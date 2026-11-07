Smart Cities: KI braucht Führung – nicht nur Algorithmen

KI zieht in Rathäuser, Fachverfahren und städtische Dienstleistungen ein. Doch schnellere Prozesse allein machen noch keine bessere Stadt. Die neue U4SSC-Toolbox von ITU und UN-Habitat verbindet menschenzentrierte Stadtentwicklung mit risikogerechter KI-Governance, einem achtstufigen Umsetzungszyklus und praktischen Vorlagen. Für kommunale Führungskräfte und IT-Verantwortliche lautet die entscheidende Frage deshalb nicht: Wo können wir KI einsetzen? Sondern: Welchen öffentlichen Nutzen schaffen wir – und wie bleiben Entscheidungen nachvollziehbar und unter menschlicher Kontrolle? [1] [4]
Management Summary
- Nutzen vor Technologie: Ausgangspunkt ist ein konkretes kommunales Problem. KI ist eine Option, kein Selbstzweck. Führungskräfte sollten den erwarteten Nutzen für Bevölkerung und Verwaltung definieren, bevor sie Lösungen beschaffen. [4]
- Kontrolle braucht Zuständigkeit: KI-Inventar, Regeln für generative KI, vertragliche Schutzmaßnahmen, öffentliche Transparenz und ein erreichbarer menschlicher Ansprechpartner bilden die fünf grundlegenden Bausteine des Leitfadens. [4]
- Risiko steuert Schutz: Die Ampelregel richtet die Schutzmaßnahmen an den Auswirkungen des Einsatzes aus. Je stärker Rechte, Sicherheit oder grundlegende Dienstleistungen betroffen sind, desto anspruchsvoller müssen Prüfung und Kontrolle sein. [4]
- Umsetzung statt Pilot-Sammlung: Der achtstufige Zyklus verbindet Problemdefinition, Beteiligung, Umsetzung und Wirkungsmessung. Der 100-Tage-Plan bietet einen Einstieg; die Tiefe der Umsetzung soll zu den Ressourcen der Stadt passen. [4]
- Skalierung braucht Evidenz: U4SSC-KPIs und ergänzende Indikatoren machen Fortschritte überprüfbar. Auf dieser Grundlage können Städte Anwendungen ausweiten, anpassen oder beenden. Ein begründeter Verzicht auf KI ist ebenfalls ein verantwortungsvolles Ergebnis. [4]
Menschen im Mittelpunkt: Gemeinsam gestaltete Stadtentwicklung, unterstützt durch digitale Werkzeuge. Bild: KI-generierte Illustration, keine Darstellung eines realen Projekts.
Neuer UN-Leitfaden sorgt dafür, dass die Menschen die Kontrolle über KI in intelligenten Städten behalten
United for Smart Sustainable Cities feiert 10-jähriges Bestehen mit Leitlinien für den Einsatz künstlicher Intelligenz in städtischen Dienstleistungen
Die Vereinten Nationen haben ihren ersten systemweiten Werkzeugkasten vorgestellt, der sicherstellen soll, dass in intelligenten Städten im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) Menschen und nicht Maschinen für öffentliche Entscheidungen verantwortlich bleiben.
KI in städtischen Dienstleistungen
Künstliche Intelligenz ist bereits in Rathäusern auf der ganzen Welt im Einsatz: Chatbots beantworten Fragen von Anwohnern, Algorithmen wählen zu reparierende Straßen aus, Software steuert administrative Entscheidungen. Solche Anwendungen können zwar die Reaktionsfähigkeit städtischer Dienstleistungen verbessern, bergen aber auch Risiken in Bezug auf Voreingenommenheit, Datenschutz, Menschenrechte und Rechenschaftspflicht.
Praktische Orientierung für Stadtverwaltungen
Die neue »United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) Toolbox for People-Centred Smart Cities in the AI Era«, herausgegeben von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und dem UN-Habitat-Programm, bietet Bürgermeistern, Stadtverwaltern und politischen Entscheidungsträgern praktische Hilfestellung bei der Entscheidung, wie KI öffentliche Dienstleistungen verbessern kann, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind und wann die Technologie nicht eingesetzt werden sollte [1].
»Intelligente, nachhaltige Städte definieren sich dadurch, wie gut die Menschen von Technologien profitieren, die zur Verbesserung des Alltagslebens entwickelt wurden«, sagte Doreen Bogdan-Martin, Generalsekretärin der ITU. »Die U4SSC-Toolbox hilft städtischen Beamten, internationale Standards und verantwortungsvolle KI-Prinzipien in Leitlinien für bessere öffentliche Dienstleistungen und dauerhaftes Vertrauen umzusetzen.«
Die Ressource U4SSC bietet Bürgermeistern, Stadtmanagern und Stadtplanern die Werkzeuge, um von fragmentierten digitalen Projekten zu einer nachhaltigen städtischen Transformation überzugehen, indem digitale Technologien genutzt und die globale Zusammenarbeit für intelligentere Städte gefördert wird [2].
»Künstliche Intelligenz und digitale Innovation müssen Städten helfen, besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen, insbesondere derjenigen, die in informellen Siedlungen und anderen unterversorgten Gebieten leben«, sagte Anacláudia Rossbach, Exekutivdirektorin von UN-Habitat. »Dies bedeutet, Datenlücken zu schließen, Menschenrechte zu schützen und sicherzustellen, dass Anwohner und Zivilgesellschaft sich sinnvoll an der Gestaltung städtischer Entscheidungen beteiligen.«
Von Prinzipien zu praktischen Entscheidungen
Die U4SSC Toolbox basiert auf realen Smart-City-Lösungen von Helsinki, Finnland, bis eThekwini, Südafrika, und hilft Städten bei der Beantwortung praktischer Fragen während des gesamten Lebenszyklus eines KI-Projekts: Welches Problem versucht die Stadt zu lösen? Wer könnte davon profitieren oder Schaden erleiden? Wie sollte eine Anwendung überwacht werden? Wer ist für ihre Entscheidungen verantwortlich? Und wann sollte die Stadt ihren Kurs ändern oder die Nutzung einstellen?
Um diese Fragen zu beantworten, werden in der Quelle vier Kernregeln dargelegt: Beginnen Sie mit dem städtischen Problem und nicht mit der Technologie; sorgen Sie dafür, dass öffentliche Entscheidungen unter sinnvoller menschlicher Kontrolle bleiben; wenden Sie stärkere Schutzmaßnahmen an, wenn die potenziellen Auswirkungen zunehmen; und erkennen Sie an, dass die Entscheidung gegen den Einsatz eines KI-Systems ein verantwortungsvolles Ergebnis sein kann.
Ein Jahrzehnt der Unterstützung intelligenter Städte
Die Einführung des neuen Werkzeugkastens erfolgt am 10. Jahrestag von United for Smart Sustainable Cities, einer globalen UN-Initiative, die von der ITU, UN-Habitat und der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) koordiniert wird und von 19 weiteren UN-Organisationen und -Programmen unterstützt wird.
U4SSC bietet eine internationale Plattform für die Zusammenarbeit und entwickelt praktische Ressourcen, um Städte bei der Förderung einer nachhaltigen digitalen Transformation und der Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
Ergänzende Publikationen und Ressourcen
Parallel zum Toolkit veröffentlicht U4SSC eine Reihe von Publikationen, die sich mit folgenden Themen befassen: städtische KI-Governance, Messung der menschenzentrierten digitalen Transformation, Sicherheit für digitale öffentliche Infrastruktur, städtische Datenplattformen, vorausschauende Governance und datengestütztes Destinationsmanagement [3].
