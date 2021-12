Warum die Digitalisierung der Umwelt hilft

Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind die Megatrends des 21. Jahrhunderts. Dabei ist es besonders wichtig, diese nicht isoliert voneinander, sondern verzahnt zu betrachten: Digitalisierung bietet schon heute vielfach Chancen für ein »Mehr« an Nachhaltigkeit.

Besonders gezeigt hat sich das bereits in der aktuellen Pandemie. Durch mehr Videokonferenzen, welche die ein oder andere Dienstreise abgelöst haben, weniger Pendlerverkehr durch verstärktes Homeoffice oder auch generell das zunehmend digitale, papierlose Büro können wir nachhaltiger Arbeiten und aktiv etwas für den Umweltschutz tun.

Aber auch unabhängig der aktuellen Pandemie bieten die Digitalisierung, intelligente Steuerungen und digitale Tools in allen Bereichen des Lebens bereits heute vielfältige Chancen für den Umweltschutz. Dabei heißt »Umweltschutz« nicht immer direkt »Strom sparen«. So kann in der Landwirtschaft mit Smart-Farming-Systemen beispielsweise ressourcenschonender gearbeitet werden, indem Wasser- und Düngerverbrauch auf Basis von Geodaten intelligent geplant wird. Mit intelligenter Steuerung auf Basis von Geodaten bekommt der Boden nur dort viel Dünger und gegebenenfalls Wasser, wo er es auch wirklich nötig hat. Das spart nicht nur Ressourcen, es schon auch den Boden.