Über diese Fallen stolpern KI-Projekte in der Produktion

Produktionsbetriebe gelten als eines der größten und vielversprechendsten Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz. Doch häufig stehen Aufwand und Ertrag, Erwartungen und Ergebnisse von KI-Projekten in einem krassen Missverhältnis. Verantwortlich dafür sind charakteristische Irrtümer und Fehlentscheidungen, die es zu vermeiden gilt.
In der Fertigung scheitern teure, ambitionierte KI-Initiativen allzu oft an den Tücken der betrieblichen Praxis. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, die den produktiven KI-Einsatz unterminieren. IFS, Anbieter von Industrial-AI-Software, zeigt die typischen Barrieren – und wie man produktiv damit umgeht.
Hürde 1: Mangelhafte Datenqualität.
Die größte Schwachstelle bei KI-Projekten ist meist die Qualität der Daten. Typisch sind fragmentierte Datenlandschaften mit einer Mischung aus historisch gewachsenen Daten unterschiedlichster Provenienz. Sie sind unvollständig, nicht synchronisiert oder unterschiedlich interpretiert. Daher sollten sich KI-Projekte anfangs auf einen Kern selektierter operativer Daten stützen (etwa aus Instandhaltung oder Qualitätssicherung), die dann sukzessive optimiert werden.
Hürde 2: Ängste und latente Ablehnung.
KI-Projekte werden in der Regel von Vorbehalten aufgrund intransparenter Entscheidungslogik, Angst vor Kontrollverlust oder unklaren Auswirkungen auf die eigene Rolle begleitet. Doch diese Faktoren werden auf der Führungsebene häufig unterschätzt und die Change-Prozesse vernachlässigt. Zur Überzeugungsarbeit gehört auch, Projekterfolge transparent zu machen. KI wird dann akzeptiert, wenn Mitarbeitende ihren Nutzen erkennen, weil sie hilfreiche Ergebnisse liefert.
Hürde 3: Fehlende Zielvorgaben und Use Cases.
Viele KI-Business-Cases werden lediglich für die Investitionsentscheidung erstellt, nach Projektstart aber weder aktiv nachgehalten noch mit realen Betriebsdaten überprüft. In der Praxis fehlen oft klar definierte Zielkennzahlen, aber auch der kontinuierliche Abgleich zwischen geplantem und tatsächlichem Nutzen. Der erwartete Erfolg bleibt damit eine Annahme, aber keine messbare Größe.
Hürde 4: Mangelnde Praxistauglichkeit.
Labor und Praxis sind zwei Paar Stiefel. Viele Pilotprojekte scheitern an der Übertragbarkeit in den Alltag. Sie sind als »Leuchtturm« angelegt, ohne Integration in bestehende Systeme und Entscheidungsprozesse. Daher funktionieren sie im Labor, aber nicht im Betrieb. Das kann unter anderem an der Abhängigkeit von Spezialisten liegen, der schlechten Usability oder der eingeschränkten Nutzung durch Early Adopter.
Hürde 5: Fehlende Governance.
Sie ist einer der häufigsten Skalierungsblocker. Viele Unternehmen starten KI-Initiativen projektgetrieben, ohne klare Zuständigkeiten für die Datenqualität, den Modellbetrieb, die fachlichen Entscheidungen oder Haftung und Compliance. Es fehlen eindeutige Verantwortlichkeiten (sowohl in der IT als auch in den Fachbereichen), die Zusammenarbeit in funktionsübergreifenden Teams und eine definierte Arbeitsteilung zwischen Mensch und KI.
»Erfolgreiche KI-Projekte zeichnen sich durch drei charakteristische Eigenschaften aus«, erklärt Sören Michl, VP AI Adoption bei IFS. »Sie sind erstens von Anfang an nicht als Experiment, sondern als produktivitätssteigerndes System angelegt, sie denken zweitens Prozesse neu, um KI bestmöglich zu nutzen, und sie integrieren drittens KI direkt in bestehende Workflows.«
5976 Artikel zu „KI erfolgreich“
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
7 Learnings aus der IT-Praxis – KI erfolgreich einführen
Künstliche Intelligenz hält Einzug in Unternehmen aller Branchen – doch der Weg von der ersten Anwendung bis zur skalierbaren Lösung ist komplex. Fehlende Datenqualität, Insellösungen und unklare Ziele führen dazu, dass viele Projekte scheitern. Anhand von sieben Learnings aus der Praxis, zeigen wir, wie Unternehmen KI strategisch, nachhaltig, messbar – und damit erfolgreich – einführen können.
