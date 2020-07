Risikokapital: Investitionshauptstadt Berlin

6,2 Milliarden Euro Risikokapital wurden laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY 2019 in deutsche Start-ups investiert, das entspricht einem Plus von rund 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Davon gingen etwa 3,7 Milliarden Euro an Berliner Unternehmen. Damit ist die Bundeshauptstadt gleichsam auch Investitionshauptstadt. Mehr als die Hälfte (59 Prozent), der hierzulande in Start-ups investierten Geldmenge ging an ein Berliner Unternehmen. Einen erheblichen Zuwachs verzeichneten auch Bayern (+93 Prozent) und Baden-Württemberg (+194 Prozent), die auf Platz zwei und fünf im Ranking liegen. In Hamburg wurde hingegen nur etwa halb so viel Geld wie im Vorjahr investiert. Mit zusammengenommen 1,6 Milliarden Euro konnte der Bereich Mobilität das mit Abstand größte Investitionsvolumen verbuchen, gefolgt von FinTech (1,3 Milliarden Euro) und Software & Analytics (1,2 Milliarden Euro). E-Commerce landet 2019 nur noch auf dem vierten Platz, nachdem die Branche im Jahr davor das größte Investitionsvolumen ausgemacht hat. René Bocksch

[1] https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/de_de/news/2020/01/ey-start-up-barometer-januar-2020.pdf

https://de.statista.com/infografik/10210/in-deutsche-startups-investiertes-risikokapital

371 Artikel zu „Start-up Finanz“

NEWS | BUSINESS Warum viele Unternehmen wie Start-ups arbeiten wollen In Zeiten des disruptiven wirtschaftlichen Wandels gelten Start-ups und ihre typischen Merkmale für etablierte Unternehmen als der Heilige Gral. Doch was reizt Konzerne an den hippen Jungunternehmen und brauchen gestandene Unternehmen wirklich mehr Start-up-Spirit? Letztendlich dreht sich alles um den unkonventionellen Geist, mit dem Start-ups agieren. Denn den unausgereiften Produkten stehen oftmals enthusiastische Gründer entgegen,… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS WIRTSCHAFT | BUSINESS | TRENDS 2019 Schwarmfinanzierungen nehmen stark zu Die Schwarmfinanzierung in Deutschland verzeichnet auch nach Einführung des Kleinanleger-Schutzgesetzes ein hohes Wachstum. In den 30 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes 2015 konnten die Schwarmfinanzierer 279 Millionen Euro vermitteln. In den 30 Monaten davor waren es lediglich 70 Millionen. Das geht aus einer Studie des ifo Instituts und der Universität Bremen für das Bundesfinanzministerium hervor.… Weiterlesen →