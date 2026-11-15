Output Management zwischen Kostendruck, Sicherheit und KI

Druck- und Outputprozesse entwickeln sich für größere Unternehmen zunehmend zu einer Schnittstelle zwischen IT-Sicherheit, Regulierung, Kostenkontrolle und Digitalisierung. Darauf verweist eine Marktstudie von SPS und YouGov, für die 209 mittlere und große Unternehmen in Deutschland befragt wurden.
Besonders hoch gewichtet werden Sicherheits- und Compliance-Themen. 61 Prozent der befragten Unternehmen nennen steigende Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz als größte Herausforderung im Output Management. 50 Prozent sehen zunehmende Compliance-Anforderungen als wichtiges Handlungsfeld. Daneben nennt die Seite steigende Porto- und Betriebskosten sowie den zunehmenden Digitalisierungsdruck als Faktoren, die bestehende Prozesse verändern.
KI gewinnt im Output Management an Bedeutung
Technologisch zeichnet sich ein weiterer Wandel ab. 68 Prozent der 209 befragten Unternehmen erwarten, dass die Integration künstlicher Intelligenz in Druck- und Outputprozesse künftig an Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig rücken Automatisierung und die Überprüfung bestehender Betriebsmodelle stärker in den Mittelpunkt.
Die Fragestellung verschiebt sich damit von der reinen Auswahl neuer Technologien hin zur Organisation der Prozesse: Unternehmen müssen entscheiden, wie sich Dokumentenerstellung und -verarbeitung sicher, wirtschaftlich und effizient betreiben lassen.
Print verschwindet nicht
Bemerkenswert ist außerdem, dass die Entwicklung nicht auf eine vollständige Ablösung physischer Kommunikation hinausläuft. Gedruckte Kundenkommunikation bleibt demnach für viele Unternehmen relevant. Statt eines ausschließlichen Wechsels auf digitale Kanäle rückt die Kombination physischer und digitaler Kommunikationswege in den Vordergrund.
Betriebsmodelle kommen auf den Prüfstand
IT-Sicherheitsanforderungen, Fachkräftemangel, Regulierung und Betriebskosten veranlassen Unternehmen laut SPS und YouGov außerdem dazu, ihre bestehenden Organisations- und Betriebsmodelle zu überprüfen. Damit gewinnt auch die Frage an Bedeutung, welche Teile der Druck- und Outputprozesse weiterhin intern betrieben und welche an spezialisierte Dienstleister ausgelagert werden sollen.
Journalistische Einordnung: Die interessanteste Aussage der veröffentlichten Ergebnisse ist weniger das erwartbare Wachstum digitaler Technologien als das Nebeneinander von Digitalisierung, KI und weiterhin relevanter physischer Kommunikation. Für IT-Verantwortliche wird Output Management damit zunehmend zu einer Architektur- und Governance-Frage: Sicherheit, Compliance, Automatisierung, verschiedene Kommunikationskanäle und Kosten müssen gemeinsam betrachtet werden.