News | Trends 2025 | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Tempo, Teamwork und Transformation: So setzen deutsche Unternehmen KI erfolgreich ein
Unternehmen, die KI bereits strategisch einsetzen, verzeichnen spürbare Fortschritte: schnellere Prozesse, bessere Zusammenarbeit und größere Flexibilität. Nur 27 % der Beschäftigten in Unternehmen ohne KI-Skalierungsstrategie erleben effektive Zusammenarbeit. 75 % der Beschäftigten bei Unternehmen mit KI-Skalierungsstrategie geben an, schneller und effizienter zu arbeiten. Während künstliche Intelligenz (KI) in deutschen Unternehmen zunehmend präsent ist, gibt…
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Unternehmen sind (noch) nicht bereit, um generative KI erfolgreich einzuführen
Datensilos und Datenqualität sind (überwindbare) Herausforderungen, wenn IT-Teams weltweit ihre Data Stacks auf generative KI vorbereiten. Eine neue Studie von Alteryx, der AI Platform for Enterprise Analytics, zeigt, dass Unternehmen aufgrund ihrer Daten noch nicht bereit sind, das Potenzial generativer künstlicher Intelligenz (KI) auszuschöpfen [1]. Die Ergebnisse der Studie »Data Stack Evolution: Legacy Challenges…
News | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2019
Produktive KI-Services – So setzen Unternehmen KI erfolgreich ein
Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Big Data: Viele stehen diesen Themen skeptisch gegenüber. Dabei kann KI die Effizienz und die Arbeitsqualität steigern. Sie sollte darum Teil der Digitalisierungsstrategie sein.
News | Business Process Management | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI als Grundlage für erfolgreiche KI-Initiativen
Eine belastbare Datenbasis prägt den Erfolg von KI-Projekten maßgeblich. Gleichzeitig eröffnet KI selbst neue Möglichkeiten, genau diese Basis zu schaffen und kontinuierlich zu verbessern. Andreas Dangl, Geschäftsführer der Fabasoft Approve GmbH, zeigt, wie Unternehmen KI gezielt implementieren und sie vom reinen Datenverarbeiter zum aktiven Qualitätsmotor weiterentwickeln. Viele Organisationen stellen fest: Der Nutzen von KI…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Unternehmen mit erfolgreichen KI-Initiativen investieren mehr in die Grundlagen für Daten und Analysen
Bis 2030 wird es die zentrale Aufgabe von D&A-Führungskräften sein, neue vertrauenswürdige Daten, kontextbezogene Grundlagen und fundierte Erkenntnisse bereitzustellen. Unternehmen, die über erfolgreiche KI-Initiativen berichten, investieren, gemessen am Umsatz, bis zu viermal mehr in grundlegende Bereiche wie Datenqualität, Governance, KI-Kompetenzen der Mitarbeitenden und Change Management als solche, die mit KI nur geringe Erfolge erzielen.…
Trends 2026 | News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Psychologische Sicherheit für KI-Initiativen macht KI-Projekte erfolgreich(er)
83 Prozent der Führungskräfte sehen messbare Effekte psychologischer Sicherheit für KI-Initiativen. Psychologische Sicherheit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für KI-Initiativen, da sie Innovation fördert und Ängste vor Fehlern abbaut. Trotz technischer Fortschritte und Investitionen hemmt fehlende psychologische Sicherheit die Umsetzung von KI-Projekten, da Mitarbeitende aus Angst vor negativen Konsequenzen zögern, Verantwortung zu übernehmen oder neue Ideen…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Blockbuster: Welche Filme waren im Kino am erfolgreichsten?
»Avatar – Aufbruch nach Pandora« ist immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten. Der 2009 erschienene Film über die außerirdischen Naavi, die sich gegen die Ausbeutung ihres Planeten durch die Menschen wehren, spielte weltweit an den Kinokassen fast drei Milliarden US-Dollar ein (nicht inflationsbereinigt). Ähnlich erfolgreich war bislang nur »Avengers: Endgame«. Nicht ganz so erfolgreich,…
News | Trends 2025 | Cloud Computing | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
KI, Cloud und Datenqualität werden zum Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher Digitalisierung
57 Prozent der Unternehmen nennen neue Technologien, vor allem künstliche Intelligenz, als Haupttreiber ihrer IT-Transformation. Technik allein reicht nicht: Digitale Transformation gelingt mit Teamwork, Erfahrung, Agilität und Datenschutz. 47 Prozent sehen zum vierten Mal in Folge schlechte Datenqualität als Transformationshindernis Nummer Eins. Unternehmen wollen durch Transformation innovationsfähig bleiben – und deshalb häufiger Cloud-Dienste einsetzen. …
News | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI-Agenten erfolgreich integrieren: Vier zentrale Erfolgsfaktoren
Immer mehr Unternehmen möchten heute auf KI-Agenten setzen, um Prozesse zu beschleunigen und ihre Teams zu entlasten. Doch viele wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Es gibt vier zentrale Erfolgsfaktoren, mit denen der effektive Einsatz von KI-Agenten gelingt. Unternehmen setzen vermehrt auf KI-Agenten, um ihre Arbeitsweise zu verbessern – und das aus gutem Grund:…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services
Vertrauen als Schlüssel für erfolgreiche KI
