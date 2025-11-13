Kurz und gut: Keystone-Buchse in kompakter, sehr kurzer Bauform

Panduit stellt kürzesten geschirmten Keystone RJ45 Jack vor.

Panduit hat seine neuen, kompakten RJ45-Keystone-Module für Cat 6 und Cat 6A vorgestellt. Sie lassen sich leicht in Standard-Keystone-Buchsen vieler Schalterprogramm-Hersteller integrieren und sorgen so für die notwendige Konnektivität in immer anspruchsvolleren Gebäudeverkabelungen. Die Qualität der Verbindung zwischen Buchse und Kabel ist entscheidend für die Leistung des Netzwerks. Deshalb testet der Hersteller jede einzelne seiner neuen, geschirmten Keystone-Buchsen sowie das gesamte NetKey-System mit 2.500 statt der üblichen mindestens 750 Steckzyklen gemäß IEC 60603-7. Auch die Einfügedämpfung muss unter den gemäß TIA-568.2-D definierten Grenzwerten liegen.

Der SKJ6X88BL-Jack von Panduit übertrifft die Channel-Anforderungen der Kategorie 6A nach ANSI/TIA-568.2-E und der Klasse EA nach ISO 11801 bei variablen Frequenzen bis zu 500 MHz. Gleichzeitig erfüllt er die Anforderungen an die Channel- und Komponentenleistung nach ANSI/TIA-568.2-E Kategorie 6A und ISO 11801 Klasse EA bei variierenden Frequenzen bis zu 500 MHz. Panduit unterstreicht dies mit einer 15-jährigen Systemgarantie bei fachgerechter Installation. Der neue Panduit-Jack arbeitet zuverlässig in einem weiten Temperaturbereich von -10 bis +75 °C. Jede einzelne Buchse ist getestet und mit einer eindeutigen Seriennummer gekennzeichnet. In Verbindung mit der Panduit-typischen Qualitätskontrollnummer ermöglicht dies eine komplette Rückverfolgbarkeit im Fehlerfall. Das geschirmte Modul verfügt über eine integrierte 360°-Schirmauflage, für die keine zusätzlichen Montageschritte erforderlich sind. Für internationale Kunden ist zudem wichtig, dass das Modul UL 1863 als Zubehör für Kommunikationsverkabelungen gelistet ist. Darüber hinaus erfüllt die Buchse den kanadischen CSA-Standard C22.2 sowie die strengen Brandschutzvorschriften der UL 2043 für den Einsatz in abgehängten Decken, die der Belüftung dienen.

Die RJ45-Keystone-Buchse SKJ6X88BL von Panduit ist äußerst betriebssicher, modular und wartungsfreundlich. Sie ist mit PoE-Anwendungen (Power over Ethernet) sowie Power over HDBaseT mit jeweils bis zu 100 W kompatibel und lässt sich aufgrund ihrer geringen Einbautiefe von nur 30 mm optimal in Hohlwanddosen, Unterputzdosen, Brüstungskanälen oder flachen Doppelböden installieren.

Die Keystone-RJ45-Buchsen von Panduit bestehen aus einem thermoplastischen Gehäuse mit hoher mechanischer Festigkeit, einem IDC (Insulated Displacement Connector) sowie einem frontseitigen RJ45-Stecker gemäß IEC 60603-7. Für die Verwendung mit Keystone-Buchsen empfehlen Netzwerkexperten bevorzugt Twisted-Pair-Kabel der Kategorien Cat 6A/Cat 7 gemäß IEC 61156-5. Die Installation muss gemäß EN 50174-1/2 erfolgen. Dabei sind definierte Mindestbiegeradien und Abisolierlängen einzuhalten.

Gemäß ISO/IEC 11801 zählen Keystone-Buchsen wie das Modell SKJ6X88BL RJ45 von Panduit zu den zentralen Komponenten der strukturierten Gebäudeverkabelung. Sie werden in Bürogebäuden, Industriehallen und Rechenzentren eingesetzt, beispielsweise für VoIP (Voice over IP) und andere IP-basierte Dienste, für Hochgeschwindigkeits-Internet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 GBASE-T sowie für Out-of-Band-Verbindungen in Rechenzentren.