Das erfahren Sie im Whitepaper
Die Studie liefert konkrete Antworten auf die Fragen, die derzeit viele Unternehmen beschäftigen:
- Welche Herausforderungen Druck- und Outputprozesse aktuell am stärksten beeinflussen
- Welche Technologien in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen
- Wie Unternehmen den Einsatz von KI bewerten
- Welche Rolle physische Kommunikation künftig spielt
- Wie sich Betriebsmodelle und Organisationsstrukturen verändern
- Welche Strategien Unternehmen verfolgen, um Kosten, Risiken und Komplexität zu reduzieren
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207 Artikel zu „Druck und Output “
IT-Security | News | Tipps
Tatort Drucker: Schwachstellen bei Output-Geräten sichern
Gute Chancen für geglückten Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage finden findige Hacker in vielen Unternehmen oft noch immer dort, wo man sie nicht vermutet: bei Netzwerk-Druckern und -Scannern. Druckerspezialisten rüsten ihre Kunden mit Beratung und Tools aus, sodass sie ihre Ausgabeprozesse wirksam absichern können. Die Unternehmens-IT gegen Datendiebstahl zu schützen, das gehört zu den Hausaufgaben von…
Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommunikation | News | Whitepaper
Zwischen Datenschutz und Kostendruck: Kundenkommunikation sicher organisieren
Druck- und Outputprozesse stehen im Spannungsfeld von Informationssicherheit, Datenschutz und Wirtschaftlichkeit. Nach Angaben von SPS nennen 61 Prozent der 209 für eine gemeinsame Studie mit YouGov befragten Unternehmen steigende Sicherheits- und Datenschutzanforderungen als größte Herausforderung. Für IT-Verantwortliche lohnt deshalb der Blick auf die gesamte Prozesskette – von der Dokumentenerstellung über Druck und digitalen Versand bis…
Business | Infrastruktur | News | Services | Tipps
Kompatible Toner im Unternehmen: Wie IT-Verantwortliche Druckkosten senken, ohne Qualität zu riskieren
Qualitätsgeprüfte kompatible Toner senken die Kosten pro Seite deutlich – bei vergleichbarer Reichweite und Druckqualität wie Originalkartuschen. Für IT-Verantwortliche mit großem Gerätepark ist der Umstieg deshalb ein schneller Hebel: rechtlich unbedenklich und ohne pauschales Garantierisiko für die Drucker. Denn Druckkosten sind in vielen Unternehmen ein unterschätzter Posten – und sie liegen fast vollständig im Verbrauchsmaterial.…
Business | Künstliche Intelligenz | News | Strategien | Trends 2026 | Trends Services
KI-Kompetenz: Druck erkannt, Verantwortung vertagt
Neue Studie zeigt: DACH-Unternehmen erwarten den KI-Wandel in nicht-technischen Rollen, aber weder Sourcing-Strategien noch Beurteilungsfähigkeiten halten mit. KI-Tools sind in Unternehmen der DACH-Region endgültig angekommen. Ob KI in einer Organisation Wirkung entfaltet, hängt davon ab, wie gut die tägliche Arbeit angepasst wird. Viele Organisationen haben darauf noch keine Antworten. Um zu verstehen, wie weit…
Infrastruktur | News | Rechenzentrum | Services
NAV spart Lizenzkosten durch Ersetzen von CA-Spool durch _beta doc|z für Ad-hoc-IP-Druck aus CICS/JES2s
Das norwegische Arbeits- und Sozialamt (NAV) verwaltet ein Drittel des norwegischen Staatshaushalts über Systeme wie Arbeitslosengeld, Arbeitsbewertungszuschuss, Krankengeld, Renten, Kindergeld und Betreuungsgeld. Die Behörde zählt rund 19.000 Beschäftigte, davon etwa 14.000 bei der Zentralregierung, dem norwegischen Arbeits- und Sozialamt und 5.000 bei den lokalen Behörden. Zusätzlich zu den lokalen NAV-Büros gibt es mehr als einhundert…
Business | Favoriten der Redaktion | News | Trends 2020 | Trends Wirtschaft
Innovationsstandort Deutschland bei Zukunftstechnologien unter Druck
Die internationalen Kräfteverhältnisse im Bereich des geistigen Eigentums verschieben sich in wichtigen Zukunftstechnologien stark: Die Vereinigten Staaten nehmen noch in fast allen Bereichen die Spitzenposition ein. Europa kann auf einige bewährte Stärken bauen. Aber China und Südkorea holen dank einer viel höheren Dynamik massiv auf – oder sind bereits vorbeigezogen. Das erhöht den Druck auf…
Business Process Management | Geschäftsprozesse | News | Services
Modernes Output Management für Rechenzentren
Rechenzentren großer Unternehmen haben zumeist eine Mainframe-Landschaft, bestehend aus IBM-Systemen. Für deren Management und Optimierung gibt es spezielle Softwareprodukte wie die des Berliner Herstellers Beta Systems Software AG. Im Zuge der Digitalisierung steigen die Anforderungen an solche: Sie müssen einfach zu bedienen sein, hohe Sicherheit bieten, mit neuen Web- oder Cloud-Lösungen integrierbar und dabei noch…