Die Veröffentlichungen bieten städtischen und nationalen Behörden eine gemeinsame, von den Vereinten Nationen unterstützte Referenz für den Einsatz von KI und Daten zum Aufbau gerechterer, widerstandsfähigerer und reaktionsfähigerer Städte.
Zusammen mit dem Werkzeugkasten bieten die Ressourcen Stadtverantwortlichen, Ministern und städtischen Teams eine gemeinsame Orientierungshilfe für eine wachsende Herausforderung: Wie man KI und Daten nutzen kann, damit Städte gerechter, widerstandsfähiger und besser auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner eingehen.
[1] https://u4ssc.itu.int/working-group-on-guiding-principles-and-frameworks-for-people-centred-smart-cities-in-the-ai-era/
[2] https://u4ssc.itu.int/
[3] https://u4ssc.itu.int/publications/
Executive Summary der »Guiding Principles and Frameworks for People-Centred Smart Cities in the AI era«
KI ist bereits in unseren Städten angekommen. Die Frage ist, wer die Kontrolle hat und ob sie den Menschen dient.
Ausgangslage und Herausforderungen
Künstliche Intelligenz (KI) hat in den Stadtverwaltungen schneller Einzug gehalten, als Regeln für ihren Einsatz geschaffen werden konnten. Beschäftigte nutzen generative KI-Werkzeuge, um Schreiben zu entwerfen und Dokumente zu durchsuchen. Anbieter integrieren KI in Software und Dienstleistungen, die Städte einkaufen. Einwohnerinnen und Einwohner fragen Chatbots nach Genehmigungen, Abfallentsorgung und Sozialleistungen. Viele Städte wissen noch nicht, wo KI bereits eingesetzt wird.
Es steht viel auf dem Spiel. Städte sind die Heimat von 45 Prozent der weltweit 8,2 Milliarden Menschen, und etwa zwei Drittel des Bevölkerungswachstums bis 2050 werden voraussichtlich in Städten stattfinden.¹ Schätzungsweise 2,8 Milliarden Menschen sind von irgendeiner Form unzureichender Wohnverhältnisse betroffen, und mehr als 1,1 Milliarden leben in informellen Siedlungen oder Slums.² Städte müssen für immer mehr Menschen Wohnraum, grundlegende Dienstleistungen, Mobilität, Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Bildung und Arbeitsplätze bereitstellen und zugleich auf den Klimawandel und zunehmende Ungleichheiten reagieren.
Daten, digitale Technologien und KI können dabei helfen, allerdings nur, wenn ihr Einsatz an Chancengerechtigkeit und den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist. Werden sie unbedacht eingesetzt, können sie Menschen ausschließen, die bereits benachteiligt sind, Städte langfristig an kostspielige Verträge binden und das Vertrauen in öffentliche Institutionen untergraben.
Ein Leitfaden für jede Stadt
Dieser Leitfaden richtet sich in erster Linie an Städte und Kommunalverwaltungen jeder Größe, jedes Einkommensniveaus und jedes digitalen Reifegrads. Er bietet Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, kommunalen Gremien und Verwaltungsteams eine praxisorientierte Referenz für die Entscheidung, ob, wo und wie digitale Technologien und KI eingesetzt werden sollten, damit sie einen messbaren öffentlichen Nutzen schaffen, die Rechte der Menschen schützen und niemanden und keinen Ort zurücklassen. Für die Nutzung des Leitfadens sind keine technischen KI-Fachkenntnisse erforderlich.
Dem Leitfaden liegt eine zentrale Regel zugrunde: Ausgangspunkt sind die städtische Herausforderung und die Bedürfnisse der Menschen, nicht die Technologie. KI ist nur eines von mehreren möglichen Mitteln. Auch die Entscheidung, KI nicht einzusetzen oder ihren Einsatz zu beenden, ist ein legitimes Ergebnis.
Warum dieser Leitfaden einzigartig ist
Der Leitfaden ist die erste Veröffentlichung der U4SSC-Toolbox für menschenzentrierte Smart Cities im KI-Zeitalter. Sie wurde von UN-Habitat und der International Telecommunication Union (ITU) im Rahmen der Initiative United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) entwickelt, einer von 22 Organisationen der Vereinten Nationen unterstützten UN-Plattform. Der Leitfaden führt drei Aspekte zusammen, die Städte üblicherweise an unterschiedlichen Stellen finden:
Was eine menschenzentrierte Smart City erreichen soll: die International Guidelines on People-Centred Smart Cities, die 2023 von der UN-Habitat Assembly verabschiedet wurden, sowie die technischen Leitlinien von UN-Habitat.
Wie dieses Ziel im KI-Zeitalter erreicht werden kann: ein achtstufiger Umsetzungszyklus, der von der Definition der städtischen Herausforderung bis zum Lernen, Anpassen und Skalieren reicht, ergänzt durch angemessene Schutzmaßnahmen für KI sowie sofort einsetzbare Instrumente.
Wie sich feststellen lässt, ob die Maßnahmen funktionieren: die U4SSC Key Performance Indicators (KPIs), ein international abgestimmter Rahmen, der auf ITU-Standards basiert und mit dem Global Urban Monitoring Framework von UN-Habitat abgestimmt ist. Dieselben Daten können für die Berichterstattung zu den Sustainable Development Goals (SDGs), zur New Urban Agenda sowie für freiwillige lokale Berichte (Voluntary Local Reviews) genutzt werden.
Menschen, Wohnraum und grundlegende Dienstleistungen stehen an erster Stelle
Im Einklang mit dem Ziel von UN-Habitat, allen Menschen Zugang zu angemessenem Wohnraum, Land und grundlegenden Dienstleistungen zu ermöglichen, beginnt jede Initiative mit einer städtischen Herausforderung, beispielsweise Wohnraum, grundlegenden Dienstleistungen, Mobilität, Klimaresilienz oder Arbeitsplätzen. KI ist dabei lediglich eine von mehreren Optionen. Fünfzehn Fallstudien aus zwölf Ländern zeigen, was funktioniert: von der Aufwertung von Siedlungen in Odisha und der KI-gestützten Kartierung informeller Siedlungen in eThekwini über KI-gestützte Dienstleistungen in Buenos Aires und Singapur sowie öffentliche KI-Register in Amsterdam und Helsinki bis hin zur Entscheidung Rotterdams, den Einsatz eines KI-Systems zu beenden, als die Faktenlage dies erforderte.
Schutzmaßnahmen entsprechend dem Risiko
Eine einfache Ampelregel stimmt die Schutzmaßnahmen auf die Auswirkungen des jeweiligen KI-Einsatzes ab. Für routinemäßige Büroanwendungen genügen geringe Schutzmaßnahmen. Anwendungen, die sich auf die Rechte und die Sicherheit von Menschen oder auf deren Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen auswirken, erfordern stärkere Schutzvorkehrungen.
Sofort einsetzbar
Der Leitfaden bietet Städten jeder Größe einen Einstiegspfad sowie einen Plan für die ersten 100 Tage. Der City Implementation Guide in Anhang 5 enthält einen Fahrplan bis zum dritten Jahr, legt fest, wer innerhalb der Stadtverwaltung welche Aufgaben übernimmt, und bietet sofort nutzbare Vorlagen: eine Richtlinie für Beschäftigte zum Umgang mit generativer KI, Standardvertragsklauseln zum Schutz der Daten und des Budgets der Stadt sowie ein öffentliches KI-Register.
