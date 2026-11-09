KI verändert die Customer Journey: Datenqualität wird zur Managementaufgabe

KI-Antwortsysteme verändern den Weg vom ersten Informationsbedarf bis zum Kauf. Doch zwischen Anspruch und Umsetzung klafft eine Lücke: Laut Lünendonk wollen 79 Prozent der befragten Unternehmen mehr in Digital Experience investieren, während erst ein Drittel generative KI zur Steuerung der gesamten Customer Journey nutzt. [1] Für IT- und Geschäftsverantwortliche heißt das: Daten, Prozesse und Sichtbarkeit gemeinsam entwickeln – statt lediglich weitere KI-Werkzeuge einzuführen.

Management Summary

Investitionen an Geschäftswirkung koppeln. 79 Prozent planen höhere Digital-Experience-Ausgaben, 21 Prozent sogar eine Steigerung um mehr als zehn Prozent. [1] Management-Konsequenz: Budgets mit messbaren Verbesserungen bei Beratung, Konversion und Service verknüpfen.

79 Prozent planen höhere Digital-Experience-Ausgaben, 21 Prozent sogar eine Steigerung um mehr als zehn Prozent. [1] Management-Konsequenz: Budgets mit messbaren Verbesserungen bei Beratung, Konversion und Service verknüpfen. Die Datenbasis entscheidet über Skalierung. Eine unzureichende Datenlandschaft bremst 69 Prozent der Befragten, fehlende interne KI-Kompetenzen 60 Prozent. [1] Datenverantwortung und Qualifizierung gehören deshalb in die Transformationsplanung – nicht erst in die Betriebsphase.

Eine unzureichende Datenlandschaft bremst 69 Prozent der Befragten, fehlende interne KI-Kompetenzen 60 Prozent. [1] Datenverantwortung und Qualifizierung gehören deshalb in die Transformationsplanung – nicht erst in die Betriebsphase. Die gesamte Kundenreise statt einzelner Tools steuern. Erst ein Drittel nutzt GenAI für die Steuerung der gesamten Customer Journey. [1] Empfehlenswert ist ein gemeinsames Zielbild von Marketing, Vertrieb, Service und IT mit klaren Übergaben zwischen den Kontaktpunkten.

Erst ein Drittel nutzt GenAI für die Steuerung der gesamten Customer Journey. [1] Empfehlenswert ist ein gemeinsames Zielbild von Marketing, Vertrieb, Service und IT mit klaren Übergaben zwischen den Kontaktpunkten. KI-Sichtbarkeit auf dem SEO-Fundament aufbauen. 55 Prozent spüren verändertes Suchverhalten, aber erst sieben Prozent verfolgen eine aktive GEO-Strategie. [1] Google betont zugleich: Für AI Overviews und AI Mode bleiben grundlegende SEO-Praktiken relevant; besondere Zusatzoptimierungen sind nicht erforderlich. [2]

55 Prozent spüren verändertes Suchverhalten, aber erst sieben Prozent verfolgen eine aktive GEO-Strategie. [1] Google betont zugleich: Für AI Overviews und AI Mode bleiben grundlegende SEO-Praktiken relevant; besondere Zusatzoptimierungen sind nicht erforderlich. [2] Governance als Voraussetzung für produktiven Betrieb behandeln. Fragen zu AI Governance und Compliance bremsen 56 Prozent der Befragten. [1] Klare Zuständigkeiten, nachvollziehbare Freigaben und risikobasierte Bewertungen sollten jeden Pilot begleiten; das freiwillige NIST-GenAI-Profil bietet dafür einen Orientierungsrahmen. [3]

Bild: KI-generierte Konzeptillustration. Vernetzte Kontaktpunkte stehen symbolisch für eine integrierte Customer Journey.

