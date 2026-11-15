Output Management zwischen Kostendruck, Sicherheit und KI

Druck- und Outputprozesse entwickeln sich für größere Unternehmen zunehmend zu einer Schnittstelle zwischen IT-Sicherheit, Regulierung, Kostenkontrolle und Digitalisierung. Darauf verweist eine Marktstudie von SPS und YouGov, für die 209 mittlere und große Unternehmen in Deutschland befragt wurden.

Besonders hoch gewichtet werden Sicherheits- und Compliance-Themen. 61 Prozent der befragten Unternehmen nennen steigende Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz als größte Herausforderung im Output Management. 50 Prozent sehen zunehmende Compliance-Anforderungen als wichtiges Handlungsfeld. Daneben nennt die Seite steigende Porto- und Betriebskosten sowie den zunehmenden Digitalisierungsdruck als Faktoren, die bestehende Prozesse verändern.

KI gewinnt im Output Management an Bedeutung

Technologisch zeichnet sich ein weiterer Wandel ab. 68 Prozent der 209 befragten Unternehmen erwarten, dass die Integration künstlicher Intelligenz in Druck- und Outputprozesse künftig an Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig rücken Automatisierung und die Überprüfung bestehender Betriebsmodelle stärker in den Mittelpunkt.

Die Fragestellung verschiebt sich damit von der reinen Auswahl neuer Technologien hin zur Organisation der Prozesse: Unternehmen müssen entscheiden, wie sich Dokumentenerstellung und -verarbeitung sicher, wirtschaftlich und effizient betreiben lassen.

Print verschwindet nicht

Bemerkenswert ist außerdem, dass die Entwicklung nicht auf eine vollständige Ablösung physischer Kommunikation hinausläuft. Gedruckte Kundenkommunikation bleibt demnach für viele Unternehmen relevant. Statt eines ausschließlichen Wechsels auf digitale Kanäle rückt die Kombination physischer und digitaler Kommunikationswege in den Vordergrund.

Betriebsmodelle kommen auf den Prüfstand

IT-Sicherheitsanforderungen, Fachkräftemangel, Regulierung und Betriebskosten veranlassen Unternehmen laut SPS und YouGov außerdem dazu, ihre bestehenden Organisations- und Betriebsmodelle zu überprüfen. Damit gewinnt auch die Frage an Bedeutung, welche Teile der Druck- und Outputprozesse weiterhin intern betrieben und welche an spezialisierte Dienstleister ausgelagert werden sollen.

Journalistische Einordnung: Die interessanteste Aussage der veröffentlichten Ergebnisse ist weniger das erwartbare Wachstum digitaler Technologien als das Nebeneinander von Digitalisierung, KI und weiterhin relevanter physischer Kommunikation. Für IT-Verantwortliche wird Output Management damit zunehmend zu einer Architektur- und Governance-Frage: Sicherheit, Compliance, Automatisierung, verschiedene Kommunikationskanäle und Kosten müssen gemeinsam betrachtet werden.

Das erfahren Sie im Whitepaper

Die Studie liefert konkrete Antworten auf die Fragen, die derzeit viele Unternehmen beschäftigen:

Welche Herausforderungen Druck- und Outputprozesse aktuell am stärksten beeinflussen

Welche Technologien in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen

Wie Unternehmen den Einsatz von KI bewerten

Welche Rolle physische Kommunikation künftig spielt

Wie sich Betriebsmodelle und Organisationsstrukturen verändern

Welche Strategien Unternehmen verfolgen, um Kosten, Risiken und Komplexität zu reduzieren

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