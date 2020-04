Repräsentative Studie: Deutsche finden neue Corona-Maßnahmen der Regierung angemessen

Die meisten Deutschen sind mit den am 15.4.2020 beschlossenen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung einverstanden. Das geht aus einer repräsentativen Befragung des Hamburger Marktforschungsunternehmens Appinio hervor. Dass die Bundesregierung auf eine generelle Maskenpflicht verzichtet, stößt aber auf Verwunderung.

Wie die Befragung zeigt, halten die meisten Deutschen die beschlossenen Corona-Maßnahmen für »angemessen«. Die größte Zustimmung erfährt die Entscheidung, dass Einrichtungen wie Fitnessstudios und Schwimmbäder weiterhin geschlossen bleiben (76,6 Prozent finden das angemessen) und dass die Notbetreuung von Kita-Kindern auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet wird (75,4 Prozent finden das angemessen).

Die wenigsten Deutschen finden, dass die Maßnahmen »(zu) locker« ausgefallen sind. Beispielsweise finden einige Deutsche die Entscheidung (zu) locker, dass die Bundesregierung keine generelle Maskenpflicht eingeführt hat (40,5 Prozent) und kulturelle Einrichtungen sowie Bibliotheken und Archive ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen (34,5 Prozent). Mit »(zu) locker« fasst Appinio alle Befragten zusammen, die eine Maßnahme mit »locker” oder »zu locker” bewertet haben.

Appinio hat für die Untersuchung 1.000 Deutsche zwischen 16 und 65 Jahren befragt. Das Durchschnittsalter der Befragten liegt bei 40,7 Jahren. Die Ergebnisse sind repräsentativ (nach Alter und Geschlecht) für die deutsche Bevölkerung.

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch Abend diverse Lockerungen der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bekannt gegeben. So soll das Kontaktverbot bis mindestens zum 3. Mai verlängert werden. Ab dem 20. April dürfen kleinere Geschäfte, deren Ladenfläche nicht größer als 800 Quadratmeter ist, öffnen. Schüler*innen der Abschlussklassen dürfen ab dem 4. Mai wieder in die Schule und Großveranstaltungen sind bis zum 31. August komplett verboten.

Insgesamt sind die Deutschen mit dem Krisen-Management der Bundesregierung zufrieden. Laut der Appinio-Befragung bewerten 10 Prozent der Deutschen das Krisen-Management mit »Sehr gut«, 36 Prozent mit »Gut« und 33 Prozent mit »Eher gut«. Nur jeweils 4 Prozent der Deutschen finden das Krisen-Management »Sehr schlecht« oder »Schlecht«.