Ki verändert die Regeln der Customer Journey

Erst ein Drittel nutzt GenAI zur Steuerung der Customer Journey

79 Prozent planen höhere Digital-Experience-Ausgaben

Marktübersicht ordnet führende DXS-Anbieter nach ihrer Marktpositionierung ein

Künstliche Intelligenz verändert grundlegend, wie Kunden Informationen suchen, Angebote bewerten und Kaufentscheidungen treffen. Klassische Suchmaschinen verlieren an Bedeutung und Unternehmen müssen Kommunikation, Kampagnen und Commerce künftig so gestalten, dass Inhalte für Menschen und KI-Systeme verständlich, auffindbar und verlässlich sind. Die Umsetzung wird jedoch häufig gebremst: Zwar wollen 79 Prozent der Unternehmen ihre Investitionen in Digital Experience erhöhen, doch mangelt es oft an Datenkompetenz, vollständiger Datenintegration und durchgängigen Prozessen, um einen Nutzen aus KI-Anwendungen zu erzielen.

Dies sind zentrale Ergebnisse der neuen Lünendonk-Studie 2026 »Der Markt für Digital Experience Services in Deutschland – Von Silos zur integrierten Customer-Journey-Steuerung«, die ab sofort kostenlos unter www.luenendonk.de erhältlich ist. Neben aktuellen Markt- und Technologieentwicklungen stellt die Studie die führenden Dienstleister von Digital Experience Services (DXS) in Deutschland vor. Die Studie entstand in fachlicher Zusammenarbeit mit Conclusion, Plan.Net Group, Reply und Valtech.

KI in der Customer Journey: hohe Erwartungen, geringe Umsetzung

Unternehmen verbinden mit KI hohe Erwartungen: 68 Prozent versprechen sich eine proaktivere Kundenansprache und 57 Prozent personalisierte Inhalte. In der Praxis nutzt jedoch erst ein Drittel der Befragten generative KI, um die gesamte Customer Journey zu steuern. Erste Anwendungen gibt es im Kundenservice sowie in der Content-Erstellung. Eine breite Skalierung verhindern vor allem eine unzureichende Datenlandschaft (69 %), fehlende interne KI-Kompetenzen (60 %) sowie Fragen zu AI Governance und Compliance (56 %).

»Die Customer Journey wird zunehmend durch Daten und Algorithmen unterstützt. Eine funktionsübergreifende Steuerung ist in vielen Unternehmen jedoch noch nicht etabliert. KI kann diese Entwicklung beschleunigen, wenn Unternehmen ihre KI-Reife konsequent weiterentwickeln«, sagt Studienautor Mario Zillmann.

GEO-Strategien als Schlüssel für Sichtbarkeit in KI-Antwortsystemen

KI-gestützten Antwortsysteme verändert die digitale Customer Journey grundlegend. Inhalte müssen deshalb nicht mehr nur für klassische Suchmaschinen, sondern auch für KI-Systeme und -Agenten verständlich und vertrauenswürdig aufbereitet werden. Die klassische Suchmaschinenoptimierung reicht dafür nicht mehr aus: Ohne GEO-Strategie riskieren Unternehmen, in KI-basierten Antwortsystemen unsichtbar zu werden und den direkten Zugang zu Kunden zu verlieren. Obwohl die Veränderung des Suchverhaltens für 55 Prozent der Unternehmen bereits spürbar ist, haben erst 7 Prozent eine aktive Strategie für Generative Engine Optimization (GEO). 57 Prozent der Befragten haben sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt.

Der Markt für Digital Experience Services

Ergänzend zur Studie veröffentlicht Lünendonk auch in diesem Jahr wieder eine Marktübersicht der führenden Anbieter von Digital Experience Services. Sie vergleicht deren Portfolioschwerpunkte, Marktanteile und Marktpositionierung. Die Gruppe der Marktführer umfasst Accenture, adesso, Capgemini, Conclusion, Deloitte, Plan.Net Group, Reply und Valtech. Zum Verfolgerfeld zählen Digitas, IBM, init, msg, PwC, Syzygy und valantic und als Herausforderer gelten Diconium, Exxeta, Infosys, team neusta und Telekom MMS.