Was der Leitfaden enthält
Kapitel 1 unterstützt jede Stadt dabei, ihre Ziele festzulegen und einen geeigneten Ausgangspunkt zu bestimmen. Kapitel 2 erläutert die menschenzentrierte Smart City, ihre Grundsätze und Ziele sowie die zentralen Voraussetzungen der internationalen Leitlinien. Kapitel 3 erklärt den verantwortungsvollen Einsatz von KI. Kapitel 4 stellt den achtstufigen Umsetzungszyklus vor. Kapitel 5 zeigt, wie Fortschritte anhand der U4SSC-KPIs gemessen werden können, und verweist auf unterstützende ITU-Standards sowie Ressourcen von U4SSC und UN-Habitat. Kapitel 6 lädt Städte dazu ein, den Leitfaden in Pilotprojekten zu erproben. Die Anhänge enthalten die vollständigen Leitlinien, Fallstudien, die Zuordnung der KPIs sowie Vorlagen.
Einordnung und Ziel des Leitfadens
Der Leitfaden baut auf der Arbeit der U4SSC-Initiative, der ITU-T Study Group 20 und des People-Centred Smart Cities Programme von UN-Habitat auf. Er ergänzt bestehende internationale Standards und nationale Rechtsvorschriften, ersetzt diese jedoch nicht.
Das Ziel ist keine »KI-Stadt«. Das Ziel ist eine Stadt, in der Technologie, einschließlich KI, den Menschen dient und in der die Menschen die Kontrolle behalten.
Wesentliche Fakten
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Wer
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UN-Habitat und ITU im Rahmen der U4SSC-Initiative, die von 22 Organisationen der Vereinten Nationen unterstützt wird. Mehr als 450 Fachleute nahmen an den Sitzungen der Working Group 8 teil, mehr als 200 wirkten an diesem Leitfaden mit.
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Was
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Die erste Veröffentlichung der U4SSC Toolbox for People-Centred Smart Cities in the AI Era.
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Für wen
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Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, kommunale Führungskräfte, Stadtplanerinnen und Stadtplaner, politische Entscheidungsträger sowie Verwaltungsteams in Städten jeder Größe und jedes Einkommensniveaus.
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Was Städte erhalten
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4 Grundsätze, 3 Ziele, 8 Schritte, eine Ampelregel für KI, einen 100-Tage-Plan, einen Dreijahresfahrplan, sofort nutzbare Vorlagen sowie grundlegende und erweiterte Sets von U4SSC-KPIs und 11 ergänzende Indikatoren für verantwortungsvolle KI und Partizipation.
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Evidenzbasis
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15 Fallstudien aus 12 Ländern auf 4 Kontinenten.
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Messung
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U4SSC-KPIs (Recommendation ITU-T Y.4903), abgestimmt auf das Global Urban Monitoring Framework von UN-Habitat.
Über diesen Leitfaden
Der Leitfaden wurde von der U4SSC Working Group 8 on People-Centred Smart Cities in the AI Era entwickelt. Die Arbeitsgruppe wird gemeinsam von ITU und UN-Habitat unter dem Dach der U4SSC Thematic Group on Digital Transformation for People-Centred Cities geleitet. An den Sitzungen der Arbeitsgruppe nahmen mehr als 450 Fachleute teil, mehr als 200 Fachleute wirkten an diesem Leitfaden mit.
https://www.itu.int/epublications/en/publication/guiding-principles-and-frameworks-for-people-centred-smart-cities-in-the-ai-era
Tipps für kommunale Führungskräfte und IT-Verantwortliche
Infografik: Sieben Tipps auf einen Blick
KI-generierte Infografik mit dem vollständigen Text der sieben Tipps. Quellenverweise [4] und [5] entsprechen den URL-Nachweisen im Dokument.
Die redaktionellen Umsetzungstipps leiten sich aus dem U4SSC-Leitfaden und den BSI-Empfehlungen ab. Sie sind keine zusätzliche verbindliche Vorgabe. [4] [5]
Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen
Die folgenden Umsetzungsempfehlungen konkretisieren die sieben Tipps auf Grundlage des U4SSC-Leitfadens und der BSI-Empfehlungen. Sämtliche Praxisbeispiele sind hypothetische kommunale Szenarien, keine Berichte über tatsächlich durchgeführte Projekte. Rollen, Abläufe und Prüfkriterien sind redaktionelle Vorschläge und müssen an die jeweilige Kommune angepasst werden. [4] [5]
1. Bestandsaufnahme starten — Transparenz
Ziel: Schaffen Sie einen belastbaren Überblick, bevor Sie weitere KI-Anwendungen freigeben. Das KI-Inventar gehört zu den grundlegenden Bausteinen des U4SSC-Leitfadens. Die Bestandsaufnahme sollte nicht nur eigenständige KI-Werkzeuge betrachten, sondern auch Funktionen in Fachverfahren und eingekauften Dienstleistungen. [4]
Umsetzung: Bitten Sie die Fachbereiche um eine strukturierte Meldung ihrer Einsätze. Erfassen Sie als redaktionell vorgeschlagene Inventarfelder Zweck, Anbieter, verwendete Daten, betroffene Personengruppen, fachliche Verantwortung, Prüfstatus und menschlichen Kontakt. Beziehen Sie IT, Beschaffung und Datenschutz ein. Legen Sie fest, wer neue Funktionen meldet und den Bestand bei Änderungen aktualisiert; eine einmalige Liste reicht als Steuerungsinstrument nicht aus.
Praxisbeispiel – hypothetisch: Eine Kommune findet bei der Erhebung einen Bürgerservice-Chatbot, eine automatische Zusammenfassungsfunktion in der Bürosoftware und ein Analysemodul des Bauamts. Die drei Funktionen erhalten getrennte Einträge, weil Zweck, Daten und Auswirkungen unterschiedlich sind. Bis zur Klärung wird eine Anwendung nicht für zusätzliche Aufgaben freigegeben.
Greifbares Ergebnis: Ein gepflegtes Inventar mit verantwortlichen Stellen und einer Liste offener Prüfungen. Aus der Bestandsaufnahme wird damit eine Arbeitsgrundlage für Priorisierung, Schulung und Beschaffung.
2. Ein Problem priorisieren — Öffentlicher Nutzen
Ziel: Beginnen Sie mit dem kommunalen Engpass, nicht mit einem verfügbaren Produkt. Der U4SSC-Leitfaden stellt städtische Herausforderungen und die Bedürfnisse der Menschen an den Anfang; KI ist nur eines der möglichen Mittel. [4]
Umsetzung: Beschreiben Sie den heutigen Ablauf und sprechen Sie mit Beschäftigten sowie betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern. Trennen Sie Ursachen von Symptomen: Liegt das Problem an fehlenden Informationen, unklaren Zuständigkeiten oder tatsächlich an einer aufwendigen Auswertung? Vergleichen Sie eine KI-Lösung mit einfacheren Optionen. Definieren Sie anschließend ein begrenztes Pilotziel und die Voraussetzungen, unter denen dessen Nutzen bewertet wird.
Praxisbeispiel – hypothetisch: Der Bürgerservice erhält viele Nachfragen zum Bearbeitungsstand. Die Kommune erwägt einen Chatbot, stellt aber fest, dass den Menschen vor allem verständliche Statusinformationen fehlen. Zunächst werden Statusmeldungen und Formularhinweise verbessert. Eine KI-Unterstützung wird nur für verbleibende, klar abgegrenzte Informationsfragen getestet.
