Mehr als ein Präsent: Wie Weihnachtsgeschenke zeigen, wie es um die Wertschätzung im Team steht

Ein mittelmäßiger Wein sorgt im Büro für ein Schmunzeln, ein teures Geschenk für Schulterzucken: Entscheidend ist nicht der Preis, sondern das Jahr davor. Experten erklären, was Kritik am Weihnachtsgeschenk über Wertschätzung verrät und wie Arbeitgeber das ganze Jahr über die richtigen Signale senden.

Management Summary

Wertschätzung schlägt Wert: Ein persönliches, günstigeres Geschenk wirkt stärker als ein teures Standardpräsent.

Ein persönliches, günstigeres Geschenk wirkt stärker als ein teures Standardpräsent. Kritik ist ein Frühindikator: Große Frustration über das Geschenk deutet meist auf Themen wie Gehalt, Aufgaben oder Teamklima hin.

Große Frustration über das Geschenk deutet meist auf Themen wie Gehalt, Aufgaben oder Teamklima hin. Auswahl statt Einheitspaket: Gutscheine, Lifestyle- und Pflegeprodukte oder Spenden berücksichtigen unterschiedliche Lebensstile besser als Wein und Schokolade.

Gutscheine, Lifestyle- und Pflegeprodukte oder Spenden berücksichtigen unterschiedliche Lebensstile besser als Wein und Schokolade. Dauerhaft statt einmalig: Anerkennung im Dezember kann Aufmerksamkeit im Jahresverlauf nicht ersetzen; 43 % erhielten laut Loopper-Studie außerhalb üblicher Anlässe keine Aufmerksamkeit [1].

Anerkennung im Dezember kann Aufmerksamkeit im Jahresverlauf nicht ersetzen; 43 % erhielten laut Loopper-Studie außerhalb üblicher Anlässe keine Aufmerksamkeit [1]. Handlungsempfehlung: Persönliche Geste ergänzen, Feedback ernst nehmen und bei wiederkehrender Kritik das Gespräch suchen.

Wenn das Weihnachtsgeschenk floppt: was Kritik über die Stimmung im Team verrät

Wertschätzung am Arbeitsplatz zeigt sich in finanziellen Zuwendungen und in persönlichen Gesten und der Aufmerksamkeit, die Mitarbeitende im Laufe des Jahres erfahren. Gerade zum Jahresende rücken Weihnachtsgeschenke von Arbeitgebern für viele Mitarbeitende stärker in den Fokus. Experten für Arbeitgeberverhalten und Arbeitspsychologie zufolge kann Unzufriedenheit mit einem Weihnachtsgeschenk mit der Wertschätzung zusammenhängen. Loopper sprach mit verschiedenen Experten über sich wandelnde Erwartungen an Weihnachtsgeschenke und darüber, was Arbeitgeber aus negativen Reaktionen lernen können.

Weniger Wein und Schokolade, mehr Auswahl

Das traditionelle Weihnachtsgeschenk mit Wein und Schokolade passt für viele Menschen zur gemütlichen Atmosphäre der Feiertage, entspricht jedoch nicht jedem Lebensstil. Manche Mitarbeitende trinken keinen Alkohol, meiden bestimmte Lebensmittel oder achten auf ihre Ernährung.

Dr. Machiel Reinders, leitender Forscher im Bereich Verbraucherverhalten und Marketing an der niederländischen Wageningen University & Research, erwartet, dass Arbeitgeber künftig häufiger zu Lifestyle- und Pflegeprodukten, Gutscheinen oder einer Spende für einen guten Zweck greifen.

Selbst beim klassischen Lebensmittelpaket rechnet er mit mehr Alternativen. »Um einzelne Mitarbeitende nicht auszuschließen, ist es wichtig, dass Arbeitgeber beispielsweise vegetarische, handwerklich hergestellte, regionale oder hochwertige Optionen bewusster in Betracht ziehen.«

Die Wertschätzung schlägt den Preis

Ob ein Weihnachtsgeschenk positiv aufgenommen wird, hängt laut Nicol Tadema, Rednerin und Bestsellerautorin rund um die Themen Mitarbeiterzufriedenheit und attraktive Arbeitsplätze, nicht nur vom Inhalt oder vom Wert ab. »Ein günstigeres, aber persönliches Geschenk, das jemanden aufrichtig überrascht, kann mehr Eindruck hinterlassen als ein großes oder luxuriöses Geschenk.«

Für Tadema spielt vor allem die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitenden eine wichtige Rolle. »Mitarbeitende, die das ganze Jahr über auf Händen getragen werden, werden über einen mittelmäßigen Wein wahrscheinlich eher schmunzeln. Vielleicht posten sie die Flasche sogar stolz auf Instagram, weil die Beziehung besser als der Wein ist.«

Umgekehrt kann selbst ein teures Weihnachtsgeschenk wenig Eindruck hinterlassen, wenn sich die Mitarbeitenden das ganze Jahr über nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen. »Wenn Mitarbeitende das ganze Jahr über kaum Anerkennung erhalten und der Arbeitgeber versucht, dies im Dezember mit einem riesigen Geschenk wiedergutzumachen, wird das nicht gut ankommen«, so Tadema.