Vertrauen ist die unabdingbare Voraussetzung für skalierbare künstliche Intelligenz – alles andere ist nur Theater. Mit dieser klaren Botschaft richtet sich der Qlik AI Council an Unternehmen und Entscheider. Die Experten sind sich einig: Wer KI wirklich nutzen will, muss den Sprung von der Experimentierphase zur konsequenten Umsetzung wagen – und das auf Basis von…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Ausgabe 3-4-2025
Ganzheitliches Datenmanagement, um KI-Initiativen erfolgreich voranzutreiben – Vom Datensumpf zum einfach nutzbaren Datenprodukt
An Daten herrscht in den meisten Unternehmen kein Mangel, doch in der Regel sind sie über unzählige Standorte und Systeme verteilt. Zum Training von KI oder für KI-Auswertungen lassen sie sich daher nur schlecht effizient einsetzen. Unternehmen benötigen neue Ansätze, Daten effizient zu verwalten und nutzbar zu machen.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien
D&A: Drei Schlüsselbereiche für den erfolgreichen KI-Scale-up
Gartner prognostiziert, dass mangelhafte Datenqualität auch 2025 eine der größten Hürden für den Einsatz fortschrittlicher Analytik wie KI bleiben wird. Deshalb sollten sich D&A-Führungskräfte auf drei eng verzahnte Bereiche konzentrieren, um KI-Initiativen in ihren Unternehmen erfolgreich voranzutreiben: Geschäftsergebnisse, D&A-Kompetenzen und kultureller Wandel. »KI verändert die Unternehmensplanung grundlegend, und mehr als die Hälfte der CEOs…
News | Business Intelligence | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Drei Schlüsselbereiche für den erfolgreichen KI-Scale-up
Gartner prognostiziert, dass mangelhafte Datenqualität auch 2025 eine der größten Hürden für den Einsatz fortschrittlicher Analytik wie KI bleiben wird. Deshalb sollten sich D&A-Führungskräfte (Data & Analytics Leaders) auf drei eng verzahnte Bereiche konzentrieren, um KI-Initiativen in ihren Unternehmen erfolgreich voranzutreiben: Geschäftsergebnisse, D&A-Kompetenzen und kultureller Wandel. »KI verändert die Unternehmensplanung grundlegend, und mehr als…
News | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von KI-Anwendungen
Es gibt Grundsätze, wie umfassendes System-Design die Rechenleistung und Stabilität ganzer KI-Cluster erhöht. Die Marktforscher von MarketsandMarkets prognostizieren, dass der KI-Markt bis 2027 einen beeindruckenden weltweiten Umsatz von 407 Milliarden US-Dollar erreichen wird – ein deutliches Wachstum gegenüber den geschätzten 86,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 [1]. Laut Bitkom sehen 68 % der deutschen…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Readiness: Was zeichnet erfolgreiche KI-Projekte aus?
»Erfolgreiche KI-Projekte zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass Business-Expertise und KI-Know-how planvoll und strukturiert zusammengebracht werden.« Interview mit Ralf Bauer, President CGI Deutschland. An der sinnvollen Nutzung künstlicher Intelligenz kommt praktisch kein Unternehmen mehr vorbei, sei es nun ein mittelständischer Betrieb, ein Dienstleister oder ein Großkonzern. Gibt es Gemeinsamkeiten, so…
News | Künstliche Intelligenz | Strategien
Vom Hype zur Umsetzung: Sechs Schritte für eine langfristig erfolgreiche KI-Strategie
Künstliche Intelligenz verspricht Unternehmen vielfältige Chancen – von der Automatisierung repetitiver Aufgaben bis hin zur Optimierung von Kundenerlebnissen. Doch ohne eine klare Strategie bleibt das Potenzial oft ungenutzt. Andreas Müller, VP Enterprise Sales Central Europe bei Delinea, erklärt, wie Unternehmen KI in sechs Schritten erfolgreich implementieren können. Immer mehr Unternehmen setzen heute auf künstliche…
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Erfolgreiche KI-Projekte beginnen mit dem Readiness-Check
Das KI-Potenzial ist praktisch unerschöpflich. Doch um es richtig zu nutzen und daraus echte Wettbewerbsvorteile zu generieren, muss vorab die Bereitschaft des Unternehmens dafür geklärt werden. Der IT-Dienstleister CGI erklärt, warum der Readiness-Check so wichtig ist, was er genau analysiert und was mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen passiert. Künstliche Intelligenz ist für Unternehmen…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
The State of AI 2024: Kombinierter Ansatz für erfolgreiche KI-Einführung wird immer wichtiger
Laut Studie setzen durchschnittlich 39 Prozent der deutschen IT-Teams bereits KI-basierte Tools oder Services ein. Unternehmen erhöhen ihre Investitionen in KI in allen Geschäftsbereichen, um die Produktivität zu steigern, Aufgaben zu automatisieren, Kosten zu senken und wettbewerbsfähig zu bleiben, so die aktuelle Studie »The state of AI 2024: Challenges to adoption and key strategies for…
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Governed Data Management ebnet den Weg für erfolgreiche KI-Strategien
Um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, setzen mittlerweile zahlreiche Unternehmen auf generative KI (GenAI) und beginnen, GenAI-Funktionen in ihre eigenen Arbeitsabläufe einzubinden. Dabei stoßen sie jedoch auf ein bekanntes Problem: schlechte Datenqualität. Ohne vertrauenswürdige Daten bietet KI nur einen geringen Mehrwert. Das Problem liegt unter anderem darin, dass die meisten Unternehmen heute nur über…