Greifbares Ergebnis: Ein kurzer Problem- und Nutzensteckbrief mit Zielgruppe, gewählter Lösungsoption, Alternativen und Erfolgskriterien. Der begründete Verzicht auf KI bleibt eine zulässige Entscheidung. [4]
3. Schutzbedarf früh prüfen — Risiko
Ziel: Klären Sie vor dem Pilotbetrieb, welche Auswirkungen die Anwendung auf Menschen hat und wie schutzbedürftig die verarbeiteten Informationen sind. Die U4SSC-Ampelregel richtet Schutzmaßnahmen an den Auswirkungen des Einsatzes aus. Das BSI empfiehlt, Schutzbedarf und Sicherheitsmaßnahmen bereits aus den Anforderungen der Planungsphase abzuleiten. [4] [5]
Umsetzung: Zeichnen Sie die Datenwege vom Eingang bis zur Ausgabe nach. Prüfen Sie, wer Daten einsehen kann, welche Stellen sie erhalten und was bei fehlerhaften Ergebnissen passiert. Unterscheiden Sie unverbindliche Informationshilfe von Anwendungen, die Entscheidungen über Dienstleistungen beeinflussen. Dokumentieren Sie Risiken, geplante Kontrollen und offene Fragen. Der folgende Vorschlag ist redaktionell: Geben Sie einen Pilot erst frei, wenn die wesentlichen Risiken verantwortlichen Stellen zugeordnet sind und eine sichere Ausweichlösung feststeht.
Praxisbeispiel – hypothetisch: Eine Stadt möchte eingehende Anträge automatisch vorsortieren. Das Projektteam erkennt, dass eine falsche Zuordnung die Bearbeitung verzögern könnte. Es testet zunächst mit geeigneten Testdaten, lässt Zuordnungen fachlich kontrollieren und führt unklare Fälle in eine manuelle Bearbeitung zurück. Der Pilot entscheidet nicht über die Bewilligung einer Leistung.
Greifbares Ergebnis: Ein dokumentiertes Risikoprofil mit Datenwegen, Kontrollen, Verantwortlichkeiten und Freigabebedingungen. Ändert sich der Einsatzzweck, wird die Bewertung erneut betrachtet.
4. Menschliche Kontrolle organisieren — Verantwortung
Ziel: Machen Sie menschliche Aufsicht zu einem wirksamen Arbeitsschritt. Der U4SSC-Leitfaden sieht Aufsichtsregeln, öffentliche Transparenz und einen erreichbaren menschlichen Ansprechpartner vor. [4]
Umsetzung: Legen Sie fachlich fest, welche Ergebnisse geprüft werden, wer widersprechen darf und wie eine Anwendung angehalten wird. Sorgen Sie dafür, dass prüfende Beschäftigte die relevanten Eingaben und Grenzen der Anwendung kennen. Dokumentieren Sie Korrekturen und wiederkehrende Probleme. Beschreiben Sie der Bevölkerung verständlich, wo KI unterstützt und wohin sie sich bei unzutreffenden Auskünften wenden kann. Diese konkrete Ausgestaltung ist ein redaktioneller Vorschlag für den Betriebsprozess.
Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein Assistent entwirft Antworten auf Bürgeranfragen. Vor dem Versand prüft eine zuständige Person die Aussagen anhand der geltenden Fachinformationen. Fragen zu individuellen Ansprüchen werden an den Fachbereich übergeben. Häufen sich falsche Antworten zu einem Thema, wird dieser Themenbereich deaktiviert und überarbeitet, statt Fehler nur einzeln zu korrigieren.
Greifbares Ergebnis: Eine Verantwortungs- und Eskalationsübersicht mit Prüfschritten, erreichbaren Kontakten und einer handhabbaren Stopproutine. Entscheidend ist die tatsächliche Eingriffsmöglichkeit, nicht allein eine formale Freigabe.
5. Beschaffung absichern — Verträge
Ziel: Übersetzen Sie fachliche Anforderungen in überprüfbare Leistungen und tragfähige Vereinbarungen. Der U4SSC-Leitfaden bietet Vertragsvorlagen und Beschaffungschecklisten. Das BSI empfiehlt, unter anderem technische, organisatorische, finanzielle und sicherheitsbezogene Anforderungen vorab zu dokumentieren. [4] [5]
Umsetzung: Erstellen Sie gemeinsam mit Fachbereich, IT, Vergabestelle und den zuständigen Prüfstellen einen Anforderungskatalog. Redaktionell vorgeschlagene Prüfpunkte sind Datenverwendung, Nachweise zur Qualität, Änderungen der KI-Funktionen, Unterstützung bei Störungen und die Beendigung des Dienstes. Betrachten Sie nicht nur die Lizenz, sondern auch Integration, Prüfung, Schulung und Betrieb. Lassen Sie Rechte, Pflichten und die finanzielle Bindung im konkreten Vertrag fachlich und rechtlich prüfen; Vorlagen sind ein Ausgangspunkt, keine automatische Absicherung.
Praxisbeispiel – hypothetisch: Eine Kommune beschafft eine KI-gestützte Dokumentensuche. Sie lässt sich vor Vertragsschluss zeigen, wie Zugriffsrechte eingehalten werden und wie Daten bei einem Anbieterwechsel exportiert werden können. Für den Test werden typische Suchaufgaben vereinbart. Eine erfolgreiche Präsentation allein genügt nicht als Nachweis, dass die Lösung die eigenen Anforderungen erfüllt.
Greifbares Ergebnis: Ein prüfbarer Anforderungskatalog mit Abnahmekriterien sowie eine dokumentierte Betrachtung von Betrieb und Ausstieg. Die Entscheidung stützt sich auf überprüfte Fähigkeiten statt auf Produktversprechen.
6. Beschäftigte und Bevölkerung beteiligen — Akzeptanz
Ziel: Verbinden Sie organisatorische Regeln mit den Erfahrungen der Menschen, die die Anwendung nutzen oder von ihr betroffen sind. Der U4SSC-Leitfaden enthält eine Richtlinie für generative KI und verankert gemeinsame Gestaltung sowie Beteiligung im Vorgehen. [4]
Umsetzung: Schulen Sie Beschäftigte anhand ihrer tatsächlichen Aufgaben und lassen Sie sie typische Fehlerfälle bearbeiten. Erklären Sie, welche Werkzeuge vorgesehen sind, welche Inhalte geprüft werden müssen und wo Rückfragen möglich sind. Beziehen Sie betroffene Bevölkerungsgruppen frühzeitig in verständliche Tests ein. Redaktionelle Empfehlung: Prüfen Sie neben der Funktion auch Sprache, Zugänglichkeit und die Möglichkeit, auf einen menschlichen Kontakt auszuweichen. Sammeln Sie Rückmeldungen strukturiert und legen Sie fest, wer sie auswertet.
Praxisbeispiel – hypothetisch: Eine Stadt erprobt einen digitalen Auskunftsdienst mit Beschäftigten des Bürgerbüros und einer gemischten Gruppe von Einwohnerinnen und Einwohnern. Im Test fällt auf, dass korrekte Antworten zu kompliziert formuliert sind und der Kontakt zum Fachbereich schwer zu finden ist. Das Team vereinfacht die Sprache und ergänzt einen klaren Übergabeweg, bevor der Dienst breiter angeboten wird.
Greifbares Ergebnis: Eine verständliche Nutzungsregel, ein Schulungsangebot und ein nachvollziehbarer Rückmeldeprozess. Beteiligung verändert damit die Anwendung, statt nur ihre Einführung zu begleiten.
