Spezialreport: Die Welt nach dem Virus

Die Welt wird nach einer der größten Krisen unserer Zeit anders aussehen. Hier einige Vorhersagen wie sich die Folgen von Covid-19 auf alle Bereiche der Gesellschaft auswirken könnten, einschließlich Geopolitik, Sozioökonomie, Wirtschaft, Technologie – bis in den Alltag.

Zwar befinden sich einige Länder bereits auf dem Weg zurück aus dem Lockdown, dennoch wird sich vieles durch Covid-19 ändern. In dem Spezialbericht After the Virus wagt das Cognizant Center for the Future of Work einen Rückblick aus einer möglichen Zukunft [1]. Was könnte sich in den kommenden fünf Jahren in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung, Einzelhandel, Reisen, Technologie und Politik verändert haben? Welche Rolle spielen die zunehmende Vernetzung und die Entwicklung virtueller Technologien dabei?

Die Welt im Jahr 2025.

Einige der Vorhersagen sind technischer Natur, wie etwa temporäre Körperscans beim Betreten von Gebäuden oder beim Zutritt zu Veranstaltungen, oder verstärkt virtuelles Arbeiten. Andere beschäftigen sich mit Themen wie Nachhaltigkeit oder der Preisgabe von Privatsphäre für das Allgemeinwohl:

Der Online-Urknall: Bislang hat die IT nur an der Oberfläche ihrer Möglichkeiten gekratzt. Reibungsloses UX-Design wird für Kollaborationsplattformen wie Betterworks, Krisp, Muzzle und Trello nahtlos sein. Mixed Reality wird einen großen Aufschwung erfahren, Unternehmen werden vermehrt virtuelle Arbeitsräume wie The Wild oder Emerald City von Hub Culture gestalten. Zuhause am Arbeitsplatz: Wohnungen und Häuser werden im Hinblick auf die längeren Aufenthalte zuhause aufgerüstet, zum Beispiel mit Schallschutz, getrennten sprachgesteuerten Eingängen und Gorilla-Glaswänden. Home Office wird für Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Norm, Bürotage die Ausnahme werden. Die Wirearchy-Bewegung wird basierend auf Wissen, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Ergebnisorientierung Menschen und Technologie miteinander verbinden. Geschäftsreisen verlieren ihren Coolness-Faktor: Geschäftsreisen werden weniger werden, im Zweifelsfall wird man sich in Zukunft für das virtuelle Treffen entscheiden. Die Flugscham wird sich global verstärken. Gesundheitsüberprüfung wird allgegenwärtig: Gesundheitsämter werden neue Aufgaben bekommen, zum Beispiel um sicherzustellen, dass Menschen, die reisen oder sich in Gebäuden bewegen, gesund sind. Ihre Freigabe wird verpflichtend. Gaia und Greta werden Mainstream: Greta Thunberg hat die Welt dazu gebracht, dem Klimawandel Aufmerksamkeit zu schenken. Jetzt ließ sich beobachten, wie gut es der Erde tun kann, wenn wir zuhause bleiben. Die Gaia-Hypothese wird dadurch Rückendeckung erfahren. Der Mensch in der Maschine: Multisensorische virtuelle Interaktionen werden enorm zunehmen. Befördert wird der Trend durch das Aufkommen haptischer Schnittstellen in Handschuhen oder Ganzkörperanzügen (wie Teslasuit oder HaptX textiles). Sie ermöglichen es den Benutzern, taktile Reize zu empfinden – und nicht nur VR-gestütztes Hören und Sehen. Der Datenschutz ist ein weiteres Opfer des Virus: Durch die langfristigen Auswirkungen einer permanenten Überwachungsinfrastruktur wird einigen Regierungen dämmern, dass persönliche Daten zu einer neuen Quelle wirtschaftlichen Wohlstands werden könnten. Technologie für die Altenpflege: Wenn die Weltbevölkerung älter wird, wird sich die Gerontechnologie als ein neues Forschungsgebiet herauskristallisieren. Sie wird Lösungen entwickeln, die die Pflege zuhause erleichtert und kostengünstiger macht. Hartes Hygiene-Regime: Der Krieg gegen Krankheitserreger wird anders geführt werden als vor der Pandemie. Unternehmen werden Richtlinien zur Unternehmenshygiene einführen, und Neugründungen wie Blueland und Truman’s werden das Reinigen hipp machen.

Ben Pring, Direktor des Center for the Future of Work von Cognizant, erklärt: »Basierend auf unseren Beobachtungen versuchen wir in diesem Report Prognosen für die Zeit nach der Pandemie anzustellen. Sehr wenig in der Welt wird durch das Covid-19-Virus unverändert bleiben. Wir haben uns vorausschauende Indikatoren für das, was kommen wird, angesehen – nicht nur für die Zukunft der Arbeit, sondern für die Zukunft von allem, was wir derzeit in unserer Gesellschaft erkennen. Die Technologie ist das Herzstück der Wiederherstellung, die wir erleben werden.«

[1] https://cognizantcfow.turtl.co/story/after-the-virus/