Lösungen | News | Online-Artikel | Services
Konsolidiert und always ready to go: Vallourec modernisiert seine Druckerflotte
Seit 2009 sorgt Lexmark dafür, dass sich rund um die Druckerflotte von Vallourec höchster Anwenderkomfort mit maximaler Transparenz verbindet. Darüber hinaus profitiert der marktführende Hersteller nahtloser Stahlrohre und spezifischer Rohranwendungen von spürbaren Kosteneinsparungen. Maßgeschneiderte Voreinstellungen erlauben länderübergreifend einheitlich gute Druckergebnisse. Services wie eine automatische Toner-Nachbestellung und die Möglichkeit, Druckaufträge per Authentifizierung an jedem beliebigen Drucker…
Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Marketing | News | Services | Tipps
KI verändert die Customer Journey: Datenqualität wird zur Managementaufgabe
KI-Antwortsysteme verändern den Weg vom ersten Informationsbedarf bis zum Kauf. Doch zwischen Anspruch und Umsetzung klafft eine Lücke: Laut Lünendonk wollen 79 Prozent der befragten Unternehmen mehr in Digital Experience investieren, während erst ein Drittel generative KI zur Steuerung der gesamten Customer Journey nutzt. [1] Für IT- und Geschäftsverantwortliche heißt das: Daten, Prozesse und Sichtbarkeit…
Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | News | Services | Strategien | Tipps | Whitepaper
KI-Wertschöpfung: Europas KI-Chance liegt nicht nur im besten Modell
KI muss sich im Prozess rechnen, nicht nur im Benchmark glänzen. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt: In Softwareentwicklung, Bankgeschäft und Private Equity sind Produktivitätsgewinne bislang besser belegt als neue Erlöse. Leistungsfähige Open-Weight-Modelle erweitern dabei die Auswahl – oft zu niedrigeren Nutzungspreisen. Für CIOs zählt deshalb das Zusammenspiel von Qualität, Gesamtkosten, Daten und Governance. [1]…
Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Lösungen | News
Firewall im KI-Zeitalter: Warum der Alarm erst der Anfang ist
Die Firewall steht im Interview nicht als isolierte Schutzmauer im Mittelpunkt, sondern als Kontrollpunkt einer vernetzten Abwehr. Sven Janssen von Sophos erläutert, warum auf einen Alarm eine klare Zuständigkeit folgen muss, KI-Assistenten keine Freigabe ersetzen und integrierte Plattformen auch Abhängigkeiten schaffen. Für IT-Entscheider geht es damit um mehr als Technik: um nachvollziehbare Regeln, beherrschbare Automatisierung…
IT-Security | News | Online-Artikel | Tipps
Digitale Unterhaltung und Datenschutz: Worauf Nutzer bei Online-Plattformen achten sollten
Foto von Sasun Bughdaryan auf Unsplash Streaming-Dienste, Spiele-Apps und andere Online-Plattformen gehören für viele mittlerweile ganz selbstverständlich zum Alltag. Dabei sammeln sich im Hintergrund persönliche Daten an, von der E-Mail-Adresse bis zum Zahlungsverhalten, die oft kaum beachtet werden. Dabei reicht oft schon ein kurzer Blick auf Anbieter und Einstellungen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Fachwissen…
Business Process Management | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | News | Rechenzentrum | Strategien | Tipps | Trends 2027
2027: KI selbst betreiben oder mieten? Die Kontrollfrage für CIOs
Wird 2027 zum Wendepunkt für den Betrieb künstlicher Intelligenz? Paul Speciale, CMO von Scality, erwartet eine stärkere Verlagerung der Inferenz auf eigene Infrastruktur und eine neue Rolle für Storage. Seine neun Prognosen richten den Blick auf Kostenkontrolle, digitale Souveränität und Wiederherstellbarkeit. Für IT-Entscheider stellt sich damit eine konkrete Frage: Welche KI-Workloads gehören in die Cloud,…
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Phantom-Labs-Analyse: KI-Agenten handeln über ihren Auftrag hinaus
Neue BeyondTrust-Lösung »AI Agent Security« stoppt unerwünschte Aktivitäten künstlicher Intelligenz. Der Identity Security-Anbieter BeyondTrust hat die allgemeine Verfügbarkeit der Sicherheitslösung »AI Agent Security« auf der Plattform »Pathfinder« bekanntgegeben. Neueste Forschungen des BeyondTrust-Forschungslabors »Phantom Labs« zeigen das große Ausmaß ungesteuerter Agentic-AI-Aktivitäten und die wachsende Vernetzung von KI-Agenten über Unternehmensendpunkte hinweg. BeyondTrust Phantom Labs analysierte Endpunkt-Telemetriedaten der…
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KI erreicht den Arbeitsmarkt: Beginnt jetzt der große Umbau der Bürojobs?