Die untersuchten DXS-Dienstleister steigerten ihren Umsatz 2025 mit Digital Experience Services durchschnittlich um 2,0 Prozent, nach 0,5 Prozent im Vorjahr. Die positive Stimmung spiegelt sich auch in den geplanten Ausgaben der Kunden wider: 79 Prozent der Anwenderunternehmen planen, ihre Investitionen in Digital Experience in den kommenden zwei Jahren zu erhöhen, 21 Prozent sogar um mehr als 10 Prozent. Treiber ist der Wandel zu einer integrierten, KI-gestützten Steuerung der Customer Journey, der neue Betriebsmodelle in Marketing, Vertrieb und Kundenservice erfordert. Die Investitionsschwerpunkte sind Customer Experience (75 %), Data & AI, Advertising & Performance sowie die Integration von Digital-Experience-Plattformen mit Backend-Systemen (jeweils 61 %).

[1] Über die Lünendonk-Studie: Für die Lünendonk-Studie 2026 »Der Markt für Digital Experience Services in Deutschland« wurden 23 führende DXS-Dienstleister sowie 140 Anwenderunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu ihren Strategien und Investitionsschwerpunkten befragt.

»Die Customer Journey wird zunehmend durch Daten und Algorithmen unterstützt. Eine funktionsübergreifende Steuerung ist in vielen Unternehmen jedoch noch nicht etabliert. KI kann diese Entwicklung beschleunigen, wenn Unternehmen ihre KI-Reife konsequent weiterentwickeln.» Mario Zillmann, Senior Partner, Lünendonk & Hossenfelder

Infografik: Sechs Tipps für die Umsetzung

KI-generierte Infografik mit vollständigem Tipptext. Redaktionelle Empfehlungen; Quellen [1]–[3] im Quellenverzeichnis.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die folgenden Umsetzungsschritte sind redaktionelle Empfehlungen auf Basis der Studienbefunde und Fachquellen. Alle Praxisbeispiele sind fiktiv und dienen der Veranschaulichung; sie beschreiben keine realen Kundenprojekte und enthalten keine gemessenen Erfolgswerte.

1. Eine Kundenreise priorisieren – Geschäftsnutzen zuerst

Warum das wichtig ist: Erst ein Drittel der befragten Unternehmen setzt GenAI zur Steuerung der gesamten Customer Journey ein. [1] Statt gleichzeitig Marketing, Verkauf und Service neu aufzusetzen, empfiehlt sich ein begrenzter Anwendungsfall mit erkennbarem Kundennutzen.

So gehen Sie vor: Wählen Sie einen Prozess mit wiederkehrenden Fragen und belastbaren Informationen. Dokumentieren Sie die Kontaktpunkte, Übergaben und heutigen Probleme. Legen Sie fest, was die KI leisten darf und welche Aufgaben bewusst außerhalb des Piloten bleiben. Benennen Sie eine fachliche Verantwortung und eine technische Ansprechfunktion. Definieren Sie vor dem Start Qualitätskriterien, die Übergabe an Menschen und Gründe für einen Stopp des Tests.

Fiktives Praxisbeispiel: Ein B2B-Händler für Büroausstattung möchte seine Produktberatung verbessern. Der Pilot beschränkt sich auf die Auswahl eines Bürostuhls anhand freigegebener Produktmerkmale. Der Assistent erklärt Unterschiede und verweist auf passende Produktseiten. Individuelle Rabatte und verbindliche Lieferzusagen bleiben beim Vertrieb. Häufige Rückfragen werden gesammelt und zur Verbesserung der Beratung genutzt.

Erfolg prüfen: Vergleichen Sie mit dem Ausgangszustand, ob Kunden leichter passende Produkte finden, weniger Rückfragen stellen und häufiger qualifizierte Anfragen senden. Prüfen Sie zugleich falsche Empfehlungen und Zusatzaufwand. Skalieren Sie nur, wenn Nutzen und Qualität gemeinsam überzeugen.

2. Datenverantwortung festlegen – Qualität vor Automatisierung

Warum das wichtig ist: Eine unzureichende Datenlandschaft ist für 69 Prozent der Befragten eine Skalierungshürde. [1] Ein KI-Pilot sollte deshalb mit einer überschaubaren, verantworteten Informationsbasis starten – nicht mit einem ungeprüften Zugriff auf sämtliche Unternehmensdaten.