Tosca Gort, Arbeitspsychologin und Gründerin von GORTcoaching, betont ebenfalls die Bedeutung persönlicher Aufmerksamkeit. »Wenn im gesamten Unternehmen ein einheitliches Weihnachtsgeschenk verteilt wird, kann eine Führungskraft mit einer handgeschriebenen Karte viel bewirken. Eine persönliche Geste geht immer.«

Wenn hinter der Kritik mehr steckt

Kritik an einem Weihnachtsgeschenk ist oft nur die Spitze des Eisbergs. Eine negative Reaktion kann auf frühere Erfahrungen am Arbeitsplatz zurückzuführen sein.

»Das Weihnachtsgeschenk ist nur der letzte von vielen kleinen Momenten, die zusammen darüber entscheiden, wie Mitarbeitende ihr Geschenk aufnehmen. Ein Beitrag in den sozialen Medien über ein Weihnachtsgeschenk entsteht also nicht erst in dem Augenblick, in dem das Weihnachtsgeschenk ausgepackt wird. Er beginnt bereits mit all den Erfahrungen, die dem vorausgingen«, erklärt Tadema.

Gort weist außerdem darauf hin, dass sich hinter der fehlenden Freude über ein Geschenk andere Ärgernisse verbergen können. Dazu gehören beispielsweise Unzufriedenheit mit dem Gehalt, den Arbeitsaufgaben, den Kollegen oder der Pendelzeit. »Wenn die Frustration wegen des Weihnachtsgeschenks sehr groß ist, spielt wahrscheinlich noch etwas anderes eine Rolle, mit dem Sie sich als Arbeitgeber befassen müssen.«

Wertschätzung als Teil der Unternehmenskultur

Nach Ansicht der Arbeitspsychologin ist es daher wichtig, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden sowohl im Dezember als auch das ganze Jahr über Aufmerksamkeit schenken. Das Weihnachtsgeschenk bleibt somit eine wichtige Geste, kann aber tägliche Aufmerksamkeit nicht ersetzen.

Gleichzeitig beobachtet Loopper, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden zunehmend auch außerhalb der Feiertage Aufmerksamkeit widmen. »Wir stellen bei unseren Kunden fest, dass Arbeitgeber immer öfter Gelegenheiten nutzen, um ihre Mitarbeitenden zu überraschen. So wird Wertschätzung zu keinem einmaligen Ereignis im Jahr, sondern zu einem festen Bestandteil der Unternehmenskultur«, erklärt Edwin den Hartog, Inhaber von Loopper.

Für Arbeitgeber, die negative Reaktionen auf Weihnachtsgeschenke erhalten, lautet die wichtigste Erkenntnis laut Experten daher, den Blick über das Geschenk hinaus zu richten. Nicht jede Enttäuschung deutet auf ein größeres Problem hin, aber wiederkehrende Kritik kann Anlass sein, das Gespräch über Wertschätzung und Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu suchen.

Tipps für Arbeitgeber

Die Tipps im Detail – mit Praxisbeispielen

Hinweis: Die Praxisbeispiele sind illustrative Vorschläge und keine belegten Fälle.

1. Persönlich schenken

Ein einheitliches Geschenk wird erst durch die persönliche Geste individuell. Die Führungskraft sollte konkret benennen, was sie am Beitrag der Person im vergangenen Jahr schätzt.

Praxisbeispiel (illustrativ): Eine Teamleiterin legt jedem Päckchen eine handgeschriebene Karte bei: »Danke, dass du im Sommer die Kundenumstellung so ruhig begleitet hast.« Dafür plant sie pro Person fünf Minuten ein.

2. Auswahl ermöglichen

Nicht jeder trinkt Alkohol oder mag Süßes. Wahlmöglichkeiten verhindern, dass sich Einzelne ausgeschlossen fühlen, und entsprechen den von Dr. Reinders erwarteten Alternativen wie Gutscheinen, Pflegeprodukten oder Spenden.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Mittelständler bietet drei Optionen zur Wahl: ein regionales Feinkostpaket (auch vegetarisch), einen Multi-Brand-Gutschein oder eine Spende im Namen der Person an eine gemeinnützige Organisation. Die Auswahl erfolgt per kurzer Online-Abfrage im November.

3. Früh planen

Wer früh entscheidet, hat Zeit für Rückfragen zu Unverträglichkeiten, Lieferzeiten und Budget. Laut BHN-Studie beginnen viele Beschäftigte bereits im Oktober oder November mit ihren Weihnachtsplanungen [2].