KI kann inzwischen Texte schreiben, Dokumente auswerten, Softwarecode erzeugen und zahlreiche administrative Tätigkeiten unterstützen. Gleichzeitig bauen einige Technologiekonzerne Personal ab oder bieten Beschäftigten den freiwilligen Ausstieg an. Beginnt damit der große Jobabbau? Aktuelle Daten aus Deutschland zeichnen ein differenzierteres Bild. Bislang ist kein flächendeckender KI-bedingter Beschäftigungseinbruch nachweisbar. Doch die Zusammensetzung von Arbeit beginnt sich zu…
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Produktivität statt Pilotitis: Drei Hebel für mehr Wertschöpfung
Produktivität entscheidet über Wohlstand und Zukunft: Die drei wichtigsten Hebel für Unternehmen Mehr Software ist noch keine Wachstumsstrategie. Drei betriebliche Hebel stehen im Mittelpunkt: Technologien im Alltag anwenden, Menschen und Organisation befähigen und Investitionen an messbarer Wirkung ausrichten. Diese Einordnung passt zur KfW-Analyse, die neue Wachstumschancen an die Stärkung von Arbeit, Kapital und Produktivität knüpft.…
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Arbeit, Kapital, Innovation: Zwölf Thesen für einen stärkeren Wirtschaftsstandort Deutschland
Mehr Kapital, bessere Infrastruktur, digitale Technologien: Die KfW-Research-Studie »Standort Zukunft« beschreibt Wachstumschancen durch das Zusammenspiel von Arbeit, Kapital und Produktivität. [1] Die folgenden zwölf Thesen ordnen diese Handlungsfelder ein. Für Unternehmenslenker stehen dabei konkrete Fragen im Mittelpunkt: Welche Investitionen verbessern tatsächlich die Leistung? Wie kommen Innovationen aus dem Pilotprojekt in den Betrieb? Und welche Voraussetzungen…
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Zwischen Produktivitätsschub und Jobabbau: Was KI wirklich mit der Wirtschaft macht
Kaum eine Technologie weckt derzeit so große Hoffnungen – und so viele Befürchtungen – wie künstliche Intelligenz. Unternehmen investieren Milliarden in Modelle, Rechenzentren und neue Arbeitsprozesse, während belastbare Aussagen über Produktivität und Beschäftigung weiterhin schwierig bleiben. Erste Daten deuten auf wachsenden Druck bei Berufseinsteigern hin, zugleich ist ein flächendeckender Arbeitsplatzabbau bislang nicht belegt. Für Entscheider…
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KI nutzen, Risiken beherrschen: künstliche Intelligenz verantwortungsvoll, sicher und rechtssicher einsetzen
Künstliche Intelligenz ist im Unternehmensalltag angekommen. Mit ihrer zunehmenden Verbreitung wachsen jedoch nicht nur die wirtschaftlichen Chancen, sondern auch die rechtlichen, operativen und finanziellen Risiken. Der Bitkom-Leitfaden »Verantwortungsvoller KI-Einsatz: Risiken verstehen, steuern und versichern« zeigt, wie Unternehmen KI-Risiken systematisch erfassen, steuern und teilweise versichern können. Entscheidend ist nicht allein die eingesetzte Technologie. Ausschlaggebend sind…
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KI-Risiken im Griff: Warum Governance über Haftung und Versicherbarkeit entscheidet
Wer haftet, wenn KI einen Fehler macht? Bitkom-Leitfaden zeigt, wie Unternehmen KI-Risiken erkennen, steuern und absichern können [1]. Mit der wachsenden Autonomie künstlicher Intelligenz steigen nicht nur Effizienzpotenziale, sondern auch Haftungs-, Sicherheits- und Reputationsrisiken. Ein aktueller Bitkom-Leitfaden zeigt, wie Unternehmen KI-Schäden systematisch bewerten, Kontrollmechanismen etablieren und Versicherungslücken erkennen können. Für Entscheider wird damit klar:…