So gehen Sie vor: Erfassen Sie die benötigten Quellen und benennen Sie für jede Quelle eine verantwortliche Funktion. Unterscheiden Sie freigegebene Produktinformationen, personenbezogene Daten und vertrauliche interne Inhalte. Prüfen Sie Aktualität, Vollständigkeit und widersprüchliche Angaben. Vereinbaren Sie, welche Quelle bei Konflikten maßgeblich ist, wie Änderungen freigegeben werden und wann veraltete Informationen entfernt werden. Beschränken Sie Zugriffe auf den Bedarf des jeweiligen Anwendungsfalls.

Fiktives Praxisbeispiel: Ein Möbelanbieter stellt fest, dass Maße und verfügbare Ausführungen zwischen Produktkatalog und älteren Beratungsunterlagen abweichen. Die Produktverantwortlichen prüfen die Angaben und geben eine verbindliche Fassung frei. Der Beratungsassistent erhält nur diese geprüften Informationen. Fehlt ein Merkmal, benennt er die Lücke und verweist an die Beratung, statt eine Eigenschaft zu ergänzen.

Erfolg prüfen: Kontrollieren Sie stichprobenartig, ob Antworten auf aktuelle, freigegebene Informationen zurückgehen. Erfassen Sie ungeklärte Widersprüche, fehlende Merkmale und den Aufwand für Aktualisierungen. Die Freigabe weiterer Datenbestände sollte erst erfolgen, wenn Zuständigkeiten und Pflegeprozess im Piloten funktionieren.

3. SEO-Grundlagen absichern – Auffindbar und verständlich

Warum das wichtig ist: Für Googles AI Overviews und AI Mode bleiben SEO-Grundlagen relevant. Eine Seite muss indexiert sein und mit einem Snippet angezeigt werden dürfen, um als unterstützender Link infrage zu kommen. Spezielle KI-Dateien oder ein besonderes Schema sind dafür nicht erforderlich; die Anzeige ist dennoch nicht garantiert. [2]

So gehen Sie vor: Prüfen Sie zunächst die wichtigsten Produkt-, Leistungs- und Beratungsseiten: Sind sie für das Crawling zugänglich, intern sinnvoll verlinkt und in der Suchmaschine auffindbar? Stehen entscheidende Aussagen als Text auf der Seite oder nur in Abbildungen? Stimmen vorhandene strukturierte Daten mit dem sichtbaren Inhalt überein? Führen Sie technische Auffälligkeiten und inhaltliche Lücken in einer priorisierten Aufgabenliste zusammen.

Fiktives Praxisbeispiel: Ein Anbieter von Industriesensoren stellt Auswahlkriterien bisher ausschließlich in einer Abbildung bereit. Er ergänzt auf der Produktseite eine textliche Erläuterung, Einsatzgrenzen und Links zu verwandten Modellen. Die Redaktion gleicht die Angaben mit den freigegebenen Produktinformationen ab. Das Webteam prüft Zugänglichkeit und Indexierungsstatus, bevor weitere Seiten nach demselben Muster überarbeitet werden.

Erfolg prüfen: Beobachten Sie Indexierungsprobleme, Suchanfragen und Besuche auf den überarbeiteten Seiten. Prüfen Sie zusätzlich, ob passende Besucher tatsächlich Anfragen stellen. Bewerten Sie eine einzelne KI-Erwähnung nicht als belastbaren Wirksamkeitsnachweis und versprechen Sie keine garantierte Aufnahme in KI-Antworten.

4. Antwortfähige Inhalte entwickeln – Fakten statt Floskeln

Warum das wichtig ist: Google empfiehlt hilfreiche, verlässliche und nutzerorientierte Inhalte und die Bereitstellung wichtiger Informationen in Textform. [2] Für die redaktionelle Umsetzung bietet sich deshalb eine klare Frage-Antwort-Struktur an, ohne daraus ein garantiertes Rezept für KI-Sichtbarkeit abzuleiten.

So gehen Sie vor: Sammeln Sie wiederkehrende Fragen aus Beratung und Service. Ordnen Sie diese nach Informationsbedarf, Vergleich, Kaufentscheidung und Nutzung. Schreiben Sie eine direkte Antwort und ergänzen Sie Voraussetzungen, Grenzen und nachvollziehbare Belege. Benennen Sie die fachliche Zuständigkeit für jede Antwort. Legen Sie fest, wann Inhalte geprüft werden müssen – beispielsweise nach Änderungen am Produkt oder Leistungsumfang. Vermeiden Sie unbelegte Superlative und pauschale Eignungsversprechen.