7. Wirkung und Abbruchkriterien festlegen — Steuerung
Ziel: Entscheiden Sie anhand nachvollziehbarer Wirkung, ob ein Einsatz fortgeführt, angepasst oder beendet wird. Der U4SSC-Leitfaden verbindet passende Messinstrumente mit Evaluation und evidenzbasierten Entscheidungen. U4SSC-KPIs sowie ergänzende Indikatoren für verantwortungsvolle KI und Beteiligung bilden dafür eine Orientierung. [4]
Umsetzung: Dokumentieren Sie die Ausgangslage vor dem Pilotbetrieb. Wählen Sie wenige Kennzahlen, die zum Problem passen, und betrachten Sie Nutzen, Qualität, Zugang und Betriebsaufwand gemeinsam. Redaktionelle Beispiele sind Bearbeitungszeit, notwendige Korrekturen, Verständlichkeit der Antworten und Erreichbarkeit des menschlichen Supports; sie sind keine verbindliche KPI-Liste der Toolbox. Vereinbaren Sie auch, welche Probleme eine Pause oder Neubewertung auslösen und wer darüber entscheidet. Bewerten Sie nicht ausschließlich Nutzungszahlen oder vermeintlich eingesparte Arbeitszeit.
Praxisbeispiel – hypothetisch: Ein Pilot für Antwortentwürfe verkürzt zunächst die Schreibarbeit. Die Auswertung zeigt jedoch, dass bei komplexen Anliegen zusätzliche Korrekturen erforderlich sind. Der Fachbereich beschränkt den Einsatz auf klar definierte Standardanfragen und misst erneut. Werden falsche Aussagen weiterhin nicht zuverlässig erkannt, wird der Pilot beendet und der bisherige Ablauf fortgeführt.
Greifbares Ergebnis: Ein kompakter Evaluationsbericht mit Ausgangslage, Beobachtungen, offenen Risiken und einer begründeten Fortführungs-, Anpassungs- oder Abbruchentscheidung. Skalierung erfolgt erst, wenn die Anwendung im vorgesehenen Einsatz tatsächlich überzeugt.
FAQ: Menschenzentrierte Smart Cities und verantwortungsvolle KI
1. Was ist die U4SSC-Toolbox – und ersetzt sie gesetzliche Vorgaben?
Die Toolbox ist eine praktische Orientierung für Städte, die digitale Technologien und KI am öffentlichen Nutzen ausrichten wollen. Ihre erste Veröffentlichung verbindet Grundsätze, einen Umsetzungszyklus, risikogerechte Schutzmaßnahmen, Messinstrumente und Vorlagen. Sie ergänzt bestehende Standards und nationale Rechtsvorschriften, ersetzt diese aber nicht. Eine Anwendung ist deshalb nicht allein dadurch rechtlich zulässig, dass sie den Leitfaden berücksichtigt. [1] [4]
2. Können auch kleinere Städte mit begrenzten Ressourcen beginnen?
Ja. Der Leitfaden berücksichtigt unterschiedliche Ausgangslagen und empfiehlt einen Reifegrad- beziehungsweise Bereitschaftscheck. Die Umsetzungstiefe soll sich an der Kapazität der Stadt orientieren; für Städte mit begrenzten Ressourcen gibt es einen vereinfachten Pfad mit sechs Aktionen. Für den Einstieg stehen außerdem eine 100-Tage-Checkliste und praktische Vorlagen bereit. Redaktioneller Tipp: lieber ein klar abgegrenztes Problem bearbeiten als mehrere unverbundene KI-Piloten starten. [4]
3. Welche acht Schritte umfasst der Umsetzungszyklus?
Der Zyklus umfasst: Definieren, Verstehen, Priorisieren, Befähigen, Gestalten, Umsetzen, Messen sowie Lernen und Anpassen. Entscheidungen sollen dokumentiert werden; gemeinsame Gestaltung, Pilotprojekte und eine schrittweise Einführung gehören zum Vorgehen. Damit wird nicht nur die technische Bereitstellung betrachtet, sondern auch die Frage, ob eine Anwendung tatsächlich wirkt und angepasst werden muss. [4]
4. Wie funktioniert die Ampelregel für KI?
Die Ampelregel stimmt Schutzmaßnahmen auf die Auswirkungen eines KI-Einsatzes ab. Jeder Einsatz erhält zunächst eine grundlegende Prüfung, anschließend eine Einordnung der Auswirkungen und angemessene Kontrollen. Routinemäßige Büroanwendungen benötigen andere Schutzvorkehrungen als Anwendungen, die Rechte, Sicherheit oder den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen beeinflussen. Redaktioneller Hinweis: Ein niedrig eingestufter Einsatz ist kein Freibrief, Datenschutz und Informationssicherheit zu ignorieren. [4] [5]
5. Was bedeutet wirksame menschliche Kontrolle im Alltag?
Der Leitfaden sieht Regeln für menschliche Aufsicht, transparente Informationen und einen erreichbaren menschlichen Ansprechpartner vor. Redaktionell bedeutet das für die Umsetzung: Verantwortliche müssen Ergebnisse prüfen, problematische Entscheidungen korrigieren und einen Einsatz bei Bedarf stoppen können. Eine lediglich formale Freigabe ohne die Möglichkeit, ein Ergebnis zu hinterfragen, sollte nicht das Ziel sein. Zuständigkeiten und Eingriffswege gehören daher in den Betriebsprozess. [4]
6. Wie sollten Kommunen die Nutzung generativer KI durch Beschäftigte regeln?
Eine Richtlinie für generative KI gehört zu den fünf grundlegenden Bausteinen des Leitfadens; dafür stehen Vorlagen bereit. Redaktionelle Empfehlung: Definieren Sie zugelassene Werkzeuge, den Umgang mit dienstlichen und personenbezogenen Daten, die Prüfung erzeugter Inhalte und die Verantwortung für freigegebene Ergebnisse. Ergänzen Sie die Regeln durch Schulungen und einen Rückfrageweg. Diese Konkretisierung ist ein Umsetzungsvorschlag, keine wörtliche Vorgabe der Toolbox. [4]
7. Worauf kommt es bei der Beschaffung von KI-Lösungen an?
Der Leitfaden bietet vertragliche Schutzmaßnahmen, Beschaffungschecklisten und Vorlagen. Das BSI empfiehlt außerdem, organisatorische, technische, finanzielle, personelle, regulatorische und sicherheitsbezogene Anforderungen vorab zu dokumentieren. Redaktionell sollten Städte daraus überprüfbare Anforderungen ableiten: Welche Daten werden verarbeitet, welche Nachweise liefert der Anbieter, wer übernimmt welche Verantwortung und wie bleibt die Anwendung steuerbar? Vertragsvorlagen ersetzen keine Prüfung des konkreten Vorhabens. [4] [5]
8. Warum reicht ein guter Algorithmus für eine sichere Smart City nicht aus?
Smart-City-Anwendungen beruhen häufig auf vernetzten Sensoren, Kommunikationsnetzen und Datenplattformen. Das BSI betont, dass mit der Digitalisierung von Versorgungsdiensten auch Risiken für den Alltag wachsen. Bereits in der Planung sollten Strategie, Rollen, Anforderungen und Schutzbedarf geklärt werden. Für IT-Verantwortliche folgt daraus: Die Sicherheit der gesamten Infrastruktur gehört in die Bewertung, nicht nur die Qualität des KI-Modells. [5]
9. Wie lässt sich der Erfolg kommunaler KI messen?
Der Leitfaden verbindet U4SSC-KPIs mit ergänzenden Indikatoren für verantwortungsvolle KI und Beteiligung. Die Messung soll zur jeweiligen Initiative passen und Entscheidungen über Skalierung, Anpassung oder Beendigung unterstützen. Redaktionelle Beispiele für projektspezifische Messgrößen sind Bearbeitungszeit, Fehlerquote, Erreichbarkeit und Nutzung durch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Diese Beispiele sind keine verbindliche KPI-Liste der Toolbox; geeignete Kennzahlen müssen zur städtischen Herausforderung passen. [4]
10. Gibt es konkrete Beispiele aus deutschen Städten?
Ja. Smart City Dialog beschreibt unter anderem KI-gestützte Mikroklimamodellierung in Mannheim, Anwendungen in urbanen digitalen Zwillingen von Hamburg, Leipzig und München sowie ein gemeinsames Open-Source-Chatsystem von Jena und dem Amt Süderbrarup. Die Beispiele verdeutlichen unterschiedliche Einsatzfelder und die Bedeutung kommunaler Zusammenarbeit. Sie belegen jedoch nicht automatisch die Eignung für jede andere Stadt oder eine Zertifizierung nach der U4SSC-Toolbox. [6]
Zusätzliche Recherchequellen
Die Verweise [1] bis [3] beziehen sich auf die bereits im Artikel aufgeführten URLs. Die folgenden Quellen ergänzen die Recherche. Abrufdatum: 7. November 2026.
