Weihnachten ohne Streit: Sechs Tipps für mehr Harmonie im Miteinander

Harmonie steht für viele an erster Stelle, doch zwischen Gänsebraten und Geschenkepapier liegen oft Stress und hohe Erwartungen. Psychologinnen und Psychologen sind sich einig: Mit etwas Vorbereitung und Gelassenheit gelingt das Fest des Miteinanders.

1. Erwartungen herunterschrauben

Das Bild vom perfekten Weihnachtsfest stammt häufig aus der Werbung. Wer Kerzenschein und ewigen Frieden erwartet, wird schnell enttäuscht. Besser: Vorab gemeinsam klären, was für alle ein gelungenes Fest ausmacht, und Unperfektes mit Humor nehmen.

2. Aufgaben fair verteilen

Oft schuften wenige, während andere erst zur Bescherung auftauchen. Ein klarer Plan vor dem Fest verhindert Frust: Wer kocht, wer deckt, wer räumt auf? Auch Frauen, die laut Studien häufiger Koch-, Dekorations- und Geschenkeaufgaben übernehmen, werden so entlastet.

3. Gemeinsame Regeln und Rituale pflegen

Niemand möchte an Weihnachten streiten. Deshalb ist es nicht seltsam, vorab zu besprechen, welche Themen nicht unter den Weihnachtsbaum gehören. Vertraute Rituale wie dieselbe Musik, derselbe Schmuck und der festlich gedeckte Tisch stärken zudem das Gefühl von Verbundenheit.

4. Zuhören und Perspektiven wechseln

Hinter spitzen Bemerkungen stecken oft Sorgen einer anderen Generation. Wer sich in andere hineinversetzt, reagiert gelassener. Hilfreich sind Ich-Botschaften nach dem Muster der gewaltfreien Kommunikation: beobachten, Gefühl benennen, Bedürfnis äußern, konkret bitten. Werden Äußerungen verletzend, sind klare Grenzen erlaubt.

5. Pausen und Rückzugsorte einplanen

Viele Stunden auf engem Raum strapazieren die Nerven. Weniger Programm, Zeit für sich und ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft helfen, wenn die Stimmung kippt. Auch ein gemäßigter Alkoholkonsum trägt zur Ruhe bei. Wer sonst bei den Eltern übernachtet, kann mit einem Hotel für wohltuenden Abstand sorgen.

6. Geschenke entspannt angehen

Unterschiedliche Budgets sorgen beim Auspacken schnell für Unwuchten. Eine Obergrenze, Wichteln, digitale Wunschzettel oder gemeinsame Erlebnisse statt Dinge machen das Schenken fairer und stressfreier.

Am Ende gilt: Nicht jeder Streit muss ausgetragen werden, schon gar nicht zwischen Hauptgang und Dessert. Eine wohlwollende Haltung ist die günstigste Variante für alle Beteiligten.

Ist Weihnachten das Fest der Liebe?

Für viele Menschen in Deutschland steht laut Feiertags-Special der Statista Consumer Insights an Weihnachten das Miteinander im Vordergrund. 45 Prozent der Teilnehmer sagen, dass ihnen Harmonie an den Feiertagen besonders wichtig ist. 38 Prozent bezeichnen Weihnachten als Fest der Liebe. Aber es gibt auch die dunkle Seite von Weihnachten, wie der Blick auf die Statista-Grafik deutlich macht. 30 Prozent finden, dass an Weihnachten zu viele Erwartungen geknüpft sind. Für 17 Prozent ist das Fest sogar purer Stress. Dass sich die eigene Familie über die Feiertage immer streitet, sagen indes nur neun Prozent. Ein weiterer von der Umfrage abgedeckter Aspekt ist das Thema Vorbereitung. Dazu zählen der Kauf von Weihnachtsgeschenken, den etwa ein Drittel der Deutschen mittlerweile online erledigen. Und auch die Zubereitung des Weihnachtsessens, die ähnlich vielen Befragten Freude bereitet, gehört in diese Kategorie. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/36771/anteil-der-befragten-die-folgenden-aussagen-ueber-weihnachten-zustimmen/?lid=ytl3cqmvmmzj

1024 Artikel zu „Weihnacht“