Fiktives Praxisbeispiel: Ein IT-Dienstleister beschreibt seine Datensicherung bislang mit »maximale Sicherheit«. Die Redaktion ersetzt die Floskel durch konkrete Antworten: Welche Systeme sind Bestandteil des Angebots? Welche Wiederherstellungsleistungen werden vereinbart? Was muss der Kunde bereitstellen? Was ist ausdrücklich nicht enthalten? Die Fachverantwortlichen prüfen jede Aussage gegen die tatsächliche Leistungsbeschreibung. Offene Punkte werden nicht als Zusage veröffentlicht.

Erfolg prüfen: Lassen Sie fachkundige Personen kontrollieren, ob die Antworten korrekt und für Kunden verständlich sind. Prüfen Sie, ob neue Fragen entstehen, Informationen fehlen oder veraltete Zusagen fortbestehen. Nutzen Sie die Rückmeldungen zur Überarbeitung; die Zahl produzierter Texte allein ist kein Erfolgskriterium.

5. Verantwortung vor dem Rollout klären – Risikobasiert freigeben

Warum das wichtig ist: Fragen zu AI Governance und Compliance bremsen 56 Prozent der befragten Unternehmen. [1] Das freiwillige NIST-GenAI-Profil bietet einen Rahmen zur Berücksichtigung von Vertrauenswürdigkeit bei Entwicklung, Nutzung und Bewertung von KI-Systemen. [3] Die folgenden Maßnahmen sind daraus abgeleitete redaktionelle Empfehlungen, keine pauschalen gesetzlichen Anforderungen.

So gehen Sie vor: Dokumentieren Sie Zweck, erlaubte Datenquellen, Zugriffsrechte, Verantwortlichkeiten und Grenzen des Assistenten. Bestimmen Sie, welche Antworten automatisch ausgegeben werden dürfen und welche eine menschliche Freigabe benötigen. Testen Sie typische Fragen, unvollständige Angaben und widersprüchliche Quellen. Vereinbaren Sie einen Eskalationsweg, die Möglichkeit zum Abschalten und eine erneute Prüfung nach Änderungen. Lassen Sie Datenschutz- und Rechtsfragen anwendungsbezogen durch die zuständigen Fachstellen prüfen.

Fiktives Praxisbeispiel: Ein Lieferant testet einen Serviceassistenten. Dieser darf freigegebene Pflegehinweise erklären und Kontaktwege nennen. Reklamationen mit Zahlungsforderungen, Sonderkonditionen und unklaren Vertragsangaben werden an den Kundenservice übergeben. Vor der Freigabe prüfen Fachverantwortliche, ob der Assistent seine Grenzen einhält und keine internen Informationen ausgibt. Bei auffälligen Antworten wird der Pilot pausiert.

Erfolg prüfen: Halten Sie fest, welche Fehler auftreten, wer sie bearbeitet und unter welchen Bedingungen der Betrieb wieder freigegeben wird. Eine dokumentierte Zuständigkeit und ein funktionierender Übergabeprozess sind wichtiger als eine möglichst hohe Automatisierungsquote.

6. Erfolg über Kanäle hinweg messen – Wirkung statt Output

Warum das wichtig ist: Google erfasst Auftritte in AI Overviews und AI Mode im allgemeinen Web-Leistungsbericht der Search Console. [2] Diese Daten sollten deshalb nicht ohne weitere Prüfung als isolierter Nachweis für GEO-Erfolg interpretiert werden. Empfehlenswert ist eine gemeinsame Betrachtung von Sichtbarkeit, Kundennutzen, Qualität und Betriebsaufwand.

So gehen Sie vor: Definieren Sie vor dem Piloten ein qualifiziertes Anliegen, eine erfolgreiche Lösung und eine notwendige Eskalation. Erfassen Sie den Ausgangszustand und vereinbaren Sie eine einheitliche Bewertung von Antworten. Beobachten Sie Anfragen, Konversionen, Serviceübergaben und Kosten je erfolgreich bearbeitetem Anliegen. Dokumentieren Sie parallel Änderungen an Preisen, Kampagnen oder Angeboten, damit Verbesserungen nicht vorschnell ausschließlich der KI zugeschrieben werden. Stimmen Sie die Datenerfassung mit den zuständigen Datenschutzverantwortlichen ab.

