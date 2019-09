Votteler Lackfabrik standardisiert und modernisiert Geschäftsprozesse umfassend

IFS Applications ermöglicht es Votteler, seine Abläufe an modernen Maßstäben und bewährten Best Practices auszurichten.

Die Votteler Lackfabrik in Korntal-Münchingen bei Stuttgart hat sich für die Implementierung von IFS Applications 10 entschieden. Mit der Lösung des weltweit agierenden Anbieters von Business-Software IFS wird das Unternehmen seine Geschäftsprozesse von Grund auf modernisieren.

Vorausgegangen ist dieser Entscheidung ein umfassender Auswahlprozess, an dem einige namhafte Anbieter beteiligt waren. Im Zuge dieses Prozesses suchte das Unternehmen nach einer neuen ERP-Lösung, um damit seine heterogene und veraltete Systemlandschaft zu ersetzen. Diese ist durch viele Insellösungen charakterisiert, die einen geringen Integrationsgrad aufweisen und die Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz nur unzureichend miteinander vernetzen.

Mit IFS Applications wird die Votteler Lackfabrik ihre Abläufe standardisieren und ihren Automatisierungsgrad erhöhen. Durch das voll integrierte System kann das Unternehmen manuelle Tätigkeiten reduzieren, dadurch die Arbeitseffizienz steigern und das Fehlerrisiko senken. Zudem wird es die allgemeine Transparenz sowie die Transparenz zwischen den einzelnen Standorten optimieren.

»Wir möchten unsere Abläufe an modernen Maßstäben und Best Practices ausrichten und dadurch deutlich effizienter werden«, sagt Timo Gramm, IT-Leiter der Votteler Lackfabrik. »IFS Applications bietet uns mit seinen umfassenden Standardfunktionalitäten, seinem integrierten Gesamtsystem und seinem Potenzial für den internationalen Einsatz dafür das beste Gesamtpaket.«

»Das breite Set an Standardfunktionalitäten, in die unsere jahrzehntelange Branchenerfahrung einfließt, ist immer wieder der ausschlaggebende Punkt dafür, dass sich Unternehmen für IFS Applications entscheiden«, so Peter Höhne, Managing Director bei IFS DACHI. »Wir freuen uns sehr, dass wir damit auch die Votteler Lackfabrik überzeugen konnten und werden dort eine Lösung implementieren, die ihr einen echten Mehrwert bietet.«

IFS Applications wird bei Votteler fast alle kritischen Geschäftsprozesse unterstützen. Dazu zählen Supply Chain Management, Projektmanagement, Produktion, Instandhaltung, Sales und Service, Vertrieb, Qualitätsmanagement, Dokumentenmanagement, Rechnungs- und Personalwesen.

Weitere Informationen zu den Lösungen von IFS für die chemische Fertigungsindustrie: https://www.ifsworld.com/de/branchen/manufacturing/chemicals/

5133 Artikel zu „ERP“