[4] ITU: Guiding Principles and Frameworks for People-Centred Smart Cities in the AI era. https://www.itu.int/epublications/publication/guiding-principles-and-frameworks-for-people-centred-smart-cities-in-the-ai-era
[5] BSI: Smart City – technische Grundlagen, Risiken und Handlungsempfehlungen. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Smart-City/smart-city.html
[6] Smart City Dialog: KI in der Smart City – Zukunftstechnologie und Gemeinschaftsaufgabe, 11. Juni 2025. https://www.smart-city-dialog.de/aktuelles/news/ki-der-smart-city-zukunftstechnologie-und-gemeinschaftsaufgabe
[7] Redaktionelle Stilreferenz: manage it, Themenübersicht KI-Governance; genutzt zur Orientierung an entscheidungs- und umsetzungsorientierter Ansprache, nicht als Beleg für die Toolbox. https://ap-verlag.de/tag/ki-governance/
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IoT, Smart City und Digital Payments sind für die meisten Deutschen noch Neuland
Nur 20 Prozent der deutschen Verbraucher trauen es sich zu, eine Definition des Internet of Things (IoT) zu geben. Den Begriff »Smart City« können nur 25 Prozent definieren, so eine aktuelle, repräsentative Umfrage im Auftrag von Utimaco [1]. Auch was die Nutzung von Smart-Home-Geräten und digitalem Bezahlen angeht, bleibt die Mehrheit der Befragten technologieskeptisch. …
Digitalisierung | News | Services | Whitepaper
Smart City: Wie digitale Bezahllösungen Städte und Regionen smarter machen
Digitale Bezahllösungen unterstützen digitale Transformation und machen Kommunen effizienter, bürgerfreundlicher und nachhaltiger. Bitkom-Positionspapier »Digitales Bezahlen in der Smart City und Smart Region«. Ein Ticket für Bus und Bahn kaufen, das nächste Car-Sharing-Auto buchen, Eintritt für Museum oder Oper zahlen – und das alles über eine Plattform, die auch jenseits des Bezahlvorgangs Mehrwert schafft: Digitale…
Ausgabe 11-12-2019 | Infrastruktur | Lösungen | News | Rechenzentrum
Interconnection und Rechenzentren – Das digitale Tor zur Welt – Hamburgs Weg zur Smart City
Das Konzept »Smart City« verspricht, Städte durch vernetzte Technologien sicherer, nachhaltiger und effizienter zu machen. Viele deutsche Kommunen setzen auf dieses Konzept und arbeiten bereits heute daran, städtische Einrichtungen zu vernetzen und zu digitalisieren.
Digitalisierung | Infrastruktur | IT-Security | Kommentar | News
Smart City Index – aber wie sicher ist »smart«
Hamburg ist die smarteste Stadt Deutschlands. Die Hansestadt rangiert mit deutlichem Abstand an der Spitze des Smart City Index, den der Digitalverband Bitkom für alle 81 deutschen Großstädte heute vorgestellt hat. Hamburg erreicht 79,5 von 100 möglichen Punkten. Dahinter liegen nahezu gleichauf Karlsruhe (69,0 Punkte) und Stuttgart (68,6) auf den Plätzen 2 und 3, dicht…
IT-Security | Kommentar | News
Baltimore ist »Smart City ready« – wirklich?
Der aktuelle Hackerangriff auf die Stadtverwaltung Baltimore schlägt hohe Wellen. Wieder einmal zeigt sich, dass nicht gepatchte Systeme zu den größten Sicherheitsgefahren gehören. Die Herstellung einer Cyber-Security-Hygiene mit elementaren Sicherheitsmaßnahmen darf nicht am Geld scheitern, sagt NTT Security, ansonsten wird auch die Umsetzung ambitionierter Smart-Society-Ziele am Misstrauen des Bürgers scheitern. Bei der Stadtverwaltung Baltimore haben…
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Smart City und SD-WAN: Wie die digitale Transformation Städte intelligenter macht
Eine flächendeckende drahtlose Konnektivität in Städten gepaart mit IoT-Technologie – diese Kombination eröffnet neue, vielfältige Möglichkeiten für die Entwicklung intelligenter Städte, sogenannter Smart Cities. In puncto Netzwerktechnologie erfordern Smart Cities einen modernen Software-definierten Ansatz für Wide Area Networking, kurz: SD-WAN. WANs für intelligente Städte müssen mehr denn je agil, geradezu elastisch sein. Kommunen jeglicher Größe…
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Sicherheit in der »Smart City« – worauf es ankommt
Technologien verändern unseren Alltag, das zeigt ein kurzer Blick auf die Kommunikation: Vom Anruf per Festnetztelefon, hin zu WhatsApp, Mail und vielen anderen Möglichkeiten. Dieser Wandel geht noch weiter: Smarte Geräte sind Standard und nicht nur unsere Telefone und Tablets, auch Fernseher, Kühlschränke und Heizungen kommunizieren mittlerweile über das Internet miteinander und mit uns. Die…
Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Internet der Dinge | News | Services | Trends 2018 | Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation
Smart City ist noch ein spanisches Dorf, weckt aber Interesse
Vor allem Energieeffizienz ist attraktiv. Selbstfahrende Autos, energiesparende Bauweise, künstliche Intelligenz – kaum ein Tag vergeht ohne die Verlautbarung von Neuerungen in diesen Bereichen. Fragt man jedoch in der Bevölkerung nach Smart City, herrscht meist Schweigen im Walde. Nur knapp jedem Fünften ist der Begriff geläufig. Doch was verbindet man damit? Und welche Optionen wecken…
Digitale Transformation | Infrastruktur | Internet der Dinge | News | Services | Trends Services
Smart City – Die Stadt der Zukunft
Mit intelligenter IT die Lebensqualität in Großstädten verbessern. 2050 werden zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Daraus ergeben sich völlig neue Herausforderungen. Mehr Menschen in Städten benötigen mehr Energie. Der Ressourcenverbrauch stößt in völlig neue Dimensionen. Das Gebot der Stunde lautet: Effizienz. Nicht nur, um den Energieeinsatz aus Gründen des Klimaschutzes zu minimieren. Städte…
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»Smart City« : Wien international auf Platz Eins – Dienstleistungsmarkt für Smart Cities bietet großes Potenzial
Neuer »Smart City Index« von Roland Berger analysiert erstmals systematisch die Strategien der weltweiten Großstädte. Das Ranking: Wien, Chicago und Singapur sind die Städte mit den besten Strategieansätzen. 87 untersuchte Städte: Alle zeigen Verbesserungspotenzial – meist fehlt eine ganzheitliche Sicht. Weltweiter Markt für Smart-City-Lösungen wird sich voraussichtlich von aktuell 13 auf 28 Milliarden Dollar im…