Fiktives Praxisbeispiel: Ein IT-Systemhaus führt einen Beratungsassistenten ein. Das Team betrachtet nicht nur die Anzahl der Chats, sondern auch, ob daraus fachlich passende Beratungstermine entstehen und wie viele Gespräche wegen falscher Angaben korrigiert werden müssen. Wiederkehrende Testfragen werden regelmäßig mit dokumentiertem Zeitpunkt und System gestellt. Die Beobachtungen fließen in die Verbesserung von Inhalten und Übergaben ein.

Erfolg prüfen: Entscheiden Sie gemeinsam mit Fachbereich und IT, ob der Pilot fortgesetzt, angepasst oder beendet wird. Steigende Nutzung ist nur dann positiv, wenn Kunden besser unterstützt werden und zusätzlicher Korrekturaufwand den Nutzen nicht aufzehrt.

FAQ: KI, GEO und Customer Journey

1. Warum ist die KI-gestützte Customer Journey ein Managementthema?

Die Studie zeigt eine deutliche Umsetzungslücke: Erst ein Drittel steuert die gesamte Customer Journey mit generativer KI, obwohl 79 Prozent höhere Digital-Experience-Ausgaben planen. [1] Daraus folgt als redaktionelle Empfehlung: Geschäftsführung und IT sollten nicht nur Technologie einkaufen, sondern gemeinsame Ziele, Verantwortlichkeiten und ein tragfähiges Betriebsmodell festlegen.

2. Was bedeutet Generative Engine Optimization (GEO)?

GEO bezeichnet Maßnahmen zur Verbesserung der Sichtbarkeit in generativen KI-Sucherlebnissen. Google ordnet diese Arbeit aus seiner Perspektive weiterhin der Suchmaschinenoptimierung zu, weil die KI-Funktionen auf den grundlegenden Such- und Qualitätssystemen aufbauen. [2] Die Lünendonk-Erhebung berichtet dennoch eine strategische Lücke: Erst sieben Prozent der Befragten haben eine aktive GEO-Strategie. [1]

3. Macht GEO die klassische Suchmaschinenoptimierung überflüssig?

Nein – jedenfalls nicht für Google Search. Google erklärt ausdrücklich, dass SEO-Grundlagen für AI Overviews und AI Mode relevant bleiben und keine speziellen zusätzlichen Optimierungen notwendig sind. [2] Die Aussage, SEO reiche grundsätzlich nicht mehr aus, sollte deshalb differenziert werden: Eine erweiterte Sichtbarkeitsstrategie kann sinnvoll sein, ein pauschaler Ersatz von SEO ist daraus nicht abzuleiten.

4. Welche Voraussetzungen gelten für eine Aufnahme in Googles KI-Antworten?

Eine Seite muss indexiert sein und in Google Search mit einem Snippet angezeigt werden dürfen, um als unterstützender Link in AI Overviews oder AI Mode infrage zu kommen. Zusätzliche technische Anforderungen nennt Google nicht. Auch bei erfüllten Voraussetzungen besteht keine Garantie für Crawling, Indexierung oder Anzeige. [2] Diese Regeln betreffen Google und sind nicht automatisch auf andere KI-Plattformen übertragbar.

5. Sind spezielle KI-Dateien oder zusätzliche strukturierte Daten Pflicht?

Für Googles AI Overviews und AI Mode nicht: Google verlangt weder neue maschinenlesbare KI-Dateien noch ein spezielles Schema.org-Markup. Bestehende strukturierte Daten sollten jedoch zum sichtbaren Seiteninhalt passen; wichtige Informationen müssen als Text zugänglich sein. [2] Empfehlenswert ist daher zunächst eine Prüfung der vorhandenen technischen und inhaltlichen Grundlagen, bevor weitere Formate eingeführt werden.

