Corona-Krise: Weniger Hamsterkäufe und ein Shift von offline zu online

Fast jeder Dritte kauft weniger offline als vor der Krise.

Die Hamsterkäufe der letzten Wochen scheinen langsam abzunehmen, aber dafür tragen die Befragten im Vergleich zur Vorwoche vermehrt Mundschütze (+8 %-Pkt.; 8 % vs. 16 %). 90 % der Deutschen verbringen mittlerweile den größten Teil ihrer Zeit Zuhause. Das trägt auch dazu bei, dass nun fast jeder Dritte (31 %) weniger offline einkauft als zuvor, während 40 % mehr online einkaufen als vor der Krise.

In der 3. Welle des Corona-Trackings (1.-2. April 2020) der Marktforschungsplattform Appinio wurden erneut 1.000 Deutsche zwischen 16 und 65 Jahren in einer Mobile-/Online-Umfrage bevölkerungsrepräsentativ befragt. Die umfassende Studie beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Alltag und das Konsumverhalten der Deutschen. Sie untersucht unter anderem Sorgen um die Gesundheit, Informationsquellen, Verhaltensänderungen, Kaufverhalten bei Lebensmitteln und anderen Produkten sowie Markentreue. Die Daten werden wöchentlich neu erhoben. Alle Insights finden Sie im Tracking-Report [1]. Hier die wichtigsten Veränderungen:

Weniger Hamsterkäufe als in den vergangenen 2 Wochen

Das Hamstern scheint langsam abzunehmen: Das Kaufvolumen von haltbaren Lebensmitteln geht wieder zurück. So gaben weniger der befragten Deutschen als in der Vorwoche an Nudeln (-11 %-Pkt.; 35 % vs. 24 %), TK-Produkte (-11 %-Pkt.; 32 % vs. 21 %), Konserven (-9 %-Pkt.; 34 % vs. 25 %) und Fertiggerichte (-10 %-Pkt.; 27 % vs. 17 %) in erhöhten Mengen gekauft zu haben.

Sorge um die eigene Gesundheit nimmt langsam wieder ab

Die Deutschen sind im Durchschnitt etwas weniger besorgt um ihre Gesundheit als noch in der vorigen Woche: 39 % sind momentan (sehr) besorgt, während es in der letzten Woche noch 42 % waren. Allerdings sind nach wie vor mehr Befragte besorgt als in der 1. Befragung (17.3.-18.3.2020). Zu diesem Zeitpunkt hatten 35 % angegeben, (sehr) besorgt um ihre eigene Gesundheit zu sein.

Ein klarer Shift von offline- zu online-Käufen

Das Gesamt-Kaufvolumen ist unverändert, aber die Käufe shiften immer stärker von offline zu online: In der ersten Woche des Corona-Trackings kauften 26 % vermehrt online ein; in der zweiten Woche waren es schon 34 % und jetzt sind es 40 %. Offline-Käufe nehmen dementsprechend ab: 21 % kauften in der ersten Woche weniger offline als vor der Corona-Krise; in der zweiten Woche waren es 28 % und jetzt sind es 31 %. Dies geht einher damit, dass 90 % der Befragten angeben, dass sie den größten Teil ihrer Zeit Zuhause verbringen.

Studiensteckbrief

Die Martkforschungsplattform Appinio führte vom 1. bis 2. April 2020 eine Mobile-/Online-Befragung mit 1.000 Personen aus Deutschland zwischen 16 und 65 Jahren durch, deren Alters- und Geschlechtsverteilung die Verteilungen in der Gesamtbevölkerung widerspiegeln. Die Teilnehmer beantworteten 34 Fragen zu folgenden Themen mit Bezug auf die Corona-Krise: Sorge um die Gesundheit, Informationsquellen, Verhaltensänderungen bei Freizeitaktivitäten, Kaufverhalten bei Lebensmitteln und anderen Produkten sowie Markentreue und Werbewahrnehmung.

Dies ist die 3. Erhebungswelle eines Consumer-Trackings. Die ersten 2 Befragungen fanden jeweils vom 17. bis 18. März und 23. bis 24. März statt. Die Daten werden einmal pro Woche neu erhoben und in einem Report ausgewertet. Außerdem können alle bisher gesammelten Daten jederzeit nach Anmeldung bei Appinio in Echtzeit eingesehen werden.