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Digitale Daseinsvorsorge statt Pilotbetrieb: Kommunen fordern verlässliche Smart-City-Strukturen
Deutschlands Kommunen stehen bei der Digitalisierung an einem Wendepunkt: Förderprojekte laufen aus, während Erwartungen an digitale Verwaltung, Mobilität und Daseinsvorsorge steigen. Sechs Spitzenorganisationen verlangen deshalb dauerhafte Finanzierung, gemeinsame technische Standards und einen Beschaffungsweg, über den erprobte Lösungen schneller in Städte, Landkreise und Gemeinden gelangen. Für IT-Verantwortliche entscheidet sich nun, ob aus einzelnen Smart-City-Leuchttürmen eine belastbare…
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Smart-City-Experte: KI ist für Kommunen wichtiger als 3D
»Das Leitmotiv jeder Smart-City-Initiative sollte sein ›Unsere Stadt soll intelligenter werden‹. Die Grundlage dafür bildet KI, die mit realen Daten vor Ort arbeitet.« »KI-Systeme, die fortlaufend mit Daten aus kommunalen Sensoren versorgt werden und darauf basierend entscheidungsrelevante Informationen liefern, stellen das Kernstück einer Smart City dar, nicht 3D-Modelle der Straßen und Gebäude«, sagt der…
Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | News
Wohnen, Energie und Mobilität: Digital Twins bilden die Grundlage für Smart-City-Konzepte
Städte nachhaltiger und resilienter zu machen, steht auf der Agenda vieler Planungsbehörden ganz oben. Die Grundlage für solche Smart-City-Konzepte liefern Digital Twins, also virtuelle Abbilder von kompletten Stadtquartieren. NTT erklärt, wie sich mit Hilfe von digitalen Zwillingen Infrastrukturen und Prozesse steuern, analysieren und kontinuierlich verbessern lassen. Ursprünglich wurden digitale Zwillinge entwickelt, um Fertigungsabläufe mithilfe von…
Infrastruktur | News
Smart-City-Konzepte: Zusammenspiel wie im Orchester
Vier von zehn Stadtbewohnern würden in eine Smart City ziehen, ein Drittel der Bürger für digitale Stadtkonzepte sogar bezahlen – das sind die Ergebnisse einer weltweiten Capgemini-Studie. Smart-City-Initiativen werden auch immer häufiger in deutschen Kommunen auf den Weg gebracht. Im Jahr 2019 hat der Smart-City-Atlas von Bitkom, Fraunhofer IESE und Partnern 50 Städte als Vorreiter…
Internet der Dinge | Künstliche Intelligenz | News | Online-Artikel
Intelligente Städte – Wie Stream Processing reale Smart-City-Projekte zum Leben erwecken kann
Die öffentliche Diskussion rund um 5G, Digitalisierung und das Internet der Dinge bringen ein weiteres Thema auf die Agenda: Dass Interesse für das Thema Smart City wächst stetig, und es wurden -zumeist außerhalb Europas – bereits einige spannende Technologieprojekte realisiert. Immer mehr Regierungen unternehmen ernsthafte Schritte zur Modernisierung ihrer Infrastruktur, um die Herausforderungen des Bevölkerungswachstums…
Digitalisierung | Infografiken | Infrastruktur | Internet der Dinge | News | Services | Trends 2019 | Trends Services | Trends Wirtschaft
Studie: E-Government ist beliebtestes Smart-City-Angebot der Zukunft
Öffentliches WLAN, Car-Sharing, intelligente Straßenlaternen: Die Studie des Marktforschungsinstituts Splendid Research GmbH beschäftigt sich mit dem Themenkomplex der Smart City. Dazu haben sich im Juli 2018 insgesamt 1.522 Stadtbewohner im Alter von 18 bis 69 Jahren online geäußert. Es ging um die Nutzung, die Beliebtheit sowie die Bekanntheit der breiten Smart-City-Auswahl. Dabei unterscheidet die Studie…
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Smart-City-Studie zeigt wichtige Lektionen aus 22 smarten Städten weltweit, darunter Berlin
Die Studie »The Smart City Playbook« zeigt auf, welche unterschiedlichen Ansätze Städte auf dem Weg zur »Smart City« verfolgen [1]. Das Playbook enthält darüber hinaus konkrete Orientierungshilfen für Entscheider in Form von erfolgreichen Strategien, mit denen andere Stadtverwaltungen ihre Städte smarter, sicherer und nachhaltiger machen. Die Studie wurde von Nokia in Auftrag gegeben, die Daten…
Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | News | Services | Strategien
KI-gestütztes Frühwarnsystem im Tennenloher Forst erkennt Waldbrände frühzeitig: Projekt SmartForestFire
© Fraunhofer IIS / Paul Pulkert Sensoren erfassen Umweltparameter im Tennenloher Forst. Management Summary – SmartForestFire KI‑gestützte Frühwarnplattform: SmartForestFire kombiniert kamerabasierte Bildanalyse, Sensorik und die LPWAN‑Funktechnologie mioty®, um Rauchentwicklungen in Waldgebieten frühzeitig und zuverlässig zu erkennen. Reduktion von Fehlalarmen: Mehrstufige KI‑Modelle verknüpfen Bild-, Geo- und Sensordaten und unterscheiden Rauch präzise von Störfaktoren wie Nebel…
News | Produktmeldung
MWC 2026: Samsung rückt die neue Galaxy S26‑Serie und sein vernetztes Ecosystem als smarte Infrastruktur in den Fokus
Die neuen Flaggschiff-Geräte von Samsung stehen in Barcelona im Rampenlicht Neue Samsung Galaxy S26-Serie und Galaxy Buds4-Serie im Fokus Exklusives Hands‑On mit Galaxy TriFold und Galaxy XR zeigt nächste Generation an Formfaktoren von Samsung Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 in Barcelona hat Samsung seinen Messeauftritt enthüllt. Vom 2. bis 5. März können…
Ausgabe 1-2-2026 | Lösungen | News | Services
Ordnung schaffen in einer IT, die immer komplexer wird – Smart Licensing
Der Softwarehändler MRM Distribution bietet mit seinem Smart-Licensing-Ansatz Unternehmen die Möglichkeit, ihre IT-Landschaft durch den gezielten Einsatz von wiederverwendbaren Microsoft-Lizenzen und alternativen Lösungen wie Sangfor HCI und Pragatix Private AI kosteneffizient, flexibel und zukunftssicher zu gestalten. Durch die Kombination von On-Premises-Software und Cloud-Services sowie die Beratung durch erfahrene Lizenzmanager werden Einsparungen von über 30 Prozent erzielt und die Abhängigkeit von einzelnen Herstellern reduziert.
