen Sie neben der Funktion auch Sprache, Zugänglichkeit und die Möglichkeit, auf einen menschlichen Kontakt auszuweichen. Sammeln Sie Rückmeldungen strukturiert und legen Sie fest, wer sie auswertet.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Eine Stadt erprobt einen digitalen Auskunftsdienst mit Beschäftigten des Bürgerbüros und einer gemischten Gruppe von Einwohnerinnen und Einwohnern. Im Test fällt auf, dass korrekte Antworten zu kompliziert formuliert sind und der Kontakt zum Fachbereich schwer zu finden ist. Das Team vereinfacht die Sprache und ergänzt einen klaren Übergabeweg, bevor der Dienst breiter angeboten wird.

Greifbares Ergebnis: Eine verständliche Nutzungsregel, ein Schulungsangebot und ein nachvollziehbarer Rückmeldeprozess. Beteiligung verändert damit die Anwendung, statt nur ihre Einführung zu begleiten.

7. Wirkung und Abbruchkriterien festlegen — Steuerung

Ziel: Entscheiden Sie anhand nachvollziehbarer Wirkung, ob ein Einsatz fortgeführt, angepasst oder beendet wird. Der U4SSC-Leitfaden verbindet passende Messinstrumente mit Evaluation und evidenzbasierten Entscheidungen. U4SSC-KPIs sowie ergänzende Indikatoren für verantwortungsvolle KI und Beteiligung bilden dafür eine Orientierung. [4]

Umsetzung: Dokumentieren Sie die Ausgangslage vor dem Pilotbetrieb. Wählen Sie wenige Kennzahlen, die zum Problem passen, und betrachten Sie Nutzen, Qualität, Zugang und Betriebsaufwand gemeinsam. Redaktionelle Beispiele sind Bearbeitungszeit, notwendige Korrekturen, Verständlichkeit der Antworten und Erreichbarkeit des menschlichen Supports; sie sind keine verbindliche KPI-Liste der Toolbox. Vereinbaren Sie auch, welche Probleme eine Pause oder Neubewertung auslösen und wer darüber entscheidet. Bewerten Sie nicht ausschließlich Nutzungszahlen oder vermeintlich eingesparte Arbeitszeit.

Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein Pilot für Antwortentwürfe verkürzt zunächst die Schreibarbeit. Die Auswertung zeigt jedoch, dass bei komplexen Anliegen zusätzliche Korrekturen erforderlich sind. Der Fachbereich beschränkt den Einsatz auf klar definierte Standardanfragen und misst erneut. Werden falsche Aussagen weiterhin nicht zuverlässig erkannt, wird der Pilot beendet und der bisherige Ablauf fortgeführt.

Greifbares Ergebnis: Ein kompakter Evaluationsbericht mit Ausgangslage, Beobachtungen, offenen Risiken und einer begründeten Fortführungs-, Anpassungs- oder Abbruchentscheidung. Skalierung erfolgt erst, wenn die Anwendung im vorgesehenen Einsatz tatsächlich überzeugt.

FAQ: Menschenzentrierte Smart Cities und verantwortungsvolle KI

1. Was ist die U4SSC-Toolbox – und ersetzt sie gesetzliche Vorgaben?

Die Toolbox ist eine praktische Orientierung für Städte, die digitale Technologien und KI am öffentlichen Nutzen ausrichten wollen. Ihre erste Veröffentlichung verbindet Grundsätze, einen Umsetzungszyklus, risikogerechte Schutzmaßnahmen, Messinstrumente und Vorlagen. Sie ergänzt bestehende Standards und nationale Rechtsvorschriften, ersetzt diese aber nicht. Eine Anwendung ist deshalb nicht allein dadurch rechtlich zulässig, dass sie den Leitfaden berücksichtigt. [1] [4]

2. Können auch kleinere Städte mit begrenzten Ressourcen beginnen?

Ja. Der Leitfaden berücksichtigt unterschiedliche Ausgangslagen und empfiehlt einen Reifegrad- beziehungsweise Bereitschaftscheck. Die Umsetzungstiefe soll sich an der Kapazität der Stadt orientieren; für Städte mit begrenzten Ressourcen gibt es einen vereinfachten Pfad mit sechs Aktionen. Für den Einstieg stehen außerdem eine 100-Tage-Checkliste und praktische Vorlagen bereit. Redaktioneller Tipp: lieber ein klar abgegrenztes Problem bearbeiten als mehrere unverbundene KI-Piloten starten. [4]

3. Welche acht Schritte umfasst der Umsetzungszyklus?

Der Zyklus umfasst: Definieren, Verstehen, Priorisieren, Befähigen, Gestalten, Umsetzen, Messen sowie Lernen und Anpassen. Entscheidungen sollen dokumentiert werden; gemeinsame Gestaltung, Pilotprojekte und eine schrittweise Einführung gehören zum Vorgehen. Damit wird nicht nur die technische Bereitstellung betrachtet, sondern auch die Frage, ob eine Anwendung tatsächlich wirkt und angepasst werden muss. [4]

4. Wie funktioniert die Ampelregel für KI?

Die Ampelregel stimmt Schutzmaßnahmen auf die Auswirkungen eines KI-Einsatzes ab. Jeder Einsatz erhält zunächst eine grundlegende Prüfung, anschließend eine Einordnung der Auswirkungen und angemessene Kontrollen. Routinemäßige Büroanwendungen benötigen andere Schutzvorkehrungen als Anwendungen, die Rechte, Sicherheit oder den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen beeinflussen. Redaktioneller Hinweis: Ein niedrig eingestufter Einsatz ist kein Freibrief, Datenschutz und Informationssicherheit zu ignorieren. [4] [5]