6. Welche Rolle spielen Datenqualität und interne Kompetenzen?

In der Lünendonk-Erhebung nennen 69 Prozent eine unzureichende Datenlandschaft und 60 Prozent fehlende interne KI-Kompetenzen als Hürden für breite Skalierung. [1] Empfehlenswert sind daher benannte Datenverantwortliche, überprüfbare Qualitätsregeln und rollenbezogene Schulungen. Priorität sollten die Informationen erhalten, die im ausgewählten Anwendungsfall unmittelbar für Kundenantworten und Entscheidungen benötigt werden.

7. Wie lässt sich KI-Governance pragmatisch aufbauen?

Beginnen Sie mit einem dokumentierten Anwendungsfall: Zweck, Verantwortliche, Datennutzung, Risikobewertung, Freigaben und Überprüfung im Betrieb. Das NIST-GenAI-Profil unterstützt die Einbindung von Vertrauenswürdigkeit in Entwicklung, Nutzung und Bewertung von KI-Systemen und ist zur freiwilligen Anwendung vorgesehen. [3] Es liefert Orientierung für einen solchen Ansatz, aber keinen Nachweis der Erfüllung sämtlicher europäischer Rechtsanforderungen.

8. Wie wird der Erfolg von GEO und KI-gestützten Kundenprozessen gemessen?

Google erfasst Websites, die in AI Overviews und AI Mode erscheinen, im allgemeinen Suchtraffic der Search Console, insbesondere im Leistungsbericht unter dem Suchtyp »Web«. [2] Als redaktionelle Empfehlung sollten Unternehmen diese Daten mit Konversionen, qualifizierten Anfragen, Servicequalität und Prozesskosten kombinieren. Ergänzende KI-Antwort-Stichproben können die Sichtbarkeit prüfen, sind aber kein vollständiger Nachweis ihrer wirtschaftlichen Wirkung.

9. Wie hilft die Lünendonk-Marktübersicht bei der Auswahl eines DXS-Partners?

Das Portfolio 2026 vergleicht 20 führende Full-Service-Anbieter nach Angebotsschwerpunkten, Marktanteilen und Marktwahrnehmung. Die zugrunde liegende Studie umfasst dagegen 23 DXS-Anbieter und 140 Anwenderunternehmen – die beiden Zahlen beschreiben unterschiedliche Umfänge. [4] Nutzen Sie die Übersicht als Ausgangspunkt; empfehlenswerte weitere Auswahlkriterien sind passende Referenzen, Integrationsfähigkeit, Governance, Betriebsleistungen und nachprüfbare Ergebnisse im eigenen Pilot.

10. Womit sollten Unternehmen konkret beginnen?

Empfehlung: Wählen Sie eine priorisierte Kundenreise, erfassen Sie den Ausgangszustand und testen Sie einen begrenzten KI-Anwendungsfall mit klaren Verantwortlichkeiten. Beheben Sie zunächst relevante Datenlücken und prüfen Sie parallel die Auffindbarkeit der zugehörigen Inhalte. Das adressiert die dokumentierten Daten- und Kompetenzhürden [1] und knüpft an Googles Empfehlungen zu zugänglichen, hilfreichen Inhalten an. [2] Erst danach sollte eine Ausweitung beschlossen werden.

Quellen

Quellen der redaktionellen Ergänzungen und FAQ. Recherche und Zugriff: 9. November 2026. Die nummerierten Verweise beziehen sich auf die folgenden URLs.

[1] Lünendonk & Hossenfelder: Neue Lünendonk-Studie – KI verändert die Regeln der Customer Journey, 5. November 2026.

https://www.luenendonk.de/neue-luenendonk-studie-ki-veraendert-die-regeln-der-customer-journey/

[2] Google Search Central: AI features and your website.

https://developers.google.com/search/docs/appearance/ai-features

[3] NIST: Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile, veröffentlicht am 26. Juli 2024.

https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence

[4] Lünendonk & Hossenfelder: Lünendonk-Portfolio 2026 – Führende Anbieter von Digital Experience Services in Deutschland, 5. November 2026.

https://www.luenendonk.de/produkt/luenendonk-portfolio-2026-fuehrende-anbieter-von-digital-experience-services-in-deutschland/

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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