Business Process Management | Internet der Dinge | Künstliche Intelligenz | News | Services
Das Internet der Dinge wird jetzt smart
Das Internet of Things wächst zunehmend mit künstlicher Intelligenz zusammen. So entsteht eine »Artificial Intelligence of Things« (AIoT), die eigenständige Entscheidungen treffen kann. IFS zeigt auf, wie diese Technologie den Field Service verändern wird. Im Internet of Things werden immer mehr Geräte und Sensoren vernetzt, um Daten zu sammeln und auszutauschen. Gleichzeitig entwickelt es…
Business Process Management | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | News | Services
Mit KI am Edge werden Städte erst richtig smart
Den Verkehrsfluss optimieren, erneuerbare Energien integrieren, vor Gefahren warnen: Edge-KI ist eine Schlüsseltechnologie für intelligente, sichere und nachhaltige urbane Infrastrukturen. Kommunen können vielfältig vom Einsatz dieser Technologie profitieren. Edge-KI ist ein Game Changer für Smart Cities. Indem sie Daten direkt dort, wo sie entstehen, mit künstlicher Intelligenz analysiert, ermöglicht sie Städten sofortige Reaktionen auf…
Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | News | Rechenzentrum | Services | Whitepaper
Exklusiv – Smart Maintenance: Warum KI-gestützte Wartung für Datacenter unverzichtbar wird
Die Digitalisierung fordert Höchstleistungen von Rechenzentren. Dadurch treffen hohe Investitionen in die modernste Server- und KI-Infrastruktur auf überholte Wartungsstrategien. Zudem verstärken aktuelle Entwicklungen auf dem Markt den Handlungsdruck – ein rasanter Anstieg des Energiebedarfs durch KI-Workloads, akuter Fachkräftemangel und verschärfte Nachhaltigkeitsanforderungen. Bereits ein einziger Störfall in einem Rechenzentrum kann Millionenbeträge kosten und die Reputation…
Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Lösungen | News
Urban Tree Intelligence: Smarte Bäume rufen nach Wasser
RWTH-Startup dataMatters mit Smart-City-Lösung zur intelligenten Bewässerung in Städten. Pilotprojekt: KI versieht Bäume mit einer von 72 »Baumpersönlichkeiten«. Stadtgrün schützen – CO2 binden und Stadtluft abkühlen: Prävention vor Trockenstress bei Bäumen. Dr. Daniel Trauth: »Eine Smart City ist wie ein Puzzle, das Stück für Stück zusammengesetzt wird. Dazu gehören Klima- und Umweltschutz, Abfall- und Energiewirtschaft,…
Kommunikation | News | Trends 2024 | Trends Kommunikation
Heiligabend: Nicht ohne mein Smartphone
Nur ein Fünftel schaltet Heiligabend das Smartphone stumm. 6 von 10 wollen sich in Smartphone-Nutzung nicht einschränken. 40 Prozent fühlen sich gestört, wenn während der Feierlichkeiten zu viel auf das Smartphone geschaut wird. Bei einem knappen Zehntel gibt es ein Smartphone-Verbot. Ein kurzer Videocall mit Oma und Opa, noch schnell den Nachbarn per Textnachricht…
Internet der Dinge | IT-Security | News | Services | Tipps
Smarte Weihnachtsgeschenke vor Cyberkriminellen schützen
Von Smart Watches über Smart Speaker bis zu smarten Glühlampen: Gerade in der Vorweihnachtszeit landen viele internetfähige Geräte in den Warenkörben. Mitunter bergen sie jedoch Risiken, die auf wohl keinem Wunschzettel stehen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rät Verbraucherinnen und Verbrauchern dazu, IT-Sicherheit schon bei der Kaufentscheidung mitzudenken. Was als praktisches…
Digitalisierung | Infrastruktur | News | Services | Trends 2024 | Trends Infrastruktur
Smart Home: Information und Kauf im Netz und im Geschäft
75 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer informierten sich vor dem Kauf sowohl online als auch offline. Die Mehrheit der deutschen Smart-Home-Nutzerinnen und -Nutzer kauft Geräte im Elektronikhandel. Ob smarte Lampen und Leuchten, Heizkörperthermostate oder Staubsauger-Roboter: Wenn es um die Auswahl der passenden Smart-Home-Anwendung geht, verlassen sich viele Nutzerinnen und Nutzer noch immer stark auf…
Business | Digitalisierung | Infrastruktur | Kommunikation | New Work | News | Services | Trends 2024 | Trends Wirtschaft
München ist die smarteste Stadt Deutschlands
Hohe Dynamik im Ranking: Bochum, Freiburg und Lübeck rücken in die Top 10 auf, Hamburg verteidigt den zweiten, Köln den dritten Platz. Ingolstadt, Düsseldorf und Berlin erreichen jeweils einen Spitzenplatz in den Kategorien Energie und Umwelt, Gesellschaft sowie Mobilität. Bitkom präsentiert zum sechsten Mal Ranking der smartesten deutschen Großstädte. München bleibt die smarteste…
Effizienz | Nachhaltigkeit | News | Rechenzentrum
Rechenzentren in Smart Cities müssen hachhaltig sein
Zwar klingt es derzeit noch nach Zukunftsmusik, aber die Smart City wird tagtäglich präsenter. Doch je innovativer Städte werden, desto wichtiger erweist sich der Datenaustausch zwischen Menschen, Geräten und Systemen vor Ort. Und da Informationen verarbeitet und gespeichert werden müssen, wächst auch der Bedarf an Rechenzentrumskapazität, die möglichst vor Ort verfügbar sein sollte. Rechenzentren…
Infrastruktur | Internet der Dinge | Kommunikation | News | Trends 2024
IoT-Trends 2024: Lösungen für nachhaltige Smart Villages und Industrien
Das sensorbasierte Internet-of-Things ermöglicht praktikable Lösungen für den ländlichen Raum, präventive Wartungen für die Industrie und eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen. LoRaWAN als Funktechnologie für IoT bleibt insbesondere für den Einsatz in ländlichen Regionen wichtig. Die Alpha-Omega Technology GmbH & Co. KG ist Expertin für IoT-Infrastrukturen und im deutschsprachigen Raum und Betreiberin des größten…
Infrastruktur | IT-Security | News | Services
Smart Cities: Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter
Die fortschreitende Digitalisierung macht naturgemäß auch vor der Stadtentwicklung nicht Halt. Sich dem digitalen Wandel zu stellen und vor allem die damit verbundenen Chancen zu nutzen, ist für Städte und Gemeinden allerdings mit einigen Herausforderungen verbunden. »Smart Cities« werden weltweit von der Politik unterstützt. In Deutschland vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, um »die…
Ausgabe 9-10-2021 | IT-Security | News | Security Spezial 9-10-2021
Smart Mobility: Sicherheit vernetzter und autonomer Fahrzeuge – Cybersecurity ist der neue Airbag
Neben der weiteren Elektrifizierung wird die Mobilität im Jahr 2030 autonom, digital, intelligent, nachhaltig und sicher sein. Der Begriff Mobilität bezieht sich dabei nicht nur auf Fahrzeuge an sich, sondern auf das gesamte Ökosystem von Geräten und Diensten, die mit einem Fahrzeug verbunden sind. Die zunehmende Konnektivität und die integrierten Kommunikations- und Servicefunktionen von Fahrzeugen stellen jedoch hohe Anforderungen an die Security.
Kommunikation | News | Services
Die Experience Centricity wird zum wichtigsten Erfolgsfaktor für Unternehmen
In der Pandemie sind bei vielen Unternehmen Lücken und Verwerfungen im Service sichtbar geworden. Kunden mussten häufig mit Fehlern, Verzögerungen und Umwegen leben. Bei den notwendigen Aktivitäten zur Erhöhung der Servicequalität sollten strategische und taktische Maßnahmen sinnvoll miteinander verwoben, und auf ein klar definiertes Ziel ausgerichtet werden. Die Experience für Kunden und Mitarbeiter ist dafür…
IT-Security | Kommunikation | News | Tipps | Trends Mobile
Malware macht mobil – Schadsoftware landet zunehmend auf Smartphones
DDoS-Attacken über mobile Botnetze und Verteilung von Malware über offizielle App-Stores nehmen zu. Das Smartphone findet privat wie beruflich immer häufiger Einsatz. In der Corona-Pandemie hat es zunehmend als digitaler Helfer Einzug in den Alltag genommen: Das Smartphone ist Kommunikationszentrale und Terminal für kontaktloses Bezahlen geworden. Jetzt schlägt die PSW GROUP (www.psw-group.de) Alarm: »Die…