Praxisbeispiel (illustrativ): Die Personalabteilung legt im September Budget und Optionen fest, bestellt im Oktober und kündigt das Geschenk Anfang November im Intranet an. Homeoffice-Beschäftigte erhalten es per Post oder als digitalen Gutschein, damit alle gleichzeitig beschenkt werden.

4. Das ganze Jahr würdigen

Laut Loopper-Studie erhielten 43 % der Befragten außerhalb üblicher Anlässe keine materielle Aufmerksamkeit; wer vier- bis sechsmal im Jahr eine erhielt, fühlte sich deutlich wertgeschätzter [1]. Anerkennung muss nicht teuer sein.

Praxisbeispiel (illustrativ): Eine Geschäftsführerin überreicht nach einem erfolgreichen Projektabschluss eine Kleinigkeit, etwa einen Kaffeegutschein, und erwähnt im Teammeeting, was gut gelungen ist. Pro Quartal ist ein solcher Moment fest im Kalender eingeplant.

5. Zuhören

Ist die Frustration über ein Geschenk sehr groß, steckt laut Tosca Gort oft ein anderes Thema dahinter, etwa Gehalt, Aufgaben, Kollegen oder Pendelzeit. Kritik ist damit ein Hinweis, kein Angriff.

Praxisbeispiel (illustrativ): Nach negativen Kommentaren zum Weihnachtsgeschenk lädt die Führungskraft zu einer kurzen anonymen Pulsumfrage und zu zwei Einzelgesprächen ein. Gefragt wird: »Was würde dir im Alltag das Gefühl geben, gesehen zu werden?« Die Ergebnisse fließen in die Planung des Folgejahres ein.

6. Steuerregeln prüfen

Geschenke sind nur bis bestimmten Grenzen steuer- und abgabenfrei. Laut Belonio gelten für Sachbezüge 50 Euro und für Aufmerksamkeiten zu persönlichen Anlässen 60 Euro [3]. Die aktuelle Rechtslage sollte vorab geprüft werden.

Praxisbeispiel (illustrativ): Die Buchhaltung prüft im Oktober gemeinsam mit der Steuerberatung, ob der geplante Gutschein innerhalb der Freigrenze liegt, und dokumentiert, dass er nicht als Barlohn ausgezahlt wird.

FAQ

Warum sorgt ein Weihnachtsgeschenk überhaupt für Kritik?

Das Geschenk ist oft nur der letzte von vielen Momenten im Jahr. Wer sich ohnehin wenig wertgeschätzt fühlt, reagiert kritischer.

Wie viele Beschäftigte fühlen sich zu wenig wertgeschätzt?

Laut einer Loopper-Befragung unter 1.052 Arbeitnehmern fühlt sich fast die Hälfte im Arbeitsalltag zu wenig wertgeschätzt [1].

Wie oft sollten Arbeitgeber kleine Aufmerksamkeiten verschenken?

Befragte mit vier bis sechs Aufmerksamkeiten pro Jahr bewerteten ihre Wertschätzung mit durchschnittlich 4,5 von 5 Punkten [1].

Was wünschen sich Beschäftigte am liebsten?

In der Studie Branded Pay 2025 nannten 84 % Geschenkkarten, davon 44 % Multi-Brand- und 40 % Prepaid-Karten [2]. Hinweis: Die Studie stammt von einem Anbieter solcher Karten.

Muss ein Geschenk teuer sein?

Nein. 30 % der Befragten halten bereits einen Wert unter 100 Euro für angemessen [2]; laut Loopper zählen Gedanke und Mühe mehr als der Preis [1].

Wie üblich sind Weihnachtsgeschenke für Mitarbeitende?

In einer Umfrage von top agrar unter landwirtschaftlichen Betrieben schenken 71 % ihren Mitarbeitenden etwas zu Weihnachten [4]; das Ergebnis ist nicht repräsentativ für alle Branchen.

Welche steuerlichen Grenzen gelten?

Laut Belonio bleiben Sachbezüge bis 50 Euro und Aufmerksamkeiten zu persönlichen Anlässen bis 60 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei [3]. Maßgeblich ist die aktuelle Rechtslage; im Zweifel Steuerberatung einbeziehen.

Wann sollte das Geschenk überreicht werden?

Frühzeitig: 20 % der Beschäftigten beginnen laut BHN schon im Oktober mit der Weihnachtsplanung, nur 1 % wartet bis zur letzten Dezemberwoche [2].

Wie lassen sich unterschiedliche Lebensstile berücksichtigen?

Durch Wahlmöglichkeiten wie Gutscheine, vegetarische oder regionale Produkte, Pflegeprodukte oder eine Spende für einen guten Zweck.

Was tun bei wiederkehrender Kritik?

Das Gespräch über Wertschätzung und Zufriedenheit suchen und Ursachen wie Gehalt, Aufgaben oder Teamklima prüfen.

Quellen

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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