5. Was bedeutet wirksame menschliche Kontrolle im Alltag?

Der Leitfaden sieht Regeln für menschliche Aufsicht, transparente Informationen und einen erreichbaren menschlichen Ansprechpartner vor. Redaktionell bedeutet das für die Umsetzung: Verantwortliche müssen Ergebnisse prüfen, problematische Entscheidungen korrigieren und einen Einsatz bei Bedarf stoppen können. Eine lediglich formale Freigabe ohne die Möglichkeit, ein Ergebnis zu hinterfragen, sollte nicht das Ziel sein. Zuständigkeiten und Eingriffswege gehören daher in den Betriebsprozess. [4]

6. Wie sollten Kommunen die Nutzung generativer KI durch Beschäftigte regeln?

Eine Richtlinie für generative KI gehört zu den fünf grundlegenden Bausteinen des Leitfadens; dafür stehen Vorlagen bereit. Redaktionelle Empfehlung: Definieren Sie zugelassene Werkzeuge, den Umgang mit dienstlichen und personenbezogenen Daten, die Prüfung erzeugter Inhalte und die Verantwortung für freigegebene Ergebnisse. Ergänzen Sie die Regeln durch Schulungen und einen Rückfrageweg. Diese Konkretisierung ist ein Umsetzungsvorschlag, keine wörtliche Vorgabe der Toolbox. [4]

7. Worauf kommt es bei der Beschaffung von KI-Lösungen an?

Der Leitfaden bietet vertragliche Schutzmaßnahmen, Beschaffungschecklisten und Vorlagen. Das BSI empfiehlt außerdem, organisatorische, technische, finanzielle, personelle, regulatorische und sicherheitsbezogene Anforderungen vorab zu dokumentieren. Redaktionell sollten Städte daraus überprüfbare Anforderungen ableiten: Welche Daten werden verarbeitet, welche Nachweise liefert der Anbieter, wer übernimmt welche Verantwortung und wie bleibt die Anwendung steuerbar? Vertragsvorlagen ersetzen keine Prüfung des konkreten Vorhabens. [4] [5]

8. Warum reicht ein guter Algorithmus für eine sichere Smart City nicht aus?

Smart-City-Anwendungen beruhen häufig auf vernetzten Sensoren, Kommunikationsnetzen und Datenplattformen. Das BSI betont, dass mit der Digitalisierung von Versorgungsdiensten auch Risiken für den Alltag wachsen. Bereits in der Planung sollten Strategie, Rollen, Anforderungen und Schutzbedarf geklärt werden. Für IT-Verantwortliche folgt daraus: Die Sicherheit der gesamten Infrastruktur gehört in die Bewertung, nicht nur die Qualität des KI-Modells. [5]

9. Wie lässt sich der Erfolg kommunaler KI messen?

Der Leitfaden verbindet U4SSC-KPIs mit ergänzenden Indikatoren für verantwortungsvolle KI und Beteiligung. Die Messung soll zur jeweiligen Initiative passen und Entscheidungen über Skalierung, Anpassung oder Beendigung unterstützen. Redaktionelle Beispiele für projektspezifische Messgrößen sind Bearbeitungszeit, Fehlerquote, Erreichbarkeit und Nutzung durch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Diese Beispiele sind keine verbindliche KPI-Liste der Toolbox; geeignete Kennzahlen müssen zur städtischen Herausforderung passen. [4]

10. Gibt es konkrete Beispiele aus deutschen Städten?

Ja. Smart City Dialog beschreibt unter anderem KI-gestützte Mikroklimamodellierung in Mannheim, Anwendungen in urbanen digitalen Zwillingen von Hamburg, Leipzig und München sowie ein gemeinsames Open-Source-Chatsystem von Jena und dem Amt Süderbrarup. Die Beispiele verdeutlichen unterschiedliche Einsatzfelder und die Bedeutung kommunaler Zusammenarbeit. Sie belegen jedoch nicht automatisch die Eignung für jede andere Stadt oder eine Zertifizierung nach der U4SSC-Toolbox. [6]

Zusätzliche Recherchequellen

Die Verweise [1] bis [3] beziehen sich auf die bereits im Artikel aufgeführten URLs. Die folgenden Quellen ergänzen die Recherche. Abrufdatum: 7. November 2026.

[4] ITU: Guiding Principles and Frameworks for People-Centred Smart Cities in the AI era. https://www.itu.int/epublications/publication/guiding-principles-and-frameworks-for-people-centred-smart-cities-in-the-ai-era

[5] BSI: Smart City – technische Grundlagen, Risiken und Handlungsempfehlungen. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Smart-City/smart-city.html

[6] Smart City Dialog: KI in der Smart City – Zukunftstechnologie und Gemeinschaftsaufgabe, 11. Juni 2025. https://www.smart-city-dialog.de/aktuelles/news/ki-der-smart-city-zukunftstechnologie-und-gemeinschaftsaufgabe

[7] Redaktionelle Stilreferenz: manage it, Themenübersicht KI-Governance; genutzt zur Orientierung an entscheidungs- und umsetzungsorientierter Ansprache, nicht als Beleg für die Toolbox. https://ap-verlag.de/tag/ki-governance/

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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